Последние новости футбола

14 сентября 2017

Российские клубы стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА удачно, “Спартак” не очень

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Два российских клуба взяли старт на групповом этапе Лиги чемпионов. Серебряный призёр прошлого национального первенства ЦСКА удачно, а золотой медалист “Спартак” не очень. Теперь подробнее.

Лига чемпионов 2017\2018. Группа A, первый тур.
12 сентября 2017 года, вторник. Лиссабон, Португалия. Стадион “Эштадиу да Луж”. 38 323 зрителя.
Главный судья – Альберто Ундиано Мальенко (Испания).
Бенфика (Лиссабон, Португалия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 1:2
Голы: Сеферович, 50 (1:0). Витиньо, 63 – с пенальти (1:1). Жамалетдинов, 71 (1:2).

Стартовый матч на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов сложился для столичных армейцев очень удачно. Несмотря на то, что начало сезона у ЦСКА не совсем качественное (в национальном первенства команда потерпела уже три поражения), в нужный момент подопечные Виктора Гончаренко, что называется, собрались и “выстрелили”. Виктория оказалась волевой, хоть и не обошлось без некоторой доли везения. В ряде спорных моментов арбитр из Испании Альберто Ундиано Мальенко принимал решения в пользу москвичей. В частности, одиннадцатиметровый в ворота лиссабонцев, при тщательном рассмотрении, совсем очевидным не кажется. А к этому моменту хозяева уже вели в счёте, после того, как в начале второго тайма Сеферович опередил в штрафной площади гостей Алексея Березуцкого, и ударом в одно касание замкнул прострел с фланга.

Конечно, “Бенфика” на родном стадионе владела значительным территориальным преимуществом. Иного от “орлов” на глазах своих болельщиков было ожидать сложно. Однако российский клуб действовал собранно, по сути, провалившись лишь в начальные минуты второй половины. Главным же героем встречи следует признать Тимура Жамалетдинова. Молодой нападающий обязательно запомнит минувшие дни на всю жизнь. Восьмого сентября он впервые забил за основу красно-синих в премьер-лиге “Амкару”, а через несколько дней вышел на поле вместо травмированного Аарона Оланаре и своим голом положил на лопатки самый титулованный клуб Португалии, да и вообще, двукратного победителя Кубка европейских чемпионов, хоть и было это уже более полувека назад. Прекрасный старт красно-синих в турнире, который заметно повышает их шансы выйти в весенний плей-офф.

Лига чемпионов 2017\2018. Группа E, первый тур.
13 сентября 2017 года, среда. Марибор, Словения. Стадион “Людски врт”. 12 566 зрителей.
Главный судья – Дениз Айтекин (Германия).
Марибор (Марибор, Словения) – Спартак (Москва, Россия) – 1:1
Голы: Самедов, 59 (0:1). Бохар, 85 (1:1).

Возвращение московского “Спартака” спустя пять лет в Лигу чемпионов свершилось. Однако назвать его удачным не приходится. Ничейный результат в гостях со словенским “Марибором”, конечно, не катастрофичен, но красно-белые явно должны были добиваться большего. Подопечные Массимо Карреры, в целом, провели встречу неубедительно. Имели много возможностей забить, однако практически все удары приходились даже не в створ ворот, а район болельщиков. При этом красно-белые владели значительной инициативой, часто и достаточно легко подбирались к штрафной площади Ясмина Хандановича. Первый удар в створ вообще случился лишь после перерыва. А вот во втором случае мяч уже долгожданно пересёк ленточку. Столичный клуб вывел вперёд Александр Самедов, появившийся на поле уже по ходу поединка вместо травмированного Дениса Глушакова. Полузащитник оказался вовремя и в нужном месте, добив мяч в ворота после того, как голкипер хозяев отразил опасный удар Фернандо.

Всё бы ничего, но были отрезки матча, которые чемпион России полностью провалил. Например, последняя десятиминутка, когда команда фактически прижалась к своим воротам и откровенно играла на отбой. “Марибор”, напротив, навалился с удвоенными силами и сумел забить ответный мяч. Его автором стал Дамбян Бохар. Наверное, можно сказать, что ничья получилась боевой и итог справедлив. Хозяева не заслуживали поражения. Но от любого отечественного клуба в еврокубках всегда хочется максимума. К слову, в параллельной встрече в группе между “Ливерпулем” и “Севильей” также случилась ничья, а потому не слишком удачный результат “Спартака” пока ничего серьёзно не испортил.

Во втором туре 26 сентября “Спартак” встретится дома с “Ливерпулем”, а ЦСКА днём позже, и тоже на родной арене, с “Манчестер Юнайтед”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Четверг, сентября 14, 2017 at 1:32 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: 81 000
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
Вместимость: 68 172
Клуб: Зенит
Адрес: Футбольная аллея, 1

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Фишт (Сочи)
Вместимость: 41 220
Клуб: нет
Адрес: Сочи, Адлер, "Олимпийский парк"

 

Краснодар (Краснодар)
Вместимость: 33 979
Клубы: Краснодар
Адрес: ул. Разведчика Леонова, 1

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

ВЭБ-Арена (Москва)
Вместимость: 30 000
Клуб: ЦСКА
Адрес: ул. 3-я Песчаная, д. 2А

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
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Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
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Вместимость: 18 636
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ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой" - 0:0
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Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России (ФНЛ) 2017-2018
Чемпионат Англии 2017-2018
Чемпионат Германии 2017-2018
Чемпионат Испании 2017-2018
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Чемпионат Украины 2017-2018
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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1604
2. Германия - 1549
3. Аргентина - 1399
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5. Польша - 1319
6. Португалия - 1267
7. Чили - 1250
8. Колумбия - 1208
9. Бельгия - 1194
10. Франция - 1157
11. Испания - 1114
12. Италия - 1059
13. Англия - 1051
14. Мексика - 1046
15. Перу - 1023
16. Хорватия - 1007
17. Уругвай - 995
18. Уэльс - 951
19. Швеция - 933
20. Исландия - 927

 

62. Россия - 590

 

3. Аргентина - 1399
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