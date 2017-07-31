Триумвират во главе турнирной таблицы: “Локомотив”, “Зенит” и “Ахмат” – итоги 3-го тура РФПЛ

Основными итогами третьего тура премьер-лиги стало воцарение во главе турнирной таблицы своеобразного триумвирата команд из “Локомотива”, “Зенита” и “Ахмата”, пока что двигающихся по чемпионату без очковых потерь. Если в случае с питерцами это прогнозируемо, то вот москвичи и грозненцы в некотором смысле удивили своим уверенным стартом. Наконец выиграл после двух ничьих подряд прошлогодний чемпион “Спартак”. Реабилитировался ЦСКА, находящийся сейчас на четвёртом месте, и опять разочаровало “Динамо”. Теперь подробнее обо всём случившемся.

Матч тура

31 июля 2017 года, понедельник. Москва. Стадион “Открытие Арена”. 34 208 зрителей.

Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Спартак (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 2:0

Голы: Промес, 38 – с пенальти (1:0). Фернандо, 45+1 (2:0).

Только в третьем туре первенства действующий чемпион страны столичный “Спартак” сумел одержать свою первую победу. По делу и уверенно красно-белые у себя дома на “Открытие Арене” переиграли “Краснодар”, до того одержавший две виктории подряд (а с учётом Лиги Европы даже три). Подопечные Массимо Карреры провели встречу ровно, без спадов, заметно превзошли соперника в количестве созданных голевых моментов. Хотя в целом “быки” значительную часть первого тайма играли со спартаковцами на равных. Решающим для определения победителя в матче оказался заключительный отрезок первой половины, когда “Спартаку” удалось забить два гола подряд. Причём оба раза успех им принесли стандартные положения. Сначала Квинси Промес реализовал назначенный за снос Зе Луиша одиннадцатиметровый, а затем вскоре забил со штрафного редкостным по красоте ударом Фернандо. Нарушение, к слову, опять было на Зе Луише.

После антракта “Спартак” добавил ещё, а “Краснодар”, напротив, сник. Москвичи имели сразу несколько прекрасных шансов довести дело до разгрома, но южан спас вратарь Андрей Синицын, запомнившийся несколькими яркими “спасениями”. Полевые футболисты гостей во второй половине заметно подсели, сказался недавний сложный матч в Лиге Европы. Перелома или последнего штурма не получилось, и “Спартак”, набрав три очка, разом заметно улучшил своё положение в турнирной таблице, поднявшись на шестое место. “Краснодар” проиграл в первенстве впервые, теперь подопечным Игоря Шалимова требуется срочно опять переключаться на Лигу Европы, где в четверг их ждёт трудная гостевая баталия с датским “Люнгбю”.

Подробнее и хронологически об остальном

29 июля 2017 года, суббота. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 8500 зрителей.

Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА – СКА-Хабаровск – 2:0

Голы: Головин, 4 (1:0). Натхо, 37 – с пенальти (2:0).

Армейское дерби в Москве завершилось так, как и должно было. ЦСКА дома не испытал каких-либо видимых проблем с одноклубниками из Хабаровска, выиграв на классе с не самым крупным счётом, но вполне достаточным. Вдобавок, не пропустив. Гости уже на 4-й минуте сделали красно-синим ценный презент: Черевко в буквальном смысле подарил мяч Вернблуму, тот грамотно сориентировался в эпизоде, отдав пяткой Головину, а последний по пустым воротам не промахнулся. Ранний гол, безусловно, помог подопечным Виктора Гончаренко. ЦСКА, заработав фору, получил возможность спокойно контролировать ход встречи. Некоторое время опасные моменты, правда, не возникали, однако под занавес тайма взял на себя инициативу Фёдор Чалов, не сумевший в течение нескольких минут реализовать два шанса. Однако то, что не получилось у него, сотворили на пару Дзагоев и Натхо. Первый заработал одиннадцатиметровый, а второй уверенно воплотил его с точки в гол. Вторая половина, вероятно, была на текущий момент времени одной из наименее зрелищных в первенстве. ЦСКА контролировал ход событий, но не рвался доводить дело до разгрома, а СКА элементарно не хватало мастерства и опыта, что бы попробовать что-то создать в матче с куда более именитым соперником. 2:0, и ЦСКА с хорошим настроением готовится к ответной встрече в Лиге чемпионов с АЕК.

29 июля 2017 года, суббота. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 6280 зрителей.

Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).

Урал (Екатеринбург) – Уфа (Уфа) – 1:1

Голы: Игбун, 17 (0:1). Табидзе, 88 – в свои ворота (1:1).

