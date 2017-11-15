Последние новости футбола

Сборная России по футболу продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира 2018 года. В Москве в обновлённых “Лужниках” национальная команда уступила аргентинцами, проявив себя, в целом, не лучшим образом. Поединок в Санкт-Петербурге против испанской “красной фурии” выдался куда лучше. Была и воля к победе, и желание, и азарт. Ставки на спорт от Beton Bet оказались близкими к истине. Жизнь показала правдивость предварительных прогнозов. Кратко об этих двух событиях ниже.

11 ноября 2017 года, суббота. Москва. Стадион “Лужники”. 78 750 зрителей.

Товарищеский матч

Главный судья – Дамир Скомина (Словения).

Россия – Аргентина – 0:1

Гол: Агуэро, 86 (0:1).

В новейшей истории сборная России по футболу встречалась с аргентинцами лишь один раз. Было это 12 августа 2009 года на московском стадионе “Локомотив”. Тогда командой ещё руководил самый успешный тренер в истории нашей сборной Гус Хиддинк. Встреча завершилась поражением со счётом 2:3. СССР же играл с Аргентиной 12 раз, и в очном противостоянии в истории остался паритет: по три победы у каждого коллектива и шесть ничьих.

Соперников для сборной России подбирали долго. Договориться с топ-сборными было сложно. У них и календарь расписан, и стоят они дорого, да и особенного желания встречаться с россиянами, наверняка, у тех же аргентинцев с испанцами не было. Не того полёта птица сейчас национальная футбольная команда, что бы быть нарасхват. Однако спортивные чиновники страны, в первую очередь Виталий Мутко, свои слова сдержали. Говоря в своё время о том, что сборная Черчесова в период подготовки к домашнему мундиале будет встречаться с серьёзными коллективами, а не тренироваться на московском “Динамо” (как пример), которое только вышло из ФНЛ в премьер-лигу, хотя имеет большие шансы по итогам сезона отправиться этажом ниже вновь. Сейчас Россия, согласно рейтингу ФИФА, 65-я команда мира, а “альбиселесте” – четвёртая. Как говорится, делайте выводы.

В целом россияне, хоть и уступили одной из лучших сборных планеты только с минимальным счётом, провели далеко не самый лучший свой матч. Не было 100-процентных голевых моментов, команда мало что создала, контригра не была поставлена лучшим образом. Статика говорит сама за себя. 21 удар по воротам Акинфеева нанесли аргентинцы и лишь четыре отечественная сборная в сторону ворот Серхио Ромеро. По выстрелам в створ всё ещё более удручающе – 1 против семи. По угловым – 1:8. Владение – 30% против 70%. Да, решающий мяч нам забили из офсайда, однако это не отменяет ценности победы “альбиселесте”. В любом поединке следует играть до конца, что у нас не получилось. Единственный гол аргентинцы забили на 86-й минуте, когда свой шанс использовал Серхио Агуэро. Правда, Аргентина весь матч доминировала, но до поры до времени отечественной команде удавалось сдерживать натиск. Во многом, благодаря уверенной игре в воротах Игоря Акинфеева. После пропущенного мяча подопечным Черчесова уже не осталось времени, что бы отыграться. Аргентина могла выиграть крупнее, тем более что в её составе был Лионель Месси. После матча, в котором можно было отстоять ничью, все в известной мере испытывали чувство досады.

Теперь в двух словах, о нюансах. Перед тем, как рассказать о следующем поединке с Испанией из тех двух спаренных матчей, которые провела в ноябре сборная России, сначала о букмекерах. Сыграть, используя Beton Bet, можно поставив на сайтах ряда ведущих компаний согласно профилю. Это “1Xbet”, “Марафон”, “БалтБет”, “Betcity” и “Zenit”. Минимальный депозит разнится от 50 до 200 рублей, в зависимости от выбора. Ставки на спортивные события проходят 24 часа в сутки без перерывов. Основными видами соревнований, которые пользуются наибольшей популярностью, являются футбол, хоккей, теннис, баскетбол, автоспорт, бейсбол, бокс, крикет и киберспорт. Чаще всего пользователи делают свой прогноз в режиме онлайн. При таком способе, впрочем, как и заранее, можно сделать ставку на конкретное событие, количество забитых мячей (с форой или без), жёлтых или красных карточек, и многое другое. Остаётся лишь выбрать для себя оптимальный вариант, исходя из степени знаний о событии, личных финансовых средствах и степени азартности.

