“Локомотив” одерживает яркую победу в московском дерби, ряд претендентов на топ-места теряют очки – итоги 7-го тура РФПЛ

“Спартак” проиграл центральный матч тура “Локомотиву”. Причём, скорее, по делу, чем нет. В поединке, который оказался и зрелищным, и интригующим, и очень результативным. “Зенит” выступил с “Амкаром” неярко, однако взять верх сумел. Армейцы потеряли очки с “Уфой”, “Краснодар” и “Ростов” друг с другом. В итоге, если не считать “железнодорожников”, то наибольшего прогресса добился “Рубин”, который шаг за шагом подкрадывается к группе лидеров и теперь совсем рядом с зоной еврокубков. Хотя, конечно, футбольных цыплят будут считать по следующей весне, а до неё ещё очень далеко. Теперь подробнее.

Матч тура

19 августа 2017 года, суббота. Москва. Стадион “Открытие Арена”. 33 027 зрителей.

Главный судья – Алексей Еськов (Москва).

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 3:4

Голы: Глушаков, 30 (1:0). Луис Адриано, 43 (2:0). Баринов, 48 (2:1). Миранчук, 68 (2:2). Коломейцев, 83 (2:3). Мануэл Фернандеш, 90+1 (2:4). Промес, 90+2 (3:4).

Московское дерби между “Спартаком” и “Локомотивом” выдалось крайне увлекательным. Было забито много голов, сюжет встречи оказался закручен под стать великолепному детективному роману. Эмоциональность и драматизм били через край, однако играть с таким количеством ошибок в обороне российским топ-клубам нельзя. Особенно тревожно за красно-белых, которым скоро стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов (а “Локо” в Лиге Европы). Начиналось, впрочем, всё для команды Массимо Карреры прекрасно. По итогам первого тайма хозяева поля лидировали с разницей в два мяча, после того, как отличились Денис Глушаков и Луис Адриано. Но незадолго до перерыва на поле произошло событие, впоследствии изменившее ход встречи самым кардинальным образом. Александр Самедов получил второй “горчичник” (за симуляцию), и оставил свой клуб на тайм в меньшинстве. Трудно сказать, “нырял” ли полузащитник в штрафной “Локо” намеренно, небольшой толчок со стороны защитника был. Может быть, судье стоило быть чуть менее строгим.

Численный перевес во второй половине “железнодорожники” реализовали блестяще. Практически сразу после возобновления игры Дмитрий Баринов сократил разрыв в счёте, а в середине тайма Алексей Миранчук его сравнял. Но это был далеко не конец, команда Юрия Сёмина оказалась готовой физически лучше, да и “Спартаку” пришлось коллективно отрабатывать “за того парня”. “Локо” продолжил гнуть свою линию и ещё дважды забил Александру Селехову. Сначала это сделал Александр Коломейцев, вышедший на замену. А затем прекрасным ударом издали отличился Мануэл Фернандеш. В концовке Квинси Промес один мяч отыграл, но на большее спартаковцам не хватило времени и сил. Команда явно находится не в своей тарелке, далеко завязла в турнирной таблице, и уже проиграла три матча прямым конкурентам – “Зениту”, ЦСКА и “Локомотиву”. О чемпионском графике прошлого сезона можно лишь вспоминать (сейчас после 7 туров у “Спартака” лишь 8 очков). Странно, что команда не сумела перестроиться после удаления Самедова, и продолжила играть по схеме 4-4-1, будто “отряд не заметил потери бойца”. Налицо тактический промах Карреры, вторым нападающим нужно было жертвовать ради сохранения преимущества в два мяча. В целом же, “Локомотив” реабилитировался за поражение в предыдущем туре от “Тосно” и продолжает идти в группе лидеров.

Подробнее и хронологически об остальном

18 августа 2017 года, пятница. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 6574 зрителя.

Главный судья – Павел Кукуян (Сочи).

