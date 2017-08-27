“Зенит” не побеждает “Ростов”, “Спартак” и ЦСКА теряют очки, “Локо” и “Краснодар” идут без потерь – итоги 8-го тура РФПЛ

Премьер-лига после восьмого тура взяла паузу на матчи сборных. В центральной встрече тура “Зенит” не сумел взломать оборону “Ростова”, хоть и остался единственным клубом, которые ещё не ощутил горечь поражения в чемпионате. Потеряли очки “Спартак” и ЦСКА. “Локомотив” и “Краснодар”, напротив, свои задачи выполнили. Впервые победил в первенстве “Амкар”, хоть это и не дало ему возможности уйти с последнего места в таблице. Теперь подробнее.

Матч тура

27 августа 2017 года, воскресенье. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 50 404 зрителя.

Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

“Ростов”, без сомнения, сделал прекрасный подарок своему главному тренеру Леониду Кучуку на его 58-летие, выстояв в Санкт-Петербурге против хорошо шагающего в начале чемпионата “Зенита”. Ничья стала для подопечных Роберто Манчини лишь второй в первенстве. Итальянец проводить ротацию состава в этот раз не стал, а его подуставшие подопечные после сложной еврокубковой дуэли с голландским “Утрехтом” не сумели расшатать оборонительные редуты гостей. Тренерская дуэль, безусловно, осталась за именинником Кучуком. Шутка ли, хозяева за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот “Ростова”, который, напротив, очень грамотно оборонялся, менял в нужный момент темп, периодически включал скорости и вполне мог забить на контратаках.

Впрочем, на фоне чемпионских 1:5 “Спартака” нули на Крестовском острове для гостей это вполне достойный результат. Положа руку на сердце, от двух клубов, которые сейчас идут в группе лидеров и обладают лучшими защитами в лиге (и “Зенит”, и “Ростов” пропустили за восемь туров лишь по три гола), чего-то подобного ожидать было можно. По итогам встречи южане сохранили место в тройке, так как неожиданно оступился дома ЦСКА. А “Зенит” подпустил на расстоянии выстрела “Локомотив”. Вполне вероятно, что начавшийся перерыв на матчи сборной пойдёт на пользу обеим клубам. Манчини “потренирует” новичков, а медики “Ростова” поколдуют над травмированными нападающими. Либо клуб срочно найдёт в последние дни трансферного окна новых. Если достойный голеадор будет приобретён, шансы “Ростова” на высокие места резко повысятся.

Подробнее и хронологически об остальном

25 августа 2017 года, пятница. Каспийск. Стадион “Анжи-Арена”. 4100 зрителей.

Главный судья – Алексей Николаев (Москва).

Анжи (Махачкала) – Уфа (Уфа) – 1:0

Гол: Лескано, 18 (1:0).

Программу 8-го тура открывали в Каспийске “Анжи” и “Уфа”, выдав на редкость упорный поединок. Оба коллектива перед игрой находились в турнирной таблице недалеко друг от друга, не могли победить в ряде матчей подряд, а потому очень хотели прервать свои неудачные серии. В итоге успех пришёл к хозяевам, сумевшим забить на 18-й минуте усилиями Хуана Лескано. В целом и весь первый тайм остался за южанами, которые должны были реабилитироваться перед своими поклонниками за недавние позорные 0:6 от “Рубина”. “Уфа” хоть ко второму тайму и отвоевала инициативу, однако ничего путного из преимущества извлечь не смогла. “Орлы” одержали свою вторую победу в первенстве (первую под водительством Вадима Скрипченко), а башкирская команда не может выиграть уже четвёртую встречу подряд.

26 августа 2017 года, суббота. Тула. Стадион “Арсенал”. 10 870 зрителей.

Главный судья – Евгений Турбин (Москва).

Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь) – 0:1

Гол: Рязанцев, 21 (0:1).

