21 августа 2017

“Локомотив” одерживает яркую победу в московском дерби, ряд претендентов на топ-места теряют очки – итоги 7-го тура РФПЛ

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“Спартак” проиграл центральный матч тура “Локомотиву”. Причём, скорее, по делу, чем нет. В поединке, который оказался и зрелищным, и интригующим, и очень результативным. “Зенит” выступил с “Амкаром” неярко, однако взять верх сумел. Армейцы потеряли очки с “Уфой”, “Краснодар” и “Ростов” друг с другом. В итоге, если не считать “железнодорожников”, то наибольшего прогресса добился “Рубин”, который шаг за шагом подкрадывается к группе лидеров и теперь совсем рядом с зоной еврокубков. Хотя, конечно, футбольных цыплят будут считать по следующей весне, а до неё ещё очень далеко. Теперь подробнее.

Матч тура

19 августа 2017 года, суббота. Москва. Стадион “Открытие Арена”. 33 027 зрителей.
Главный судья – Алексей Еськов (Москва).
Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 3:4
Голы: Глушаков, 30 (1:0). Луис Адриано, 43 (2:0). Баринов, 48 (2:1). Миранчук, 68 (2:2). Коломейцев, 83 (2:3). Мануэл Фернандеш, 90+1 (2:4). Промес, 90+2 (3:4).

Московское дерби между “Спартаком” и “Локомотивом” выдалось крайне увлекательным. Было забито много голов, сюжет встречи оказался закручен под стать великолепному детективному роману. Эмоциональность и драматизм били через край, однако играть с таким количеством ошибок в обороне российским топ-клубам нельзя. Особенно тревожно за красно-белых, которым скоро стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов (а “Локо” в Лиге Европы). Начиналось, впрочем, всё для команды Массимо Карреры прекрасно. По итогам первого тайма хозяева поля лидировали с разницей в два мяча, после того, как отличились Денис Глушаков и Луис Адриано. Но незадолго до перерыва на поле произошло событие, впоследствии изменившее ход встречи самым кардинальным образом. Александр Самедов получил второй “горчичник” (за симуляцию), и оставил свой клуб на тайм в меньшинстве. Трудно сказать, “нырял” ли полузащитник в штрафной “Локо” намеренно, небольшой толчок со стороны защитника был. Может быть, судье стоило быть чуть менее строгим.

Численный перевес во второй половине “железнодорожники” реализовали блестяще. Практически сразу после возобновления игры Дмитрий Баринов сократил разрыв в счёте, а в середине тайма Алексей Миранчук его сравнял. Но это был далеко не конец, команда Юрия Сёмина оказалась готовой физически лучше, да и “Спартаку” пришлось коллективно отрабатывать “за того парня”. “Локо” продолжил гнуть свою линию и ещё дважды забил Александру Селехову. Сначала это сделал Александр Коломейцев, вышедший на замену. А затем прекрасным ударом издали отличился Мануэл Фернандеш. В концовке Квинси Промес один мяч отыграл, но на большее спартаковцам не хватило  времени и сил. Команда явно находится не в своей тарелке, далеко завязла в турнирной таблице, и уже проиграла три матча прямым конкурентам – “Зениту”, ЦСКА и “Локомотиву”. О чемпионском графике прошлого сезона можно лишь вспоминать (сейчас после 7 туров у “Спартака” лишь 8 очков). Странно, что команда не сумела перестроиться после удаления Самедова, и продолжила играть по схеме 4-4-1, будто “отряд не заметил потери бойца”. Налицо тактический промах Карреры, вторым нападающим нужно было жертвовать ради сохранения преимущества в два мяча. В целом же, “Локомотив” реабилитировался за поражение в предыдущем туре от “Тосно” и продолжает идти в группе лидеров.