Уральское дерби вышло боевитым и интересным для зрителей. Обе команды неплохо начали сезон и горели желанием продолжить как минимум не хуже. В итоге, две команды продлили свои беспроигрышные серии, хотя, наверняка, всем хотелось большего. Коллектив Сергея Семака прогнозируемо сделал ставку на контратакующую игру и реализовал свой план уже на 17-й минуте – забил Сильвестр Игбун. В целом, гости контролировали ход встречи почти до перерыва, когда “шмели” устроили навал и сотворили пару добротных моментов, однако голкипер Александр Беленов был на высоте. Потрудиться ему на славу пришлось и во втором тайме, правда, в самом его начале “Уфа” упустила шанс удвоить преимущество, когда Пауревич с близкого расстояния пробил выше крестовины. В последние минуты встречи гости оказались прижаты к своим владениям и даже не помышляли о серьёзной контригре. Александр Тарханов выпустил на поле второго нападающего Владимира Ильина, и в какой-то мере это сработало. После розыгрыша очередного стандартного положения хозяевам не без помощи соперника удалось подвести черту под “сухой” серией Беленова: после удара Грегора Балажица мяч юркнул в сетку рикошетом от Табидзе. Екатеринбуржцы проявили спортивный характер во второй встрече подряд, как и с “Динамо” сумев отличиться в самой концовке. “Уфа” же, хоть и упустила победу, упрёков в свой адрес явно не заслужила.

29 июля 2017 года, суббота. Казань. Стадион “Казань Арена”. 7220 зрителей.

Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж).

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 2:1

Голы: Шевченко, 34 (0:1). Сонг, 60 (1:1). Цакташ, 75 – с пенальти (2:1).

“Рубин” впервые победил после возвращения на тренерский мостик Курбана Бердыева. До этого казанцы потерпели в первенстве два поражения. Нужно сказать, что домашний успех в матче с “Арсеналом” лёгким не стал. Более того, хозяева почти полчаса встречи уступали в счёте. Обе команды испытывали проблемы с составом, в частности, к 15-й минуте встречи туляки лишились двух своих основных оборонцев. Однако это не помешало им забить первыми, хотя открывать счёт ранее должны были казанцы. Массированная атака “Арсенала” завершилась после прострела Комбарова мячом Шевченко. В антракте Бердыев сменил Санчеса на Азмуна и менее прагматичный состав “Рубина” оказался успешнее. Планомерно наращивая давление на редуты “канониров” хозяева сначала сравняли счёт в середине второго тайма – отличился Сонг после розыгрыша углового. А затем за 15 минут до окончания основного времени арбитр Москалёв принял решение назначить неочевидный одиннадцатиметровый в ворота “Арсенала”, который уверенно реализовал Цакташ. “Пушкари” попробовали спасти хотя бы ничью, но все попытки были безуспешными. Следует отметить, что “Рубин”, хоть и победил, выстроенной игрой не впечатлил. “Арсенал”, напротив, смотрится лучше, чем в прошлом сезоне, однако материальных благ это ему пока приносит мало. Два клуба с тремя набранными очками сейчас являются соседями в середине турнирной таблицы.

29 июля 2017 года, суббота. Грозный. Стадион “Ахмат Арена”. 17 324 зрителя.

Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:0

Голы: Митришев, 80 (1:0). Родолфо, 83 – с пенальти (2:0).

“Ахмат” одержал свою третью подряд победу в первенстве, команда Олега Кононова продолжает находиться в турнирной таблице среди лидеров. “Динамо”, напротив, второй матч подряд уступило, не сумев продемонстрировав, по сути, ничего толкового. Вырванная в первом туре ничья у “Спартака” пока так и остаётся единственным светлым пятном в чемпионате у вернувшегося в элиту клуба. Практически вся встреча, за исключением последних пятнадцати минут, прошла сумбурно. Темп игры то повышался, но снижался до минимума, голевых моментов практически не было. И вот, в концовке “Ахмат”, существенно прибавив, взорвался. Сначала на 80-й минуте Магомед Митришев, вышедший до того на замену, открыл счёт. А спустя три минуты он же заработал одиннадцатиметровый, который воплотил в гол Родолфо. “Динамо” не бросило играть даже в такой ситуации, пропустив два туше подряд. Но спастись, как в игре с красно-белыми, подопечным Юрия Калитвинцева не удалось. Бело-голубые вязнут с одним очком в активе внизу табели о рангах, и в скором времени, если ситуация не изменится, положение клуба может стать критическим.

30 июля 2017 года, воскресенье. Пермь. Стадион “Звезда”. 4900 зрителей.