Наконец случилось то, что болельщики пермяков ждали долгих семь туров. Лишь в восьмом матче со старта чемпионата “Амкар” сумел добиться первой победы. С учётом прошлого первенства неудачная серия аммиачно-карбамидовых затянулась на 18 встреч. Впрочем, виктория над тульскими “канонирами” лёгкой не вышла. Гости прибыли в Пермь воодушевлёнными победой над грозненским “Ахматом” и рассчитывали продлить удовольствие. Подопечные Миодрага Божовича владели преимуществом практически на всём протяжении игры, но воплотить его в забитые мячи (или, хотя бы, один), так и не смогли. “Амкар” же напротив свой редкий шанс использовал – на 21-й минуте Александр Рязанцев забил дальним ударом с линии штрафной площади. Во втором тайме “Арсенал” играл лучше, создавал моменты, однажды даже попал в перекладину (Джорджевич), но всё равно уехал из Перми с “баранкой”. В очередной раз продемонстрировав в своём исполнении весьма симпатичный футбол.

26 августа 2017 года, суббота. Казань. Стадион “Казань-Арена”. 10 136 зрителей.

Главный судья – Артём Чистяков (Азов).

Рубин (Казань) – Тосно (Тосно) – 1:0

Гол: Канунников, 19 (1:0).

Ещё одним тренером, отпраздновавшим день рождения в дни тура, оказался наставник “Рубина” Курбан Бердыев. Причём, у него был 65-летний юбилей. Футболисты, безусловно, постарались преподнести специалисту подарок в виде победы, тем более что соперник был не из ряда устрашающих – “Тосно”. Желаемое осуществить удалось, хотя лишь со скромным счётом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Максим Канунников. Впоследствии хозяева “Казань Арены” предпочли не форсировать события, сыграли максимально строго и надёжно, оберегая хрупкое преимущество. Гости, правда, опасности создавали мало, практически не продемонстрировав в нападении ничего. Считанное количество полу моментов у ворот Рыжикова особенных хлопот опытному голкиперу не доставили. “Рубин” выиграл по делу и продлил свою серию без поражений уже до шести встреч подряд.

26 августа 2017 года, суббота. Москва. Стадион “РЖД Арена”. 11 477 зрителей.

Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж).

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1

Голы: Фарфан, 21 (1:0). Гилерме, 32 – в свои ворота (1:1). Миранчук, 56 (2:1).

До встречи с “Локомотивом” “Урал” был одним из двух клубов (наряду с “Зенитом”), который ещё не испытывал горечи поражения в турнире. Но всему когда-то приходит конец, и поставили точку в удачной серии екатеринбуржцев московские “железнодорожники”. Команда Александра Тарханова уступило по делу. Если в первом тайме игру можно было назвать равной, что и отразилось на табло к перерыву, то во второй половине хозяева “РЖД Арены” своего соперника переиграли вчистую. И даже пропущенный на 32-й минуте гол можно назвать случайным, ошибся вратарь Маринато Гильерме, что с ним бывает не так уж и редко. Победу подопечным Юрия Сёмина, продолжающим погоню за “Зенитом”, принёс точный удар Алексея Миранчука, которому ассистировал его брат Антон.

27 августа 2017 года, воскресенье. Хабаровск. Стадион “им. Ленина”. 14 524 зрителя.

Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак (Москва) – 0:0

Очередной невзрачный и непонятный матч золотого медалиста прошлого первенства “Спартака”, оправданием которому не может служить даже длительный утомительный перелёт на Дальний Восток. Приходится констатировать, что клуб, похоже, совсем не готов к защите титула. Команда толком не укрепилась (а ведь ещё впереди групповой этап Лиги чемпионов), да ещё и на психологическом уровне выглядит не должным образом. Куда летом смотрел менеджмент клуба – не совсем понятно. В целом наиболее заметным событием в матче с хабаровчанами была дуэль форварда красно-белых Квинси Промеса и голкипера хозяев Александр Довбни. Голландец раз за разом пытался забить, но неуступчивый вратарь, поймавший кураж, сделать ему это не позволил. Первую половину “Спартак” провёл с заметным преимуществом, но ничего кроме удара под перекладину Боккетти из него толком для себя не вынес. А вот вторая половина стала настоящим бенефисом Довбни. Страж ворот отразил 13 выстрелов в “рамку” за всю встречу, подавляющее большинство из которых пришлись на вторые 45 минут. Последние полчаса армейцы играли фактически на отбой, не помышляя о наступлении, и сумели выстоять. Трудовая ничья с формально лучшим клубом страны, хоть и находящимся не в своей тарелке, это хороший результат для дебютанта премьер-лиги.

