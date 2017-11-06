Последние новости футбола

6 ноября 2017

“Локо”, “Зенит” и ЦСКА притормаживают, “Краснодар” входит в тройку, “Спартак” – в пятёрку. Итоги 16-го тура РФПЛ

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По итогам тура в верхах турнирной таблицы произошло некоторое уплотнение рядов. Ничья “Локомотива” с ЦСКА и аналогичный результат “Зенита” в гостевом поединке с “Рубином” позволил “Краснодару” и “Спартаку” подтянуться к лидерам. “Быки” уже третьи, а красно-белые вошли пятёрку. Вновь свалилось в зону вылета “Динамо”. “Анжи”, напротив, благодаря победе над “Амкаром” из неё вышел. Теперь подробнее.

Матч тура

5 ноября 2017 года, воскресенье. Москва. Стадион “РЖД Арена”. 19 105 зрителей.
Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2
Голы: Миранчук, 14 (1:0). Витиньо, 28 (1:1). Натхо, 43 (1:2). Мануэл Фернандеш, 87 (2:2).

Центральный матч тура удался на славу. Прекрасный лихо закрученный сюжет, четыре мяча на двоих, удаление, не реализованный одиннадцатиметровый и всё это на фоне сумасшедшего эмоционального накала во всех составляющих игры. Хозяева вышли вперёд в самом начале поединка усилиями Антона Миранчука. Армейцы провели мощную концовку первого тайма, сумев наказать “железнодорожников” голами дважды. Однако вскоре после антракта существенно осложнил жизнь своим партнёрам Хетаг Хосонов, заработав совсем необязательную вторую карточку и оставив ЦСКА в меньшинстве.

Говорить о том, был ли арбитр Карасёв излишне строг к молодому полузащитнику или нет, наверное, не стоит. Фол был явным. Кроме того, в дальнейшем красно-синие ещё не раз могли быть строго наказаны. На 76-й минуте ЦСКА спас Игорь Акинфеев, отразив пенальти, который исполнял Мануэл Фернандеш. Матч неминуемо постепенно катился к своему окончанию, и начинало казаться, что подопечные Виктора Гончаренко смогут удержать победный счёт. Не получилось. Всё тот же португалец Фернандеш исправился, сначала начав блестящим пасом контратаку, а затем её и завершив. Ничейный результат справедлив и он, наверняка, очень понравился конкурентам. В целом, можно только порадоваться тому, что в российском первенстве становится всё больше таких зрелищных и ярких матчей.

Подробнее и хронологически об остальном

3 ноября 2017 года, пятница. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 3815 зрителей.
Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 2:2
Голы: Балажиц, 17 (1:0). Шунич, 49 (1:1). Терехов, 74 (1:2). Балажиц, 90+1 (2:2).

“Динамо” опять разочаровало своих поклонников. Бело-голубые провели яркий гостевой матч с “Уралом”, сначала уступали в счёте, затем вышли вперёд и должны были победить, однако гол Балажица в компенсированное время лишил клуб Дмитрия Хохлова важнейших трёх очков. По итогам тура, забегая вперёд, москвичи вновь опустились в зону вылета. Что касается непосредственно хода поединка, то хозяевам стоит поставить в заслугу первый тайм. Подопечные Александр Тарханова действовали живее, выглядели интереснее, а потому и ушли на перерыв, лидируя в счёте. После антракта гости, напротив, существенно прибавили и сумели забить два гола усилиями Тони Шунича и Антона Терехова. Следует отметить удачные замены Хохлова. И если выход Терехова ещё в первом тайме был вызван необходимостью, то появление Николая Обольского после перерыва явно придало игре “Динамо” свежести. Ничью стоит назвать закономерной. Отметим дубль Грегора Балажица, который однозначно может занести поединок себе в актив.

4 ноября 2017 года, суббота. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 4699 зрителей.
Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров).
Тосно (Тосно) – Краснодар (Краснодар) – 1:3
Голы: Заболотный, 4 (1:0). Смолов, 12 (1:1). Газинский, 35 (1:2). Смолов, 38 (1:3).