Тосно (Тосно) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:0

Хронологически это был первый матч 7-го тура, и встретились в нём хорошие давние знакомые по ФНЛ “Тосно” и хабаровский СКА. В начале чемпионата дела у обоих клубов совершенно не клеились, но в последнее время коллективы стали набирать очки. Например, в прошлом туре “Тосно” умудрился победить в гостях “Локомотив”, а “СКА-Хабаровск” дома сыграл вничью с “Рубином”. Исход же очного противостояния стоит считать приемлемым лишь для дальневосточников. Команда Дмитрия Парфёнова должна была добиваться большего. В частности, весь первый тайм прошёл при её подавляющем преимуществе. Однако кураж поймал голкипер армейцев Александр Довбня, а в паре случаев за него сыграла родная перекладина. К слову, это первое очко в сезоне хабаровского клуба на выезде. Команда занимает в турнирной таблице 13-место и не проигрывает уже три встречи подряд. К достижениям “лесников”, которые соседи армейцев, стоит отнести то, что они впервые не уступили на “Петровском”, да и клуб опять оставил своей игрой приятное впечатление.

19 августа 2017 года, суббота. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 8964 зрителя.

Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0.

Обе команды на победу не наработали. Первый тайм вообще можно было пропустить, если не являться любителем просмотра мелких фолов и постоянных пауз. Особенно унылыми выглядели армейцы, которые и сами не горели желанием активничать, и сопернику не разрешали. Некоторое время после антракта всё продолжалось в том же ключе, но потом уральцы стали сдавать физически, а ЦСКА, напротив, прибавил. В эндшпиле можно было наблюдать напряжение у ворот “Урала”, был ряд голевых моментов, но на большее москвичи не сподобились. Нулевая ничья – справедливый итог на табло. К слову, для “шмелей” это уже шестая ничья подряд. А красно-синие, наверное, берегли силы к ответной встрече в Лиге чемпионов с “Янг Бойз”.

19 августа 2017 года, суббота. Казань. Стадион “Казань Арена”. 11 252 зрителя.

Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 6:0.

Голы: Жонатас, 4 (1:0). Гекдениз Карадениз, 15 (2:0). Жонатас, 31 (3:0). Набиуллин, 62 (4:0). М’Вила, 85 (5:0). Лестьенн, 87 (6:0).

Такого провала махачкалинцев в выездной встрече с “Рубином” наверняка не ожидал никто. Итоговый счёт больше напоминает теннисный, когда сет выигрывается вчистую. Дела у коллектива Вадима Скрипченко пошли наперекосяк сразу же. Уже к исходу получаса игры счёт стал разгромным, а во втором тайме команда Курбана Бердыева забил ещё трижды. Причём последняя десятиминутка в исполнении гостей была совсем унылой, команда фактически развалилась. Стоит отметить великолепную реализацию у “Рубина” – из семи ударов в створ ворот шесть достигли сетки. “Анжи” предстоит серьёзная работа над ошибками, а казанцы не только подправили свою разницу забитых и пропущенных мячей (забегая вперёд, скажем, что больше клуба из столицы Татарстана после семи туров первенства забил только идущий первым “Зенит” – 14 против 16), но и подтянулись к лидерам. Сейчас “Рубин” в турнирной таблице шестой, южане же с тремя баллами в активе идут предпоследними. Ниже только “Амкар”.

20 августа 2017 года, воскресенье. Пермь. Стадион “Звезда”. 11 345 зрителей.

Главный судья – Алексей Матюнин (Москва).

Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1.

Гол: Кокорин, 61 (0:1).

Выезд в Пермь оказался для сине-бело-голубых очень сложным. Хозяева сосредоточились на защите, оседая в редутах и повязывая питерцев по рукам и ногам. Голевых моментов практически не было, лишь мастерство Александра Кокорина, забившего на 61-й минуте, позволило “Зениту” избежать потери очков. Форвард отличился после передачи Дмитрия Полоза. А вот “Амкар” мог забить дважды – сначала Смольников, а затем и Кузяев по разу выносили мячи из пустых ворот, в эпизодах, когда Лунёв уже помочь ничем не мог. Подобное положение дел перед ответной встречей в Лиге Европы с “Утрехтом” крайне настораживает. Команда Роберто Манчини показала, что у неё есть проблемы при преодолении массированной и эшелонированной обороны. Голландцы на “Арене Санкт-Петербург”, наверняка, будут действовать именно в такой манере. Что же касается пермяков, то у них элементарно некому забивать – один мяч в семи турах это катастрофа. Что и обуславливает последнее место в таблице и всё более явные перспективы весной следующего года отправиться в ФНЛ.

