Последние новости футбола

Питерский “Зенит”, игравший свой матч последним по причине участия в Лиге Европы, уверенно победил “Уфу”. “Локомотив”, бывший до отчётного тура вторым, напротив, опростоволосился и проиграл аутсайдеру “Амкару”. “Краснодар” унизил “Анжи” и вышел на вторую позицию, а ЦСКА уверенно вынес вперёд ногами “Ростов”. Чемпион “Спартак” в очередной раз разочаровал. Теперь немного подробнее.

Матч тура

16 сентября 2017 года, суббота. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 15 144 зрителя.

Главный судья – Владимир Москалев (Воронеж).

ЦСКА (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0

Голы: В.Березуцкий, 30 (1:0). Витиньо, 68 (2:0).

Матч тура получился таковым с известной натяжкой. Армейцы Москвы, явно набравшись уверенности и спортивной наглости после выездной победы в Лиге чемпионов над португальской “Бенфикой”, уверенно разобрались во внутреннем первенстве с “Ростовом”. Дончане перед встречей с ЦСКА имели с ними равное количество очков, однако серьёзного сопротивления оказать подопечным Виктора Гончаренко им не удалось. В атаке ростовчане действовали пресно и беззубо, заставляя Игоря Акинфеева вступать в игру и показывать своё мастерство лишь по большим праздникам. Хозяева, напротив, двигались энергичнее, атаковали агрессивнее и опаснее, в итоге смогли по разу в каждой из половин огорчить стража ворот южан Илью Абаева.

Сначала армейцы использовали на 100 процентов стандартное положение в виде штрафного, увенчавшегося точным ударом Василия Березуцкого. А затем на экваторе второй половине отличился Витиньо, забивший в результате комбинации, которую начал Алан Дзагоев, выведя бразильца проникающим пасом на рандеву с Абаевым. Всё было разыграно как по нотам, и бразилец хладнокровно переиграл вратаря соперников. Отдельно отметим, что остались вопросы к судейской бригаде. В одном из эпизодов мяч после удара Фернандеса пересёк ленточку, но этого никто не заметил. А это ещё один камень в огород тех, кто тянет с введением в отечественном футболе видеоповторов. ЦСКА постепенно подтягивается к лидерам, “Ростов” прервал свою весьма удачную серию, в течение которой клуб не проигрывал в премьер-лиге семь матчей подряд.

Подробнее и хронологически об остальном

15 сентября 2017 года, пятница. Тула. Стадион “Арсенал”. 12 450 зрителей.

Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:0

Гол: Беляев, 17 (1:0).

“Арсенал” и “Динамо” открывали тур хронологически первыми. Команды порадовали поклонников ярким атакующим футболом, продемонстрировав бескомпромиссную борьбу и обоюдное желание добиться победы. В первой половине оба коллектива отвечали друг другу уколом на укол. Вероятно, встреча могла бы сложиться совсем по-другому, если бы на 12-й минуте Фатос Бечирай попал не в каркас ворот, а в сетку. А так, “лучшие друзья” Владимира Габулова и Виктор Альварес, стоявший на линии, сумели спасти туляков от пропущенного мяча. Хозяева любезностью отвечать не стали, и быстро организовали собственный гол. Его автором стал Максим Беляев, пробивший головой точно в верхнюю “девятку”. После антракта темп игры немного понизился, главным образом по причине многочисленных единоборств. Юрий Калитвинцев, наставник бело-голубых, был вынужден дважды обратиться к скамейке запасных. Ещё до перерыва поле покинул Владимир Рыков, а в середине второго тайма унесли с газона на носилках лучшего бомбардира “Динамо” Кирилла Панченко. Всё это, правда, не помешало москвичам больше владеть мячом, хотя забить у них возможностей было не так много. Скорее, это “канониры” могли увеличить разрыв. В частности, Горан Чаушич не реализовал отличный шанс, попав с нескольких метров в перекладину. В итоге туляки сумели удержать свои ворота в неприкосновенности, добыли три важных очка и покинули зону стыковых матчей с командами ФНЛ. После тура клуб остался на 10-м месте в таблице. Что касается “Динамо”, то команда явно переживает чёрную полосу. Бело-голубые уступили уже в четвёртом матче на выезде из пяти.