“Тосно” и “Краснодар” провели весьма добротный матч. Поединок получился увлекательным, динамичным, щедрым на острые моменты и голы. Подопечные Дмитрия Парфёнова начали активнее. С первых же секунд захватили инициативу и уже на 4-й минуте вышли вперёд – забил Антон Заболотный. Неудачное начало “быков” из равновесия не вывело. Уже через восемь минут отличился Фёдор Смолов. На этом гости не успокоились, поймали нужную волну, и продолжили штурмовать ворота хозяев “Петровского”. Заключительная треть первой сорокапятиминутки была проведена “на ура”. Коллектив Игоря Шалимова отличился ещё дважды (дубль оформил Смолов, а ещё один мяч положил в свой бомбардирский багаж Юрий Газинский), и фактически к перерыву снял вопросы о победителе. Справедливости ради следует отметить, что команда из Ленинградской области не пала духом, имела во втором тайме шансы возродить интригу, однако забить ещё хотя бы один гол так и не сумела. Благодаря успеху южане поднялись в табели о рангах на третье место, а “Тосно” прервал свою беспроигрышную серию, продолжив находиться в нижней части таблицы.

4 ноября 2017 года, суббота. Грозный. Стадион “Ахмат Арена”. 12 487 зрителей.
Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0
Гол: Мбенг, 51 (1:0).

“Ахмат” продолжает оставаться без главного тренера, резонно рассудив, что вопрос стоит решать в длительную зимнюю паузу. А пока командой после отставки Олега Кононова на временной основе руководит молодой Михаил Галактионов. И специалист уже добился первого успеха, выиграв в вязком тягучем матче дома у всегда неуступчивого “Ростова”. Единственный гол, который всё и решил, был забит в начале второй половины Аблаем Мбенгом. И до этого результативного события, и после, моментов отличиться у обоих коллективов было мало. Дончане за первые 45 минут так и вообще ни разу не сумели попасть в створ ворот грозненцев. Забив, “Ахмат” попробовал развить успех, однако быстро передумал и принял решение сосредоточиться на удержании синицы в руках. Плотность в турнирной таблице российского чемпионата, который сейчас является одним из самых напряжённых в Европе, настолько высока, что клуб из Чеченской республики по итогам тура сразу поднялся в табели о рангах на две строчки. Что касается “Ростова”, то команда явно находится в кризисе. Вкус победы ростовчане не ощущают уже десять туров подряд, а из семи последних матчей пять вообще проиграли. Из Кубка России клуб вылетел, имея неплохие шансы на завоевание трофея, учитывая то, кто остался в сетке. Словом, Леонид Кучук может начинать волноваться за свой пост.

5 ноября 2017 года, воскресенье. Хабаровск. Стадион “им. Ленина”. 4155 зрителей.
Главный судья – Евгений Турбин (Москва).
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Арсенал (Тула) – 1:2
Голы: Кангва, 5 (0:1). Федотов, 33 (1:1). Джорджевич, 86 (1:2).

Тульский “Арсенал” Миодрага Божовича набрал в последних турах прекрасный ход. Команда выиграла четыре из пяти матчей и продолжила восхождение вверх по турнирной лестнице. В отчётном туре была нелёгкая выездная победа в Хабаровске, что для любого клуба по причине длительного перелёта и других сопутствующих обстоятельств всегда является задачей трудновыполнимой. В нынешнем сезоне увезти с Дальнего Востока три очка пока кроме “канониров” удалось лишь в стартовом туре первенства питерскому “Зениту”. “Арсенал” вышел вперёд в самом начале встречи, забив на 5-й минуте благодаря мастерству Эванса Кангвы. Гости не стали прижиматься к своим окопам, продолжив действовать уверенно и раскованно. Правда, гол свой они всё же пропустили – на 33-й минуте забил Виталий Федотов, бывший, к слову, “оружейник”. Тем не менее, несмотря на то, что преимущество гостей во второй половине было менее очевидным, довести дело до победы они всё-таки сумели. Точный удар появившегося ближе к концовке для усиления игры Луки Джорджевича обеспечил итоговый успех. По итогам тура “Арсенал” вышел на седьмое место в табели о рангах, отставая, к примеру, от идущего третьим “Краснодара” лишь на 4 балла. Армейцы Хабаровска остались аутсайдером чемпионата.

5 ноября 2017 года, воскресенье. Пермь. Стадион “Звезда”. 4200 зрителей.
Главный судья – Владимир Москалев (Воронеж).
Амкар (Пермь) – Анжи (Махачкала) – 1:2
Голы: Маркелов, 6 (0:1). Костюков, 12 (1:1). Маркелов, 28 (1:2).

