Последние новости футбола

Два российских клуба взяли старт на групповом этапе Лиги чемпионов. Серебряный призёр прошлого национального первенства ЦСКА удачно, а золотой медалист “Спартак” не очень. Теперь подробнее.

Лига чемпионов 2017\2018. Группа A, первый тур.

12 сентября 2017 года, вторник. Лиссабон, Португалия. Стадион “Эштадиу да Луж”. 38 323 зрителя.

Главный судья – Альберто Ундиано Мальенко (Испания).

Бенфика (Лиссабон, Португалия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 1:2

Голы: Сеферович, 50 (1:0). Витиньо, 63 – с пенальти (1:1). Жамалетдинов, 71 (1:2).

Стартовый матч на групповом этапе нынешней Лиги чемпионов сложился для столичных армейцев очень удачно. Несмотря на то, что начало сезона у ЦСКА не совсем качественное (в национальном первенства команда потерпела уже три поражения), в нужный момент подопечные Виктора Гончаренко, что называется, собрались и “выстрелили”. Виктория оказалась волевой, хоть и не обошлось без некоторой доли везения. В ряде спорных моментов арбитр из Испании Альберто Ундиано Мальенко принимал решения в пользу москвичей. В частности, одиннадцатиметровый в ворота лиссабонцев, при тщательном рассмотрении, совсем очевидным не кажется. А к этому моменту хозяева уже вели в счёте, после того, как в начале второго тайма Сеферович опередил в штрафной площади гостей Алексея Березуцкого, и ударом в одно касание замкнул прострел с фланга.

Конечно, “Бенфика” на родном стадионе владела значительным территориальным преимуществом. Иного от “орлов” на глазах своих болельщиков было ожидать сложно. Однако российский клуб действовал собранно, по сути, провалившись лишь в начальные минуты второй половины. Главным же героем встречи следует признать Тимура Жамалетдинова. Молодой нападающий обязательно запомнит минувшие дни на всю жизнь. Восьмого сентября он впервые забил за основу красно-синих в премьер-лиге “Амкару”, а через несколько дней вышел на поле вместо травмированного Аарона Оланаре и своим голом положил на лопатки самый титулованный клуб Португалии, да и вообще, двукратного победителя Кубка европейских чемпионов, хоть и было это уже более полувека назад. Прекрасный старт красно-синих в турнире, который заметно повышает их шансы выйти в весенний плей-офф.

Лига чемпионов 2017\2018. Группа E, первый тур.

13 сентября 2017 года, среда. Марибор, Словения. Стадион “Людски врт”. 12 566 зрителей.

Главный судья – Дениз Айтекин (Германия).

Марибор (Марибор, Словения) – Спартак (Москва, Россия) – 1:1

Голы: Самедов, 59 (0:1). Бохар, 85 (1:1).

Возвращение московского “Спартака” спустя пять лет в Лигу чемпионов свершилось. Однако назвать его удачным не приходится. Ничейный результат в гостях со словенским “Марибором”, конечно, не катастрофичен, но красно-белые явно должны были добиваться большего. Подопечные Массимо Карреры, в целом, провели встречу неубедительно. Имели много возможностей забить, однако практически все удары приходились даже не в створ ворот, а район болельщиков. При этом красно-белые владели значительной инициативой, часто и достаточно легко подбирались к штрафной площади Ясмина Хандановича. Первый удар в створ вообще случился лишь после перерыва. А вот во втором случае мяч уже долгожданно пересёк ленточку. Столичный клуб вывел вперёд Александр Самедов, появившийся на поле уже по ходу поединка вместо травмированного Дениса Глушакова. Полузащитник оказался вовремя и в нужном месте, добив мяч в ворота после того, как голкипер хозяев отразил опасный удар Фернандо.

Всё бы ничего, но были отрезки матча, которые чемпион России полностью провалил. Например, последняя десятиминутка, когда команда фактически прижалась к своим воротам и откровенно играла на отбой. “Марибор”, напротив, навалился с удвоенными силами и сумел забить ответный мяч. Его автором стал Дамбян Бохар. Наверное, можно сказать, что ничья получилась боевой и итог справедлив. Хозяева не заслуживали поражения. Но от любого отечественного клуба в еврокубках всегда хочется максимума. К слову, в параллельной встрече в группе между “Ливерпулем” и “Севильей” также случилась ничья, а потому не слишком удачный результат “Спартака” пока ничего серьёзно не испортил.

Во втором туре 26 сентября “Спартак” встретится дома с “Ливерпулем”, а ЦСКА днём позже, и тоже на родной арене, с “Манчестер Юнайтед”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.