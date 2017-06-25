Печальные итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017

Сборная России по футболу не сумела добиться приемлемого результата на домашнем Кубке конфедераций-2017, заняв в своей группе третье место. Обойти в квартете удалось лишь новозеландских “аборигенов”, которые на крупные соревнования попадают лишь по большим праздникам и в мировом футболе не то, что грандами, даже особенно крепкой командой не считаются.



Начнём с вещей очевидных. На Кубок конфедераций-2017 сборная России по футболу попала не по спортивному принципу, как все остальные команды-участницы, а лишь потому, что наша страна является организатором чемпионата мира 2018 года. Как и кем (в том числе) было добыто это право, напоминать не стоит. Влиянием и авторитетом президента РФ Владимира Путина, который, по сути, представлял заявку страны на право проведения планетарного футбольного форума. Безусловно, речь не идёт о том, что чемпионат был получен в нечестной борьбе или путём подкупа, о чём на всех углах кричали и кричат как американские коллеги, так и английские и прочие подобные, страдающие ненавистью к России. Бог им судья, материал не о том, а об игре главной команды страны. Конечно, хотелось бы и про бездарных чиновников упомянуть, и кое-что из области ведения прокуратуры, особенно если вспомнить недавнюю “прямую линию” с главой государства, но пока стоит остановиться лишь на выступлении.

С кем и как играет сборная России при её нынешнем тренерском штабе? Безусловно, пинать мёртвого медведя, это любой смелый. Но если не подводить факты и итоги, куда двигаться дальше? А данные таковы: при Станиславе Черчесове национальная команда на текущий момент времени провела 12 матчей. Четыре выиграла (у Ганы, Румынии, Венгрии и Новой Зеландии), три сыграла вничью (с Турцией, Бельгией и Чили), пять проиграла (Коста-Рике, Катару, Кот-д’Ивуару, Португалии и Мексике). Статистика удручающая, хотя в соперниках были и достаточно крепкие по нынешним временам сборные. Но, как ни крути, это не оппоненты уровня Германии, Бразилии или Испании с Италией.

Сборная России по футболу в последнее время действует, не пойми как. Сначала у нас главный тренер решает, что пять защитников, это необходимость. Потом в поединке с Мексикой осознаёт, что нужны два форварда, а не один. Новую Зеландию, которую португальцы легко “вынесли” со счётом 4:0, мы обыгрываем с трудом, с шансами пропустить минимум дважды. Латиноамериканцам в решающей встрече уступаем, хоть и забиваем первыми. “Зелёные”, на минуточку, на чемпионатах мира по футболу ничего серьёзного не добивались. А все их хоть какие-то успехи были связаны с участием в домашних первенствах (1970 и 1986 годы). Основной вратарь нашей сборной уже давно не в своей тарелке, пропускает нелепые голы и в еврокубках, и за национальную команду. После матча с Мексикой весь интернет оказался усыпан фотожабами и мемами, причём, по делу. Если с нервами не всё в порядке – не надо вставать в рамку.

Дальше – больше. Абсолютно не обкатанная защита ошибается раз за разом. Разговоры о том, что в России плохой выбор футболистов, не выдерживают никакой критики. Васин, Кудряшов, Джикия – это что, единственные исполнители для первой команды страны? Господин вице-премьер как-то сказал, что “мы все на верном пути”. Получается, что нет. Именно при его руководстве, прямом или косвенном, хотя какое может быть косвенное руководство у главного спортивного чиновника страны, отечественный футбол пришёл в упадок. Хуже было только во времена Российской Империи, когда уже более чем 100 лет назад проигрывали 0:16 Германии. У нынешней сборной нет плана на игру, всё строится на эмоциях, на кураже, на “авось”. Вдруг отличимся, вдруг соперник пропустит. Далеко не самая сильная мексиканская команда, оказывается, вполне способна нас перебегать и забить ровно столько, сколько требуется. У команды нет класса, а это самое печальное. Даже со слабым составом можно попытаться дать бой. Если тренерский штаб это не понимает – грош цена такому штабу. Было печально смотреть на жалкие потуги сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

Постепенно завершая: лишь чудо вкупе с сверхудачным жребием группового этапа домашнего чемпионата мира-2018 позволит команде надеяться (именно, надеяться), на выход в плей-офф. В противном случае, всё завершится таким же фиаско, которое мы все наблюдали накануне. Нельзя сказать, что ребята не старались. Азарт и настрой Жиркова (правда, не без участия явно не объективного рефери из великой футбольной страны Саудовская Аравия), оказались в паре моментов излишним. Самедов еле скрывал мужские слёзы, кратко отвечая во флеш-интервью после матча. На капитана чемпиона России, спартаковца Глушакова было жаль смотреть, настолько он был расстроен. Да не обидится никто из игроков, если не все фамилии прозвучали. Ответственность лежит на штабе, и вовсе не потому, что команда проиграла. Нет перспективы, а капитан корабля должен отвечать за его курс и жизнеспособность.

В полуфиналах Кубка конфедераций-2017 сыграют Португалия, Мексика, Чили и Германия (чудес вроде Камеруна и Австралии, понятное дело, не будет, следует быть реалистами). Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.