18 июля 2017

Чемпион теряет очки в московском дерби, основные конкуренты идут без потерь – обзор 1-го тура РФПЛ

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Центральным и самым интригующим матчем тура, безусловно, было столичное дерби между чемпионом страны “Спартаком” и вернувшимся в элиту “Динамо”. Красно-белые потеряли очки, которые, возможно, ещё аукнутся на финише, а бело-голубые доказали свою состоятельность в высшем обществе. В остальном всё прошло без сенсаций и на бумаге сильнейшие в классе взяли верх над своими оппонентами. Теперь немного подробнее.

Матч тура

18 июля 2016 года, вторник. Химки. Стадион “Арена Химки”. 17 133 зрителя.
Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:2
Голы: Промес, 29 (0:1). Луис Адриано, 32 (0:2). Панченко, 54 (1:2). Ташаев, 90+3 (2:2).

Центральный поединок тура удался на славу. “Динамо” доказало на деле, что сейчас место клуба в премьер-лиге, а не этажом ниже, дав настоящий бой чемпиону и отобрав у него очки. А “Спартак”, хоть и не победил, продемонстрировал неплохую форму и качество игры, с некоторым огрехами, которые ещё можно поправить до старта на групповом этапе Лиги чемпионов. Бело-голубые показали свой норов ещё в первые минуты поединка, создав ряд опаснейших моментов у ворот Реброва. Однако вскоре подопечные Массимо Карреры перехватили инициативу, а на исходе получаса игры и вовсе забили дважды с разрывом в три минуты. Казалось, после такого нокдауна “Динамо” уже не оправится.

Вышло иначе, после перерыва хозяева накалили обстановку, сумели забить после дальнего выстрела Панченко. Сразу развить успех не удалось, атаки завершались ничем, а “Спартак” всегда был готов на разящий ответный удар. Всё же, фортуна к динамовцам повернулась лицом, правда, не без помощи красно-белых, совершивших подряд несколько ошибок. Вандерсон и Ташаев, вышедшие на замену, позволили “Динамо” уйти от поражения: первый отдал пас с фланга, а второй протолкнул мяч в ворота Реброва практически с ленточки. Дерби получилось горячим и привлекательным, как и должно быть в поединках подобного уровня.

Подробнее и хронологически об остальном

15 июля 2017 года, суббота. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 6846 зрителей.
Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1
Голы: Димитров, 41 – с пенальти (1:0). Гацкан, 60 (1:1).

Новый чемпионат стартовал матчем “Урала” и “Ростова”, который нельзя назвать ярким. Борьбы было хоть отбавляй, а вот зрелищности и острых эпизодов мало. Сильно обновлённый коллектив с берегов Дона, который теперь тренирует Леонид Кучук, строится фактически с нуля. Команду покинуло много опытных футболистов основного состава. В целом, поединок в Екатеринбурге показал, что дончане находятся на правильном пути. “Ростов” отработал в обороне надёжно, а атаку и креатив за краткий период межсезонья выстроить сложно, для этого требуется сыгранность и время. Что касается хозяев поля, то сказать про них что-то особенное сложно. Скорее, по сравнению с прошлым сезоном, “Урал” разочаровал, хоть и не уступил. Подопечные Александра Тарханова, имея более сыгранный состав, даже дома отказались от игры первым номером, а потому больше, чем на ничью, по справедливости, не заслужили.

15 июля 2017 года, суббота. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 4053 зрителя.
Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж).
Тосно (Тосно) – Уфа (Уфа) – 0:1
Гол: Сысуев, 65 (0:1).

Теперь в Санкт-Петербурге фактически на самом виду две команды, и поклонники футбола в Северной столице и её окрестностях ждут хороших результатов не только от “Зенита”, но и от дебютанта высшего света “Тосно”. Первый блин, которым оказался поединок с “Уфой”, нужно сказать, совсем уж комом не вышел. Команда Дмитрия Парфёнова выглядела достойно в игре с уже куда более заматеревшей башкирской командой. Не удалось лишь одно, самое главное – результат. Сказать, что гости создали намного больше моментов, нельзя. Однако подопечные Сергея Семака свой шанс реализовали, а тосненцы, в присутствии нескольких тысяч зрителей на “Петровском”, ничем парировать на это не смогли.

15 июля 2017 года, суббота. Каспийск. Стадион “Анжи-Арена”. 9400 зрителей.
Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) – 1:3
Голы: Васин, 21 (0:1). Головин, 49 (0:2). Маркелов, 64 (1:2). Натхо, 79 – с пенальти (1:3).

Серебряный призёр прошлого первенства ЦСКА ожидаемо выиграл в Каспийске, хотя слишком уж лёгкой победу команды Виктора Гончаренко назвать нельзя. Основательно обновлённый в межсезонье “Анжи” предстал, конечно, сыроватым, однако с хорошим настроем и желанием побороться. Армейцы в целом оставили приятное впечатление, хотя новая схема москвичей, особенно при игре в обороне (3-4-2-1), пока вызывает вопросы. Что касается южан, то они в процессе строительства, а потому особенно строго их пока судить не стоит.

16 июля 2017 года, воскресенье. Хабаровск. Стадион “им. Ленина”. 14 200 зрителей.
Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2
Голы: Кузяев, 52 (0:1). Кокорин, 81 (0:2).

