3 августа 2017

ЦСКА, “Зенит” и “Краснодар” с разной степенью уверенности шагнули в следующий раунд еврокубков

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Столичный ЦСКА, питерский “Зенит” и “Краснодар” с разной степенью успешности преодолели, соответственно, третий раунд квалификации Лиги чемпионов и третий раунд квалификации Лиги Европы, шагнув в следующие этапы своих соревнований. Армейцы и краснодарцы продемонстрировали необходимый уровень, не став играть с судьбой в лотерею, добившись побед и в ответных встречах. А вот “Зенит” расстроил. Команда при рекордной в российской истории клубной посещаемости умудрилась дома уступить обладателю Кубка Израиля. Теперь подробнее.

Лига чемпионов УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.
2 августа 2017 года, среда. Москва, Россия. Стадион “ВЭБ Арена – Арена ЦСКА”. Вместимость – 30 000 зрителей.
Главный судья – Бенуа Мийо (Тулуза, Франция).
ЦСКА (Москва, Россия) – АЕК (Афины, Греция) – 1:0
Гол: Натхо 74 (1:0).

Армейцы не испытали серьёзных трудностей и в домашней встрече с греческим АЕК, победив дома со счётом 1:0 (в гостях было 2:0). Имевшийся за плечами гандикап позволил действовать перед своими болельщиками свободнее, тем более что суммарный и индивидуальный более высокий класс красно-синих перед оппонентом был неоспорим. Причём, во всех компонентах игры. Конечно, греческая команда старалась как-то изменить своё несладкое положение, изредка достаточно грамотно атаковала, пыталась оказать давление. Однако для победы над вице-чемпионом России коллективу Маноло Хименесу этого было крайне мало. Именно потому москвичи уверенно контролировали положение дел на поле всю игру, ни разу не дав усомниться в том, что они пройдут в следующий раунд соревнования. Удалось даже выиграть, положив дополнительное очко в таблицу коэффициентов УЕФА для России. Автором единственного гола стал появившийся незадолго до конца встречи на поле Бибрас Натхо. Он вышел настолько удачно, что сразу же спустя две минуты после появления на газоне и подачи Витиньо с угла поля с последующей скидкой головой Алексея Березуцкого распечатал ворота Янниса Анестиса. В целом, команду Виктора Гончаренко следует поздравить с заслуженным и уверенным выходом в раунд плей-офф Лиги чемпионов и пожелать ей в нём удобного соперника.

Лига Европы УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.
3 августа 2017 года, четверг. Санкт-Петербург, Россия. Стадион “Санкт-Петербург”. Вместимость – 68 134 зрителя.
Главный судья – Али Палабыйык (Анкара, Турция).
Зенит (Санкт-Петербург) – Бней Иегуда (Тель-Авив, Израиль) – 0:1
Гол: Буцагло, 67 (0:1).

“Зенит” пробился в следующий раунд Лиги Европы, однако то, как он это сделал, оставило много вопросов и потрепало много нервов его поклонникам. Которые, к слову, установили на “Санкт-Петербург Арене” новый клубный рекорд за всю российскую историю существования клуба. Ещё никогда ранее на трибунах поддержать “Зенит” дома не собиралось 45 670 зрителей (предыдущее достижение было достигнуто в 2006 году на стадионе имени Кирова – 44 000 человек). Да, можно списать многое на не сыгранность и ротацию состава, которую затеял Роберто Манчини. Однако питерцы команда такого уровня, что обыгрывать “Бней Иегуду” и подобные ей коллективы они просто обязаны на одном дыхании. В первой половине “Зенит” ничего толком не создал, зато чуть не пропустил, после промашки Анюкова. Спас Лодыгин. После антракта хозяева на время встрепенулись, однако затем опять погрузились в броуновское движение, причём, в их случае, вялотекущее. В середине тайма после очередного ляпа сине-бело-голубых израильтяне вернули интригу в двухматчевую дуэль, забив после хлёсткого удара в касание Буцагло из центра штрафной площади. Почувствовав запах жареного “Зенит” активизировался и попробовал отыграться. Все попытки оказались тщетными, не помог даже выход джокеров в виде Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси. “Бней Иегуда” вполне мог и сравнять счёт, если бы не собственные ошибки и старание Лодыгина. Нервная концовка всё же принесла питерцам желанную путёвку в раунд плей-офф Лиги Европы, однако почти 50 000 зрителей на трибунах и ещё бог весть какое количество у телеэкранов, радио, мониторов компьютеров и разнообразных мобильных устройств, подобное положение вещей явно не порадовало.

