Последние новости футбола

15 ноября 2017

Россия сыграла два разных контрольных матча, уступив Аргентине и вырвав ничью у Испании. Ставки на спорт от Beton Bet

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Сборная России по футболу продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира 2018 года. В Москве в обновлённых “Лужниках” национальная команда уступила аргентинцами, проявив себя, в целом, не лучшим образом. Поединок в Санкт-Петербурге против испанской “красной фурии” выдался куда лучше. Была и воля к победе, и желание, и азарт.  Ставки на спорт от Beton Bet оказались близкими к истине. Жизнь показала правдивость предварительных прогнозов. Кратко об этих двух событиях ниже.

11 ноября 2017 года, суббота. Москва. Стадион “Лужники”. 78 750 зрителей.
Товарищеский матч
Главный судья – Дамир Скомина (Словения).
Россия – Аргентина – 0:1
Гол: Агуэро, 86 (0:1).

В новейшей истории сборная России по футболу встречалась с аргентинцами лишь один раз. Было это 12 августа 2009 года на московском стадионе “Локомотив”. Тогда командой ещё руководил самый успешный тренер в истории нашей сборной Гус Хиддинк. Встреча завершилась поражением со счётом 2:3. СССР же играл с Аргентиной 12 раз, и в очном противостоянии в истории остался паритет: по три победы у каждого коллектива и шесть ничьих.

Соперников для сборной России подбирали долго. Договориться с топ-сборными было сложно. У них и календарь расписан, и стоят они дорого, да и особенного желания встречаться с россиянами, наверняка, у тех же аргентинцев с испанцами не было. Не того полёта птица сейчас национальная футбольная команда, что бы быть нарасхват. Однако спортивные чиновники страны, в первую очередь Виталий Мутко, свои слова сдержали. Говоря в своё время о том, что сборная Черчесова в период подготовки к домашнему мундиале будет встречаться с серьёзными коллективами, а не тренироваться на московском “Динамо” (как пример), которое только вышло из ФНЛ в премьер-лигу, хотя имеет большие шансы по итогам сезона отправиться этажом ниже вновь. Сейчас Россия, согласно рейтингу ФИФА, 65-я команда мира, а “альбиселесте” – четвёртая. Как говорится, делайте выводы.

В целом россияне, хоть и уступили одной из лучших сборных планеты только с минимальным счётом, провели далеко не самый лучший свой матч. Не было 100-процентных голевых моментов, команда мало что создала, контригра не была поставлена лучшим образом. Статика говорит сама за себя. 21 удар по воротам Акинфеева нанесли аргентинцы и лишь четыре отечественная сборная в сторону ворот Серхио Ромеро. По выстрелам в створ всё ещё более удручающе – 1 против семи. По угловым – 1:8. Владение – 30% против 70%. Да, решающий мяч нам забили из офсайда, однако это не отменяет ценности победы “альбиселесте”. В любом поединке следует играть до конца, что у нас не получилось. Единственный гол аргентинцы забили на 86-й минуте, когда свой шанс использовал Серхио Агуэро. Правда, Аргентина весь матч доминировала, но до поры до времени отечественной команде удавалось сдерживать натиск. Во многом, благодаря уверенной игре в воротах Игоря Акинфеева. После пропущенного мяча подопечным Черчесова уже не осталось времени, что бы отыграться. Аргентина могла выиграть крупнее, тем более что в её составе был Лионель Месси. После матча, в котором можно было отстоять ничью, все в известной мере испытывали чувство досады.

