Последние новости футбола

Основные итоги тура: “Спартак” поднялся в еврокубковую зону, “Зенит” не сумел увеличить отрыв от преследователей, “Краснодар” выпал из тройки, пропустив туда ЦСКА. В нижнем гарнизоне “Динамо” и “СКА-Хабаровск” ушли из зоны вылета.

Матч тура

14 октября 2017 года, суббота. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 32 579 зрителей.

Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров).

Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 0:1

Гол: А. Березуцкий, 38 (0:1).

Перед поединком с “Краснодаром” столичные армейцы имели невиданные кадровые проблемы. Не успели восстановиться после травм Василий Березуцкий, Виктор Васин, Алан Дзагоев, Александр Головин и Понтус Вернблум. Следовательно, на всех этих футболистов наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассчитывать не мог. Однако эти сложности московский клуб не сломили, и выездные три очка против одной из сильнейших команд страны он добыть смог. Судьбу поединка определил единственный гол, который был неожиданно забит совсем не голеадором Алексеем Березуцким под занавес первого тайма.

Южане в оставшееся время много старались, пытались исправить ситуацию. Имели множество моментов минимум сравнять счёт – только Виктор Клаэссон упустил три. Но пробить Игоря Акинфеева в этот вечер не получилось. Команда Игоря Шалимова проиграла уже третью встречу подряд, и теперь его рабочая судьба под большим вопросом. Кроме того, “быки” во всех трёх встречах не смогли забить даже одного гола. Для ЦСКА же главным итогом стало то, что клуб вышел на третье место в турнирной таблице и теперь в хорошем моральном состоянии будет готовиться к матчу в Лиге чемпионов с швейцарским “Базелем”.

Подробнее и хронологически об остальном

13 октября 2017 года, пятница. Грозный. Стадион “Ахмат Арена”. 18 177 зрителей.

Главный судья – Сергей Лапочкин (Россия).

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:2

Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Голы: Глушаков, 30 (0:1). Родолфо, 70 – с пенальти (1:1). Мельгарехо, 72 (1:2).

Поединок в Грозном для любого из клубов всегда непростой. “Ахмат”, бывший “Терек”, традиционно относится к классу команд “домашних”. Так случилось и в матче со столичным “Спартаком”. Коллектив Массимо Карреры одержал первую гостевую победу в первенстве, переиграв соперника в первом тайме начисто, а во втором отчасти. На перерыв красно-белые ушли с преимуществом в один мяч благодаря усилиям восстановившегося после травмы Дениса Глушакова. Во второй половине южане прибавили, выровняли ситуацию на зелёном газоне и сумели сравнять счёт на 70-й минуте после пенальти, заработанного Беришей и реализованного Родолфо. Однако “Спартак” был не намерен упускать столь необходимую победу и уже спустя две минуты опять вышел вперёд – точный удар Лоренсо Мельгарехо в итоге принёс чемпиону победу. К сожалению, в концовке парагваец получил травму и поле покинул. Коллектив Олега Кононова приложил серьёзные усилия для того, что бы уйти от поражения. Однажды хозяева попали в перекладину. Но, в итоге, красно-белые увезли из Грозного три очка, и вышли на пятое место в турнирной таблице.

В заключение, как прогнозировали мировые спортивно-финансовые аналитики, в частности, известная компания Topbukmeker, которая предоставляет множество разнообразных и честных вариантов ставок на спортивные события, например, на футбол, хоккей или теннис с различными способами выигрыша, матч оказался сложным.

14 октября 2017 года, суббота. Химки. Стадион “Арена Химки”. 3632 зрителя.

Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Динамо (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:0

Голы: Козлов, 18 (1:0). Ташаев, 79 (2:0).

Противостояние между застрявшими в подвалах таблицы “Динамо” и “СКА-Хабаровск” можно назвать “удавшимся”. Бело-голубые, за время перерыва на матчи сборных, сменили главного тренера, и это, пока, пошло им на пользу. Подопечные нового наставника Дмитрия Хохлова уверенно выиграли, проведя один из лучших матчей в сезоне. Хозяева поля и быстро забили, и вскоре могли упрочить лидерство, попав в штангу (не получилось). Впрочем, во втором тайме ещё отличились. В итоге, серия без побед в шести матчей прервалась, и удалось подняться из зоны вылета. Туда, наоборот, отправились армейцы. “Динамо” продемонстрировало, что не может не радовать поклонников клуба, прогресс. А значит, потенциал есть, его нужно было раньше просто правильно использовать. Букмекеры не всегда ошибаются – ставки на спорт от Беттинг Нео Плей.

14 октября 2017 года, суббота. Стадион “СКю=Арена”. 3609 зрителей.