Подробнее и хронологически об остальном

18 августа 2017 года, пятница. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 6574 зрителя.
Главный судья – Павел Кукуян (Сочи).
Тосно (Тосно) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:0

Хронологически это был первый матч 7-го тура, и встретились в нём хорошие давние знакомые по ФНЛ “Тосно” и хабаровский СКА. В начале чемпионата дела у обоих клубов совершенно не клеились, но в последнее время коллективы стали набирать очки. Например, в прошлом туре “Тосно” умудрился победить в гостях “Локомотив”, а “СКА-Хабаровск” дома сыграл вничью с “Рубином”. Исход же очного противостояния стоит считать приемлемым лишь для дальневосточников. Команда Дмитрия Парфёнова должна была добиваться большего. В частности, весь первый тайм прошёл при её подавляющем преимуществе. Однако кураж поймал голкипер армейцев Александр Довбня, а в паре случаев за него сыграла родная перекладина. К слову, это первое очко в сезоне хабаровского клуба на выезде. Команда занимает в турнирной таблице 13-место и не проигрывает уже три встречи подряд. К достижениям “лесников”, которые соседи армейцев, стоит отнести то, что они впервые не уступили на “Петровском”, да и клуб опять оставил своей игрой приятное впечатление.

19 августа 2017 года, суббота. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 8964 зрителя.
Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0.

Обе команды на победу не наработали. Первый тайм вообще можно было пропустить, если не являться любителем просмотра мелких фолов и постоянных пауз. Особенно унылыми выглядели армейцы, которые и сами не горели желанием активничать, и сопернику не разрешали. Некоторое время после антракта всё продолжалось в том же ключе, но потом уральцы стали сдавать физически, а ЦСКА, напротив, прибавил. В эндшпиле можно было наблюдать напряжение у ворот “Урала”, был ряд голевых моментов, но на большее москвичи не сподобились. Нулевая ничья – справедливый итог на табло. К слову, для “шмелей” это уже шестая ничья подряд. А красно-синие, наверное, берегли силы к ответной встрече в Лиге чемпионов с “Янг Бойз”.

19 августа 2017 года, суббота. Казань. Стадион “Казань Арена”. 11 252 зрителя.
Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).
Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 6:0.
Голы: Жонатас, 4 (1:0). Гекдениз Карадениз, 15 (2:0). Жонатас, 31 (3:0). Набиуллин, 62 (4:0). М’Вила, 85 (5:0). Лестьенн, 87 (6:0).

Такого провала махачкалинцев в выездной встрече с “Рубином” наверняка не ожидал никто. Итоговый счёт больше напоминает теннисный, когда сет выигрывается вчистую. Дела у коллектива Вадима Скрипченко пошли наперекосяк сразу же. Уже к исходу получаса игры счёт стал разгромным, а во втором тайме команда Курбана Бердыева забил ещё трижды. Причём последняя десятиминутка в исполнении гостей была совсем унылой, команда фактически развалилась. Стоит отметить великолепную реализацию у “Рубина” – из семи ударов в створ ворот шесть достигли сетки. “Анжи” предстоит серьёзная работа над ошибками, а казанцы не только подправили свою разницу забитых и пропущенных мячей (забегая вперёд, скажем, что больше клуба из столицы Татарстана после семи туров первенства забил только идущий первым “Зенит” – 14 против 16), но и подтянулись к лидерам. Сейчас “Рубин” в турнирной таблице шестой, южане же с тремя баллами в активе идут предпоследними. Ниже только “Амкар”.

20 августа 2017 года, воскресенье. Пермь. Стадион “Звезда”. 11 345 зрителей.
Главный судья – Алексей Матюнин (Москва).
Амкар (Пермь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1.
Гол: Кокорин, 61 (0:1).

Выезд в Пермь оказался для сине-бело-голубых очень сложным. Хозяева сосредоточились на защите, оседая в редутах и повязывая питерцев по рукам и ногам. Голевых моментов практически не было, лишь мастерство Александра Кокорина, забившего на 61-й минуте, позволило “Зениту” избежать потери очков. Форвард отличился после передачи Дмитрия Полоза. А вот “Амкар” мог забить дважды – сначала Смольников, а затем и Кузяев по разу выносили мячи из пустых ворот, в эпизодах, когда Лунёв уже помочь ничем не мог. Подобное положение дел перед ответной встречей в Лиге Европы с “Утрехтом” крайне настораживает. Команда Роберто Манчини показала, что у неё есть проблемы при преодолении массированной и эшелонированной обороны. Голландцы на “Арене Санкт-Петербург”, наверняка, будут действовать именно в такой манере. Что же касается пермяков, то у них элементарно некому забивать – один мяч в семи турах это катастрофа. Что и обуславливает последнее место в таблице и всё более явные перспективы весной следующего года отправиться в ФНЛ.