Лига Европы 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.
3 июля 2017 года, четверг. Конгенс Люнгбю, Дания. Стадион “Люнгбю”. Вместимость – 9680 зрителей.
Главный судья – Себастьян Колтеску (Крайова, Румыния).
Люнгбю (Конгенс Люнгбю, Дания) – Краснодар (Краснодар, Россия) – 1:3
Голы: Перейра, 9 (0:1). Перейра, 22 (0:2). Йенсен, 28 (1:2). Мамаев, 89 – с пенальти (1:3).

“Краснодар”, видимо, перед двухматчевым противостоянием с датским “Люнгбю” решил, что если соперник не может самостоятельно создать тебе проблемы, значит, нужно ему помочь и придумать трудности самому. Именно это южане и практиковали две встречи подряд со скромной командой из города с количеством жителем по меркам России, которые образуют административно-территориальную единицу посёлок городского типа. В первом матче южане победили со скрипом, второй начали очень прилично, однако продолжили не то, чтобы плохо, но весьма средненько. Комфортный голевой задел, который разом нивелировал все трудности домашней игры, удалось создать уже в первые полчаса. Затем “Краснодар” тут же расслабился, и позволил сопернику один мяч отыграть. Да и всё оставшееся время “быки” скорее вальяжничали на поле, а не уверенно и сконцентрировано доводили дело до победного конца. Окончательно напряжение удалось снять лишь на 88-й минуте, когда Ристич заработал пенальти, а Павел Мамаев его реализовал. “Краснодар” выходит в следующий раунд, но вопросов по своей игре оставляет много. Команда действует недостаточно собранно, с серьёзным противником это может оказаться фатальным.

Жеребьёвка раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 4 августа. Все три российских клуба ЦСКА, “Зенит” и “Краснодар” будут “сеяными”, что означает, с большой долей вероятности, соперников не самого высокого уровня. Но это на бумаге, а как будет в реальности – посмотрим. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Четверг, августа 3, 2017 at 23:59 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: 81 000
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Санкт-Петербург Арена (Санкт-Петербург)
Вместимость: 68 172
Клуб: Зенит
Адрес: Футбольная аллея, 1

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Фишт (Сочи)
Вместимость: 41 220
Клуб: нет
Адрес: Сочи, Адлер, "Олимпийский парк"

 

Краснодар (Краснодар)
Вместимость: 33 979
Клубы: Краснодар
Адрес: ул. Разведчика Леонова, 1

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

ВЭБ-Арена (Москва)
Вместимость: 30 000
Клуб: ЦСКА
Адрес: ул. 3-я Песчаная, д. 2А

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М)
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Клуб: Уфа
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Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
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Лондонский "Арсенал" победил дома "Брайтон" - 2:0
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"Наполи" одержал седьмую подряд победу в Серии А - 3:0 над "Кальяри"
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ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой" - 0:0
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Англия, премьер-лига
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Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
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Норвегия, высшая лига
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Сербия, первая лига
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Чехия, высшая лига
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Эстония, мейстрилига

 

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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1604
2. Германия - 1549
3. Аргентина - 1399
4. Швейцария - 1329
5. Польша - 1319
6. Португалия - 1267
7. Чили - 1250
8. Колумбия - 1208
9. Бельгия - 1194
10. Франция - 1157
11. Испания - 1114
12. Италия - 1059
13. Англия - 1051
14. Мексика - 1046
15. Перу - 1023
16. Хорватия - 1007
17. Уругвай - 995
18. Уэльс - 951
19. Швеция - 933
20. Исландия - 927

 

62. Россия - 590

 

3. Аргентина - 1399
24. Иран - 893

 

Следующий пересчёт: 14.09.2017

 

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