“Зенит” оступился, “Локомотив” вновь дышит в затылок, “Спартак” подобрался к лидерам – обзор 12-го тура РФПЛ

Тур получился необычным. Много клубов из верхов турнирной таблицы потеряли очки. Либо сыграв вничью, как “Зенит” и ЦСКА. Или вообще проиграв, на подобие “Краснодара” и “Ахмата”. Встрепенулись аутсайдеры – махачкалинцы чуть не выиграли у питерцев, сыграв вничью, а “Тосно” и “СКА-Хабаровск” добились побед. Подобрался к лидерам “Спартак”, “Динамо” же опустилось в зону вылета. Теперь подробнее.

Матч тура

1 октября 2017 года, воскресенье. Каспийск. Стадион “Анжи-Арена”. 5150 зрителей.

Главный судья – Алексей Матюнин (Москва).

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2

Голы: Данченко, 20 (1:0). Кокорин, 57 (1:1). Кацаев, 59 (2:1). Паредес, 85 (2:2).

Нечасто так бывает, когда матчем тура можно назвать поединок лидера чемпионата и аутсайдера, первой командой в турнирной таблице и шестнадцатой. Однако в этот раз это именно тот самый случай, учитывая состав всех остальных пар. Мало кто мог предположить, что основной претендент на вылет из премьер-лиги после уже более чем трети первенства махачкалинский “Анжи” сумеет дать бой, пусть и у себя дома, мощному “Зениту”. Команде, которая не проиграла ещё ни одного поединка в первенстве, хорошо укомплектована и уверенно выступает в еврокубках. Выезд в Каспийск оказался для сине-бело-голубых очень сложным. Уже второй год, к слову, почти традиция – в прошлом сезоне питерцы проиграли в Дагестане в матче на Кубок, а в чемпионате в двух встречах с “Анжи” сумели набрать лишь один балл. В нынешней футбольной баталии южане продемонстрировали невероятный характер и спортивную злость, дважды ведя в счёте, пропустив второй гол лишь в концовке, когда были вполне реальные шансы зацепиться даже за победу.

Махачкалинцы вышли вперёд в первом тайме усилиями Олега Данченко. Петербуржцы, конечно, тут же бросились отыгрываться, но, сколько не давили, до перерыва это сделать не удалось. Вскоре после возобновления игры свой уже почти “дежурный” гол забил Александр Кокорин, уже восьмой в турнире. Атакер отличился головой после подачи с угла поля от Паредеса. “Анжи” не стушевался и вернулся себе лидерство уже через две минуты – вышедший на замену Адлан Касаев получил пас из глубины поля от Маркелова, убежал на рандеву с Лунёвым и реализовал свой шанс сполна. Назревала сенсация, но “Зенит” сумел-таки спасти игру в самой концовке – не без везения и рикошета забил Леандро Паредес. На положение в таблице итог противостояния кардинально не повлиял – подопечные Роберто Манчини сохранили первую строчку, а “Анжи” остался последним. Однако гегемония питерцев теперь уже не столь очевидна, равно как и безнадёжность положения команды Вадима Скрипченко.

Подробнее и хронологически об остальном

29 сентября 2017 года, пятница. Тула. Стадион “Арсенал”. 10 064 зрителя.

Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Арсенал (Тула) – Краснодар (Краснодар) – 1:0

Гол: Джорджевич, 16 (1:0).

“Краснодар” вылетел из всех кубковых турниров, в которых принимал участие (Кубок России и Лига Европы). А потому, по идее, сейчас должен был сосредоточиться и начать работать в комфортном тренировочном недельном цикле, набрав силу. Получилось всё наоборот. Вместо этого быки провели очередной невнятный матч, который проиграли из-за одного единственного раннего гола “канонира” Луки Джорджевича. Причём, опять по причине оплошностей в обороне. Забив, “Арсенал” не стал прижиматься к своим воротам, в надежде сохранить хрупкое преимущество. Всю первую половину встречи хозяева весьма достойно соревновались с более высоким в классе соперником в движении, а иногда даже его превосходили. Шалимов попытался придать действиям команды новый импульс, сделав в перерыве двойную замену (вместо Шишкина и Подберёзкина появились Рамирес и Мамаев). Однако всё дело на 56-й минуте испортил Шарль Каборе, удалённый за фол последней надежды. Заключительные минуты “быки” вообще доигрывали вдевятером, т.к. появившийся на поле на 70-й минуте Окриашвили травмировался, матч продолжить не смог, а замены все были исчерпаны. Спастись, правда, шансы всё равно были, но это уже было крайне сложно. “Арсенал” может смело занести поединок в актив, да и три очка в турнирную копилку оказались как нельзя кстати. Про южан подобное сказать нельзя. Третье поражение подряд, если так продолжится, Галицкий может задуматься о тренерской рокировке. Игра “Краснодара” становится всё менее зрелищной, а результат, который раньше оправдывал многое, всё хуже и хуже.