Теперь в двух словах, о нюансах. Перед тем, как рассказать о следующем поединке с Испанией из тех двух спаренных матчей, которые провела в ноябре сборная России, сначала о букмекерах. Сыграть, используя Beton Bet, можно поставив на сайтах ряда ведущих компаний согласно профилю. Это “1Xbet”, “Марафон”, “БалтБет”, “Betcity” и “Zenit”. Минимальный депозит разнится от 50 до 200 рублей, в зависимости от выбора. Ставки на спортивные события проходят 24 часа в сутки без перерывов. Основными видами соревнований, которые пользуются наибольшей популярностью, являются футбол, хоккей, теннис, баскетбол, автоспорт, бейсбол, бокс, крикет и киберспорт. Чаще всего пользователи делают свой прогноз в режиме онлайн. При таком способе, впрочем, как и заранее, можно сделать ставку на конкретное событие, количество забитых мячей (с форой или без), жёлтых или красных карточек, и многое другое. Остаётся лишь выбрать для себя оптимальный вариант, исходя из степени знаний о событии, личных финансовых средствах и степени азартности.

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14 ноября 2017 года, вторник. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 45 486 зрителей.
Товарищеский матч
Главный судья – Джанлука Рокки (Италия).
Россия – Испания – 3:3
Голы: Альба, 9 (0:1). Рамос, 35 (0:2) – с пенальти. Смолов, 41 (1:2). А.Миранчук, 51 (2:2). Рамос, 43 (2:3). Смолов, 70 (3:3).

Поединок с испанцами в Санкт-Петербурге завершился с достаточно неожиданным счётом. Россияне сумели отыграться, сначала уступая в два мяча, затем в один. Сборная смотрелась куда более боевито, чем в первом из двух контрольных поединков последних дней с Аргентиной. С “красной фурией” отечественные футболисты до данного матча встречались пять раз. Побед ни разу не было, зато была одна ничья и два крупных поражения на Евро-2008. Самом успешном турнире национальной команды в её новейшей истории (подопечные Гуса Хиддинка выиграли бронзу).  Это был совсем другой поединок, нежели с “альбиселестой” чуть ранее. По ударам Россия превзошла испанцев – 12:8. В створ, правда, попадали реже – 5:7. но и владение мячом было приличным – 35% против 75%. Конечно, исключительно на фоне соперника.

Россияне начали встречу с испанцами резво, даже организовали некое подобие штурма ворот Давида Де Хеа. Однако уже к перерыву пропустили со странного пенальти от Джанлуки Рокки, который реализовал Серхио Рамос. Отыграться удалось в концовке тайма, когда забил Алексей Миранчук. Но итальянский рефери, будто разозлённый не попаданием “скуадры адзурры” на мундиале-2018, которое для России является домашним, решил поставить и второй одиннадцатиметровый на поле стадиона на Крестовском острове. Рамос был точен во второй раз. Лишь на 80-й минуте Смолов сделал дубль, что, как потом оказалось, спасло россиян от второго поражения подряд. Есть и неприятные моменты. Голкипер “Зенита” Андрей Лунёв, недавно ставший основным сменщиком Игоря Акинфеева в сборной, получил ближе к концу встречи повреждение и был госпитализирован. Все разрешённые замены были использованы, а потому в рамку встал Денис Глушаков. Пропускать не пропустили, времени оставалось играть мало, а потому “бодрый” не в меру Рокки, в конце концов, зафиксировал результативную ничью. В целом, матч оставил много вопросов. Хоть он и был лихим по сюжету, родная команда забила одной из лучших сборных мира сразу три гола, но туман не рассеялся. Понять, что это было, и где наш настоящий уровень, пока нельзя. Уже известно, что в марте будущего года Россия встретится с Бразилией. Список остальных соперников уточняется.

Резюмируя. Проблемы россиян перечислить достаточно просто. Отсутствие должной скорости мысли в игре с обоими соперниками. С Аргентиной это проявилось в большей степени, чем в поединке с испанцами. И традиционно посредственные действия в обороне. Сборная России насыщает центр за счёт крайних полузащитников, пытаясь встретить оппонентов в первой трети поля. В итоге получается весьма странно. Соперник просто отправляет диагональный пас на любой пустой фланг, откуда следует подача в штрафную площадь. А уж там расшатать звёздам мирового футбола оборону россиян, порой, не составляет особого труда. И это притом, что стиль нашей сборной сейчас считается “оборонительным”. Правда, есть заметные плюсы – мы хорошо используем прессинг.