Главный судья – Роман Галимов (Улан-Уджэ).

Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 2:1

Голы: Бикфалви, 56 (1:0). Ильин, 87 (2:0). Брызгалов, 88 (2:1).

“Урал” не отстаёт от лидеров. Хоть поединок и проходил в примерно равной борьбе и с обоюдными шансами, но “ближние” сибиряки в итоге три очка своих взяли, а махачкалинцы улетели домой ни с чем. До гола Бикфалфи на 56-й минуте южане вполне могли сломить сопротивление оппонента, забив и не один, и не два мяча. Однако после выхода вперёд соперника их боевой дух оказался надломлен. Хозяева продолжили наращивать давление, временами безудержно прессингуя, забили второй и уже, фактически, выполнили задачу на матч. “Школьное” задание было исполнено на пять с минусом. Команда лишь на очко отстаёт от “Спартака”, который в еврокубковой зоне.

15 октября 2017 года, воскресенье. Уфа. Стадион “Нефтяник”. 6123 зрителя.

Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

Уфа (Уфа) – Локомотив (Москва) – 1:0

Гол: Игбун, 76 (1:0).

“Локомотив” продолжает лихорадить. Команда, ещё совсем недавно претендовавшая на лидерство, опять проиграла. Гостевой поединок против “Уфы” был проведён слабо, в атаке многое “не клеилось”, оборона показался себя далеко не самым лучшим образом. Справедливости ради, уфимцы тоже ничего сверх ординарного не продемонстрировали, лишь временами появляясь на чужой половине поля. Одна из вылазок оказалась полезной – три балла в турнирную копилку команды Сергея Семака принёс точный удар Сильвестра Игбуна. А “железнодорожники”, если выделить сухой остаток, слишком много теряют “своих” очков.

15 октября 2017 года, воскресенье. Ростов-на-Дону. Стадион “Олимп-2″. 8683 зрителя.

Главный судья – Алексей Еськов (Москва).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1

Гол: М’Вила, 67 (0:1).

Афиша открытого футбола не предполагала. Играли два клуба (бывший и настоящий) известного мастера защитной тактики Курбана Бердыева. Дождь над стадионом “Олимп-2″ лил беспрерывно, а темп встречи был близким к пассивному. Хозяева лишь раз попали в створ, Джанаев был на месте. Далее осмелел “Рубин”, больше стал распоряжаться мячом и один раз подкараулил ошибку гостей, заработав пенальти. Он не был реализован (45-я минута, Майер, вратарь). В конце концов, всё в вязкой игре решил стандарт. М’Вила выжал максимум из углового и принёс своей команде победу.

15 октября 2017 года. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 45 746 зрителей.

Главный судья – Артём Чистяков (Азов).

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 0:1

Гол: Кангва, 73 (0:1).

Многомиллионный “Зенит” уступил скромному тульскому “Арсеналу”. На матч тура данный поединок никак не тянул, обыгрывать “канониров”, без ущемления их достоинств, питерцы должны были просто на классе. Но видимо, подопечные Роберто Манчини, решили, что соперник заранее обязан пасть ниц перед ними, не сильно стараясь в своём мастерстве. Первый тайм вообще был из ряда сомнамбулизма, настолько сине-бело-голубые не старались отдаваться на поле. Вторая половина прошла веселее, но гости, нанеся лишь один удар в створ ворот “Зенита”, таки сумели выиграть. А два попадания в сетку противника от “зенитовцев” справедливо были не засчитаны по причине очевидных положений вне игры. “Зенит” сохранил лидерство, но отрыв от преследователей создать не удалось. Не в первый раз команда выходит на зелёный (или не очень) газон против заведомо ниже классом соперника с ленцой и вальяжностью. До сих пор фартило, теперь нет. Манчини следует задуматься о том, что побеждают не миллионеры, которых питерцы скупили оптом и в розницу, а умение, класс и желание.

16 октября 2017 года, понедельник. Стадион “Звезда”. 3456 зрителей.

Главный судья – Алексей Матюнин (Москва).

Амкар (Пермь) – Тосно (Тосно) – 0:0.

“Амкар” и “Тосно” сонно завершили тур единственным матчем, который был вынесен на 16 октября. Десять ударов на двоих и лишь пять в створ – это футбольная клиника. Кроссы, навесы, много брака. Смотреть за такой встречей особого удовольствия не было. Кто-то иногда забить мог, но не получилось. Вот тут аналитики от спорта не ошиблись – ставки на спорт от Беттинг Нео Плей.

Следующий, последний перед своеобразным экватором тур национального первенства пройдёт с 21 по 23 октября. Болельщики смогут насладиться двумя встречами из разряда “топ” – ЦСКА – “Зенит” и “Локомотив” – “Краснодар”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.