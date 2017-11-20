Последние новости футбола

20 ноября 2017

“Зенит”, наконец, выиграл после четырёх матчей без побед, лидер “Локо” набрал очередные три очка, “Спартак” в центральном матче тура разгромил “Краснодар”. Итоги 17-го тура РФПЛ

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Из главных событий 17-го тура российской премьер-лиги стоит выделить уверенную победу “Спартака” в Краснодаре, красно-белые всё ближе подбираются к лидерам. “Локомотив” не потерял очки в выездном поединке с “Анжи”, ЦСКА удачно слетал в морозный Хабаровск, а “Зенит” прервал свою неприятную серию из четырёх матчей в первенстве без голов, разгромив дома “Тосно”. Теперь подробнее.

Матч тура

18 ноября 2017 года, суббота. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 33 979 зрителей.
Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Краснодар (Краснодар) – Спартак (Москва) – 1:4
Голы: Луис Адриано, 8 (0:1). Зе Луиш, 28 (0:2). Луис Адриано, 86 (0:3). Клаэссон, 88 (1:3). Промес, 90 (1:4).

Центральный матч тура это, безусловно, противостояние московского “Спартака” и “Краснодара”. По части зрелищности к поединку нет никаких претензий. А вот по части борьбы, есть. “Быки” не сумели оказать должного сопротивления чемпиону страны, который после провального старта в первенстве постепенно набирает ход, и шаг за шагом поднимается в турнирной таблице всё выше. Красно-белые продемонстрировали футбол достойного хорошего уровня, выиграли заслуженно. Уже по итогам первого тайма подопечные Массимо Карреры сделали серьёзную заявку на успех, забив дважды. Следующих голов болельщикам пришлось дожидаться до самой концовки встречи. В течение четырёх последних минут (без учёта добавленных), гости забили дважды, а хозяева единожды. В целом данный поединок можно назвать, на текущий момент времени, лучшим для москвичей в чемпионате. Теперь остаётся надеяться, что к матчу в Лиге чемпионов с “Марибором” “Спартак” успеет восстановиться в полной мере. Что касается “Краснодара”, то команда опять проиграла противостояние с “большим” соперником и прямым конкурентом за высокие места в таблице. Критика Игоря Шалимова, наверняка, вспыхнет с новой силой.

Подробнее и хронологически об остальном

18 ноября 2017 года, суббота. Хабаровск. Стадион “им. Ленина”. 5569 зрителей.
Главный судья – Артём Чистяков (Азов).
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – ЦСКА (Москва) – 2:4
Голы: Дедечко, 5 (1:0). Дзагоев, 12 (1:1). Вернблум, 74 (1:2). Маркович, 82 (2:2). Вернблум, 83 (2:3). Витиньо, 90+3 (2:4).

Играть в Хабаровске всегда непросто. Про длительный перелёт и смену часовых поясов слов уже было сказано много. А когда на улице минус 17 градусов, это сложно втройне. Справедливости ради, хозяевам удалось подготовить поле, которое было вполне приемлемым по качеству для игры в футбол. Да и игроки обеих коллективов – молодцы. Вместо морозной вялой ничьи им удалось показать эффектный атакующий футбол в высоком темпе и с большим количеством голов. Армейцы постарались сразу завладеть инициативой, однако пропустили первыми после розыгрыша углового. Правда, выровнять положение дел удалось также достаточно быстро: Дзагоев после нехитрой комбинации выскочил на ворота и уверенно закатил мяч за ленточку. ЦСКА мог забить в первом тайме ещё трижды, но свои шансы упустил. Следующие мячи случились уже в эндшпиле. Москвичи вышли вперёд (Вернблум), хабаровчане быстро отыгрались (Маркович). Тут же опять забил швед, а в компенсированное время окончательный счёт на табло установил Витиньо. Подопечные Виктора Гончаренко одержали уверенную победу, которая омрачилась только травмами Алексея Березуцкого и Георгия Миланова. “СКА-Хабаровск” же, опять продемонстрировал симпатичную игру, но очков не добыл. Дальневосточная команда рискует основательно завязнуть на самом дне таблицы.

18 ноября 2017 года, суббота. Химка. Стадион “Арена Химки”. 3329 зрителей.
Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1
Голы: Анхель, 31 (0:1). Луценко, 62 (1:1).

В первом тайме у бело-голубых ничего в атаке не получалось. За безуспешными попытками подобраться к чужой штрафной площади с хмурым взглядом с бровки наблюдал их наставник Дмитрий Хохлов, мрачнея всё больше и больше. Креативных действий и выдумки, что бы взломать защитные построения “Ахмата”, катастрофически не хватало. Грозненцы выставили на матч трёх центральных защитников, а крайние оборонцы в атакующих действиях практически участия не принимали, сосредоточив все свои усилия на разрушении. На 31-й минуте “Ахмат” забил гол и вышел вперёд: Исмаэл подачей со стандарта нашёл голову Анхеля и Шунин при попустительстве защитников уже ничего противопоставить венесуэльцу не смог. Южноамериканец забил затылком с близкого расстояния. После антракта рулевой москвичей выпустил двух новых игроков – Самбу Соу в центр и Вандерсона в атаку. Замены сработали не сразу, хотя “Динамо”, всё-таки, счёт сравняло. Луценко после подачи от углового флажка в падении красиво пробил Виталия Гудиева. После забитого гола динамовцы встрепенулись, имели шансы забить ещё, но ничего не реализовали. Итоговый счёт, наверняка, разочаровал оба клуба.