“Звездой” матча “Амкара” с “Анжи” на пермском стадионе “Звезда” следует признать хавбека гостей Ивана Маркелова. Который чуть более чем за час, который он провёл на поле, успел оформить сразу два дубля. Забил два гола и заработал две жёлтые карточки, вторая из которых автоматически трансформировалась в красную. Счёт был открыт на 5-й минуте, на 21-й Маркелов увидел перед своими очами первый “горчичник”, на 28-й оформил дубль, а на 63-й решением арбитра, оценившего желание футболиста покалечить соперников, он был отправлен в раздевалку. В итоге южане почти треть матча провели в меньшинстве, хотя со стороны это не было очень заметно. Даже вдесятером махачкалинцы имели не меньше шансов забить гол, чем уральцы. Однако всё ограничилось мячами в первой половине, а второй тайм прошёл, в основном, в борьбе. “Анжи”, наконец, удержал счёт 2:1, и выезд команды Гаджи Гаджиева в морозную Пермь оказался удачным. Клуб выбрался из зоны вылета и теперь находится в табели о рангах на 14-м месте (16 очков). “Амкар” находится на две строчки выше, но имеет в активе лишь на один набранный балл больше.

5 ноября 2017 года, воскресенье. Москва. Стадион “Открытие Арена”. 21 445 зрителей.
Главный судья – Артём Чистяков (Азов).
Спартак (Москва) – Уфа (Уфа) – 3:1
Голы: Игбун, 10 (0:1). Фернандо, 37 (1:1). Промес, 63 (2:1). Луис Адриано, 80 (3:1).

“Спартак”, наконец, вплотную подобрался к лидерам и даже вошёл в еврокубковую зону. Матч с “Уфой” ожидаемо оказался для красно-белых сложным. Команда Сергея Семака в очередной раз продемонстрировала, что является для нынешнего чемпиона страны соперником сложным. В итоге подопечным Массимо Карреры даже пришлось отыгрываться. Бодро стартовав, спартаковцы уже на 10-й минуте получили ушат холодной воды в виде мяча в дебюте от Сильвестра Игбуна. Впрочем, оплеухи “Спартак” не заметил. Картина происходящего на поле практически не изменилась. Хозяева продолжили гнуть свою линию, проводили атаку за атакой, и ближе к экватору своего добились. Гол со штрафного забил Фернандо, хитро пробив низом под подпрыгнувшей вверх защитной “стенкой”. После перерыва “Спартак” сумел отличиться уже с игры – гол на счету не забивавшего с сентября Квинси Промеса, Голландец отличился эффектным обводящим ударом. К слову, для Промеса это уже 50-й мяч в отечественной премьер-лиге. Семак сделал двойную замену, бросив в бой Облякова и Кротова. На некоторое время ход сработал, гости стали чаще переходить на чужую половину. “Спартак” же стал действовать прагматичнее, не пытаясь лезть на рожон. В итоге тяжёлый выезд в Испанию на рандеву с “Севильей” не сказался, в концовке команда не подсела и даже сумела забить ещё раз в добротной контратаке (Луис Адриано). Сейчас у “Спартака” 25 очков и пятое место в турнирной таблице. “Уфа” впервые проиграла более чем за полтора месяца, и сдвинулась в табели о рангах на девятую позицию.

5 ноября 2017 года, воскресенье. Казань. Стадион “Казань Арена”. 11 007 зрителей.
Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

“Зенит” буксует и не может выиграть в первенстве уже пятый матч подряд. Причём, в последних четырёх питерцы вообще не забили ни разу, дважды сыграв нулевые ничьи и дважды проиграв. Лишь хорошее начало чемпионата позволяет сейчас сине-бело-голубым оставаться одними из лидеров, отставая от идущего первым “Локомотива”, который тоже не безгрешен, только на три балла. В Казани команда Роберто Манчини опять продемонстрировала бледную игру, вспыхивая лишь в концовках каждого из таймов. Кратких периодов активности для завоевания трёх очков не хватило, Сослан Джанаев защищал ворота “Рубина” надёжно и излучал уверенность. Итальянскому рулевому питерцев требуется срочно что-то придумывать, т.к. сейчас коллектив оставляет весьма унылое впечатление. Пауза на матчи сборной пришлась как нельзя кстати. Что касается казанцев, то они к перерыву подошли десятыми.

Чемпионат возобновится 18 ноября после паузы на матчи сборной. 11 ноября команда Станислава Черчесова встречается в столичных “Лужниках” с Аргентиной, а 14 ноября в Северной столице на арене “Санкт-Петербург” с Испанией. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Понедельник, ноября 6, 2017 at 3:15 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Новости мирового футбола

 

Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: 81 000
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
Вместимость: 68 172
Клуб: Зенит
Адрес: Футбольная аллея, 1

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Фишт (Сочи)
Вместимость: 41 220
Клуб: нет
Адрес: Сочи, Адлер, "Олимпийский парк"

 

Краснодар (Краснодар)
Вместимость: 33 979
Клубы: Краснодар
Адрес: ул. Разведчика Леонова, 1