Главный судья – Алексей Николаев (Москва).

Амкар (Пермь) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1

Гол: Зуев, 66 (0:1).

После неловкого старта и всего лишь одного очка в двух первых турах “Ростов”, наконец, сумел выиграть. Матч двух команд, продемонстрировавших в начальных турах первенства, что в их “королевствах” сейчас далеко не всё ладно, ясных ответов на перспективу не дал. Хотя можно отметить, что команда Леонида Кучука постепенно набирает ход, в то время как подопечные Гаджи Гаджиева начинают вязнуть в болоте всё глубже. Традиционно дерзкий в родных пенатах “Амкар” в этот раз ничего зубастого не продемонстрировал. За всю игру хозяева стадиона “Звезда” “назвездили” в сторону ворот соперника лишь три раза, а в створ попали так и вообще единожды. Хотя некоторое старание пермяки, особенно в первой половине, показывали. Что касается дончан, то они предстали публике основательной командой, могли выйти вперёд ещё до перерыва. Как часто бывает в подобных поединках, всё решил единственный ключевой эпизод. На 66-й минуте гости подловили аммиачно-карбамидовых на контратаке, Дядун не сумел реализовать момент, угодив в перекладину, но на подборе вовремя оказался Александр Зуев. Принадлежащий московскому “Спартаку” 21-летний полузащитник забил свой первый гол в премьер-лиге, принеся победу своему новому временному клубу. “Ростов” благодаря успеху сразу поднялся на девятое место в табели о рангах, а “Амкар”, забегая вперёд, по итогам тура составил компанию двум дебютантам премьер-лиги, не сумев в трёх играх набрать ни одного очка и даже не забив ни гола.

30 июля 2017 года, воскресенье. Москва. Стадион “Локомотив”. 7603 зрителя.

Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 1:0

Гол: Мануэл Фернандеш, 81 (1:0).

“Локомотив” Юрия Сёмина в начале сезона явно находится на правильных рельсах. Третья победа подряд, и “железнодорожники” по итогам тура взобрались на самую вершину турнирной таблицы. Туда, где их поклонники не видели клуб уже очень давно. До перерыва в матче с “Анжи”, честно говоря, смотреть было особенно не на что. Но вот вторые 45 минут выдались на славу. “Заводилами”, как и полагается, были хозяева, а махачкалинцы пытались отвечать ядовитыми контратаками. Впрочем, в последние полчаса игры “Локо” окончательно закупорил соперника на его половине поля и вопрос уже стоял только так, удастся ли гостям отбиться, или москвичи додавят. Вышло второе. Преодолеть защитные редуты упиравшихся южан удалось на 81-й минуте встречи. После блестящего паса в штрафную от Игнатьева чуть ли не из вратарской переправил мяч в сетку Мануэл Фернандеш. Гол стал единственным в матче. “Анжи” можно похвалить за упорство и неуступчивость, хоть он и проиграл, а “Локомотив” за волю к победе – команда всё-таки сумела найти лазейку в рядах соперника и склонила чашу весов в свою пользу.

30 июля 2017 года, воскресенье. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 12 555 зрителей.

Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

Тосно (Тосно) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1

Гол: Кокорин, 10 (0:1).

“Зенит” победил в первом питерском дерби в чемпионате, которое теперь также стали именовать “северным”. Активно применяющий ротацию состава при Роберто Манчини сине-бело-голубой клуб вышел на матч с Александром Кокориным на острие. Он то и оказался автором единственного гола, случившегося на совсем недавно родном для “Зенита” “Петровском”, который теперь стал домом для тосненцев. Поведя в счёте номинальные гости стали действовать более прагматично. Учитывая недостаток мастерства у хозяев, это не являлось слишком большой авантюрой. Однако нервную концовку себе “Зенит” всё-таки обеспечил. Три очка взяты, но в играх с более серьёзными соперниками на такой экономной передаче можно и не выехать. “Тосно” же, как и хабаровские армейцы, оказался не готов к выступлению в элите. Ноль очков в трёх матчах и ноль голов заставляют задуматься о тренерских перспективах Дмитрия Парфёнова.

Четвёртый тур первенства пройдёт с 4 по 6 августа. Его украшением, безусловно, должен стать матч в Санкт-Петербурге между “Зенитом” и “Спартаком”. “Локомотив” и “Ахмат”, два других нынешних лидера, играют с далеко не самыми сильными соперниками (“СКА-Хабаровск” и “Уфа”, соответственно). А потому в случае осечки сине-бело-голубых грозненцы и “железнодорожники” могут увеличить отрыв от преследователей. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.