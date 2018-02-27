27 февраля 2018

Итоговый медальный зачёт зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане

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25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан завершились 23-е по счёту Зимние Олимпийские игры. Соревнование длилось 18 дней с 8 по 25 февраля.

Победителем неофициального медального зачёта стала сборная команда Норвегии. Это восьмой подобный случай в истории, когда норвежцы выигрывают медальный зачёт. Девять раз (суммарно) побеждали спортсмены из СССР и России, четыре раза Германия (с учётом ГДР), по одному разу Канада, США и Швеция.

Всего норвежцы сумели завоевать 39 медалей, из которых 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Второе место у немецких атлетов (14+10+7=31), третье место досталось Канаде (11+8+10=29). В топ-10 также вошли США (9+8+6=23), Голландия (8+6+6=20), Швеция (7+6+1=14), Южная Корея (5+8+4=17), Швейцария (5+6+4=15), Франция (5+4+6=15) и Австрия (5+3+6=14).

Сборная России, как известно, по причине допинговых скандалов выступала на Олимпиаде-2018, не имея прав на использование своего государственного флага и исполнение национального гимна. Кроме того, состав был сильно урезан и в него не были включены ряд сильных спортсменов, имевших все шансы претендовать на медали. В том числе, и самого высокого золотого достоинства.

Например, в частности, это шорт-трекист Виктор Ан (для которого Корея, вообще, Родина), биатлонист Антон Шипулин, лыжники Сергей Устюгов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Александр Бессмертных. Альберт Демченко (санный спорт), фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников. Не только они, отечественные замечательные спортсмены. “Выкосили” бюрократической лживой косой фактически огромную часть сильнейших в сборной.

По причинам, не связанным с возможным употреблением допинга на Олимпиаду не попали отечественные хоккеисты, выступающие в Северной Америке в НХЛ. Их, просто, не отпустили чиновники лиги, сославшись на действующие правила и контракты. Впрочем, это не помешало “красной машине” выиграть золотые медали, в драматичном финале победив в овертайме со счётом 4:3 немцев.

Итак, список медалей, которые удалось завоевать российским атлетам на ОИ-2018:

Золото:

  • Алина Загитова, фигурное катание (одиночное катание, женщины) – 23 февраля.
  • Мужская сборная по хоккею с шайбой (хоккей, мужчины) – 25 февраля, первое золото за 26 последних лет.

Серебро:

  • Михаил Коляда
  • Евгения Медведева
  • Алина Загитова
  • Евгения Тарасова\Владимир Морозов
  • Наталья Забияко\Александр Энберт
  • Екатерина Боброва\Дмитрий Соловьёв – все фигурное катание (командные соревнования) – 12 февраля.
  • Никита Трегубов – скелетон (мужчины) – 16 февраля.
  • Андрей Ларьков
  • Александр Большунов
  • Алексей Червоткин
  • Денис Спицов – лыжные гонки (эстафета 4Х10, мужчины) – 18 февраля.
  • Денис Спицов
  • Александр Большунов – лыжные гонки (командный спринт, мужчины) – 21 февраля.
  • Евгения Медведева – фигурное катание (одиночное катание, женщины) – 23 февраля.
  • Александр Большунов – лыжные гонки (масс-старт на 50 км, мужчины) – 24 февраля.

Бронза:

  • Семён Елистратов – шорт-трек (1500 метров, мужчины) – 10 февраля.
  • Александр Большунов – лыжные гонки (спринт, мужчины) – 13 февраля.
  • Юлия Белорукова – лыжные гонки (спринт, женщины) – 13 февраля.
  • Наталья Воронина – конькобежный спорт (5000 метров, женщины) – 16 февраля.
  • Денис Спицов – лыжные гонки (15 км свободным стилем, мужчины) – 16 февраля.
  • Наталья Непряева
  • Юлия Белорукова
  • Анастасия Седова
  • Анна Нечаевская – все лыжные гонки (эстафета 4Х5 женщины) – 17 февраля.
  • Илья Буров – фристайл (аэробатика, мужчины) – 18 февраля.
  • Сердей Гидзик – фристайл (ски-кросс, мужчины) – 21 февраля.
  • Андрей Ларьков  – лыжные гонки (масс-старт на 50 км, мужчины) – 24 февраля.

Кроме того бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар по кёрлингу 13 февраля завоевали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Однако затем пара была дисквалифицирована за допинг (Крушельницкий), медали отобраны и шансов их вернуть, весьма мало.

Безусловно, это худший медальный результат отечественных спортсменов на Олимпиадах. Однако следует помнить, кого и по каким причинам мы лишились до начала Игр. По общему количеству медалей россияне в зачёте шестые (по 17 наград с Кореей). Впереди Германия (31), Норвегия (38), Канада (29), США (23), и Голландия (20). В ОИ-2018 приняли участие 92 страны. Хотя бы одну медаль получили представители 30 из них.

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в столице Китае городе Пекин с 4 по 20 февраля 2022 года. В своё время наши географические соседи из казахстанской Астаны уступили при голосовании на выборах столицы ОИ-2022 Пекину (другому сопредельному государству) лишь четыре голоса (40 против 44). Остаётся надеяться, что МОК отнесётся к россиянам беспристрастно. А ангажированные “персонажи” Родченкова и Макларена, к тому времени уже уйдут на пенсию. В отечественном же спорте проблема допинга больше возникать не будет.

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Опубликовано Вторник, февраля 27, 2018 at 1:38 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: 81 000
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
Вместимость: 68 172
Клуб: Зенит
Адрес: Футбольная аллея, 1

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Фишт (Сочи)
Вместимость: 41 220
Клуб: нет
Адрес: Сочи, Адлер, "Олимпийский парк"

 

Краснодар (Краснодар)
Вместимость: 33 979
Клубы: Краснодар
Адрес: ул. Разведчика Леонова, 1

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

ВЭБ-Арена (Москва)
Вместимость: 30 000
Клуб: ЦСКА
Адрес: ул. 3-я Песчаная, д. 2А

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М)
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
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Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
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Чемпионат России (ФНЛ) 2017-2018
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Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
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Бельгия, высшая лига
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Болгария, высшая лига
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Греция, вторая лига
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Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
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Польша, высшая лига
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Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
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Турция, суперлига
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Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
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Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1604
2. Германия - 1549
3. Аргентина - 1399
4. Швейцария - 1329
5. Польша - 1319
6. Португалия - 1267
7. Чили - 1250
8. Колумбия - 1208
9. Бельгия - 1194
10. Франция - 1157
11. Испания - 1114
12. Италия - 1059
13. Англия - 1051
14. Мексика - 1046
15. Перу - 1023
16. Хорватия - 1007
17. Уругвай - 995
18. Уэльс - 951
19. Швеция - 933
20. Исландия - 927

 

62. Россия - 590

 

3. Аргентина - 1399
24. Иран - 893

 

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