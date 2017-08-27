27 августа 2017

“Зенит” не побеждает “Ростов”, “Спартак” и ЦСКА теряют очки, “Локо” и “Краснодар” идут без потерь – итоги 8-го тура РФПЛ

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Премьер-лига после восьмого тура взяла паузу на матчи сборных. В центральной встрече тура “Зенит” не сумел взломать оборону “Ростова”, хоть и остался единственным клубом, которые ещё не ощутил горечь поражения в чемпионате. Потеряли очки “Спартак” и ЦСКА. “Локомотив” и “Краснодар”, напротив, свои задачи выполнили. Впервые победил в первенстве “Амкар”, хоть это и не дало ему возможности уйти с последнего места в таблице. Теперь подробнее.

Матч тура

27 августа 2017 года, воскресенье. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 50 404 зрителя.
Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

“Ростов”, без сомнения, сделал прекрасный подарок своему главному тренеру Леониду Кучуку на его 58-летие, выстояв в Санкт-Петербурге против хорошо шагающего в начале чемпионата “Зенита”. Ничья стала для подопечных Роберто Манчини лишь второй в первенстве. Итальянец проводить ротацию состава в этот раз не стал, а его подуставшие подопечные после сложной еврокубковой дуэли с голландским “Утрехтом” не сумели расшатать оборонительные редуты гостей. Тренерская дуэль, безусловно, осталась за именинником Кучуком. Шутка ли, хозяева за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот “Ростова”, который, напротив, очень грамотно оборонялся, менял в нужный момент темп, периодически включал скорости и вполне мог забить на контратаках.

Впрочем, на фоне чемпионских 1:5 “Спартака” нули на Крестовском острове для гостей это вполне достойный результат. Положа руку на сердце, от двух клубов, которые сейчас идут в группе лидеров и обладают лучшими защитами в лиге (и “Зенит”, и “Ростов” пропустили за восемь туров лишь по три гола), чего-то подобного ожидать было можно. По итогам встречи южане сохранили место в тройке, так как неожиданно оступился дома ЦСКА. А “Зенит” подпустил на расстоянии выстрела “Локомотив”. Вполне вероятно, что начавшийся перерыв на матчи сборной пойдёт на пользу обеим клубам. Манчини “потренирует” новичков, а медики “Ростова” поколдуют над травмированными нападающими. Либо клуб срочно найдёт в последние дни трансферного окна новых. Если достойный голеадор будет приобретён, шансы “Ростова” на высокие места резко повысятся.

Подробнее и хронологически об остальном

25 августа 2017 года, пятница. Каспийск. Стадион “Анжи-Арена”. 4100 зрителей.
Главный судья – Алексей Николаев (Москва).
Анжи (Махачкала) – Уфа (Уфа) – 1:0
Гол: Лескано, 18 (1:0).

Программу 8-го тура открывали в Каспийске “Анжи” и “Уфа”, выдав на редкость упорный поединок. Оба коллектива перед игрой находились в турнирной таблице недалеко друг от друга, не могли победить в ряде матчей подряд, а потому очень хотели прервать свои неудачные серии. В итоге успех пришёл к хозяевам, сумевшим забить на 18-й минуте усилиями Хуана Лескано. В целом и весь первый тайм остался за южанами, которые должны были реабилитироваться перед своими поклонниками за недавние позорные 0:6 от “Рубина”. “Уфа” хоть ко второму тайму и отвоевала инициативу, однако ничего путного из преимущества извлечь не смогла. “Орлы” одержали свою вторую победу в первенстве (первую под водительством Вадима Скрипченко), а башкирская команда не может выиграть уже четвёртую встречу подряд.

26 августа 2017 года, суббота. Тула. Стадион “Арсенал”. 10 870 зрителей.
Главный судья – Евгений Турбин (Москва).
Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь) – 0:1
Гол: Рязанцев, 21 (0:1).

