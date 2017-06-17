Россия начала домашний Кубок конфедераций с победы над Новой Зеландией – 2:0

Сборной России волей календаря пришлось начинать домашний Кубок конфедераций-2017 матчем с объективно наиболее слабой командой из всего состава участников, представителем конфедерации Океания Новой Зеландией. Прогнозируемая победа была добыта, хотя некоторые вопросы, особенно касательно последовательных действий в атаке остались.

Кубок конфедераций-2017

17 июня 2017 года, суббота. Санкт-Петербург, Россия. Стадион “Санкт-Петербург”. 50 251 зритель.

Главный судья – Вильмар Рольдан (Колумбия).

Сборная России – Сборная Новой Зеландии – 2:0

Голы: Майкл Боксолл, 31 – в свои ворота (1:0). Фёдор Смолов, 69 (2:0).

Команда Станислава Черчесова, тренерское будущее которого в сборной во многом зависит и от выступления на домашнем Кубке конфедераций, конечно, Новую Зеландию обыгрывать должна была априори. Если не брать верх над соперниками подобного уровня, то зачем вообще тогда появляться на мундиале, где “проходных” оппонентов точно не будет. В классе, конечно, национальная команда “аборигенов” значительно превзошла, за исключением нескольких моментов во втором тайме, не дав им ничего показать в атаке. Однако игру высокого образца российская сборная, следует сказать честно, не продемонстрировала. По сути, все забитые голы были следствием ошибок в рядах “All Whites”, отсутствием должной слаженности. Следует чётко понимать, что такое огромное количество игрового пространства, которое предоставили новозеландцы сборной России, ни в дальнейших встречах на Кубке конфедераций, не в последующих товарищеских матчах и уж, тем более, на чемпионате мира никто не предоставит. Новая Зеландия и у себя в конфедерации то, даже с уходом австралийцев в зону Азии, далеко не безупречна. На турнир в Россию она вообще пробилась лишь благодаря победе по пенальти над Папуа-Новой Гвинеей (уверены, далеко не каждый хотя бы приблизительно покажет на карте, где находится это государство, даже зная, что это Океания).

Тем не менее, следует отметить, что результат положительный, а это главное, да и отдельными отрезками команда показывала весьма добротный футбол. Игровая схема осталась прежней, той, которая наигрывалась Черчесовым уже давно. Три центральных защитника (Кудряшов, Васин и Джикия), двое активных фланговых игрока (Жирков и Самедов), “опорный” Глушаков, перед ним атакующие Головин с Ерохиным, а непосредственно в атаке Смолов и Полоз. По ходу встречи Полоза сменил Бухаров, мало чем отметившийся на поле, Ерохина поменял Тарасов, а Смолова уже в самой концовке символически Миранчук. Не очень порадовала статистика ударов – 17:10 (в створ 7:2), пять офсайдов при нуле у соперника и большее количество фолов, чем у “аборигенов” (13:11). Да и мячом играя с подобным оппонентом у себя дома следует владеть побольше, чем 57%.

Что же касается непосредственно голов, то первый из них на 31-й минуте записали как автогол Боксолла, хотя вполне можно было бы отдать его и Глушакову. Россияне забили после того, как сработал прессинг на чужой половине поля – Ерохин “обокрал” соперника, выдал пас на Полоза, тот моментально на Глушакова, а спартаковец, выскочив один на один с голкипером, хладнокровно перебросил через него мяч. В последний момент, правда, уже на ленточке его догнал один из двух защитников, бросившихся спасать положение, и от его руки после отскока от штанги круглый окончательно и закатился в сетку. Второй необходимый гол, который следовало оформлять, что бы исключить любые неприятные неожиданности в концовке случился на 69-й минуте встречи, после того, как россияне явно прибавили в скорости. Смолов из центральной зоны исполнил перевод на правую бровку, Самедов моментально продолжил прострелом в район линии вратарской, где не без ошибки всё того же Боксолла, промахнувшегося мимо мяча, с ближнего расстояния спокойно забил Смолов. На 76-й минуте откровенно спас Акинфеев, отбивший мощный выстрел Томаса примерно с 17-18 метров. И практически тут же показал отличную реакцию Жирков, вынесший игровой снаряд из угла ворот после розыгрыша корнера.

Резюмируя, не стоит называть успех россиян уверенным. Хотя и давать определение игре сборной как плохой или посредственной, конечно, тоже не нужно. Должный уровень был показан, результат есть. Теперь всё покажут игры с более сильными соперниками, Португалией и Мексикой. С ними, наверняка, будет избран оборонительный вариант расстановки с одним форвардом.

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