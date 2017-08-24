ЦСКА победил дома “Янг Бойз” и в пятый раз подряд пробился в групповой этап Лиги чемпионов – 2:0

Лига чемпионов 2017\2018. Раунд плей-офф, ответный матч (результат первой встречи – 1:0).

23 августа 2017 года, среда. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 15 560 зрителей.

Главный судья – Тасос Сидиропулос (Греция).

ЦСКА (Москва, Россия) – Янг Бойз (Берн, Швейцария) – 2:0

Голы: Щенников, 45 (1:0). Дзагоев, 65 (2:0).

На текущий момент времени, однозначно, армейцы провели свой лучший матч в сезоне и заслуженно завоевали путёвку в групповой этап Лиги чемпионов (в пятый раз подряд, к слову). Серьёзных проблем армейцы в ответной домашней встрече с серебряным призёром первенства Швейцарии “Янг Бойз”, нужно сказать, не испытали. Да и гандикап небольшой за плечами имелся, хоть и минимальный, в виде победы на выезде 1:0. Начали хозяева очень мощно, прижав соперника к его владениям и много атакуя, однако награды в качестве забитого гола всё никак не было, и к середине тайма пыл красно-синих несколько поутих. Совершенно очевидно, что ЦСКА сделал ставку на быстрое взятие ворот соперника, которое бы упрочило его положение по сумме двух встреч. Ряд прекрасных возможностей отличиться были у Фёдора Чалова и Витиньо. В дебюте встречи гости могли рассчитывать только на контратаки, позиционное нападение ЦСКА им просто не позволял. Основной проблемой москвичей, которой часто грешат все отечественные клубы, стала реализация моментов. Армейцы порой не забивали с нескольких метров, и порой в голову начинали лезть мысли, как бы ни поплатиться за подобную расточительность. Негативный вариант не случился, и на последней минуте тайма красно-синим удалось конвертировать своё колоссальное преимущество в забитый мяч. В ходе массированного наступления последовал перевод на правый фланг, а оттуда Фернандес выполнил подачу в район вратарской площади. Нуху выиграл верховую борьбу у Чалова, однако невольно сбросил мяч прямо на Щенникова, который практически в упор поразил цель.

Вторую половину поединка “молодые мальчики” начали куда резвее, ведь и забивать им теперь требовалось за 45 минут минимум два мяча. Бернский клуб сразу же отметился рядом вылазок на чужую территорию, причём, все они доводились до логического завершения ударами. Справедливости ради, ни один из них Игорю Акинфееву особенного беспокойства не доставил. Лишь на 55-й минуте голкиперу пришлось проявить своё мастерство во всём блеске, после плотного удара с разворота от Сулеймани. В этот же период случились несколько угловых со стороны гостей, с которыми удалось благополучно справиться. Выдержав натиск, армейцы отодвинули игру от своих владений и через некоторое время сумели организовать второй гол. После ввода мяча из аута Витиньо, который в этом матче уж слишком много брал “на себя”, порой не замечая партнёров, исправился, сделал прострел в центр штрафной, а оттуда Дзагоев, оставленный в одиночестве, хладнокровно с разворота левой поразил нижний угол ворот. 2-0, и можно сказать, все вопросы были сняты. Далее наступила череда замен, с той и с другой стороны. Армейцы спокойно под проливным ливнем контролировали ход событий, имели в концовке пару шансов довести дело до разгрома, но всё так и завершилось. Жеребьёвка группового этапа состоится 24 августа 2017 года. ЦСКА “посеян” в четвёртой корзине, так что наверняка придётся встречаться с серьёзными клубами. Тем интереснее.

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