30 сентября 2017 года, суббота. Хабаровск. Стадион “им. Ленина”. 6535 зрителей.

Главный судья – Игорь Федотов (Москва).

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1

Голы: Маркович, 17 (1:0). Устинов, 45 (1:1). Дедечко, 71 (2:1).

Победа хабаровских армейцев над “Ростовом”, как выяснилось впоследствии, разом существенно улучшила их турнирное положение. СКА поднялся из зоны прямого вылета на 14-е место, которое бы по итогам сезона (если бы он был сейчас), дало бы право на ещё один спасительный шанс остаться в элите через стыковые матчи с командами ФНЛ. Нужно отметить, что оба коллектива горели желанием реабилитироваться за недавние неудачи. А потому на кону стояло многое. Большая часть матча проходился в равной борьбе, что по итогам первого тайма вылилось в обмен голами. Дальневосточникам удалось начало половины, которое они сумели капитализировать в гол Мирослава Марковича. А дончане лучше выглядели в заключительные минуты перед антрактом, когда получилось уравнять положение дел благодаря Виталию Устинову. Во втором тайме всё примерно развивалось по схожему сценарию. Кроме того, что армейцы не вышли опять сразу вперёд. Однако три очка в копилку команды Алексея Поддубного всё-таки закатились: эффектный и точный выстрел Дениса Дедечко на 71-й минуте попал точно в цель. Отметим, что “Ростов” уступил уже в третьей встрече подряд.

30 сентября 2017 года, суббота. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 4757 зрителей.

Главный судья – Алексей Николаев (Москва).

Тосно (Тосно) – Ахмат (Грозный) – 1:0

Гол: Марков, 77 (1:0).

Ещё один изначально не считавшийся фаворитом в паре клуб сумел взять верх над более мастеровитым соперником. “Тосно” Дмитрия Парфёнова положил на лопатки на “Петровском” “Ахмат” и смог добиться первой домашней победы в сезоне. Правда, “горожанам” в значительной степени помогло удаление Антона Швеца, заработавшего на 46-й минуте вторую жёлтую карточку. До того, в первой половине, весомого преимущества ни у одного из коллективов не было. Оставшись в меньшинстве, гости, исполняя волю своего тренерского штаба, приняли решение уйти в глубокую оборону. Иногда, правда, вылазки к чужим воротам южане совершали – солировал Аблай Мбенга или появившийся в результате ротации Бернард Бериша. Хозяева продолжали давить, но до поры до времени грозненские стены трещин не давали. Всё изменилось на 77-й минуте, когда после навеса Сухарева с левого фланга с одиннадцатиметровой отметки Марков подрезал мяч головой точно в нижний угол ворот Городова. “Ахмат” перестроился, попытался отыграться, имел реальный шанс в компенсированное время, но не реализовал его. “Тосно” одержал первую победу с середины августа, а клуб из Чеченской республики упустил возможность приблизиться к тройке лидеров.

30 сентября 2017 года, суббота. Казань. Стадион “Казань Арена”. 5614 зрителей.

Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Рубин (Казань) – Амкар (Пермь) – 0:1

Гол: Гол, 83 (0:1).

Казанцы находятся в настоящем кризисе. Команда потерпела уже четвёртое поражение подряд и все со счётом 0:1. Последний раз подопечные Курбана Бердыева, под которым уже начинает покачиваться тренерское кресло, уходили с поля “не битыми” 26 августа, когда сумели переиграть “Тосно”. Пермяки, напротив, удивляют после катастрофического старта первенства. Уже третья подряд победа, команда в буквальном смысле восстаёт из пепла. “Амкар” поднялся в первую десятку и оторвался от опасной зоны вылета, догнал по очкам всё тот же “Рубин”. Что касается хода игры, то первая половина была пресной. После перерыва хозяева прибавили, но опять “приболели” старой болезнью – не могли реализовывать моменты. Гаджи Гаджиев же выпустил на последнюю треть матча свежего Януша Гола, который за три минуты до окончания основного времени полностью оправдал свою фамилию, послав мощным ударом мяч в сетку над не успевшим среагировать Джанаевым. Навал “Рубина” в концовке ничего не принёс, а потому перерыв на матчи сборной для казанцев сейчас как нельзя кстати – нужно срочно наводить порядок в своём царстве. Что касается пермяков, то клуб начал демонстрировать свой привычный стиль игры: железобетонная оборона и стремительные контратаки. Всё это приносит результат. Так что, возможно, команда ещё многим испортит настроение.