18 ноября 2017 года, суббота. Тула. Стадион “Арсенал”. 9668 зрителей.
Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:0

Наиболее скучный матч тура. Особенно, на фоне остальных поединков. “Арсенал” и “Рубин” в Туле обошлись без голов, сумев за 90 с лишним минут лишь два раза попасть в створ ворот. Причём, оба удара пришлись на долю “канониров”. Казанцы же так ни разу не потревожили Владимира Габулова. Ничья абсолютно закономерна, ни одна команда на гол не наиграла. Впрочем, это не помешало тулякам по итогам тура улучшить своё положение в таблице. Команда поднялась на шестую строчку. “Рубин” же, как был десятым, так им и остался. У команды Курбана Бердыева по-прежнему наблюдаются колоссальные проблемы в нападении.

19 ноября 2017 года, воскресенье. Уфа. Стадион “Нефтяник”. 6309 зрителей.
Главный судья – Павел Кукуян (Сочи).
Уфа (Уфа) – Урал (Екатеринбург) – 2:0
Голы: Стоцкий, 28 (1:0). Кротов, 58 (2:0).

Поклонники “Уфы”, пришедшие на стадион “Нефтяник” поддержать своих любимцев, в накладе не остались. С первых минут подопечные Сергея Семака обрушили на ворота уральцев шквал атак. Голевые моменты возникали один за другим. Забить, правда, удалось лишь на исходе получаса – Стоцкий заработал штрафной, и сам же его реализовал, отправив мяч в сетку красивым обводящим ударом. Гости в первой половине ответили лишь одним ударом, зато каким: Денис Кулаков с лёта попал мячом в штангу. На второй тайм “Урал” вышел с настроем отыграться, однако в атаке всё опять не клеилось. За весь матч уральцы так и не потревожили Александра Беленова. “Уфа” же сумел забить второй гол – быструю контратаку завершил впечатляющий слалом Вячеслава Кротова, пробравшегося через защиту гостей и чётко пробившего в ближний угол. Добившись преимущества в два мяча, “Уфа” ушла в глухую оборону, хотя могла пропустить в самой концовке: с одиннадцатиметровой точки Эрик Бикфалви попал в перекладину.

19 ноября 2017 года, воскресенье. Каспийск. Стадион “Анжи-Арена”. 5495 зрителей.
Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:1
Гол: Ал. Миранчук, 43 (0:1).

Лидер первенства “Локомотив” одержал очередную победу, сохранив отрыв от преследователей. Хотя поединок в Каспийске с “Анжи” ярким не получился. Совместными усилиями москвичи и махачкалинцы нанесли в створ ворот друг друга лишь два удара. Тем не менее, “железнодорожники” сумели выжать максимум из минимума. Под занавес первого тайма ворота Георгия Лории поразил Алексей Миранчук. Подопечные Юрия Сёмина практически идеально действовали весь матч в обороне, но в атаке, опять, сыграли неубедительно. Хозяева могут утешиться, только вспоминая неплохие розыгрыши стандартов. Победа “Локо”, в целом, заслуженная, и теперь столичные футболисты могут спокойно готовиться к важнейшей встрече с “Копенгагеном” в Лиге Европы.

19 ноября 2017 года, воскресенье. Ростов-на-Дону. Стадион “Олимп-2”. 5135 зрителей.
Главный судья – Павел Кукуян (Сочи).
Ростов (Ростов-на-Дону) – Амкар (Пермь) – 0:0

Второй безголевой матч в туре случился в Ростове-на-Дону. Хотя голы вполне могли случиться. Команды по разу пробили пенальти в самой концовке встречи, но Ингасон не сумел переиграть вратаря на 80-й минуте, а Сиваков на второй компенсированной попал в штангу. В целом поединок на опасные моменты богат не был, а те, что были, использованы не были. По гамбургскому счёту, обеим клубам удалось избежать поражения, однако с учётом турнирного расклада, это никого радовать не может. Команды находятся не так уж и далеко от зоны вылета – “Ростов” в трёх очках, а “Амкар” в двух. Так что, налаживать свои дела следует оперативно, иначе окончание чемпионата может оказаться весьма горьким.

19 ноября 2017 года, воскресенье. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 48 031 зритель.
Главный судья – Алексей Еськов (Москва).
Зенит (Санкт-Петербург) – Тосно (Тосно) – 5:0
Голы: Паредес, 20 – с пенальти (1:0). Кузяев, 52 (2:0). Иванович, 64 (3:0). Кокорин, 70 (4:0). Дзюба, 86 (5:0).