16 сентября 2017 года, суббота. Каспийск. Стадион “Анжи-Арена”. 4550 зрителей.

Главный судья – Евгений Турбин (Москва).

Анжи (Махачкала) – Краснодар (Краснодар) – 1:5

Голы: Смолов, 40 (0:1). Клаэссон, 55 (0:2). Вандерсон, 67 (0:3). Вандерсон, 71 (0:4). Полуяхтов, 77 (1:4). Окриашвили, 79 (1:5).

“Краснодар”, уничтожив на выезде, пускай и не самый ныне грозный “Анжи”, оставил очень приятное впечатление. В последних матчах “быки” регулярно побеждают, что не замедлило сказаться на их продвижении по табличной лестнице. Впрочем, мало кто мог заранее предположить, что командировка в Каспийск окажется для команды Игоря Шалимова настолько лёгкой. Только-только стало казаться, что “орлы” под водительством своего нового рулевого Вадима Скрипченко начали нащупывать свою игру, и вот тебе, такой разгром перед родными зрителями. Счёт должен был стать крупным ещё в первом тайме, однако гости из всех своих многочисленных голевых возможностей сумели реализовать лишь одну – Фёдор Смолов воспользовался отсутствием взаимопонимания между оборонцем “Анжи” Самарджичем и вратарём Будаковым. Зато во второй части футбольного спектакля “Краснодар” показал себя во всей красе, став относиться к собственным шансам гораздо рачительнее. Виктор Клаэссон, два раза Вандерсон и Торнике Окриашвили раз за разом заставляли вратаря хозяев доставать мяч из собственной сетки. Причём, последние двое появились на газоне уже по ходу поединка. Коллектив из Дагестана сумел забить только один гол престижа, автором которого стал Владимир Полуяхтов. В сухом остатке – унизительное поражение и нахождение, по-прежнему, в подвале табели о рангах. “Краснодар” же продолжает погоню за “Зенитом”, не позволяя лидеру первенства уйти в отрыв.

17 сентября 2017 года, воскресенье. Хабаровск. Стадион “им. Ленина”. 7447 зрителей.

Главный судья – Алексей Еськов.

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ахмат (Грозный) – 2:2

Голы: Савичев, 14 (1:0). Мбенг, 66 (1:1). Швец, 82 (1:2). Христов, 88 (2:2).

Хабаровский СКА в пятый раз подряд сыграл вничью. Тут уж даже сложно сказать, кто очки потерял, а кто нашёл, армейцы или грозненцы. Хозяева достаточно быстро вышли вперёд, забив на 14-й минуте усилиями Константина Савичева, замкнувшего прострел с фланга. “Ахмат” долго давил, однако вскрыть оборону хабаровчан гостям удалось лишь в последней трети поединка. За полчаса до окончания встречи Олег Кононов одного за другим выпустил на поле трёх запасных, и одна из замен сработала – Мбенг отличился после розыгрыша углового. Окрылённые успехом южане через некоторое время забили во второй раз, и опять истоки гола находились у углового флажка. Быть бы “Ахмату” в этот день “на коне”, если бы не “привоз” в самой концовке, когда Христов убежал один на один с вратарём и спас для СКА очко. Дальневосточный коллектив находится в несколько странной ситуации. Команда не катастрофически много проигрывает (например, по итогам тура по 4 поражения осталось у “Рубина” и “Ахмата”, а они в табели о рангах на шестом и седьмом местах, соответственно), но продолжает находиться в нижней части таблицы. Что касается грозненцев, то их рулевому в срочном порядке следует заняться лечением обороны. Бывший “Терек” по пропускаемости идёт в первенстве на втором месте с конца – более дырявые защитные порядки лишь у “Анжи”. Получая по полтора мяча в среднем в свои ворота, на высокие места в чемпионате рассчитывать не стоит.

