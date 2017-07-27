27 июля 2017

ЦСКА, “Краснодар” и “Зенит” взяли удачный старт в еврокубках

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Все три российских клуба, которые раньше других (“Спартака” и “Локомотива”) взяли старт в еврокубках сезона 2017\2018, порадовали как достигнутыми результатами, так и, если не учитывать некоторые огрехи, качеством игры. Армейцы и питерцы, судя по всему, на 90% задачу выхода в следующий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы, соответственно, решили. “Краснодару” придётся сложнее, т.к. клуб пропустил дома, а ответная встреча выездная. Теперь подробнее.

Лига чемпионов УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.
25 июля 2017 года, вторник. Афины, Греция. Стадион “Спирос Луис”. Вместимость – 71 030 зрителей.
Главный судья – Марко Фритц (Германия).
АЕК (Афины, Греция) – ЦСКА (Москва, Россия) – 0:2
Голы: Дзагоев, 45+1 (0:1). Вернблум, 55 (0:2).

Московский ЦСКА вступил в евросезон хронологически первым из всех российских клубов. Нужно сказать, блин комом не оказался. Армейцы порадовали своих поклонников, да и вообще всех любителей футбола игрой хорошего качества, а что наиболее важное, прекрасным гостевым результатом в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Рабочая командировка в Афины обещала быть непростой для подопечных Виктора Гончаренко, и не только потому, что это был гостевой поединок в начале сезона. С любыми клубами из южных стран традиционно трудно играть у них дома. Это в гостях они могут предстать совсем иной командой, а перед своими болельщиками всегда выходят на матчи с особым настроем и желанием, часто выпрыгивая выше собственной головы. Потому так ценны два безответных гола красно-синих, забитых по одному в каждом из таймов. Кроме того, прервалась крайне неприятная серия стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева, который не мог уйти с поля в Лиге чемпионов, не пропустив, с 2006 года.

Подопечные Виктора Гончаренко продемонстрировали разницу в классе, сумев в случаях с обеими мячами выжать максимум из стандартных положений. Оба гола, авторами которых стали Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, были забиты после розыгрыша угловых. АЕК же сыграл откровенно слабо. Для греков квалификационный матч был первым официальным в сезоне, а потому, возможно, команда ещё “не вкатилась”, не отошла от предсезонной подготовки. К слову, клуб из Афин является серебряным призёром чемпионата Греции. Согласно хитрой формуле тамошнего первенства, золотой медалист определяется по итогам регулярного первенства, а затем команды, занявшие места со второго по пятого, разыгрывают остальные медали и места в еврокубках. В чемпионате АЕК финишировал как раз пятым, а вот плей-офф выиграл и занял итоговое второе место. По матчу с армейцами ещё можно добавить, что хозяева, как это часто и бывает, начинали оба тайма активно, пытались оказывать давление, но потом “затухали” и моментов почти не создавали. За счёт чего АЕК собирался побеждать армейцев, так и осталось загадкой. Лучшим футболистом встречи стоит признать бразильца Витиньо, который вообще пока этим летом выглядит уверенно, и в этой игре именно после его подач от углового флажка забивали Дзагоев и Вернблум. Ответная встреча в Москве в среду 2 августа.

Лига Европы УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.
27 июля 2017 года, четверг. Краснодар, Россия. Стадион “Краснодар”. Вместимость – 34 291 зритель.
Главный судья – Христос Николаидес (Кипр).
Краснодар (Краснодар, Россия) – Люнгбю (Конгенс Люнгбю, Дания) – 2:1
Голы: Кьер, 64 (0:1). Классон, 67 (1:1). Сулейманов, 90+3 (2:1).