“Зенит”, наконец, прорвало. Команда Роберто Манчини не могла до поединка с “Тосно” забить в чемпионате четыре встречи подряд. Соответственно, и одержать победу. Последний раз до встречи с “горожанами” сине-бело-голубые в премьер-лиге выигрывали 24 сентября, почти два месяца назад. До перерыва “Тосно” смотрелся вполне достойно, хотя и пропустил один раз от Паредеса с пенальти. Второй же тайм “лесники” провалили полностью. Кузяев, Иванович, Кокорин и Дзюба последовательно довели счёт на табло в “Северном дерби” до совсем неприличного. Впрочем, на турнирном положении питерской команды это никак не сказалось. “Зенит” остался вторым с отставанием от “Локомотива” в три очка. Разве что такая уверенная игра и счёт должны пойти на пользу в психологическом плане. Отметим и изменение в гонке бомбардиров. Гол Александра Кокорина, который стал для него девятым в чемпионате и позволил ему обойти в гонке бомбардиров Фёдора Смолова и Квинси Промеса, у которых по 8 забитых мячей.

Резюмируя. В турнирной таблице произошли несколько изменений, кроме первых двух строчек. “Локо” и “Зенит” свои матчи выиграли. “Краснодар”, крупно проиграв дома “Спартаку”, выпал из тройки и сейчас в табели о рангах пятый. Третье место теперь занимает ЦСКА, а красно-белые идут четвёртыми. Шестую позицию занимает тульский “Арсенал”. Внизу, с 10 места по 16-е никаких изменений. “Рубин”, “Ростов”, “Амкар”, “Тосно”, “Анжи”, “Динамо” и “СКА-Хабаровск” остались “при своих”.

Следующий 18-й тур первенства пройдёт с 24 по 27 ноября. Ключевой встречей, безусловно, будет противостояние в столице на “Открытие Арене” между “Спартаком” и “Зенитом”. В середине недели будут сыграны матчи еврокубков. Все отечественные клубы играют дома. Красно-белые в Лиге чемпионов принимают “Марибор”, а ЦСКА – “Бенфику”. В Лиге Европы “Зенит” встретится с “Вардаром”, “Локомотив” с “Копенгагеном”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Понедельник, ноября 20, 2017 at 1:06 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: 81 000
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
Вместимость: 68 172
Клуб: Зенит
Адрес: Футбольная аллея, 1

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Фишт (Сочи)
Вместимость: 41 220
Клуб: нет
Адрес: Сочи, Адлер, "Олимпийский парк"

 

Краснодар (Краснодар)
Вместимость: 33 979
Клубы: Краснодар
Адрес: ул. Разведчика Леонова, 1

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

ВЭБ-Арена (Москва)
Вместимость: 30 000
Клуб: ЦСКА
Адрес: ул. 3-я Песчаная, д. 2А

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М)
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

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Вместимость: 11 613
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СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

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19.11.2017 18:26:50


 

Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России (ФНЛ) 2017-2018
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Чемпионат Германии 2017-2018
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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

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Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
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Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
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Эстония, мейстрилига

 

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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1604
2. Германия - 1549
3. Аргентина - 1399
4. Швейцария - 1329
5. Польша - 1319
6. Португалия - 1267
7. Чили - 1250
8. Колумбия - 1208
9. Бельгия - 1194
10. Франция - 1157
11. Испания - 1114
12. Италия - 1059
13. Англия - 1051
14. Мексика - 1046
15. Перу - 1023
16. Хорватия - 1007
17. Уругвай - 995
18. Уэльс - 951
19. Швеция - 933
20. Исландия - 927

 

62. Россия - 590

 

3. Аргентина - 1399
24. Иран - 893

 

Следующий пересчёт: 14.09.2017

 

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Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России 2017-2018. ФНЛ
Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России 2016-2017. ФНЛ
Кубок России 2016-2017
Чемпионат России 2015-2016
Кубок России 2015-2016
Чемпионат России 2015-2016. ФНЛ
Чемпионат России 2014-2015
Чемпионат России 2013-2014
Чемпионат России 2012-2013
Чемпионат России 2011-2012
Чемпионат России-2010
Чемпионат России-2009
Чемпионат России-2008
Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
Чемпионат России-2003
Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Кубок конфедераций-2017
Кубок Африки-2017
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
Кубок Америки-2015
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
Кубок конфедераций-2013
Чемпионат Европы-2012
Олимпиада-2012
Чемпионат мира-2010

 

Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Англии 2015-2016
Чемпионат Англии 2014-2015
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Германии 2015-2016
Чемпионат Германии 2014-2015
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Испании 2015-2016
Чемпионат Испании 2014-2015
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Италии 2015-2016
Чемпионат Италии 2014-2015
Чемпионат Украины 2016-2017
Чемпионат Франции 2016-2017
Чемпионат Франции 2015-2016
Чемпионат Франции 2014-2015

 

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