Наконец случилось то, что болельщики пермяков ждали долгих семь туров. Лишь в восьмом матче со старта чемпионата “Амкар” сумел добиться первой победы. С учётом прошлого первенства неудачная серия аммиачно-карбамидовых затянулась на 18 встреч. Впрочем, виктория над тульскими “канонирами” лёгкой не вышла. Гости прибыли в Пермь воодушевлёнными победой над грозненским “Ахматом” и рассчитывали продлить удовольствие. Подопечные Миодрага Божовича владели преимуществом практически на всём протяжении игры, но воплотить его в забитые мячи (или, хотя бы, один), так и не смогли. “Амкар” же напротив свой редкий шанс использовал – на 21-й минуте Александр Рязанцев забил дальним ударом с линии штрафной площади. Во втором тайме “Арсенал” играл лучше, создавал моменты, однажды даже попал в перекладину (Джорджевич), но всё равно уехал из Перми с “баранкой”. В очередной раз продемонстрировав в своём исполнении весьма симпатичный футбол.

26 августа 2017 года, суббота. Казань. Стадион “Казань-Арена”. 10 136 зрителей.
Главный судья – Артём Чистяков (Азов).
Рубин (Казань) – Тосно (Тосно) – 1:0
Гол: Канунников, 19 (1:0).

Ещё одним тренером, отпраздновавшим день рождения в дни тура, оказался наставник “Рубина” Курбан Бердыев. Причём, у него был 65-летний юбилей. Футболисты, безусловно, постарались преподнести специалисту подарок в виде победы, тем более что соперник был не из ряда устрашающих – “Тосно”. Желаемое осуществить удалось, хотя лишь со скромным счётом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Максим Канунников. Впоследствии хозяева “Казань Арены” предпочли не форсировать события, сыграли максимально строго и надёжно, оберегая хрупкое преимущество. Гости, правда, опасности создавали мало, практически не продемонстрировав в нападении ничего. Считанное количество полу моментов у ворот Рыжикова особенных хлопот опытному голкиперу не доставили. “Рубин” выиграл по делу и продлил свою серию без поражений уже до шести встреч подряд.

26 августа 2017 года, суббота. Москва. Стадион “РЖД Арена”. 11 477 зрителей.
Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж).
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1
Голы: Фарфан, 21 (1:0). Гилерме, 32 – в свои ворота (1:1). Миранчук, 56 (2:1).

До встречи с “Локомотивом” “Урал” был одним из двух клубов (наряду с “Зенитом”), который ещё не испытывал горечи поражения в турнире. Но всему когда-то приходит конец, и поставили точку в удачной серии екатеринбуржцев московские “железнодорожники”. Команда Александра Тарханова уступило по делу. Если в первом тайме игру можно было назвать равной, что и отразилось на табло к перерыву, то во второй половине хозяева “РЖД Арены” своего соперника переиграли вчистую. И даже пропущенный на 32-й минуте гол можно назвать случайным, ошибся вратарь Маринато Гильерме, что с ним бывает не так уж и редко. Победу подопечным Юрия Сёмина, продолжающим погоню за “Зенитом”, принёс точный удар Алексея Миранчука, которому ассистировал его брат Антон.

27 августа 2017 года, воскресенье. Хабаровск. Стадион “им. Ленина”. 14 524 зрителя.
Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак (Москва) – 0:0

