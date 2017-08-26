Соперники столичного ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов 2017\2018

Продолжаем представление соперников российских клубов на групповых этапах еврокубков сезона 2017\2018. В прошлый раз речь шла о чемпионе страны московском “Спартаке”. Теперь поговорим о противниках серебряного призёра премьер-лиги столичного ЦСКА. Волей жребия ему достались португальская “Бенфика”, английский “Манчестер Юнайтед” и швейцарский “Базель”.

“Бенфика” (Лиссабон, Португалия)

“Бенфика” является 36-кратным чемпионом Португалии (рекорд), в том числе и прошлого сезона, и двукратным победителем Кубка европейских чемпионов. Правда, было это уже очень давно, в 1961 и 1962 годах. Зато гораздо позже случались пять проигранных финалов (последний раз в 1990 году) и три тоже неудачных финала в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Последний раз такое произошло в 2014 году, когда клуб уступил поймавшей в последних розыгрышах кураж “Севилье”. Тренирует команду местный специалист Руй Витория, работающий с “орлами” с 2015 года. Голкипером “Бенфики” является Бруну Варела, вернувшийся из “Витории” из Сетубала. В нападении заметен новичок команды швейцарец Харис Сеферович, забивающий практически в каждой встрече. Среди ветеранов стоит упомянуть 36-летнего бразильского оборонца Луизао, нападающего Жонаса, а кроме того правофлангового аргентинца Эдуардо Сальвио. В 2005 году армейцы встречались с “Бенфикой” в 1\16 финала Кубка УЕФА, пройдя лиссабонский клуб по сумме двух матчей (1:1 и 2:0). А вот другой российский коллектив, питерский “Зенит”, от столичной португальской команды дважды пострадал, уступав ей в плей-офф Лиги чемпионов (2012 и 2016). Уже несколько лет “Бенфика” действует по схеме 4-1-4-1. Это модель игры на контратаках, причём за счёт опорных полузащитников “орлы” часто защищаются вообще впятером. Данная схема приносит успех – в прошлом первенстве Португалии клуб проиграл лишь два раза.

“Манчестер Юнайтед” (Манчестер, Англия)

“Манчестер Юнайтед” является наиболее титулованным футбольным клубом Англии. “Красные дьяволы” 20 раз выигрывали местное первенство, а трижды (в 1968, 1999 и 2008 годах) становились победителями Кубка европейских чемпионов. В клубной истории можно выделить две “золотых эпохи”, которые связаны с именами великих тренеров Мэтта Басби и Алекса Фергюсона. Басби стоял у руля команды 25 лет, а шотландец Фергюсон – 27. После его ухода в 2013 году “МЮ” английскую премьер-лигу не выигрывал, зато в прошлом сезоне уже под руководством португальца Жозе Моуринью сумел победить в Лиге Европы, что дало право участия в Лиге чемпионов нынешнего сезона (в национальном первенстве “манкунианцы” финишировали лишь шестыми). Конечно, “МЮ” входит в число фаворитов любого турнира, и стартующая вскоре ЛЧ не исключение. На днях было объявлено о подписании годичного контракта со шведом Златаном Ибрагимовичем. Среди других звёзд манчестерской команды стоит отметить стража ворот сборной Испании Давида де Хеа, хавбека сборной Франции Поля Погба, лучшего футболиста из стран бывшего СССР армянина Генриха Мхитаряна и форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. С “МЮ” ЦСКА встречался в Лиге чемпионов дважды. В 2009 году англичане победили команду Леонида Слуцкого 1:0 в Химках и сыграли вничью в Англии 3:3. А два года назад армейцы дома добились ничьей (1:1), но проиграли на выезде 0:1. Именно тогдашняя ничья в Подмосковье во много помешала “МЮ” пробиться в плей-офф турнира (ЦСКА финишировал в квартете четвёртым). В настоящий момент времени “Юнайтед” предпочитает действовать по схеме 4-2-3-1, где на острие действует Лукаку, а Рэшфорд, Мхитарян и Мата выступают в роли подносчиков снарядов. В опорной зоне вместе с Погба трудится серб Матич.

“Базель” (Базель, Швейцария)

“Базель” из одноимённого города в последнее время стал доминировать в швейцарском футболе. Команда трижды (2003, 2012 и 2015) выходила в 1\8 финала Лиги чемпионов, а в 2013-м году сумела добраться до полуфинала Лиги Европы. Фундамент всем этим успехам заложил проработавший с “горожанами” 10 лет Кристиан Гросс, однако в последние годы клуб возглавляли сразу шесть специалистов, и каждый их них сумел выиграть чемпионат страны. Потрудился в “Базеле” и хорошо известный спартаковцам Мурат Якин, а с лета нынешнего года наставником команды является молодой по тренерским меркам 40-летний Рафаэль Викки. Этим летом клуб покинул бывший армеец Сейду Думбия, а вот капитаном сейчас является в прошлом футболист “Спартака” чех Марек Сухи. В атаке на смену Думбия пришёл голландец Рикки ван Волфсвинкел, который сейчас лидирует в списке лучших снайперов чемпионата.

В заключение. Групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА начнёт гостевой встречей с “Бенфикой” (12 сентября). Затем последует домашняя игра с “Манчестер Юнайтед” (27 сентября), два спаренных матча с “Базелем” дома и в гостях (18 и 31 октября), встреча в Москве с “Бенфикой” (22 ноября) и заключительный поединок шестого тура 5 декабря в Манчестере. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.