С точки зрения зрелищности и накала матч вышел прекрасным. Болельщики, наверняка, ожидали лёгкой победы “Краснодара” над малоизвестным датским клубом, однако вышло совсем не так. “Викинги” на деле предстали весьма крепким орешком, о который российские южные “быки” чуть не обломали свои зубы. Мало того, что визитёры сумели навязать коллективу Игоря Шалимова борьбу, так ещё практически до последних секунд встречи вопрос о победителе был открыт. Если бы не точный удар Магомеда Шали-Сулейманова уже в компенсированное время, то “Краснодар” отправился бы Данию вообще в роли уступающей стороны. К слову, 17-летний воспитанник “быков” своим голом установил национальный рекорд, став самым молодым российским и советским футболистом, который сумел отличиться в еврокубках. Предыдущее достижение принадлежало спартаковцу Сергею Родионову, который в 1980 году в матче с “Женессом” (5:0) забил в возрасте 18 лет. Наиболее опасным у гостей был центральный нападающий Йеппе Кьер, он то и стал автором первого гола, да и в дальнейшем, если бы был более расторопным, мог отличиться ещё. Впрочем, сослагательного наклонения история не терпит, атакер свои многочисленные моменты загубил, а “Краснодар” использовал два. Домашняя победа с минимальным счётом, при пропущенном мяче на своём поле, гарантию на выход в следующий раунд даёт небольшую, однако будем надеяться, что в гостях российский клуб сыграет лучше. Ответная встреча 3 августа в четверг.

Лига Европы УЕФА 2017\2018. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.
27 июля 2017 года, четверг. Петах-Тиква, Израиль. Стадион “Хамошава”. Вместимость – 11 500 зрителей.
Главный судья – Никола Дабанович (Черногория).
Бней Иегуда (Тель-Авив, Израиль) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – 0:2
Голы: Кришито, 59 (0:1). Кокорин, 90 (0:2).

“Зенит” в некотором смысле взял пример со столичных армейцев, приняв решение не откладывать вопрос выхода в следующий раунд Лиги Европы до домашней встречи, а постарался обеспечить комфортное преимущество уже в гостях, в Петах-Тикве. С учётом разницы в классе, представляется маловероятным, что “Бней Иегуда”, действующий обладатель Кубка Израиля, сумеет в Санкт-Петербурге отыграть разницу в два мяча. Роберто Манчини перед матчем провёл частичную ротацию состава, а потому сине-бело-голубые поначалу смотрелись сыровато. В первой половине было несколько шансов забить, но хозяев выручал вратарь Зубас. После перерыва питерцы, что уже становится хорошей традицией, прибавили. За полчаса до финального свистка Кришито замкнул подачу Жиркова от углового флажка. А на 90-й минуте Кокорин забил второй гол, оформив свой одиннадцатый гол в еврокубках (с учётом выступлений за “Динамо”). Впрочем, по игре к коллективу Манчини пока вопросы остаются, хотя итальянец и радует умением вносить по ходу встреч коррективы, которые оказывают решающее влияние на результат. Все шесть на текущий момент времени голов “Зенита” при Манчини в официальных матчах были забиты во вторых таймах. Ответная игра в Северной столице 3 августа должна стать формальностью, а потому можно ожидать появления ряда резервистов.

Ответные встречи ЦСКА, “Краснодара” и “Зенита” состоятся 2 и 3 августа. Армейцы и питерцы сыграют дома, “быкам” предстоит вояж в Данию, в небольшой город Конгенс Люнгбю, где и базируется на стадионе вместимостью 10 000 зрителей действующий бронзовый медалист датского первенства. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Четверг, июля 27, 2017 at 23:59 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
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Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Германия, первая бундеслига
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Германия, региональная лига, юг
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Бельгия, высшая лига
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Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
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Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
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Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
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Португалия, вторая лига
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Северная Ирландия, премьер-лига
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Словакия, лига 1
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Турция, суперлига
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Уэльс, премьер-лига
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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1672
2. Аргентина - 1626
3. Германия - 1511
4. Чили - 1422
5. Колумбия - 1366
6. Франция - 1332
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 1267
9. Швейцария - 1263
10. Испания - 1198
10. Польша - 1198
12. Италия - 1193
13. Уэльс - 1119
13. Англия - 1119
15. Перу - 1108
16. Уругвай - 1099
17. Мексика - 1050
18. Хорватия - 1033
19. Коста-Рика - 913
20. Египет - 903

 

63. Россия - 561

 

4. Чили - 1422
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 167
17. Мексика - 1050
95. Новая Зеландия - 344

 

Следующий пересчёт: 06.07.2017

 

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