27 августа 2017 года, воскресенье. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 16 400 зрителей.

Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1

Гол: Садаев, 45 (0:1).

Столичный ЦСКА никак не может нащупать стабильную уверенную игру. В первых турах чемпионата армейцев зачастую бросает то в жар, то в холод. Клуб проиграл уже три встречи из восьми, а ещё одну свёл вничью. Причём, все неудачные поединки у команды Виктора Гончаренко случились при родных болельщиках на “ВЭБ Арене”. Для грозненского клуба же вообще победу следует признать исторической, ещё никогда ранее “Терек”, ныне “Ахмат”, не побеждал красно-синих в гостях. Самое же главное для клуба Олега Кононова, это то, что его коллектив прервал неприятную серию из четырёх фиаско подряд. Не обошлось без судейских ляпов со стороны бригады Михаила Вилкова. Хозяева с полным основанием могут быть недовольными, т.к. единственный гол Заура Садаева был забит с нарушением правил – Митришев сделал передачу нападающему уже после того, как игровой снаряд покинул пределы поля. С другой стороны москвичам не следует обвинять во всём арбитра. Армейцы действовали в атаке слабо, работы у тренерского штаба ещё много. Остаётся надеяться на усиление в ближайшие дни, в частности, в линии атаки. В противном случае бороться за высокие места, как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов, будет сложно.

27 августа 2017 года, воскресенье. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 23 877 зрителей.

Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Краснодар (Краснодар) – Динамо (Москва) – 2:0

Голы: Смолов, 27 (1:0). Смолов, 69 (2:0).

Вероятно, матч с “Динамо” стал на текущий момент времени для “Краснодара” наиболее качественным в сезоне. Неприятно, что подобное случилось сразу же после вылета из Лиги Европы от “Црвены Звезды”. Может быть, вышло так, что команда эмоционально разгрузилось, и отступать уже дома было некуда, позади Краснодар? Как бы то ни было, а “быки” превзошли гостей по всем статьям, пробив только в створ ворот в шесть раз больше, чем бело-голубые. Да и в целом подопечные Игоря Шалимова действовали активнее и разнообразнее. Логично, что “Краснодар” довёл игру до конца с уверенным счётом, а мог и выиграть крупнее. Постепенно начинает нащупывать голевое чутьё Фёдор Смолов, так приучивший всех к нему в последние два сезона. Форвард забил свои второй и третий мячи в чемпионате, а сам “Краснодар” продемонстрировал симпатичную игру в своём узнаваемом комбинационном атакующем стиле.

Фактически уже пройдена четверть дистанции чемпионата. Премьер-лига взяла первую паузу, связанную с матчами сборных. Питерский “Зенит”, хоть и не выиграл у “Ростова”, однако верхнюю строчку в турнирной таблице за собой сохранил. “Локомотив” вплотную подобрался к лидерам, столичные “Спартак” и ЦСКА синхронно допустили осечки. Армейцы вообще проиграли, а красно-белые на Дальнем Востоке удовольствовались лишь ничьей. “Железнодорожники” одержали шестую победу в чемпионате (столько уже у сине-бело-голубых) и закрепились на второй строчке в табели о рангах, третье и четвёртое место делят дончане и краснодарцы. Следующий девятый по счёту тур начнётся 10 сентября. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.