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14 ноября 2017 года, вторник. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 45 486 зрителей.

Товарищеский матч

Главный судья – Джанлука Рокки (Италия).

Россия – Испания – 3:3

Голы: Альба, 9 (0:1). Рамос, 35 (0:2) – с пенальти. Смолов, 41 (1:2). А.Миранчук, 51 (2:2). Рамос, 43 (2:3). Смолов, 70 (3:3).

Поединок с испанцами в Санкт-Петербурге завершился с достаточно неожиданным счётом. Россияне сумели отыграться, сначала уступая в два мяча, затем в один. Сборная смотрелась куда более боевито, чем в первом из двух контрольных поединков последних дней с Аргентиной. С “красной фурией” отечественные футболисты до данного матча встречались пять раз. Побед ни разу не было, зато была одна ничья и два крупных поражения на Евро-2008. Самом успешном турнире национальной команды в её новейшей истории (подопечные Гуса Хиддинка выиграли бронзу). Это был совсем другой поединок, нежели с “альбиселестой” чуть ранее. По ударам Россия превзошла испанцев – 12:8. В створ, правда, попадали реже – 5:7. но и владение мячом было приличным – 35% против 75%. Конечно, исключительно на фоне соперника.

Россияне начали встречу с испанцами резво, даже организовали некое подобие штурма ворот Давида Де Хеа. Однако уже к перерыву пропустили со странного пенальти от Джанлуки Рокки, который реализовал Серхио Рамос. Отыграться удалось в концовке тайма, когда забил Алексей Миранчук. Но итальянский рефери, будто разозлённый не попаданием “скуадры адзурры” на мундиале-2018, которое для России является домашним, решил поставить и второй одиннадцатиметровый на поле стадиона на Крестовском острове. Рамос был точен во второй раз. Лишь на 80-й минуте Смолов сделал дубль, что, как потом оказалось, спасло россиян от второго поражения подряд. Есть и неприятные моменты. Голкипер “Зенита” Андрей Лунёв, недавно ставший основным сменщиком Игоря Акинфеева в сборной, получил ближе к концу встречи повреждение и был госпитализирован. Все разрешённые замены были использованы, а потому в рамку встал Денис Глушаков. Пропускать не пропустили, времени оставалось играть мало, а потому “бодрый” не в меру Рокки, в конце концов, зафиксировал результативную ничью. В целом, матч оставил много вопросов. Хоть он и был лихим по сюжету, родная команда забила одной из лучших сборных мира сразу три гола, но туман не рассеялся. Понять, что это было, и где наш настоящий уровень, пока нельзя. Уже известно, что в марте будущего года Россия встретится с Бразилией. Список остальных соперников уточняется.

Резюмируя. Проблемы россиян перечислить достаточно просто. Отсутствие должной скорости мысли в игре с обоими соперниками. С Аргентиной это проявилось в большей степени, чем в поединке с испанцами. И традиционно посредственные действия в обороне. Сборная России насыщает центр за счёт крайних полузащитников, пытаясь встретить оппонентов в первой трети поля. В итоге получается весьма странно. Соперник просто отправляет диагональный пас на любой пустой фланг, откуда следует подача в штрафную площадь. А уж там расшатать звёздам мирового футбола оборону россиян, порой, не составляет особого труда. И это притом, что стиль нашей сборной сейчас считается “оборонительным”. Правда, есть заметные плюсы – мы хорошо используем прессинг.

До чемпионата мира осталось лишь полгода, и из данного не самого хорошего футбольного сейчас блюда уже давно пора требуется приготовить что-то конкурентоспособное.

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