17 сентября 2017 года, воскресенье. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 13 665 зрителей.

Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

Тосно (Тосно) – Спартак (Москва) – 2:2

Голы: Джикия, 35 (0:1). Пашалич, 63 (0:2). Марков, 86 (1:2). Заболотный, 90 (2:2).

“Спартак” в очередной раз разочаровал и разозлил своих поклонников, упустив победу в матче, где было уже проще выиграть, чем проиграть. В какой уже раз красно-белые продемонстрировали неумение удерживать победный счёт, прижимаясь к своим воротам и пропуская ненужные голы. Причём, поначалу всё складывалось для москвичей как нельзя лучше. Уже на исходе получаса после стартового свистка хозяева “Петровского” остались в меньшинстве после того, как прямую красную карточку за фол последней надежды увидел перед своими ясными очами Виталий Шахов. Гости реализовали “лишнего” весьма оперативно, забив усилиями Георгия Джикии. Скромное преимущество подопечных Массимо Карреры не устраивало, и вскоре после перерыва они во второй раз огорчили вратаря “горожан” Давида Юрченко. Фернандо и Педро Роша продемонстрировали хорошее взаимодействие, последний отпасовал Пашаличу, а хорват дальним обводящим ударом с линии штрафной послал снаряд в сетку. Положение было крайне тяжёлым, однако тосненцы сумели с блеском из него выкрутиться. Играя в меньшинстве, хозяева продолжили гнуть свою линию, и вскоре коллектив Дмитрия Парфёнова был вознаграждён футбольным богом за упорство. Начала под занавес основного времени поединка Евгений Марков сократил разрыв в счёте, а затем “Тосно” и вовсе вогнал всю спартаковскую торсиду в шок, забив второй мяч. Его автором стал Антон Заболотный, удачно открывшийся на грани офсайда и тут же выскочивший один на один с Ребровым. Попытки “Спартака” отличиться в третий раз успехом не увенчались, да и времени оставалось фактически мизер. Ликование одних и огорчение других. Каррере уже давно пора задуматься, почему его команда перманентно пропускает на последних минутах.

17 сентября 2017 года, воскресенье. Казань. Стадион “Казань Арена”. 8325 зрителей.

Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 0:1

Гол: Бикфалви, 87 (0:1).

Матч вышел серенький, опасных моментов было немного. Наиболее справедливым итогом была бы ничья. Причём, конечно, безголевая. Оба коллектива действовали аккуратно и собранно, не позволяя себе ошибок в обороне. В атаке, напротив, особой изобретательности заметно не было. Голевые моменты если и возникали, то совершенно случайно. Например, как удар Максима Канунникова в штангу на исходе получаса игры. “Рубин”, как хозяин поля, был несколько более целен, но не более. После антракта и полученных указаний от Курбана Бердыева казанцы встрепенулись, заиграли активнее, однако практической пользы из этого извлечь не смогли. Всё катилось к “баранкам” на табло, однако уральцы выжали максимум из эпизода. Евсеев сумел зацепиться за мяч на подступах к штрафной площади “Рубина”. Затем сохранил его для Бикфалви, а румын сочным ударом с левой вколотил снаряд в “девятку”. К такому повороту событий казанцы готовы явно не были, а времени для исправления ситуации уже не осталось. Уже второй тур подряд “Рубин” играет не хуже соперника, но упускает “своё” фактически из-за случайностей. “Урал” же несколько поправляет свои турнирные дела, которые в последнее время начали потихоньку трещать по швам.

18 сентября 2017 года, понедельник. Москва. Стадион “РЖД Арена”. 9860 зрителей.

Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Локомотив (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:1

Гол: Гащенков, 1 (0:1).

