“Зенит” прошёл в групповой этап Лиги Европы, “Краснодар” – нет

Питерский “Зенит” сумел дома сломить сопротивление отчаянно упиравшегося голландского “Утрехта”, забив в дополнительное время второй гол, который вывел его в групповой этап Лиги Европы. “Краснодар”, напротив, свою еврокампанию завершил, уступив в Белграде “Црвене Звезде”. Теперь подробнее.

Лига Европы 2017\2018. Раунд плей-офф, ответный матч (результат первой встречи – 0:1).

24 августа 2017 года, четверг. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 49 237 зрителей.

Главный судья – Карлос дель Серро (Испания).

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – Утрехт (Утрехт, Голландия) – 2:0

Голы: Кокорин, 9 (1:0). Кокорин, 105 (2:0).

Ответный матч питерского “Зенита” с голландским “Утрехтом” оказался не менее трудным, чем на выезде в Нидерландах. С той только поправкой, что дома при почти 50 000 зрителях удалось достичь необходимого результата. Пришлось “отработать” на максимуме, даже достать из резерва дополнительные волевые качества, т.к. для определения победителя пришлось сыграть не 90, а все 120 минут. Впрочем, сине-бело-голубые вполне могли бы не доводить дело до овертайма, если бы более умело использовали все свои голевые шансы, которых в основное время было великое множество. Гол, который уравнял положение клубов в двухматчевой дуэли, был забит Александром Кокориным уже в самом начале встречи на 9-й минуте. Практически весь первый тайм “Зенит” минута за минутой наращивал давление на ворота гостей, у которых практически ничего не получалось, кроме разрушения. На 37-й минуте ошибся арбитр, не заметив фола в штрафной площади гостей на Кузяеве (проведшего отличный матч, к слову, бывшего одним из лидеров команды).

Вторую половину петербуржцы начали спокойнее, однако всё равно моменты у ворот “Утрехта” возникали достаточно регулярно. Вратарь гостей временами творил чудеса, отбивая выстрелы в упор. Реальная угроза пропустить возникла лишь к середине тайма, когда впервые по-настоящему в игру вступил Андрей Лунёв. “Зенит” в целом контролировал ход поединка, но никак не мог забить второй гол, в то время как контратаки голландского клуба эпизодами были крайне опасными. На 86-й минуте Лунёв вновь фактически спас хозяев, отразив крайне сложный обводящий удар, который мог бы поставить крест под всей еврокампанией. В итоге встреча перетекла в овертайм, в котором на 105-й минуте после прострела Полоза с левого фланга Александру Кокорину удалось открыться буквально на грани офсайда и втащить мяч грудью за ленточку ворот Йенсена. Последующий навал со стороны соперника был сдержан и “Зенит” с большим трудом пробился в групповой этап Лиги Европы. Перед жеребьёвкой данной стадии турнира клубный коэффициент питерцев из всех команд-участниц уступает лишь лондонскому “Арсеналу”. Команда будет посеяна в первой корзине.

Лига Европы 2017\2018. Раунд плей-офф, ответный матч (результат первой встречи – 2:3).

24 августа 2017 года, четверг. Белград, Сербия. Стадион “Райко Митич”. 50 720 зрителей.

Главный судья – Тобиас Штилер (Германия).

Црвена Звезда (Белград, Сербия) – Краснодар (Краснодар, Россия) – 2:1

Голы: Радоньич, 7 (1:0). Канга, 46 (2:0). Гранквист, 82 – с пенальти (2:1).

Теперь уже можно констатировать то, что после завершения первой игры в Краснодаре (3:2), было лишь предположением. “Быки” проиграли двухраундовое противостояние не в Белграде, а на своём стадионе, пропустив нелепые и ненужные два домашних гола. Именно за счёт них сербский коллектив и пробился в групповой раунд Лиги Европы. Мощная домашняя поддержка, собранная “Црвеной Звездой”, возымела своё магическое действие уже в самом начале встречи, когда на 7-й минуте Радоньич вывел хозяев вперёд по сумме двух матчей. Всё бы ничего, только подопечные Игоря Шалимова никак не могли поймать свою игру, “плавали” на поле, не создавая практически ничего реально острого. А в самом дебюте второй половины гром уже грянул по-настоящему – на 47-й минуте Гелор Канга дальним ударом по дуге в девятку забил шальной гол. Из ранга тех, которые случаются максимум в одном случае из десяти, а то и более.

Даже уступая в два мяча, “Краснодар” не сумел собраться и добиться качественного перелома в игре. Несколько помог главный арбитр, назначивший неочевидный одиннадцатиметровый на Андрее Иване. Гранквист с точки пробил надёжно, и у “быков”, как выяснилось впоследствии с учётом компенсированного времени, оставалось ещё чуть менее четверти часа на спасение, на столь необходимый второй мяч. Концовка выдалась крайне нервной, “Краснодар” давил, имел один практически стопроцентный голевой момент, забить мог всё тот же Гранквист. Были и два штрафных, из которых толком ничего выжать не удалось. В итоге “Црвена Звезда” выстояла, примет участие в групповом турнире Лиги Европы, где при жеребьёвке будет посеянной лишь в четвёртой корзине, а “Краснодар” вместе с симпатичной игрой (всё же, не будем грешить, команда ей славится) и своим модным ультрасовременным стадионом остался без официальных международных матчей минимум на год.

Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы 2017\2018 состоится 25 августа в 14:00 по московскому времени. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.