Очередной невзрачный и непонятный матч золотого медалиста прошлого первенства “Спартака”, оправданием которому не может служить даже длительный утомительный перелёт на Дальний Восток. Приходится констатировать, что клуб, похоже, совсем не готов к защите титула. Команда толком не укрепилась (а ведь ещё впереди групповой этап Лиги чемпионов), да ещё и на психологическом уровне выглядит не должным образом. Куда летом смотрел менеджмент клуба – не совсем понятно. В целом наиболее заметным событием в матче с хабаровчанами была дуэль форварда красно-белых Квинси Промеса и голкипера хозяев Александр Довбни. Голландец раз за разом пытался забить, но неуступчивый вратарь, поймавший кураж, сделать ему это не позволил. Первую половину “Спартак” провёл с заметным преимуществом, но ничего кроме удара под перекладину Боккетти из него толком для себя не вынес. А вот вторая половина стала настоящим бенефисом Довбни. Страж ворот отразил 13 выстрелов в “рамку” за всю встречу, подавляющее большинство из которых пришлись на вторые 45 минут. Последние полчаса армейцы играли фактически на отбой, не помышляя о наступлении, и сумели выстоять. Трудовая ничья с формально лучшим клубом страны, хоть и находящимся не в своей тарелке, это хороший результат для дебютанта премьер-лиги.

27 августа 2017 года, воскресенье. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 16 400 зрителей.
Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1
Гол: Садаев, 45 (0:1).

Столичный ЦСКА никак не может нащупать стабильную уверенную игру. В первых турах чемпионата армейцев зачастую бросает то в жар, то в холод. Клуб проиграл уже три встречи из восьми, а ещё одну свёл вничью. Причём, все неудачные поединки у команды Виктора Гончаренко случились при родных болельщиках на “ВЭБ Арене”. Для грозненского клуба же вообще победу следует признать исторической, ещё никогда ранее “Терек”, ныне “Ахмат”, не побеждал красно-синих в гостях. Самое же главное для клуба Олега Кононова, это то, что его коллектив прервал неприятную серию из четырёх фиаско подряд. Не обошлось без судейских ляпов со стороны бригады Михаила Вилкова. Хозяева с полным основанием могут быть недовольными, т.к. единственный гол Заура Садаева был забит с нарушением правил – Митришев сделал передачу нападающему уже после того, как игровой снаряд покинул пределы поля. С другой стороны москвичам не следует обвинять во всём арбитра. Армейцы действовали в атаке слабо, работы у тренерского штаба ещё много. Остаётся надеяться на усиление в ближайшие дни, в частности, в линии атаки. В противном случае бороться за высокие места, как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов, будет сложно.

27 августа 2017 года, воскресенье. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 23 877 зрителей.
Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Краснодар (Краснодар) – Динамо (Москва) – 2:0
Голы: Смолов, 27 (1:0). Смолов, 69 (2:0).

Вероятно, матч с “Динамо” стал на текущий момент времени для “Краснодара” наиболее качественным в сезоне. Неприятно, что подобное случилось сразу же после вылета из Лиги Европы от “Црвены Звезды”. Может быть, вышло так, что команда эмоционально разгрузилось, и отступать уже дома было некуда, позади Краснодар? Как бы то ни было, а “быки” превзошли гостей по всем статьям, пробив только в створ ворот в шесть раз больше, чем бело-голубые. Да и в целом подопечные Игоря Шалимова действовали активнее и разнообразнее. Логично, что “Краснодар” довёл игру до конца с уверенным счётом, а мог и выиграть крупнее. Постепенно начинает нащупывать голевое чутьё Фёдор Смолов, так приучивший всех к нему в последние два сезона. Форвард забил свои второй и третий мячи в чемпионате, а сам “Краснодар” продемонстрировал симпатичную игру в своём узнаваемом комбинационном атакующем стиле.

Фактически уже пройдена четверть дистанции чемпионата. Премьер-лига взяла первую паузу, связанную с матчами сборных. Питерский “Зенит”, хоть и не выиграл у “Ростова”, однако верхнюю строчку в турнирной таблице за собой сохранил. “Локомотив” вплотную подобрался к лидерам, столичные “Спартак” и ЦСКА синхронно допустили осечки. Армейцы вообще проиграли, а красно-белые на Дальнем Востоке удовольствовались лишь ничьей. “Железнодорожники” одержали шестую победу в чемпионате (столько уже у сине-бело-голубых) и закрепились на второй строчке в табели о рангах, третье и четвёртое место делят дончане и краснодарцы. Следующий девятый по счёту тур начнётся 10 сентября. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Воскресенье, августа 27, 2017 at 23:59 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: 81 000
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
Вместимость: 68 172
Клуб: Зенит
Адрес: Футбольная аллея, 1

