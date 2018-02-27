Итоговый медальный зачёт зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане

25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан завершились 23-е по счёту Зимние Олимпийские игры. Соревнование длилось 18 дней с 8 по 25 февраля.

Победителем неофициального медального зачёта стала сборная команда Норвегии. Это восьмой подобный случай в истории, когда норвежцы выигрывают медальный зачёт. Девять раз (суммарно) побеждали спортсмены из СССР и России, четыре раза Германия (с учётом ГДР), по одному разу Канада, США и Швеция.

Всего норвежцы сумели завоевать 39 медалей, из которых 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место у немецких атлетов (14+10+7=31), третье место досталось Канаде (11+8+10=29). В топ-10 также вошли США (9+8+6=23), Голландия (8+6+6=20), Швеция (7+6+1=14), Южная Корея (5+8+4=17), Швейцария (5+6+4=15), Франция (5+4+6=15) и Австрия (5+3+6=14).

Сборная России, как известно, по причине допинговых скандалов выступала на Олимпиаде-2018, не имея прав на использование своего государственного флага и исполнение национального гимна. Кроме того, состав был сильно урезан и в него не были включены ряд сильных спортсменов, имевших все шансы претендовать на медали. В том числе, и самого высокого золотого достоинства.

Например, в частности, это шорт-трекист Виктор Ан (для которого Корея, вообще, Родина), биатлонист Антон Шипулин, лыжники Сергей Устюгов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Александр Бессмертных. Альберт Демченко (санный спорт), фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Не только они, отечественные замечательные спортсмены. “Выкосили” бюрократической лживой косой фактически огромную часть сильнейших в сборной.

По причинам, не связанным с возможным употреблением допинга на Олимпиаду не попали отечественные хоккеисты, выступающие в Северной Америке в НХЛ. Их, просто, не отпустили чиновники лиги, сославшись на действующие правила и контракты. Впрочем, это не помешало “красной машине” выиграть золотые медали, в драматичном финале победив в овертайме со счётом 4:3 немцев.

Итак, список медалей, которые удалось завоевать российским атлетам на ОИ-2018:

Золото:

Алина Загитова, фигурное катание (одиночное катание, женщины) – 23 февраля.

Мужская сборная по хоккею с шайбой (хоккей, мужчины) – 25 февраля, первое золото за 26 последних лет.

Серебро:

Михаил Коляда

Евгения Медведева

Алина Загитова

Евгения Тарасова\Владимир Морозов

Наталья Забияко\Александр Энберт

Екатерина Боброва\Дмитрий Соловьёв – все фигурное катание (командные соревнования) – 12 февраля.

Никита Трегубов – скелетон (мужчины) – 16 февраля.

Андрей Ларьков

Александр Большунов

Алексей Червоткин

Денис Спицов – лыжные гонки (эстафета 4Х10, мужчины) – 18 февраля.

Денис Спицов

Александр Большунов – лыжные гонки (командный спринт, мужчины) – 21 февраля.

Евгения Медведева – фигурное катание (одиночное катание, женщины) – 23 февраля.

Александр Большунов – лыжные гонки (масс-старт на 50 км, мужчины) – 24 февраля.

Бронза:

Семён Елистратов – шорт-трек (1500 метров, мужчины) – 10 февраля.

Александр Большунов – лыжные гонки (спринт, мужчины) – 13 февраля.

Юлия Белорукова – лыжные гонки (спринт, женщины) – 13 февраля.

Наталья Воронина – конькобежный спорт (5000 метров, женщины) – 16 февраля.

Денис Спицов – лыжные гонки (15 км свободным стилем, мужчины) – 16 февраля.

Наталья Непряева

Юлия Белорукова

Анастасия Седова

Анна Нечаевская – все лыжные гонки (эстафета 4Х5 женщины) – 17 февраля.

Илья Буров – фристайл (аэробатика, мужчины) – 18 февраля.

Сердей Гидзик – фристайл (ски-кросс, мужчины) – 21 февраля.

Андрей Ларьков – лыжные гонки (масс-старт на 50 км, мужчины) – 24 февраля.

Кроме того бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар по кёрлингу 13 февраля завоевали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Однако затем пара была дисквалифицирована за допинг (Крушельницкий), медали отобраны и шансов их вернуть, весьма мало.

Безусловно, это худший медальный результат отечественных спортсменов на Олимпиадах. Однако следует помнить, кого и по каким причинам мы лишились до начала Игр. По общему количеству медалей россияне в зачёте шестые (по 17 наград с Кореей). Впереди Германия (31), Норвегия (38), Канада (29), США (23), и Голландия (20). В ОИ-2018 приняли участие 92 страны. Хотя бы одну медаль получили представители 30 из них.

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в столице Китае городе Пекин с 4 по 20 февраля 2022 года. В своё время наши географические соседи из казахстанской Астаны уступили при голосовании на выборах столицы ОИ-2022 Пекину (другому сопредельному государству) лишь четыре голоса (40 против 44). Остаётся надеяться, что МОК отнесётся к россиянам беспристрастно. А ангажированные “персонажи” Родченкова и Макларена, к тому времени уже уйдут на пенсию. В отечественном же спорте проблема допинга больше возникать не будет.

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