20 августа 2017 года, воскресенье. Химки. Стадион “Арена Химки”. 61 79 зрителей.
Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Динамо (Москва) – Уфа (Уфа) – 1:1.
Голы: Ванек, 45 (0:1). Зотов, 87 (1:1).

Матч в Химках выдался напряжённым. Обе команды хотели выиграть, эмоции били через край. Хотя ничья скорее закономерна, чем нет. Практически весь первый тайм бело-голубые владели заметным преимуществом, но хромали на обе ноги с реализацией. Уфимцы, как не раз бывало, сделали ставку на действия в контратаках, которая оправдалась перед самым перерывом – забил Ондржей Ванек. Во второй половине характер встречи практически не изменился. Хозяева атаковали много, но безуспешно. А коллектив Сергея Семака уверенно действовал “вторым номером”. Всё же, незадолго до финального свистка динамовцы были вознаграждены за усердие и сумели уйти от поражения. Мяч на счету Александра Зотова.

20 августа 2017 года, воскресенье. Ростов-на-Дону. Стадион “Олимп 2″. 12 238 зрителей.
Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Ростов (Ростов-на-Дону) – Краснодар (Краснодар) – 0:0.

Весьма увлекательный поединок провели в Ростове-на-Дону местный “Ростов” и “Краснодар”. К досаде поклонников голов так и не случилось, однако игра была зрелищной. По самоотдаче и темпу, равно как по различным компонентам борьбы, к обоим клубам предъявить претензии нельзя. Равно как и к их активности – на двоих команды нанесли по воротам друг друга более 30 ударов. Правда вот, стопроцентных голевых моментов так и не случилось, что обуславливает две “баранки” на табло. Первую половину встречи лучше провёл “Ростов”, после антракта уже предпочтительнее смотрелся “Краснодар”, хотя в заключительные моменты мог пропустить “на флажке”. Ничья скорее на руку конкурентам, т.к. оба клуба недосчитались двух очков. Отдельно стоит отметить оборону дончан. Курбан Бердыев вместе с Джанаевым, Медведевым и всей линией обороны ушли, а Песьяков сыграл пятый сухой матч в чемпионате (за семь туров).

21 августа 2017 года, понедельник. Грозный. Стадион “Ахмат Арена”.
Главный судья – Владимир Москалев (Воронеж). 17134 зрителей.
Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 1:2
Голы: Ткачев, 30 (0:1). Садаев, 75 (1:1). Джорджевич, 76 (1:2).

“Ахмат” как будто заколдовали. После прекрасного старта, когда были одержаны три победы подряд, команда Олега Кононова потерпела уже четвёртое поражение кряду. Да и от кого? От не такого уж и страшного тульского “Арсенала”. Первую половину встречи хозяева откровенно провалили, не показав ничего в атаке. Неудивительно, что клуб из Чеченской республики ушёл отдыхать в роли догоняющего. После перерыва дела пошли веселее, Кононов сделал правильные замены, которые сработали. Сначала Заур Садаев счёт сравнял, а затем Лео имел шанс с пенальти вывести хозяев вперёд. Этого не случилось, бразилец бездарно пробил мимо цели, и тут же буквально в ответной атаке “канониры” забили второй и победный мяч. Его автором стал Лука Джорджевич. “Ахмат” оказался в сложном положении, а над головой его главного тренера начинают сгущаться воистину “грозовые” тучи.

В заключение. Безусловно, московское дерби в туре затмило многое. Однако с точки зрения положения дел в таблице, ключевым должен был стать поединок в Ростове-на-Дону между резво стартовавшими хозяевами и “Краснодаром”. Обе команды в итоге оказались в проигрыше. “Спартак”, как уже говорилось выше, своих поклонников разочаровал. Недалеко от него ушёл ЦСКА, проведший полуаморфный матч в Уфе и не сумевший выиграть. “Амкар” продолжает тонуть, а “Зенит” по капельке собирает отрыв от конкурентов.

