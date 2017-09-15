“Зенит” уничтожил в первом туре Лиги Европы на выезде “Вардар” – 5:0, “Локомотив” вымучил нулевую ничью в Копенгагене

“Зенит” и “Локомотив”, два оставшихся представителя России в Лиге Европы (“Краснодар”, как известно, сербскую “Црвену Звезду” не одолел), провели свои стартовые матчи в групповом турнире по-разному. Питерцы в буквальном смысле уничтожили македонский “Вардар”, полностью доминируя на поле и забив пять безответных голов. “Железнодорожники”, напротив, если не счастливо унесли ноги из Дании, то при ином раскладе вполне могли бы улететь из Копенгагена без очков. А так, хотя бы гостевая ничья. Теперь подробнее.

Лига Европы 2017\2018. Группа L, первый тур.

14 сентября 2017 года, четверг. Скопье, Македония. Стадион “Филипп II Македонский”. 11 118 зрителей.

Главный судья – Якоб Кехлет (Дания).

Вардар (Скопье, Македония) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – 0:5

Голы: Кокорин, 6 (0:1). Кокорин, 21 (0:2). Дзюба, 39 (0:3). Иванович, 66 (0:4). Ригони, 89 (0:5).

Для начала чуть-чуть истории. Вардар – это самая длинная и полноводная река Македонии и одна из основных рек Греции. Её окрестности очень плодородны и густо населены. Национальный стадион одноимённого клуба “Филипп II Македонский” назван не просто в честь абы кого, а в память об отце легендарного военачальника Александра Великого, который всем по курсу истории известен просто как Александр Македонский. Теперь ближе к футболу. Отечественным болельщикам клуб “Вардар”, не хватающий звёзд с неба на международной арене, больше всего известен как коллектив, который в сезоне Лиги чемпионов 2003\2004 выбил из розыгрыша московский ЦСКА с общим счётом 3:2. Правда, команде это сильное не помогло, так как в следующем раунде она уступила пражской “Спарте” и в групповой этап турнира не пробилась. К чему всё это пишется, можно спросить? К тому, что, уже однажды обжёгшись на молоке, обычно начинают дуть на воду. Тем более, что в разы лучше укомплектованный и богатый “Зенит” в последних двух турах премьер-лиги не сумел забить не разу.

Конфуза не случилось, сине-бело-голубые отыгрались на македонской команде по полной программе. Причём, с фантастическим коэффициентом полезности – пять ударов в створ – пять голов. Начало разгрому уже на шестой минуте положил Александр Кокорин, замкнув подачу Нобоа от углового флажка. В середине тайма он же удвоил преимущество питерцев, отличившись после навеса Полоза и пробив вратаря хозяев поля Грачевски с ближней дистанции. В обоих случаях важную роль второго плана исполнил Артём Дзюба, хоть и не дотягивавшийся до мяча, но изрядно отвлекавший внимание оборонявшихся. В концовке тайма Дзюба, наконец, отличился сам, забив в пустые ворота после пижонского паса Кокорина пяткой. Выйдя из раздевалки “Вардар” активизировался, создал ряд моментов, но ничего из них не извлёк. “Зенит” же оформил ещё два гола – после искусного паса Нобоа с отскока отличился Иванович. А затем, когда хозяева по причине травмы вышедшего на замену игрока остались в меньшинстве, питерцы довели результат до неприличного. Появившийся на поле вместо Кокорина Эмилиано Ригони забил после тонкой передачи Нобоа. Старт в групповом этапе Лиги Европы питерцам удался на славу.

Лига Европы 2017\2018. Группа F, первый тур.

14 сентября 2017 года, четверг. Копенгаген, Дания. Стадион “Паркен”. 17 285 зрителей.

Главный судья – Хюсейин Гечек (Турция).

Копенгаген (Копенгаген, Дания) – Локомотив (Москва, Россия) – 0:0

Совсем иным получился выезд в столицу Дании Копенгаген “Локомотива” Юрия Сёмина. “Железнодорожники” не показали образцовой игры, большую часть времени московский клуб упорно отбивался от атак хозяев арены “Паркен”. Практически ничего не предложив в нападении, “Локо” главным образом уповал лишь на сохранение своих ворот в неприкосновенности. За всё время поединка приходят на ум лишь пара действительно опасных моментов у ворот Робина Ольсена. А с ударами в створ вообще была настоящая беда – лишь один за более чем 90 минут встречи. Впрочем, “Копенгаген”, действующий чемпион Дании и современный гегемон датского футбола (основанный в 1992 году клуб уже 12 раз успел выиграть золотые медали национального первенства), также не отличался особым умом и сообразительностью. Хозяева владели мячом чаще, но реальной работы у Гильерме в этот вечер было не намного больше, чем у его визави. Никакой выгоды из своего преимущества “Копенгаген” не извлёк, а потому две команды удовлетворились ничьей. Которая, оценивая ход матча, куда больше пришлась по вкусу “Локомотиву”. К слову, в параллельной встрече чешский “Фастав” и представляющий Молдавию “Шериф” из приднестровского Тирасполя тоже голов друг другу не забили. Вся борьба в квартете, если не учитывать нюансы гостевых и домашних матчей, фактически начинается заново. Четыре клуба имеют в активе по одному набранному очку и нули в графе забитые и пропущенные мячи.

Завершая, напомним, что 28 сентября “Зенит” во втором туре Лиги Европы встретится дома с “Реалом Сосьедад” из испанского Сан-Себастьяна, забившего четыре безответных гола в первом туре норвежскому “Русенборгу”. “Локомотив” в этот же день в Черкизово сыграет с чешским “Фаставом”.