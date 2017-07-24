“Спартак” и ЦСКА потеряли очки, в лидеры вышел квартет “Локомотив”, “Зенит”, “Краснодар”, “Ахмат” – итоги 2-го тура РФПЛ

Основными итогами второго тура российской премьер-лиги следует признать очередную потерю очков московским “Спартаком”, поражение ЦСКА в дерби с “Локомотивом” и наметившийся небольшой отрыв четырёх клубов лидеров, из которых на высокие места ранее претендовали только двое. Речь о “Локомотиве”, “Зените”, “Краснодаре” и “Ахмате”. Подробнее о всех встречах ниже.

Матч тура

21 июля 2017 года, пятница. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 14 500 зрителей.

Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:3

Голы: Фарфан, 23 (0:1). Витиньо, 42 (1:1). Ари, 66 (1:2). Тарасов, 74 (1:3).

Столичное дерби между армейцами и “железнодорожниками”, учитывая остальные игровые пары, следует признать центральным матчем тура. Он получился весьма любопытным, как по сюжету, так и по итоговому результату. ЦСКА, игравший дома, считался фаворитом встречи, однако реальность показала совсем иное. “Локомотив” сыграл третий матч за восемь дней, но команде Юрия Сёмено это не помешало продемонстрировать качественный футбол и заслуженно выиграть. “Машинисты” смотрелись более организованным коллективом, хоть и действовали большую часть поединка на “ВЭБ Арене” вторым номером. Что, впрочем, соответствовало их плану на матч и полностью устраивало. Пока хозяева поля старались что-то придумать во владении мячом, футболисты “Локо” раз за разом наказывали соперника за их огрехи.

Единственной серьёзной неприятностью для гостей стала травма их основного форварда Ари, по причине которой он вынужден был покинуть поле досрочно. С учётом дефицита качественных исполнителей в атаке, для “Локо” такая потеря, если она будет долгой, может оказаться фатальной. ЦСКА, положа руку на сердце, разочаровал. В нападении коллективу Виктора Гончаренко не хватало фантазии, изобретательности, неожиданных манёвров. А защитные порядки так и вовсе оставили печальное впечатление. С подобными регулярными провалами в обороне, которыми грешили армейцы, в Лиге чемпионов их могут ждать крупные неприятности. К слову, стартовать в ней ЦСКА придётся уже в ближайший вторник выездным матчем с греческим АЕК.

Подробнее и хронологически об остальном

21 июля 2017 года, пятница. Каспийск. Стадион “Анжи-Арена”. 6207 зрителей.

Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 1:0

Гол: Брызгалов, 23 (1:0).

Пермский “Амкар” в начале нового сезона производит воистину ужасающее впечатление. Команда Гаджи Гаджиева деградирует уже весь 2017-й год, начиная с весны. Но если провал второй половины прошлого чемпионата как-то компенсировался отличным выступлением в первой части, то теперь клуб может стать главным кандидатом на вылет в ФНЛ. Сам факт двух поражений в гостях, конечно, ещё ничего не говорит, пермяки всегда славились стабильным набором домашних очков, однако если тенденция не будет сломлена, команду ждут крайне плохие турнирные перспективы. “Анжи” выглядел интереснее, закономерно вышел вперёд в середине первого тайма, постоянно сохранял определённую напряжённость у ворот соперника, хотя и не создал много явных голевых моментов. Победа заслуженная, ничья, в случае какого-либо шального мяча от гостей, была бы несправедливой.

22 июля 2017 года, суббота. Санкт-Петербург. Стадион “Санкт-Петербург”. 32 284 зрителя.

Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 2:1

Голы: Жемалетдинов, 45+2 (0:1). Дриусси, 51 (1:1). Дриусси, 90+1 (2:1).

Возможно, крупные траты, сделанные руководством питерцев перед сезоном, начинают себя оправдывать. Как известно, был заменен не только тренерский штаб (с солидной компенсацией предыдущему наставнику), но и серьёзно обновлён состав, приобретено немало дорогих футболистов. Себастьян Дриусси принёс “Зениту” победу в весьма непросто развивавшемся домашнем матче с “Рубином”. Первая половина прошла в вязкой борьбе, хотя и с преимуществом сине-бело-голубых. И всё же, пропустили они первыми, допустив роковую ошибку в обороне. Сразу стали приходить на ум невероятные победы Курбана Бердыева вопреки всему. Однако в этот раз не случилось. Второй тайм “Зенит” провёл активнее, усилил натиск, который вылился в материальные голы. Сначала Дриусси сразу после перерыва восстановил равновесие, а затем сумел в компенсированное время поразить ворота Рыжикова во второй раз, продлив победную серию питерцев в играх с казанцами до пяти встреч. “Рубину” остаётся только сетовать на себя самого, что немного “не дотерпел”.

22 июля 2017 года, суббота. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 17 250 зрителей.

Главный судья – Алексей Еськов (Москва).

Краснодар (Краснодар) – Тосно (Тосно) – 2:0

Голы: Перейра, 58 (1:0). Жоаозиньо, 66 (2:0).

“Краснодар” прогнозируемо взял дома верх над дебютантом высшего общества “Тосно”, хоть гости и начали весьма бодро, неплохо смотревшись в первой трети тайма. Правда, никаких выгод из этого тосненцы не извлекли, а вот “быки” достаточно скоро наладили контроль мяча и следующие полчаса в буквальном смысле делали с визитёрами всё, что им вздумается. За исключением того, что не удалось забить. После антракта Шалимов выпустил на поле более активного Перейру вместе Каборе, и замена быстро сработала. “Краснодар” стал больше рисковать, ушла некоторая надёжность и степенность, зато удалось забить. Уругваец забил спустя 13 минут после возобновления игры не без помощи допустившего оплошность Юрченко. Спустя восемь минут южане развили успех, прекрасную комбинацию из нескольких передач в касание завершил Жоаозиньо. После этого игра фактически потеряла свой спортивный смысл. Тосненцы, конечно, пытались забить хотя бы гол престижа, но ничего путного из их затей не вышло. А “Краснодар” мог вполне легко довести встречу до разгрома.