Матчи следующего тура пройдут с 25 по 27 августа. Встречаются “Анжи” – “Уфа”, “Арсенал” – “Амкар”, “Рубин” – “Тосно”, “Локомотив” – “Урал”, “СКА-Хабаровск” – “Спартак”, ЦСКА – “Ахмат”, “Краснодар” – “Динамо” и “Зенит” – “Ростов”. Центральная игра, безусловно, в Санкт-Петербурге. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Понедельник, августа 21, 2017 at 23:59 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: 81 000
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
Вместимость: 68 172
Клуб: Зенит
Адрес: Футбольная аллея, 1

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Фишт (Сочи)
Вместимость: 41 220
Клуб: нет
Адрес: Сочи, Адлер, "Олимпийский парк"

 

Краснодар (Краснодар)
Вместимость: 33 979
Клубы: Краснодар
Адрес: ул. Разведчика Леонова, 1

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

ВЭБ-Арена (Москва)
Вместимость: 30 000
Клуб: ЦСКА
Адрес: ул. 3-я Песчаная, д. 2А

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М)
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой" - 0:0
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Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России (ФНЛ) 2017-2018
Чемпионат Англии 2017-2018
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Чемпионат Испании 2017-2018
Чемпионат Италии 2017-2018
Чемпионат Украины 2017-2018
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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

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Англия, дивизион 1
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Испания, высший дивизион
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Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
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Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
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Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
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Армения, премьер-лига
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Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
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Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
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Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
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Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
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Польша, первая лига
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Португалия, вторая лига
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Словакия, лига 1
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Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
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Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
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Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
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Эстония, мейстрилига

 

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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1604
2. Германия - 1549
3. Аргентина - 1399
4. Швейцария - 1329
5. Польша - 1319
6. Португалия - 1267
7. Чили - 1250
8. Колумбия - 1208
9. Бельгия - 1194
10. Франция - 1157
11. Испания - 1114
12. Италия - 1059
13. Англия - 1051
14. Мексика - 1046
15. Перу - 1023
16. Хорватия - 1007
17. Уругвай - 995
18. Уэльс - 951
19. Швеция - 933
20. Исландия - 927

 

62. Россия - 590

 

3. Аргентина - 1399
24. Иран - 893

 

Следующий пересчёт: 14.09.2017

 

Футбольные новости

 

 

Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
Лига Европы УЕФА 2017-2018
Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
Лига Европы УЕФА 2016-2017
Лига чемпионов УЕФА 2015-2016
Лига Европы УЕФА 2015-2016
Лига чемпионов УЕФА 2014-2015
Лига Европы УЕФА 2014-2015
Лига чемпионов УЕФА 2013-2014
Лига Европы УЕФА 2013-2014
Лига чемпионов УЕФА 2012-2013
Лига Европы УЕФА 2012-2013
Лига чемпионов УЕФА 2009-2010
Лига чемпионов УЕФА 2008-2009

 

Чемпионат России 2017-2018
Чемпионат России 2017-2018. ФНЛ
Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России 2016-2017. ФНЛ
Кубок России 2016-2017
Чемпионат России 2015-2016
Кубок России 2015-2016
Чемпионат России 2015-2016. ФНЛ
Чемпионат России 2014-2015
Чемпионат России 2013-2014
Чемпионат России 2012-2013
Чемпионат России 2011-2012
Чемпионат России-2010
Чемпионат России-2009
Чемпионат России-2008
Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
Чемпионат России-2003
Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Кубок конфедераций-2017
Кубок Африки-2017
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
Кубок Америки-2015
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
Кубок конфедераций-2013
Чемпионат Европы-2012
Олимпиада-2012
Чемпионат мира-2010

 

Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Англии 2015-2016
Чемпионат Англии 2014-2015
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Германии 2015-2016
Чемпионат Германии 2014-2015
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Испании 2015-2016
Чемпионат Испании 2014-2015
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Италии 2015-2016
Чемпионат Италии 2014-2015
Чемпионат Украины 2016-2017
Чемпионат Франции 2016-2017
Чемпионат Франции 2015-2016
Чемпионат Франции 2014-2015

 

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