Поединок в столичном Черкизово на “РЖД Арене” вышел крайне странным. По-настоящему “Амкар” играл в футбол лишь менее минуты, а точнее, 45 секунд. Этого хватило для зарабатывания углового, а потом и открытия счёта. Гащенков продемонстрировал умение бить точно после подбора. Всё оставшееся время “машинисты” безуспешно осаждали владения Артура Нигматуллина, превзойдя гостей по времени владения мячом втрое. Одних угловых от флажков было подано добрых полтора десятка, хотя реально опасных моментов у ворот визитёров было не так много. Аммиачно-карбамидовые стояли насмерть, отбиваясь как числом, так и умением. К слову, ранний забитый в поединке гол был для команды Гаджиева лишь третьим за десять туров первенства. Футболисты “Амкара” бросались под мяч, как хоккеисты под шайбу, выигрывали единоборства, отлично действовали на втором этаже. “Локо” же не придумал ничего остроумнее, как грузить игровой снаряд к воротам соперника верхом, где он раз за разом становился лёгкой добычей пермских гренадёров. Замены Юрия Сёмина и видоизменение игровой схемы ничем не помогли. Во второй половине “железнодорожники” смотрелись ещё прозаичнее, чем в первой. Конечно, тяжкий матч в Лиге Европы против “Копенгагана”, где удалось отстоять нулевую ничью на выезде, на усталости и эмоциях не сказаться не мог. Однако думается, тут дело не только в этом. “Локомотив” проиграл “всухую” двум аутсайдерам – “Тосно” и “Амкару”. Которые сумели, забив, закрыться наглухо. Москвичам срочно требуется работа над ошибками, в противном случае даже о местах в еврокубках останется только мечтать. В частности, по итогам тура “Локо” уже обошёл “Краснодар”, “Зенит” оторвался, а снизу подкрался ЦСКА.

19 сентября 2017 года, понедельник. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 30 158 зрителей.

Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа (Уфа) – 3:0

Голы: Дриусси, 9 (1:0). Кришито, 22 – с пенальти (2:0). Кокорин, 77 (3:0).

Питерский “Зенит” не испытал никаких проблем в матче с “Уфой”. Команда Сергея Семака не сумела оказать сине-бело-голубым серьёзное сопротивление, и уступила хозяевам на их новой арене, украшенной к матчу бакланами разнообразных видов (теперь эта птица символ стадиона, что можно было воочию наблюдать на ряженых и стендах). Уже к середине первого тайма в баталии всё практически стало ясно. Сине-бело-голубые получили преимущество в два мяча, забив сначала усилиями Себастьяна Дриусси, а затем ещё раз со спорного пенальти после удара Доменико Кришито. Коллектив из Башкирии, хоть и оказался в тяжёлом положении, не сник и пытался хоть как-то выправить ситуацию. Несколько моментов гости у ворот Андрея Лунёва создали, но они не тянули даже на “гол престижа”. А хозяева, напротив, в концовке играть не бросили, и Александр Кокорин забил свой уже очередной (седьмой) мяч в первенстве, выйдя в гонке бомбардиров на чистое первое место. “Зенит” сумел прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате, уфимцы проиграли уже в третий раз подряд.

Треть первенства продемонстрировала многое. “Спартак”, что предполагалось, попал в яму и своё чемпионство пока не оправдывает. “Зенит”, скупивший и распродавший в межсезонье полмира, на радость верным поклонниками и новоиспечённым бакланам-талисманам вполне уверенно движется к прогнозируемому чемпионству. Сине-бело-голубые сейчас являются единственным клубом в лиге, который ещё не испытал горечи поражения. Вслед дышат “Краснодар”, у которого теперь есть небольшое преимущество в виде отсутствия еврокубкового груза, и “Локомотив”, где далеко не всё гладко. Постепенно выправляют свои дела ЦСКА и “Ростов”. Что касается аутсайдеров, то, исходя из сегодняшнего дня, борьба в подвале будет жаркой. Отрыв от шестнадцатого места в таблице до одиннадцатого всего четыре три балла, т.е. одна победа. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.