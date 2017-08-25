Соперники московского “Спартака” на групповом этапе Лиги чемпионов 2017\2018

Вчера в четверг и сегодня в пятницу четыре российских клуба узнали своих соперников на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как известно, “Краснодар” не сумел пройти по итогам двух матчей сербскую “Црвену Звезду”, а потому отечественных делегатов в международных соревнованиях стало на одного меньше. Попробуем кратко разобраться, кто достался трём столичным клубам и одному питерскому. В данном материале речь о “Спартаке”.

“Севилья” (Севилья, Испания)

Золотому медалисту прошлого сезона “Спартаку” со жребием повезло. Да, команда была “сеяной”, но всё равно даже при таком раскладе соперники могли оказаться куда серьёзнее. В итоге выпала испанская “Севилья”, выигравшая в прошлом сезоне Лигу Европы (в третий раз подряд и пятый в истории, рекорд турнира) и финишировавшая в Примере четвёртой. Клуб лишь раз был чемпионом Испании в далёком розыгрыше 1945\1946, однако всегда являлся крепким орешком, об который обломали зубы немало грандов, не говоря уже о коллективах рангом пониже. После ухода Унаи Эмери в “Пари Сен-Жермен” команду сейчас тренирует аргентинец Хорхе Сампаоли. С андалусийцами красно-белые встретятся в третьем и четвёртом турах групповой стадии.

“Марибор” (Марибор, Словения)

Ещё один соперник команды Массимо Карреры, это чемпион Словении клуб “Марибор” из одноимённого города. Сейчас коллектив тренирует местный специалист Дарко Миланич. Клуб является признанным лидером словенского футбола и уже успел выиграть национальный чемпионат четырнадцать раз (плюс девять Кубков). Команду нельзя назвать европейским грандом, однако с любыми коллективами из южной Европы на выезде играть всегда сложно. Что, кстати, доказало поражение “Краснодара” на выезде от “Црвены Звезды”. Кроме того, у отечественного футбола есть свои неприятные счёты с Марибором и его стадионом “Людски врт”. Именно на нём 18 ноября 2009 года сборная России проиграла ответный стыковой матч команде Словении 0:1 (после 2:1 дома) и не попала на чемпионат мира по футболу 2010 года.

“Ливерпуль” (Ливерпуль, Англия)

Английский “Ливерпуль” в особенных представлениях не нуждается. Хотя стоит напомнить, что клуб является одним из наиболее титулованных в Англии. Кроме 18-ти национальных чемпионств, “мерсисайдцы” 5 раз побеждали в Лиге чемпионов УЕФА, три раза в Кубке УЕФА, три раза в Кубке УЕФА, три раза в Суперкубке УЕФА и восемь раз в Кубке Футбольной лиги. Всё это рекорды для английских клубов. В прошлом сезоне премьер-лиги команда финишировала четвёртой, пропустив вперёд “Челси”, “Тоттенхэм Хотспур” и “Манчестер Сити”, но зато опередив “Арсенал”, “Манчестер Юнайтед” и принципиальных соседей “Эвертон”. Тренирует “Ливерпуль” немец Юрген Клопп и, вполне возможно, заключительный шестой тур группового этапа, в котором “Спартак” на выезде встретится с красными, окажется определяющим для выхода в плей-офф Лиги чемпионов, или на худой конец с третьего места в квартете в 1\16 финала Лиги Европы.



“Спартак” проведёт свои матчи в группе Лиги чемпионов 13 и 26 сентября, 17 октября, 1 и 21 ноября, а кроме того 6 декабря. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.