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

ВЭБ-Арена (Москва)
Вместимость: 30 000
Клуб: ЦСКА
Адрес: ул. 3-я Песчаная, д. 2А

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М)
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

Новости футбола

 

Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

Аргентина, апертура
Аргентина, клаусура
Аргентина, национальная лига Б
Боливия, апертура
Боливия, клаусура
Бразилия, серия А
Бразилия, серия В
Бразилия, паулиста А1
Венесуэла, примера, апертура
Венесуэла, примера, клаусура
Колумбия, копа мустанг, апертура
Колумбия, копа мустанг, клаусура
Парагвай, апертура
Парагвай, клаусура
Перу, апертура
Перу, клаусура
Уругвай, апертура
Уругвай, клаусура
Уругвай, примера лигуилла
Чили, апертура
Чили, клаусура
Эквадор, серия А, апертура
Эквадор, серия А, клаусура

 

Канада, соккер-лига
США, МЛС

 

Алжир, первый дивизион
Египет, премьер-лига
Марокко, премьер-лига
Тунис, А-лига
ЮАР, премьер-лига

 

Вьетнам, В-лига
Иран, премьер-лига
Катар, старс-лига
Китай, лига А
Корея, K-League
Кувейт, первый дивизион
Ливан, первая лига
Малайзия, суперлига
ОАЭ, премьер-лига
Саудовская Аравия, премьер-лига
Сингапур, С-лига
Сирия, первый дивизион
Япония, J-лига
Япония, J-лига 2

 

Гватемала, лига насионал, апертура
Гватемала, лига насионал, клаусура
Гондурас, лига насионал, апертура
Гондурас, лига насионал, клаусура
Коста-Рика, примера, апертура
Коста-Рика, примера, клаусура
Мексика, апертура
Мексика, клаусура
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Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России (ФНЛ) 2017-2018
Чемпионат Англии 2017-2018
Чемпионат Германии 2017-2018
Чемпионат Испании 2017-2018
Чемпионат Италии 2017-2018
Чемпионат Украины 2017-2018
Чемпионат Франции 2017-2018

 

 

 

Новости футбола

 

Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
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Италия, сериа А
Италия, серия B
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Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
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Израиль, премьер-лига
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Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
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Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1604
2. Германия - 1549
3. Аргентина - 1399
4. Швейцария - 1329
5. Польша - 1319
6. Португалия - 1267
7. Чили - 1250
8. Колумбия - 1208
9. Бельгия - 1194
10. Франция - 1157
11. Испания - 1114
12. Италия - 1059
13. Англия - 1051
14. Мексика - 1046
15. Перу - 1023
16. Хорватия - 1007
17. Уругвай - 995
18. Уэльс - 951
19. Швеция - 933
20. Исландия - 927

 

62. Россия - 590

 

3. Аргентина - 1399
24. Иран - 893

 

Следующий пересчёт: 14.09.2017

 

Футбольные новости

 

 

Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
Лига Европы УЕФА 2017-2018
Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
Лига Европы УЕФА 2016-2017
Лига чемпионов УЕФА 2015-2016
Лига Европы УЕФА 2015-2016
Лига чемпионов УЕФА 2014-2015
Лига Европы УЕФА 2014-2015
Лига чемпионов УЕФА 2013-2014
Лига Европы УЕФА 2013-2014
Лига чемпионов УЕФА 2012-2013
Лига Европы УЕФА 2012-2013
Лига чемпионов УЕФА 2009-2010
Лига чемпионов УЕФА 2008-2009

 

Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России 2017-2018. ФНЛ
Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России 2016-2017. ФНЛ
Кубок России 2016-2017
Чемпионат России 2015-2016
Кубок России 2015-2016
Чемпионат России 2015-2016. ФНЛ
Чемпионат России 2014-2015
Чемпионат России 2013-2014
Чемпионат России 2012-2013
Чемпионат России 2011-2012
Чемпионат России-2010
Чемпионат России-2009
Чемпионат России-2008
Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
Чемпионат России-2003
Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Кубок конфедераций-2017
Кубок Африки-2017
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
Кубок Америки-2015
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
Кубок конфедераций-2013
Чемпионат Европы-2012
Олимпиада-2012
Чемпионат мира-2010

 

Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Англии 2015-2016
Чемпионат Англии 2014-2015
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Германии 2015-2016
Чемпионат Германии 2014-2015
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Испании 2015-2016
Чемпионат Испании 2014-2015
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Италии 2015-2016
Чемпионат Италии 2014-2015
Чемпионат Украины 2016-2017
Чемпионат Франции 2016-2017
Чемпионат Франции 2015-2016
Чемпионат Франции 2014-2015

 

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