20 августа 2017 года, воскресенье. Химки. Стадион “Арена Химки”. 61 79 зрителей.

Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Динамо (Москва) – Уфа (Уфа) – 1:1.

Голы: Ванек, 45 (0:1). Зотов, 87 (1:1).

Матч в Химках выдался напряжённым. Обе команды хотели выиграть, эмоции били через край. Хотя ничья скорее закономерна, чем нет. Практически весь первый тайм бело-голубые владели заметным преимуществом, но хромали на обе ноги с реализацией. Уфимцы, как не раз бывало, сделали ставку на действия в контратаках, которая оправдалась перед самым перерывом – забил Ондржей Ванек. Во второй половине характер встречи практически не изменился. Хозяева атаковали много, но безуспешно. А коллектив Сергея Семака уверенно действовал “вторым номером”. Всё же, незадолго до финального свистка динамовцы были вознаграждены за усердие и сумели уйти от поражения. Мяч на счету Александра Зотова.

20 августа 2017 года, воскресенье. Ростов-на-Дону. Стадион “Олимп 2″. 12 238 зрителей.

Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар (Краснодар) – 0:0.

Весьма увлекательный поединок провели в Ростове-на-Дону местный “Ростов” и “Краснодар”. К досаде поклонников голов так и не случилось, однако игра была зрелищной. По самоотдаче и темпу, равно как по различным компонентам борьбы, к обоим клубам предъявить претензии нельзя. Равно как и к их активности – на двоих команды нанесли по воротам друг друга более 30 ударов. Правда вот, стопроцентных голевых моментов так и не случилось, что обуславливает две “баранки” на табло. Первую половину встречи лучше провёл “Ростов”, после антракта уже предпочтительнее смотрелся “Краснодар”, хотя в заключительные моменты мог пропустить “на флажке”. Ничья скорее на руку конкурентам, т.к. оба клуба недосчитались двух очков. Отдельно стоит отметить оборону дончан. Курбан Бердыев вместе с Джанаевым, Медведевым и всей линией обороны ушли, а Песьяков сыграл пятый сухой матч в чемпионате (за семь туров).

21 августа 2017 года, понедельник. Грозный. Стадион “Ахмат Арена”.

Главный судья – Владимир Москалев (Воронеж). 17134 зрителей.

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:2

Голы: Ткачев, 30 (0:1). Садаев, 75 (1:1). Джорджевич, 76 (1:2).

“Ахмат” как будто заколдовали. После прекрасного старта, когда были одержаны три победы подряд, команда Олега Кононова потерпела уже четвёртое поражение кряду. Да и от кого? От не такого уж и страшного тульского “Арсенала”. Первую половину встречи хозяева откровенно провалили, не показав ничего в атаке. Неудивительно, что клуб из Чеченской республики ушёл отдыхать в роли догоняющего. После перерыва дела пошли веселее, Кононов сделал правильные замены, которые сработали. Сначала Заур Садаев счёт сравнял, а затем Лео имел шанс с пенальти вывести хозяев вперёд. Этого не случилось, бразилец бездарно пробил мимо цели, и тут же буквально в ответной атаке “канониры” забили второй и победный мяч. Его автором стал Лука Джорджевич. “Ахмат” оказался в сложном положении, а над головой его главного тренера начинают сгущаться воистину “грозовые” тучи.

В заключение. Безусловно, московское дерби в туре затмило многое. Однако с точки зрения положения дел в таблице, ключевым должен был стать поединок в Ростове-на-Дону между резво стартовавшими хозяевами и “Краснодаром”. Обе команды в итоге оказались в проигрыше. “Спартак”, как уже говорилось выше, своих поклонников разочаровал. Недалеко от него ушёл ЦСКА, проведший полуаморфный матч в Уфе и не сумевший выиграть. “Амкар” продолжает тонуть, а “Зенит” по капельке собирает отрыв от конкурентов.

Матчи следующего тура пройдут с 25 по 27 августа. Встречаются “Анжи” – “Уфа”, “Арсенал” – “Амкар”, “Рубин” – “Тосно”, “Локомотив” – “Урал”, “СКА-Хабаровск” – “Спартак”, ЦСКА – “Ахмат”, “Краснодар” – “Динамо” и “Зенит” – “Ростов”. Центральная игра, безусловно, в Санкт-Петербурге. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.