23 июля 2017 года, воскресенье. Уфа. Стадион “Нефтяник”. 12 571 зритель.

Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

Уфа (Уфа) – Спартак (Москва) – 0:0

Старт нового чемпионата команда Массимо Карреры однозначно провалила. Он вышел крайне тяжёлым, и красно-белые уже в двух стартовых турах недосчитались, возможно, четырёх крайне важных очков на финише сезона. В “Уфе” “Спартак” сыграл уже вторую ничью за неделю, в отличие от матча с “Динамо” в Химках даже не сумев ни разу поразить ворота соперника. Отсутствие Луиса Адриано и творческие эксперименты итальянского штаба не принесли москвичам ничего хорошего. Поредевшую группу атаки по сравнению с игрой с бело-голубыми хозяева поля весьма уверенно накрывали, а если случались опасные эпизоды, то отлично проявлял себя в своих владениях голкипер Александр Беленов. Его коллега по амплуа Артём Ребров, правда, тоже не отставал, но один раз ему всё-таки повезло, когда мяч оказался в сетке после положения вне игры. В целом можно отметить, что золотой медалист прошлого первенства провёл уже второй ничейный матч с соперниками, которые показывают весьма качественную игру. Не успевшие, видимо, до конца выйти из отпускного настроения спартаковцы весеннего размаха концовки прошлого чемпионата не показывают, а потому сейчас команда располагается на крайне непривычном для победителя месте в турнирной таблице. Будем думать, что всё поправится на радость поклонникам, ведь “Спартак”, как ни крути, это не английский “Лестер”.

23 июля 2017 года, воскресенье. Химки. Стадион “Арена Химки”. 6853 зрителя.

Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж).

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1

Гол: Чантурия, 89 (0:1).

“Динамо” не сумело развить успех первого тура со “Спартаком” (ничью с чемпионом для команды, только возвратившейся из ФНЛ, да ещё и уступавшей по ходу встречи в два мяча, следует, безусловно, признать положительным результатом). Бело-голубые дома в Химках так и не сумели поразить ворота “Урала”, хотя поединок начинался достаточно увлекательно. Единственный раз футбольный снаряд побывал в сетке незадолго до финального свистка, когда после подачи с фланга от Георгия Чантурии мяч по удивительному стечению обстоятельств никого не задел, угодил в штангу, а от неё уже за ленточку. Москвичи могли достаточно быстро отыграться, но в компенсированное время удар Вандерсона пришёлся в перекладину. Добавим, что о перспективах “Динамо” в нынешнем сезоне говорить пока рано, раз команда чередует хорошие матчи с теми, про которые можно сказать “не получилось”.

23 июля 2017 года, воскресенье. Ростов-на-Дону. Стадион “Олимп-2″. 10 305 зрителей.

Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 0:1

Гол: Садаев, 54 (0:1).

“Ростов” втягивается в сезон ожидаемо сложно. Если в первом туре дончанам под руководством Леонида Кучука удалось свести вничью матч с “Уралом”, то переименованный в “Ахмат” “Терек” уже такой возможности не дал. Хозяева оказывали давление, особенно в первой половине, но до реально опасных моментов дело доходило редко. “Ахмат” же предпочёл действовать от обороны, не нанеся до перерыва ни одного удара в створ ворот соперника. Тем более удивительным стал гол, забитый вскоре после возобновления игры. Вышедший на замену Садаев сначала толком не попал по мячу, попробовав пробить через себя, однако тут же сориентировался, поднялся, и отлично выстрелил в дальний нижний угол ворот с левого края штрафной площади. “Ростов” приложил усилия для спасения игры, но так ничего фактически за тайм сделать и не сумел, проиграв впервые дома с мая 2015-го года (серия длилась более двух лет). “Ахмат” же выиграл и второй матч на старте сезона, продолжив находиться в группе лидеров.

24 июля 2017 года, понедельник. Тула. Стадион “Арсенал”. 12 700 зрителей.

Главный судья – Евгений Турбин (Москва).

Арсенал (Тула) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0

Гол: Ткачёв, 18 (1:0).

Завершался тур матчем далеко не грандов, а команд, которым, наверняка, на финише сезона придётся много думать о сохранении прописки в премьер-лиге. Тульский “Арсенал” сумел добыть стартовые три очка в сезоне, выиграв дома у дебютанта “СКА-Хабаровск”. Это первый успех “канониров” под руководством их нового наставника Миодрага Божовича. Был заметно, что армейцы пока тяжело подстраиваются под реалии высшей лиги, тут совсем другие скорости, соперники не дают легко обращаться с мячом, и вообще, простой жизни практически ни в чём нет. “Арсенал” победил хоть и скромно, но с запасом, превзойдя гостей практически во всех ключевых элементах футбола.

По итогам двух туров в турнирной таблице наблюдается достаточно неожиданная картина. Чемпион и серебряный призёр прошлого первенства “Спартак” и ЦСКА, соответственно, не досчитались уже четырёх и трёх очков. Лидирует удачно стартовавший “Локомотив”, серьёзно усилившийся “Зенит”, “Краснодар” и примкнувший к ним “Ахмат”. Который, вероятно, поставил на сезон большие задачи. Впрочем, вся борьба ещё впереди. Третий тур премьер-лиги пройдёт с 29 по 31 июля. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.