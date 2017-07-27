ЦСКА, “Краснодар” и “Зенит” взяли удачный старт в еврокубках

Все три российских клуба, которые раньше других (“Спартака” и “Локомотива”) взяли старт в еврокубках сезона 2017\2018, порадовали как достигнутыми результатами, так и, если не учитывать некоторые огрехи, качеством игры. Армейцы и питерцы, судя по всему, на 90% задачу выхода в следующий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, соответственно, решили. “Краснодару” придётся сложнее, т.к. клуб пропустил дома, а ответная встреча выездная. Теперь подробнее.

Лига чемпионов УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

25 июля 2017 года, вторник. Афины, Греция. Стадион “Спирос Луис”. Вместимость – 71 030 зрителей.

Главный судья – Марко Фритц (Германия).

АЕК (Афины, Греция) – ЦСКА (Москва, Россия) – 0:2

Голы: Дзагоев, 45+1 (0:1). Вернблум, 55 (0:2).

Московский ЦСКА вступил в евросезон хронологически первым из всех российских клубов. Нужно сказать, блин комом не оказался. Армейцы порадовали своих поклонников, да и вообще всех любителей футбола игрой хорошего качества, а что наиболее важное, прекрасным гостевым результатом в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Рабочая командировка в Афины обещала быть непростой для подопечных Виктора Гончаренко, и не только потому, что это был гостевой поединок в начале сезона. С любыми клубами из южных стран традиционно трудно играть у них дома. Это в гостях они могут предстать совсем иной командой, а перед своими болельщиками всегда выходят на матчи с особым настроем и желанием, часто выпрыгивая выше собственной головы. Потому так ценны два безответных гола красно-синих, забитых по одному в каждом из таймов. Кроме того, прервалась крайне неприятная серия стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева, который не мог уйти с поля в Лиге чемпионов, не пропустив, с 2006 года.

Подопечные Виктора Гончаренко продемонстрировали разницу в классе, сумев в случаях с обеими мячами выжать максимум из стандартных положений. Оба гола, авторами которых стали Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, были забиты после розыгрыша угловых. АЕК же сыграл откровенно слабо. Для греков квалификационный матч был первым официальным в сезоне, а потому, возможно, команда ещё “не вкатилась”, не отошла от предсезонной подготовки. К слову, клуб из Афин является серебряным призёром чемпионата Греции. Согласно хитрой формуле тамошнего первенства, золотой медалист определяется по итогам регулярного первенства, а затем команды, занявшие места со второго по пятого, разыгрывают остальные медали и места в еврокубках. В чемпионате АЕК финишировал как раз пятым, а вот плей-офф выиграл и занял итоговое второе место. По матчу с армейцами ещё можно добавить, что хозяева, как это часто и бывает, начинали оба тайма активно, пытались оказывать давление, но потом “затухали” и моментов почти не создавали. За счёт чего АЕК собирался побеждать армейцев, так и осталось загадкой. Лучшим футболистом встречи стоит признать бразильца Витиньо, который вообще пока этим летом выглядит уверенно, и в этой игре именно после его подач от углового флажка забивали Дзагоев и Вернблум. Ответная встреча в Москве в среду 2 августа.

Лига Европы УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

27 июля 2017 года, четверг. Краснодар, Россия. Стадион “Краснодар”. Вместимость – 34 291 зритель.

Главный судья – Христос Николаидес (Кипр).

Краснодар (Краснодар, Россия) – Люнгбю (Конгенс Люнгбю, Дания) – 2:1

Голы: Кьер, 64 (0:1). Классон, 67 (1:1). Сулейманов, 90+3 (2:1).

С точки зрения зрелищности и накала матч вышел прекрасным. Болельщики, наверняка, ожидали лёгкой победы “Краснодара” над малоизвестным датским клубом, однако вышло совсем не так. “Викинги” на деле предстали весьма крепким орешком, о который российские южные “быки” чуть не обломали свои зубы. Мало того, что визитёры сумели навязать коллективу Игоря Шалимова борьбу, так ещё практически до последних секунд встречи вопрос о победителе был открыт. Если бы не точный удар Магомеда Шали-Сулейманова уже в компенсированное время, то “Краснодар” отправился бы Данию вообще в роли уступающей стороны. К слову, 17-летний воспитанник “быков” своим голом установил национальный рекорд, став самым молодым российским и советским футболистом, который сумел отличиться в еврокубках. Предыдущее достижение принадлежало спартаковцу Сергею Родионову, который в 1980 году в матче с “Женессом” (5:0) забил в возрасте 18 лет. Наиболее опасным у гостей был центральный нападающий Йеппе Кьер, он то и стал автором первого гола, да и в дальнейшем, если бы был более расторопным, мог отличиться ещё. Впрочем, сослагательного наклонения история не терпит, атакер свои многочисленные моменты загубил, а “Краснодар” использовал два. Домашняя победа с минимальным счётом, при пропущенном мяче на своём поле, гарантию на выход в следующий раунд даёт небольшую, однако будем надеяться, что в гостях российский клуб сыграет лучше. Ответная встреча 3 августа в четверг.

Лига Европы УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

27 июля 2017 года, четверг. Петах-Тиква, Израиль. Стадион “Хамошава”. Вместимость – 11 500 зрителей.

Главный судья – Никола Дабанович (Черногория).

Бней Иегуда (Тель-Авив, Израиль) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – 0:2

Голы: Кришито, 59 (0:1). Кокорин, 90 (0:2).

“Зенит” в некотором смысле взял пример со столичных армейцев, приняв решение не откладывать вопрос выхода в следующий раунд Лиги Европы до домашней встречи, а постарался обеспечить комфортное преимущество уже в гостях, в Петах-Тикве. С учётом разницы в классе, представляется маловероятным, что “Бней Иегуда”, действующий обладатель Кубка Израиля, сумеет в Санкт-Петербурге отыграть разницу в два мяча. Роберто Манчини перед матчем провёл частичную ротацию состава, а потому сине-бело-голубые поначалу смотрелись сыровато. В первой половине было несколько шансов забить, но хозяев выручал вратарь Зубас. После перерыва питерцы, что уже становится хорошей традицией, прибавили. За полчаса до финального свистка Кришито замкнул подачу Жиркова от углового флажка. А на 90-й минуте Кокорин забил второй гол, оформив свой одиннадцатый гол в еврокубках (с учётом выступлений за “Динамо”). Впрочем, по игре к коллективу Манчини пока вопросы остаются, хотя итальянец и радует умением вносить по ходу встреч коррективы, которые оказывают решающее влияние на результат. Все шесть на текущий момент времени голов “Зенита” при Манчини в официальных матчах были забиты во вторых таймах. Ответная игра в Северной столице 3 августа должна стать формальностью, а потому можно ожидать появления ряда резервистов.

Ответные встречи ЦСКА, “Краснодара” и “Зенита” состоятся 2 и 3 августа. Армейцы и питерцы сыграют дома, “быкам” предстоит вояж в Данию, в небольшой город Конгенс Люнгбю, где и базируется на стадионе вместимостью 10 000 зрителей действующий бронзовый медалист датского первенства. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.