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Фишт (Сочи)
Вместимость: 41 220
Клуб: нет
Адрес: Сочи, Адлер, "Олимпийский парк"

 

Краснодар (Краснодар)
Вместимость: 33 979
Клубы: Краснодар
Адрес: ул. Разведчика Леонова, 1

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

ВЭБ-Арена (Москва)
Вместимость: 30 000
Клуб: ЦСКА
Адрес: ул. 3-я Песчаная, д. 2А

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М)
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

Новости футбола

 

Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

Аргентина, апертура
Аргентина, клаусура
Аргентина, национальная лига Б
Боливия, апертура
Боливия, клаусура
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Бразилия, серия В
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Уругвай, апертура
Уругвай, клаусура
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Гондурас, лига насионал, апертура
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"Барселона" при пустых трибунах разгромила на "Камп Ноу" "Лас-Пальмас" - 3:0
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"Локомотив" разгромил в дерби "Динамо" и оторвался на пять очков от "Краснодара" - 3:0
01.10.2017 18:19:33


Лондонский "Арсенал" победил дома "Брайтон" - 2:0
01.10.2017 17:23:53


"Наполи" одержал седьмую подряд победу в Серии А - 3:0 над "Кальяри"
01.10.2017 16:43:42


ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой" - 0:0
01.10.2017 15:52:52


 

Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России (ФНЛ) 2017-2018
Чемпионат Англии 2017-2018
Чемпионат Германии 2017-2018
Чемпионат Испании 2017-2018
Чемпионат Италии 2017-2018
Чемпионат Украины 2017-2018
Чемпионат Франции 2017-2018

 

 

 

Новости футбола

 

Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
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Голландия, высшая лига
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Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1604
2. Германия - 1549
3. Аргентина - 1399
4. Швейцария - 1329
5. Польша - 1319
6. Португалия - 1267
7. Чили - 1250
8. Колумбия - 1208
9. Бельгия - 1194
10. Франция - 1157
11. Испания - 1114
12. Италия - 1059
13. Англия - 1051
14. Мексика - 1046
15. Перу - 1023
16. Хорватия - 1007
17. Уругвай - 995
18. Уэльс - 951
19. Швеция - 933
20. Исландия - 927

 

62. Россия - 590

 

3. Аргентина - 1399
24. Иран - 893

 

Следующий пересчёт: 14.09.2017

 

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Лига чемпионов УЕФА 2008-2009

 

Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России 2017-2018. ФНЛ
Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России 2016-2017. ФНЛ
Кубок России 2016-2017
Чемпионат России 2015-2016
Кубок России 2015-2016
Чемпионат России 2015-2016. ФНЛ
Чемпионат России 2014-2015
Чемпионат России 2013-2014
Чемпионат России 2012-2013
Чемпионат России 2011-2012
Чемпионат России-2010
Чемпионат России-2009
Чемпионат России-2008
Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
Чемпионат России-2003
Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Кубок конфедераций-2017
Кубок Африки-2017
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
Кубок Америки-2015
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
Кубок конфедераций-2013
Чемпионат Европы-2012
Олимпиада-2012
Чемпионат мира-2010

 

Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Англии 2015-2016
Чемпионат Англии 2014-2015
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Германии 2015-2016
Чемпионат Германии 2014-2015
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Испании 2015-2016
Чемпионат Испании 2014-2015
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Италии 2015-2016
Чемпионат Италии 2014-2015
Чемпионат Украины 2016-2017
Чемпионат Франции 2016-2017
Чемпионат Франции 2015-2016
Чемпионат Франции 2014-2015

 

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