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6 июня 2017

Разгромив Венгрию, Россия вселила надежду перед Кубком конфедераций – 3:0

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Сборная России по футболу не часто радует своих поклонников хорошим результатом вкупе с добротной игрой. Минувшим днём в контрольном поединке с Венгрией эти два редких события произошли, что и обеспечило уверенную победу над прошлогодним четвертьфиналистом Евро-2016. Напомним, тогда Венгрия сумела выйти с первого места из группы с Австрией (2:0), Исландией (1:1) и Португалией (3:3), но затем была разгромлена Бельгией (4:0).

Товарищеский матч.
5 июня 2017 года, понедельник. Будапешт, Венгрия. Стадион “Гроупама Арена”. 13 000 зрителей.
Главный судья – Кристиан Дингерт (Германия).
Сборная Венгрии – Сборная России – 0:3
Голы: Смолов, 20 (0:1). Эппель, 40 – в свои ворота (0:2). Полоз, 89 (0:3).

В Будапеште на “Гроупама Арене” временами удалось увидеть то, что поклонники национальной сборной давно ждут от тренерского штаба Станислава Черчесова. А именно, коктейль из качественной игры и хорошего итогового результата. Безусловно, это пока лишь лучик надежды, и что ждать от сборной России в дальнейшем, как показывает история, прогнозировать очень сложно. Не раз такое бывало, что авансы, которыми награждали главную футбольную команду страны, в один миг разбивались на мелкие осколки, словно ваза из хрусталя, неловкой рукой сброшенная со стола. Тем более не стоит почивать на лаврах, зная де-факто, что Венгрия играла далеко не сильнейшим составом. Однако всё познаётся в сравнении, и если вспомнить, что не так уж и давно россияне умудрились проиграть Катару, то поводы для оптимизма после встречи с “мадьярами” имеются.

Уже по итогам первого тайма подопечные Станислава Черчесова сделали серьёзную заявку на победу, забив хозяевам не слишком заполненной главной арены Венгрии и футбольного клуба “Ференцварош” дважды. Сперва качественный гол, из разряда тех, что принято называть “мастерскими”, забил Фёдор Смолов, отличившийся после сольного прохода и обводки нескольких оппонентов. Затем чуть позже в сложной ситуации Мартон Эппель срезал мяч в собственные ворота, когда и без его помощи россияне вполне могли оформить второй мяч. Вторую половину сборная России провела более спокойно, стараясь действовать по счёту и излишне не рисковать. Венгры имели лишь одну явную возможность отличиться, все остальные ситуации стоит отнести лишь к потенциальным угрозам. Они ни к чему не привели, и Игорь Акинфеев сумел записать в свою личную статистику ещё один “сухой” матч за национальную команду. Правда, не обошлось и без ложки дёгтя. Команда понесла очередную потерю – полузащитника Романа Зобнина вынесли с поля на носилках, и, судя по всему,  ему предстоит многомесячное лечение.

Фрагментами российская национальная команда смотрелась неплохо, некоторые контуры коллектива, который собрался достойно выступить на домашнем чемпионате мира, разглядеть было можно. Но пока не более того. Чехарда и игра в “пятнашки” с составом продолжается. Отчасти потому, что у нас объективно самое слабое поколение футболистов даже не за годы, а за десятилетия. Многие эксперты, да что там говорить, простые болельщики говорят и понимают, что это так. А тут ещё и травмы, которые выкашивают из рядов сборной не просто рядовых бойцов, а тех, от которых в большой степени зависит показанный на поле результат (Дзагоев, Дзюба, тот же Зобнин и не только они). Матч с венграми показал, как тяжело мы выходим из-под прессинга, а ведь команде Черчесова противостоял далеко не мировой гранд. Если не брать в расчёт Новую Зеландию (первый соперник на Кубке конфедераций-2017), то Португалия и Мексика, однозначно, сильнее коллектива Бернда Шторка.

Отметим, что Черчесов, вероятно, наконец, в целом определился с составом. В центре защиты вновь появились Васин и Кудряшов, а компанию им составил Джикия, вполне справившийся со своей задачей. Позиция крайнего правого оборонца закрепилась за Жирковым, хотя ему ещё составит конкуренцию Дмитрий Комбаров, пропускавший отчётный матч по причине небольшого повреждения. Дуэт атакеров Бухаров-Смолов, судя по всему, рассматривается теперь как основной (но ещё есть Полоз, удачно вышедший на замену и забивший гол). Вместе с Глушаковым в центре поля неплохо смотрится Газинский, а Головин, будем надеяться, за последний год серьёзно повзрослел, в том числе и на уровне понимания того, чем и для кого он занимается на поле. На правой бровке добротно выглядит Самедов, которого, в случае необходимости, может подменить Смольников.

В целом, резюмируя, стоит признать, что лихие весёлые времена эпохи Гуса Хиддинка, когда на бегущую, яркую и заводную команду, рвущую в клочья Голландию в четвертьфинале Евро, было любо-дорого смотреть, прошли. Сейчас сборная России не от хорошей жизни коллектив оборонительный и ожидать от неё спектакля аля “Барселона” не приходится. Посмотрим, что будет 9 числа в поединке с Чили. Лучшим игроком же этого матча следует признать Фёдора Смолова. Он и гол замечательный забил, и действовал нестандартно с выдумкой, да и вообще, продемонстрировал, что не зря второй сезон подряд примеряет на себя лавры лучшего бомбардира премьер-лиги.

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Опубликовано Вторник, июня 6, 2017 at 5:23 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

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Китай, лига А
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Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1672
2. Аргентина - 1626
3. Германия - 1511
4. Чили - 1422
5. Колумбия - 1366
6. Франция - 1332
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 1267
9. Швейцария - 1263
10. Испания - 1198
10. Польша - 1198
12. Италия - 1193
13. Уэльс - 1119
13. Англия - 1119
15. Перу - 1108
16. Уругвай - 1099
17. Мексика - 1050
18. Хорватия - 1033
19. Коста-Рика - 913
20. Египет - 903

 

63. Россия - 561

 

4. Чили - 1422
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 167
17. Мексика - 1050
95. Новая Зеландия - 344

 

Следующий пересчёт: 06.07.2017

 

Футбольные новости

 

 

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