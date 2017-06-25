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25 июня 2017

Печальные итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017

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Сборная России по футболу не сумела добиться приемлемого результата на домашнем Кубке конфедераций-2017, заняв в своей группе третье место. Обойти в квартете удалось лишь новозеландских “аборигенов”, которые на крупные соревнования попадают лишь по большим праздникам и в мировом футболе не то, что грандами, даже особенно крепкой командой не считаются.

Начнём с вещей очевидных. На Кубок конфедераций-2017 сборная России по футболу попала не по спортивному принципу, как все остальные команды-участницы, а лишь потому, что наша страна является организатором чемпионата мира 2018 года. Как и кем (в том числе) было добыто это право, напоминать не стоит. Влиянием и авторитетом президента РФ Владимира Путина, который, по сути, представлял заявку страны на право проведения планетарного футбольного форума. Безусловно, речь не идёт о том, что чемпионат был получен в нечестной борьбе или путём подкупа, о чём на всех углах кричали и кричат как американские коллеги, так и английские и прочие подобные, страдающие ненавистью к России. Бог им судья, материал не о том, а об игре главной команды страны. Конечно, хотелось бы и про бездарных чиновников упомянуть, и кое-что из области ведения прокуратуры, особенно если вспомнить недавнюю “прямую линию” с главой государства, но пока стоит остановиться лишь на выступлении.

С кем и как играет сборная России при её нынешнем тренерском штабе? Безусловно, пинать мёртвого медведя, это любой смелый. Но если не подводить факты и итоги, куда двигаться дальше? А данные таковы: при Станиславе Черчесове национальная команда на текущий момент времени провела 12 матчей. Четыре выиграла (у Ганы, Румынии, Венгрии и Новой Зеландии), три сыграла вничью (с Турцией, Бельгией и Чили), пять проиграла (Коста-Рике, Катару, Кот-д’Ивуару, Португалии и Мексике). Статистика удручающая, хотя в соперниках были и достаточно крепкие по нынешним временам сборные. Но, как ни крути, это не оппоненты уровня Германии, Бразилии или Испании с Италией.

Сборная России по футболу в последнее время действует, не пойми как. Сначала у нас главный тренер решает, что пять защитников, это необходимость. Потом в поединке с Мексикой осознаёт, что нужны два форварда, а не один. Новую Зеландию, которую португальцы легко “вынесли” со счётом 4:0, мы обыгрываем с трудом, с шансами пропустить минимум дважды. Латиноамериканцам в решающей встрече уступаем, хоть и забиваем первыми. “Зелёные”, на минуточку, на чемпионатах мира по футболу ничего серьёзного не добивались. А все их хоть какие-то успехи были связаны с участием в домашних первенствах (1970 и 1986 годы). Основной вратарь нашей сборной уже давно не в своей тарелке, пропускает нелепые голы и в еврокубках, и за национальную команду. После матча с Мексикой весь интернет оказался усыпан фотожабами и мемами, причём, по делу. Если с нервами не всё в порядке – не надо вставать в рамку.

Дальше – больше. Абсолютно не обкатанная защита ошибается раз за разом. Разговоры о том, что в России плохой выбор футболистов, не выдерживают никакой критики. Васин, Кудряшов, Джикия – это что, единственные исполнители для первой команды страны? Господин вице-премьер как-то сказал, что “мы все на верном пути”. Получается, что нет. Именно при его руководстве, прямом или косвенном, хотя какое может быть косвенное руководство у главного спортивного чиновника страны, отечественный футбол пришёл в упадок. Хуже было только во времена Российской Империи, когда уже более чем 100 лет назад проигрывали 0:16 Германии. У нынешней сборной нет плана на игру, всё строится на эмоциях, на кураже, на “авось”. Вдруг отличимся, вдруг соперник пропустит. Далеко не самая сильная мексиканская команда, оказывается, вполне способна нас перебегать и забить ровно столько, сколько требуется. У команды нет класса, а это самое печальное. Даже со слабым составом можно попытаться дать бой. Если тренерский штаб это не понимает – грош цена такому штабу. Было печально смотреть на жалкие потуги сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

Постепенно завершая: лишь чудо вкупе с сверхудачным жребием группового этапа домашнего чемпионата мира-2018 позволит команде надеяться (именно, надеяться), на выход в плей-офф. В противном случае, всё завершится таким же фиаско, которое мы все наблюдали накануне. Нельзя сказать, что ребята не старались. Азарт и настрой Жиркова (правда, не без участия явно не объективного рефери из великой футбольной страны Саудовская Аравия), оказались в паре моментов излишним. Самедов еле скрывал мужские слёзы, кратко отвечая во флеш-интервью после матча. На капитана чемпиона России, спартаковца Глушакова было жаль смотреть, настолько он был расстроен. Да не обидится никто из игроков, если не все фамилии прозвучали. Ответственность лежит на штабе, и вовсе не потому, что команда проиграла. Нет перспективы, а капитан корабля должен отвечать за его курс и жизнеспособность.

В полуфиналах Кубка конфедераций-2017 сыграют Португалия, Мексика, Чили и Германия (чудес вроде Камеруна и Австралии, понятное дело, не будет, следует быть реалистами). Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Воскресенье, июня 25, 2017 at 16:54 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Новости мирового футбола

 

Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

Аргентина, апертура
Аргентина, клаусура
Аргентина, национальная лига Б
Боливия, апертура
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Бразилия, серия А
Бразилия, серия В
Бразилия, паулиста А1
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Уругвай, апертура
Уругвай, клаусура
Уругвай, примера лигуилла
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Чили, клаусура
Эквадор, серия А, апертура
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Канада, соккер-лига
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Алжир, первый дивизион
Египет, премьер-лига
Марокко, премьер-лига
Тунис, А-лига
ЮАР, премьер-лига

 

Вьетнам, В-лига
Иран, премьер-лига
Катар, старс-лига
Китай, лига А
Корея, K-League
Кувейт, первый дивизион
Ливан, первая лига
Малайзия, суперлига
ОАЭ, премьер-лига
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Сингапур, С-лига
Сирия, первый дивизион
Япония, J-лига
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Гватемала, лига насионал, апертура
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Гондурас, лига насионал, апертура
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Коста-Рика, примера, апертура
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Мексика, апертура
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Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

Новости футбола

 

Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1672
2. Аргентина - 1626
3. Германия - 1511
4. Чили - 1422
5. Колумбия - 1366
6. Франция - 1332
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 1267
9. Швейцария - 1263
10. Испания - 1198
10. Польша - 1198
12. Италия - 1193
13. Уэльс - 1119
13. Англия - 1119
15. Перу - 1108
16. Уругвай - 1099
17. Мексика - 1050
18. Хорватия - 1033
19. Коста-Рика - 913
20. Египет - 903

 

63. Россия - 561

 

4. Чили - 1422
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 167
17. Мексика - 1050
95. Новая Зеландия - 344

 

Следующий пересчёт: 06.07.2017

 

Футбольные новости

 

 

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