Именитый “Зенит”, не блестяще проявивший себя в контрольных предсезонных матчах в Австрии, в официальном поединке предстал должным образом. Команда продемонстрировала игровую уверенность, показала инстинкт хладнокровного спортивного убийцы, забив едва ли не больше, чем создала. Решительный настрой, с которым питерцы вышли на поединок на Дальнем Востоке против дебютанта, наверняка, порадовал их поклонников. А специалистов заставил поговорить о тренерских возможностях Роберто Манчини, в которых, несмотря на его титулы, многие ещё продолжат сомневаться, аргументируя свою позицию тем, что со звёздами мирового уровня, которые в разных европейских клубах всегда были под рукой итальянца, проиграть куда сложнее, чем победить. У армейцев были моменты, в частности, первые минут 15 они владели неоспоримым преимуществом, да и в дальнейшем по ходу встречи свободные зоны в обороне сине-бело-голубых порой возникали. Однако ещё стоит увидеть хабаровчан на выезде, когда у них не будет яростной поддержки родных трибун.

16 июля 2016 года, воскресенье. Казань. Стадион “Казань Арена”. 11 934 зрителя.
Главный судья – Евгений Турбин (Москва).
Рубин (Казань) – Краснодар (Краснодар) – 1:2
Голы: Лаборде, 17 (0:1). Лаборде, 33 (0:2). Лестьенн, 72 (1:2).

Первый матч “Рубина” после возвращения Курбана Бердыева сложился неудачно. Проблем с прошлого сезона накопилось предостаточно, и решить их одномоментно, по всей видимости, нельзя. Тем более в игре с “Краснодаром”, подготовленным к раннему старту в еврокубках. После традиционного стартового давления со стороны хозяев поля, “быки” активизировались, забили дважды, а могли и ещё до перерыва сделать счёт крупным. Во втором тайме после работы над ошибками в раздевалке “Рубин” вновь активизировался, сыграл свою роль и выход на замену Лестьенна, забившего гол и вернувшего интригу. Но затем подопечные Игоря Шалимова опять прибавили, уверенно довели дело до победы и закономерно добыли свои три очка в турнирную копилку.

16 июля 2016 года, воскресенье. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 6846 зрителей.
Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Ахмат (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:0
Гол: Лео, 39 (1:0).

Церемония открытия сезона для бывшего “Терека”, ныне “Ахмата”, прошла куда более зрелищно и пафосно, чем собственно сам матч. Шум и гам вступительной части по большей части повлиял на гостей, которые долго приходили в себя, и вообще в начале встречи выглядели разобрано. “Ахмат” смотрелся увереннее, постоянно держал мяч, однако команде явно не хватало фантазии и инициативы, неожиданных ходов. Впрочем, забить всё же удалось, после того, как гости немного осмелели и стали переходить на чужую половину поля. Одна из ответных атак и принесла успех хозяевам. Вторая половина прошла ещё более вяло, и постепенно матч прикатился к финишу с минимальным преимуществом грозненцев. Сказать, в какой они сейчас находятся форме сложно, т.к. пермяки себя практически ничем не проявили.

18 июля 2016 года, вторник. Москва. Стадион “Локомотив”. 6166 зрителей.
Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0
Гол: Кверквелия, 57 (1:0).

“Локомотив” выиграл матч, который вполне мог завершиться с иным результатом, ничьей, или даже поражением “машинистов”. По общему количеству опасных моментов хозяева, безусловно, “Арсенал” превзошли. Однако временами случались отрезки, когда гости действовали убедительно и активно, практически безраздельно доминируя на поле. Решающую роль в итоговом результате сыграла сыгранность. Юрий Сёмин уже выкатил свой “Локомотив” на магистральные рельсы, а Миодраг Божович отстраивает “пушечное царство” практически заново. При нём “Арсенал” играет в более симпатичный динамичный футбол, чем ранее, но для всего требуется время. “Локо” забил лишь единожды, в начале второго тайма, хотя мог сделать это и ранее, а затем отдал инициативу, играя по счёту. Его удалось удержать, следовательно, и начать чемпионат с победы.

В завершение. Центральный матч тура, московское дерби между “Динамо” и “Спартаком”, безусловно, удалось. Насколько скажутся для красно-белых очковые потери уже на старте первенства – посмотрим. Все остальные претенденты на места под солнцем пока обошлись без осечек, и тур прошёл без сенсаций. Следующий, второй, растянется с 21 по 24 июля. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Вторник, июля 18, 2017 at 23:59 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1672
2. Аргентина - 1626
3. Германия - 1511
4. Чили - 1422
5. Колумбия - 1366
6. Франция - 1332
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 1267
9. Швейцария - 1263
10. Испания - 1198
10. Польша - 1198
12. Италия - 1193
13. Уэльс - 1119
13. Англия - 1119
15. Перу - 1108
16. Уругвай - 1099
17. Мексика - 1050
18. Хорватия - 1033
19. Коста-Рика - 913
20. Египет - 903

 

63. Россия - 561

 

4. Чили - 1422
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 167
17. Мексика - 1050
95. Новая Зеландия - 344

 

Следующий пересчёт: 06.07.2017

 

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