30 сентября 2017 года, суббота. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 15 144 зрителя.

Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0

Голы: Самедов, 36 (1:0). Роша, 51 (2:0).

“Спартак” то ли выбрался из кризиса, то ли добротно восстановился после “Ливерпуля” и хорошо подготовился, но матч с “Уралом” прошёл фактически в одну калитку. До того клуб из Екатеринбурга уступил в чемпионате лишь один раз, идя по этому показателю на втором месте после лидера “Зенита”. Красно-белые же добились желанной победы, по сути, легко. Итоговый счёт на табло не отражает реального положения дел. Подопечные Массимо Карреры доминировали на поле со стартового свистка. Хотя первый раз отличились незадолго до перерыва – гол забил Самедов, завершив комбинацию трёх атакующих хавов спартаковцев. Перевод Попова налево, прострел Мельгарехо в штрафную площадь и идеальный удар Александра в касание. В начале второй половины свой дебютный гол за москвичей забил Педро Роша. Поведя более крупно, “Спартак” стал действовать по счёту, терзая оборону вынужденных раскрыться уральцев. Моментов хозяева “Открытие Арены” создали массу, но где-то фортуна отворачивалась от футболистов, а в иных эпизодах прекрасно действовал вратарь Годзюр. Разгрома не получилось, хотя удаление в составе визитёров (Балажиц на 74-й минуте), интригу в противостоянии уничтожило окончательно. Правда, за счёт чего в этот день “Урал” мог бы переломить ход встречи, так и осталось неясным. То ли ошибся с составом Александр Тарханов, а может быть с выбором тактики. Что касается “Спартака”, то его поклонники перевели дух. Создаётся впечатление, что дно уже пройдено и дальше будет, как минимум, не падение, а как максимум движение вперёд. Соперник был обыгран без ряда игроков основного состава, выбывших из строя по объективным причинам.

1 октября 2017 года, воскресенье. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 10 127 зрителей.

Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

ЦСКА (Москва) – Уфа (Уфа) – 0:0

ЦСКА опростоволосился с “Уфой”. Иначе и не скажешь. Качество футбола, продемонстрированное красно-синими, вызвало очень много вопросов. Хотя, конечно, можно было добиться даже с таким уровнем большего. Например, если бы на 89-й минуте Бибрас Натхо сумел переиграть с одиннадцатиметровой точки Александра Беленова. Первая половина встречи была настоящим “Сном в летнюю ночь”, с поправкой на октябрь и время поединка. Армейцы шли вперёд, но раз за разом наталкивались на эшелонированную насыщенную оборону уфимцев. Стандарты не работали, а потому голевых моментов у подопечных Виктора Гончаренко за первый тайм не было ни одного. “Уфа”, напротив, могла забить в острой контратаке. Вторая половина на поле ничего не изменила. ЦСКА пытался создавать моменты, иногда это получалось – Витиньо издали попал в штангу. Но в реальности все играли без азарта и огонька. “Уфа” же откровенно действовала на нулевую ничью и её план сработал. Хотя, как уже говорилось выше, не без удачи и мастерства Беленова.

1 октября 2017 года, воскресенье. Москва. Стадион “РЖД Арена”. 12 007 зрителей.

Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 3:0

Голы: Мануэл Фернандеш, 24 (1:0). Эдер, 33 (2:0). Миранчук, 58 (3:0).

В былые времена дерби между “железнодорожниками” и динамовцами проходили в упорной обоюдоострой борьбе, когда всё решалось лишь в концовках матчей. Сейчас всё иначе. Матч двух столичных команд интересным не получился, настолько лучше и качественнее выглядел “Локомотив”, переигравший бело-голубых по всем статьям. Подопечные Юрия Сёмина оформили комфортный перевес ещё до временного экватора поединка – сначала забил Мануэл Фернандеш, а затем Элер. Вскоре после перерыва до разгрома дело довёл Алексей Миранчук, отличившийся после отличного паса на ход от своего брата Антона. В оставшееся время “Локо” мог забивать ещё, но совсем неприличного счёта для “Динамо” не случилось. Хозяева “РЖД Арены” уходят на перерыв вторыми, а динамовцы, напротив, с совсем плохим настроением. Шесть встреч подряд без побед и пять без голов – коллектив Юрия Калитвинцева опустился в зону вылета. Вполне возможно, в ближайшие дни его отправят в отставку.

Чемпионат делает перерыв до 13 октября, когда матчем “Ахмат” – “Спартак” в Грозном возобновится следующий по порядку тур первенства. В ближайшее время отечественных поклонников футбола ждут два контрольных поединка сборной России. 7 октября в Москве на “ВЭБ Арене” с Южной Кореей и 10 октября в Казани на “Казань-Арене” с Ираном. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.