До чемпионата мира осталось лишь полгода, и из данного не самого хорошего футбольного сейчас блюда уже давно пора требуется приготовить что-то конкурентоспособное.

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Опубликовано Среда, ноября 15, 2017 at 2:02 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Новости мирового футбола

 

Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: 81 000
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
Вместимость: 68 172
Клуб: Зенит
Адрес: Футбольная аллея, 1

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Фишт (Сочи)
Вместимость: 41 220
Клуб: нет
Адрес: Сочи, Адлер, "Олимпийский парк"

 

Краснодар (Краснодар)
Вместимость: 33 979
Клубы: Краснодар
Адрес: ул. Разведчика Леонова, 1

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

ВЭБ-Арена (Москва)
Вместимость: 30 000
Клуб: ЦСКА
Адрес: ул. 3-я Песчаная, д. 2А

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М)
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

Новости футбола

 

Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

Аргентина, апертура
Аргентина, клаусура
Аргентина, национальная лига Б
Боливия, апертура
Боливия, клаусура
Бразилия, серия А
Бразилия, серия В
Бразилия, паулиста А1
Венесуэла, примера, апертура
Венесуэла, примера, клаусура
Колумбия, копа мустанг, апертура
Колумбия, копа мустанг, клаусура
Парагвай, апертура
Парагвай, клаусура
Перу, апертура
Перу, клаусура
Уругвай, апертура
Уругвай, клаусура
Уругвай, примера лигуилла
Чили, апертура
Чили, клаусура
Эквадор, серия А, апертура
Эквадор, серия А, клаусура

 

Канада, соккер-лига
США, МЛС

 

Алжир, первый дивизион
Египет, премьер-лига
Марокко, премьер-лига
Тунис, А-лига
ЮАР, премьер-лига

 

Вьетнам, В-лига
Иран, премьер-лига
Катар, старс-лига
Китай, лига А
Корея, K-League
Кувейт, первый дивизион
Ливан, первая лига
Малайзия, суперлига
ОАЭ, премьер-лига
Саудовская Аравия, премьер-лига
Сингапур, С-лига
Сирия, первый дивизион
Япония, J-лига
Япония, J-лига 2

 

Гватемала, лига насионал, апертура
Гватемала, лига насионал, клаусура
Гондурас, лига насионал, апертура
Гондурас, лига насионал, клаусура
Коста-Рика, примера, апертура
Коста-Рика, примера, клаусура
Мексика, апертура
Мексика, клаусура
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19.11.2017 18:26:50


 

Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России (ФНЛ) 2017-2018
Чемпионат Англии 2017-2018
Чемпионат Германии 2017-2018
Чемпионат Испании 2017-2018
Чемпионат Италии 2017-2018
Чемпионат Украины 2017-2018
Чемпионат Франции 2017-2018

 

 

 

Новости футбола

 

Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1604
2. Германия - 1549
3. Аргентина - 1399
4. Швейцария - 1329
5. Польша - 1319
6. Португалия - 1267
7. Чили - 1250
8. Колумбия - 1208
9. Бельгия - 1194
10. Франция - 1157
11. Испания - 1114
12. Италия - 1059
13. Англия - 1051
14. Мексика - 1046
15. Перу - 1023
16. Хорватия - 1007
17. Уругвай - 995
18. Уэльс - 951
19. Швеция - 933
20. Исландия - 927

 

62. Россия - 590

 

3. Аргентина - 1399
24. Иран - 893

 

Следующий пересчёт: 14.09.2017

 

Футбольные новости

 

 

Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
Лига Европы УЕФА 2017-2018
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Лига чемпионов УЕФА 2013-2014
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Лига Европы УЕФА 2012-2013
Лига чемпионов УЕФА 2009-2010
Лига чемпионов УЕФА 2008-2009

 

Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России 2017-2018. ФНЛ
Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России 2016-2017. ФНЛ
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