Соперники “Зенита” на групповом этапе Лиги Европы 2017\2018

Представляем соперников питерского “Зенита” и московского “Локомотива” в групповом этапе Лиги Европы 2017\2018. Волей фортуны сине-бело-голубым достались шестая команда испанской Примеры “Реал Сосьедад”, чемпион Норвегии “Русенборг” и чемпион Македонии “Вардар”.

“Реал Сосьедад” (Сан-Себастьян, Испания)

“Реал Сосьедад” располагается в городе Сан-Себастьян в так называемой Стране басков на берегу Бискайского залива. В прошлом сезоне Примеры клуб финишировал шестым, хотя команда вернулась в элиту испанского футбола лишь семь лет назад, сумев с тех пор пробиться в еврокубки уже в третий раз. Тренирует сан-себастьянцев 53-летний Эусебио Сакристан, бывший полузащитник “Барселоны”, этим летом всерьёз рассматривавшийся в качестве кандидата на пост наставника сине-гранатовых. В 2011-2015 годах он руководил дублем “Барсы”, но не слишком успешно, а потому руководство каталонцев предпочло ему в итоге Эрнесто Вальверде. Среди лидеров басконцев следует отметить аргентинского вратаря Херонимо Рулли, оборонца Рауля Наваса, опорного полузащитника Асьера Ильярраменде, а кроме того атакеров из Латинской Америки – бразильца Виллиана Жозе и мексиканца Карлоса Вела. Сильной чертой коллектива является его сыгранность. Сейчас команда вообще лидирует в Примере (после двух туров), набрав больше очков, чем “Атлетико”, “Реал” и “Валенсия”, и ровно столько же, сколько “Барселона” с “Леганесом” – шесть. В 1994-1996 и 2002-2005 гг. за “Реал Сосьедад” выступал бывший футболист сборной России и главный тренер московского “Спартака” Валерий Карпин. Лучшим результатом клуба в тот период стало второе место в национальном чемпионате и 1\8 Лиги чемпионов. В 1983 году баски играли в полуфинале Кубка европейских чемпионов, а в 1989 году – в четвертьфинале Кубка УЕФА. Домашним стадионом является арена “Аноэта”, вмещающая 32 000 зрителей.

“Русенборг” (Тронхейм, Норвегия)

Тронхейм – третий по населению город Норвегии, располагающийся в центральной части страны на берегу Тронхеймского фьорда. А “Русенборг”, базирующийся в нём, является наиболее титулованным клубом страны, завоевавшим больше титулов, чем любые другие коллективы государства. Только побед в национальном чемпионате у команды уже набралось 24, не считая одиннадцати Кубков. Выиграл золотые медали “Русенборг” и в двух последних первенствах, однако в последней квалификации Лиги чемпионов его постигла неудача. На пути встали два британских коллектива, и если ирландский “Дандолк” удалось пройти, то шотландский “Селтик” оказался преградой непреодолимой. Пришлось переходить в Лигу Европы, где в соперники попался наиболее сильный соперник – амстердамский “Аякс”, финалист турнира прошлого розыгрыша. Однако “викинги” не спасовали и оставили голландцев без еврокубков, причём, переиграв их дважды (1:0 на выезде и 3:2 дома). Прекрасно проявил себе нигерийский нападающий Сэмьюэл Аденбенро, на которого следует обратить особенное внимание (три гола “Аяксу”). В целом состав “Русенборга” составлен из норвежцев или представителей соседних скандинавских стран Дании и Швеции. Выделяется датский форвард Никлас Бендтнер, в послужном списке которого есть даже лондонский “Арсенал”. Главным тренером клуба сейчас является местный специалист Коре Ингебригтсен. Что касается встреч с клубами из России или СССР, то “Русенборг” в разные времена играл в еврокубках и с киевским “Динамо”, и с одесским “Черноморцем”, с московским “Динамо” и питерским “Зенитом”, с московским “Спартаком”. Команда неизменно по итогам двухраундового противостояния (либо в группе) во всех случаях уступала.

“Вардар” (Скопье, Македония)

“Вардар” главным образом известен российским болельщикам с хорошей памятью лишь тем, что летом 2003 года он не пустил ЦСКА Валерия Газзаева в групповой этап Лиги чемпионов. Армейцы неожиданно дома проиграли 1:2, а на выезде сумели добиться только ничейного результата – 1:1. Больше ничем особенно данный клуб не примечателен, если принимать во внимание уровень первенства Македонии. Конечно, рекордные 10 золотых медалей, это звучит гордо. Особенно на фоне шести первых мест во второй лиге существовавшей до 1991 года социалистической Югославии. Но в реальности команда не представляет из себя ничего грозного. Среди лидеров числятся игроки из республик бывшего Советского Союза, например, армянский хавбек Тигран Баргесян, грузинский полузащитник Джаба Джигаури и украинский оборонец Евгений Новак. Есть ещё бразилец Итало в атаке и местный Горан Попов, некоторое время поигравший за киевское “Динамо”. Тренирует коллектив 56-летний Чедомир Яневски, а домашней ареной является стадион имени Филипа II Македонского (местный царь четвёртого века до нашей эры, отец легендарного властителя и полководца Александра Македонского). Стадион вмещает 33 000 зрителей. К слову, на нём в начале августа был проведён матч за Суперкубок Европы-2017 между “Реалом” и “Манчестер Юнайтед” (2:1).

В первом туре группового этапа “Зенит” встретится на выезде 14 сентября с “Вардаром”. Затем предстоит домашняя игра 28 сентября с “Реалом Сосьедад”, спаренные поединки дома и в гостях с “Русенборгом” (19 октября и 2 ноября), домашний матч с македонцами 23 ноября и последняя встреча шестого тура с басками на выезде 7 декабря. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.