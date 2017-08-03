ЦСКА, “Зенит” и “Краснодар” с разной степенью уверенности шагнули в следующий раунд еврокубков

Столичный ЦСКА, питерский “Зенит” и “Краснодар” с разной степенью успешности преодолели, соответственно, третий раунд квалификации Лиги чемпионов и третий раунд квалификации Лиги Европы, шагнув в следующие этапы своих соревнований. Армейцы и краснодарцы продемонстрировали необходимый уровень, не став играть с судьбой в лотерею, добившись побед и в ответных встречах. А вот “Зенит” расстроил. Команда при рекордной в российской истории клубной посещаемости умудрилась дома уступить обладателю Кубка Израиля. Теперь подробнее.

Лига чемпионов УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

2 августа 2017 года, среда. Москва, Россия. Стадион “ВЭБ Арена – Арена ЦСКА”. Вместимость – 30 000 зрителей.

Главный судья – Бенуа Мийо (Тулуза, Франция).

ЦСКА (Москва, Россия) – АЕК (Афины, Греция) – 1:0

Гол: Натхо 74 (1:0).

Армейцы не испытали серьёзных трудностей и в домашней встрече с греческим АЕК, победив дома со счётом 1:0 (в гостях было 2:0). Имевшийся за плечами гандикап позволил действовать перед своими болельщиками свободнее, тем более что суммарный и индивидуальный более высокий класс красно-синих перед оппонентом был неоспорим. Причём, во всех компонентах игры. Конечно, греческая команда старалась как-то изменить своё несладкое положение, изредка достаточно грамотно атаковала, пыталась оказать давление. Однако для победы над вице-чемпионом России коллективу Маноло Хименесу этого было крайне мало. Именно потому москвичи уверенно контролировали положение дел на поле всю игру, ни разу не дав усомниться в том, что они пройдут в следующий раунд соревнования. Удалось даже выиграть, положив дополнительное очко в таблицу коэффициентов УЕФА для России. Автором единственного гола стал появившийся незадолго до конца встречи на поле Бибрас Натхо. Он вышел настолько удачно, что сразу же спустя две минуты после появления на газоне и подачи Витиньо с угла поля с последующей скидкой головой Алексея Березуцкого распечатал ворота Янниса Анестиса. В целом, команду Виктора Гончаренко следует поздравить с заслуженным и уверенным выходом в раунд плей-офф Лиги чемпионов и пожелать ей в нём удобного соперника.

Лига Европы УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

3 августа 2017 года, четверг. Санкт-Петербург, Россия. Стадион “Санкт-Петербург”. Вместимость – 68 134 зрителя.

Главный судья – Али Палабыйык (Анкара, Турция).

Зенит (Санкт-Петербург) – Бней Иегуда (Тель-Авив, Израиль) – 0:1

Гол: Буцагло, 67 (0:1).

“Зенит” пробился в следующий раунд Лиги Европы, однако то, как он это сделал, оставило много вопросов и потрепало много нервов его поклонникам. Которые, к слову, установили на “Санкт-Петербург Арене” новый клубный рекорд за всю российскую историю существования клуба. Ещё никогда ранее на трибунах поддержать “Зенит” дома не собиралось 45 670 зрителей (предыдущее достижение было достигнуто в 2006 году на стадионе имени Кирова – 44 000 человек). Да, можно списать многое на не сыгранность и ротацию состава, которую затеял Роберто Манчини. Однако питерцы команда такого уровня, что обыгрывать “Бней Иегуду” и подобные ей коллективы они просто обязаны на одном дыхании. В первой половине “Зенит” ничего толком не создал, зато чуть не пропустил, после промашки Анюкова. Спас Лодыгин. После антракта хозяева на время встрепенулись, однако затем опять погрузились в броуновское движение, причём, в их случае, вялотекущее. В середине тайма после очередного ляпа сине-бело-голубых израильтяне вернули интригу в двухматчевую дуэль, забив после хлёсткого удара в касание Буцагло из центра штрафной площади. Почувствовав запах жареного “Зенит” активизировался и попробовал отыграться. Все попытки оказались тщетными, не помог даже выход джокеров в виде Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси. “Бней Иегуда” вполне мог и сравнять счёт, если бы не собственные ошибки и старание Лодыгина. Нервная концовка всё же принесла питерцам желанную путёвку в раунд плей-офф Лиги Европы, однако почти 50 000 зрителей на трибунах и ещё бог весть какое количество у телеэкранов, радио, мониторов компьютеров и разнообразных мобильных устройств, подобное положение вещей явно не порадовало.

Лига Европы 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

3 июля 2017 года, четверг. Конгенс Люнгбю, Дания. Стадион “Люнгбю”. Вместимость – 9680 зрителей.

Главный судья – Себастьян Колтеску (Крайова, Румыния).

Люнгбю (Конгенс Люнгбю, Дания) – Краснодар (Краснодар, Россия) – 1:3

Голы: Перейра, 9 (0:1). Перейра, 22 (0:2). Йенсен, 28 (1:2). Мамаев, 89 – с пенальти (1:3).

“Краснодар”, видимо, перед двухматчевым противостоянием с датским “Люнгбю” решил, что если соперник не может самостоятельно создать тебе проблемы, значит, нужно ему помочь и придумать трудности самому. Именно это южане и практиковали две встречи подряд со скромной командой из города с количеством жителем по меркам России, которые образуют административно-территориальную единицу посёлок городского типа. В первом матче южане победили со скрипом, второй начали очень прилично, однако продолжили не то, чтобы плохо, но весьма средненько. Комфортный голевой задел, который разом нивелировал все трудности домашней игры, удалось создать уже в первые полчаса. Затем “Краснодар” тут же расслабился, и позволил сопернику один мяч отыграть. Да и всё оставшееся время “быки” скорее вальяжничали на поле, а не уверенно и сконцентрировано доводили дело до победного конца. Окончательно напряжение удалось снять лишь на 88-й минуте, когда Ристич заработал пенальти, а Павел Мамаев его реализовал. “Краснодар” выходит в следующий раунд, но вопросов по своей игре оставляет много. Команда действует недостаточно собранно, с серьёзным противником это может оказаться фатальным.

Жеребьёвка раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 4 августа. Все три российских клуба ЦСКА, “Зенит” и “Краснодар” будут “сеяными”, что означает, с большой долей вероятности, соперников не самого высокого уровня. Но это на бумаге, а как будет в реальности – посмотрим. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.