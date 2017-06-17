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17 июня 2017

Россия начала домашний Кубок конфедераций с победы над Новой Зеландией – 2:0

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Сборной России волей календаря пришлось начинать домашний Кубок конфедераций-2017 матчем с объективно наиболее слабой командой из всего состава участников, представителем конфедерации Океания Новой Зеландией. Прогнозируемая победа была добыта, хотя некоторые вопросы, особенно касательно последовательных действий в атаке остались.

Кубок конфедераций-2017
17 июня 2017 года, суббота. Санкт-Петербург, Россия. Стадион “Санкт-Петербург”. 50 251 зритель.
Главный судья – Вильмар Рольдан (Колумбия).
Сборная России – Сборная Новой Зеландии – 2:0
Голы: Майкл Боксолл, 31 – в свои ворота (1:0). Фёдор Смолов, 69 (2:0).

Команда Станислава Черчесова, тренерское будущее которого в сборной во многом зависит и от выступления на домашнем Кубке конфедераций, конечно, Новую Зеландию обыгрывать должна была априори. Если не брать верх над соперниками подобного уровня, то зачем вообще тогда появляться на мундиале, где “проходных” оппонентов точно не будет. В классе, конечно, национальная команда “аборигенов” значительно превзошла, за исключением нескольких моментов во втором тайме, не дав им ничего показать в атаке. Однако игру высокого образца российская сборная, следует сказать честно, не продемонстрировала. По сути, все забитые голы были следствием ошибок в рядах “All Whites”, отсутствием должной слаженности. Следует чётко понимать, что такое огромное количество игрового пространства, которое предоставили новозеландцы сборной России, ни в дальнейших встречах на Кубке конфедераций, не в последующих товарищеских матчах и уж, тем более, на чемпионате мира никто не предоставит. Новая Зеландия и у себя в конфедерации то, даже с уходом австралийцев в зону Азии, далеко не безупречна. На турнир в Россию она вообще пробилась лишь благодаря победе по пенальти над Папуа-Новой Гвинеей (уверены, далеко не каждый хотя бы приблизительно покажет на карте, где находится это государство, даже зная, что это Океания).

Тем не менее, следует отметить, что результат положительный, а это главное, да и отдельными отрезками команда показывала весьма добротный футбол. Игровая схема осталась прежней, той, которая наигрывалась Черчесовым уже давно. Три центральных защитника (Кудряшов, Васин и Джикия), двое активных фланговых игрока (Жирков и Самедов), “опорный” Глушаков, перед ним атакующие Головин с Ерохиным, а непосредственно в атаке Смолов и Полоз. По ходу встречи Полоза сменил Бухаров, мало чем отметившийся на поле, Ерохина поменял Тарасов, а Смолова уже в самой концовке символически Миранчук. Не очень порадовала статистика ударов – 17:10 (в створ 7:2), пять офсайдов при нуле у соперника и большее количество фолов, чем у “аборигенов” (13:11). Да и мячом играя с подобным оппонентом у себя дома следует владеть побольше, чем 57%.

Что же касается непосредственно голов, то первый из них на 31-й минуте записали как автогол Боксолла, хотя вполне можно было бы отдать его и Глушакову. Россияне забили после того, как сработал прессинг на чужой половине поля – Ерохин “обокрал” соперника, выдал пас на Полоза, тот моментально на Глушакова, а спартаковец, выскочив один на один с голкипером, хладнокровно перебросил через него мяч. В последний момент, правда, уже на ленточке его догнал один из двух защитников, бросившихся спасать положение, и от его руки после отскока от штанги круглый окончательно и закатился в сетку. Второй необходимый гол, который следовало оформлять, что бы исключить любые неприятные неожиданности в концовке случился на 69-й минуте встречи, после того, как россияне явно прибавили в скорости. Смолов из центральной зоны исполнил перевод на правую бровку, Самедов моментально продолжил прострелом в район линии вратарской, где не без ошибки всё того же Боксолла, промахнувшегося мимо мяча, с ближнего расстояния спокойно забил Смолов. На 76-й минуте откровенно спас Акинфеев, отбивший мощный выстрел Томаса примерно с 17-18 метров. И практически тут же показал отличную реакцию Жирков, вынесший игровой снаряд из угла ворот после розыгрыша корнера.

Резюмируя, не стоит называть успех россиян уверенным. Хотя и давать определение игре сборной как плохой или посредственной, конечно, тоже не нужно. Должный уровень был показан, результат есть. Теперь всё покажут игры с более сильными соперниками, Португалией и Мексикой. С ними, наверняка, будет избран оборонительный вариант расстановки с одним форвардом.

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Опубликовано Суббота, июня 17, 2017 at 23:59 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

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Уругвай, апертура
Уругвай, клаусура
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Тунис, А-лига
ЮАР, премьер-лига

 

Вьетнам, В-лига
Иран, премьер-лига
Катар, старс-лига
Китай, лига А
Корея, K-League
Кувейт, первый дивизион
Ливан, первая лига
Малайзия, суперлига
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Сингапур, С-лига
Сирия, первый дивизион
Япония, J-лига
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Гондурас, лига насионал, апертура
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Коста-Рика, примера, апертура
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Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1672
2. Аргентина - 1626
3. Германия - 1511
4. Чили - 1422
5. Колумбия - 1366
6. Франция - 1332
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 1267
9. Швейцария - 1263
10. Испания - 1198
10. Польша - 1198
12. Италия - 1193
13. Уэльс - 1119
13. Англия - 1119
15. Перу - 1108
16. Уругвай - 1099
17. Мексика - 1050
18. Хорватия - 1033
19. Коста-Рика - 913
20. Египет - 903

 

63. Россия - 561

 

4. Чили - 1422
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 167
17. Мексика - 1050
95. Новая Зеландия - 344

 

Следующий пересчёт: 06.07.2017

 

Футбольные новости

 

 

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