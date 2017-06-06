Разгромив Венгрию, Россия вселила надежду перед Кубком конфедераций – 3:0

Сборная России по футболу не часто радует своих поклонников хорошим результатом вкупе с добротной игрой. Минувшим днём в контрольном поединке с Венгрией эти два редких события произошли, что и обеспечило уверенную победу над прошлогодним четвертьфиналистом Евро-2016. Напомним, тогда Венгрия сумела выйти с первого места из группы с Австрией (2:0), Исландией (1:1) и Португалией (3:3), но затем была разгромлена Бельгией (4:0).

Товарищеский матч.

5 июня 2017 года, понедельник. Будапешт, Венгрия. Стадион “Гроупама Арена”. 13 000 зрителей.

Главный судья – Кристиан Дингерт (Германия).

Сборная Венгрии – Сборная России – 0:3

Голы: Смолов, 20 (0:1). Эппель, 40 – в свои ворота (0:2). Полоз, 89 (0:3).

В Будапеште на “Гроупама Арене” временами удалось увидеть то, что поклонники национальной сборной давно ждут от тренерского штаба Станислава Черчесова. А именно, коктейль из качественной игры и хорошего итогового результата. Безусловно, это пока лишь лучик надежды, и что ждать от сборной России в дальнейшем, как показывает история, прогнозировать очень сложно. Не раз такое бывало, что авансы, которыми награждали главную футбольную команду страны, в один миг разбивались на мелкие осколки, словно ваза из хрусталя, неловкой рукой сброшенная со стола. Тем более не стоит почивать на лаврах, зная де-факто, что Венгрия играла далеко не сильнейшим составом. Однако всё познаётся в сравнении, и если вспомнить, что не так уж и давно россияне умудрились проиграть Катару, то поводы для оптимизма после встречи с “мадьярами” имеются.

Уже по итогам первого тайма подопечные Станислава Черчесова сделали серьёзную заявку на победу, забив хозяевам не слишком заполненной главной арены Венгрии и футбольного клуба “Ференцварош” дважды. Сперва качественный гол, из разряда тех, что принято называть “мастерскими”, забил Фёдор Смолов, отличившийся после сольного прохода и обводки нескольких оппонентов. Затем чуть позже в сложной ситуации Мартон Эппель срезал мяч в собственные ворота, когда и без его помощи россияне вполне могли оформить второй мяч. Вторую половину сборная России провела более спокойно, стараясь действовать по счёту и излишне не рисковать. Венгры имели лишь одну явную возможность отличиться, все остальные ситуации стоит отнести лишь к потенциальным угрозам. Они ни к чему не привели, и Игорь Акинфеев сумел записать в свою личную статистику ещё один “сухой” матч за национальную команду. Правда, не обошлось и без ложки дёгтя. Команда понесла очередную потерю – полузащитника Романа Зобнина вынесли с поля на носилках, и, судя по всему, ему предстоит многомесячное лечение.

Фрагментами российская национальная команда смотрелась неплохо, некоторые контуры коллектива, который собрался достойно выступить на домашнем чемпионате мира, разглядеть было можно. Но пока не более того. Чехарда и игра в “пятнашки” с составом продолжается. Отчасти потому, что у нас объективно самое слабое поколение футболистов даже не за годы, а за десятилетия. Многие эксперты, да что там говорить, простые болельщики говорят и понимают, что это так. А тут ещё и травмы, которые выкашивают из рядов сборной не просто рядовых бойцов, а тех, от которых в большой степени зависит показанный на поле результат (Дзагоев, Дзюба, тот же Зобнин и не только они). Матч с венграми показал, как тяжело мы выходим из-под прессинга, а ведь команде Черчесова противостоял далеко не мировой гранд. Если не брать в расчёт Новую Зеландию (первый соперник на Кубке конфедераций-2017), то Португалия и Мексика, однозначно, сильнее коллектива Бернда Шторка.

Отметим, что Черчесов, вероятно, наконец, в целом определился с составом. В центре защиты вновь появились Васин и Кудряшов, а компанию им составил Джикия, вполне справившийся со своей задачей. Позиция крайнего правого оборонца закрепилась за Жирковым, хотя ему ещё составит конкуренцию Дмитрий Комбаров, пропускавший отчётный матч по причине небольшого повреждения. Дуэт атакеров Бухаров-Смолов, судя по всему, рассматривается теперь как основной (но ещё есть Полоз, удачно вышедший на замену и забивший гол). Вместе с Глушаковым в центре поля неплохо смотрится Газинский, а Головин, будем надеяться, за последний год серьёзно повзрослел, в том числе и на уровне понимания того, чем и для кого он занимается на поле. На правой бровке добротно выглядит Самедов, которого, в случае необходимости, может подменить Смольников.

В целом, резюмируя, стоит признать, что лихие весёлые времена эпохи Гуса Хиддинка, когда на бегущую, яркую и заводную команду, рвущую в клочья Голландию в четвертьфинале Евро, было любо-дорого смотреть, прошли. Сейчас сборная России не от хорошей жизни коллектив оборонительный и ожидать от неё спектакля аля “Барселона” не приходится. Посмотрим, что будет 9 числа в поединке с Чили. Лучшим игроком же этого матча следует признать Фёдора Смолова. Он и гол замечательный забил, и действовал нестандартно с выдумкой, да и вообще, продемонстрировал, что не зря второй сезон подряд примеряет на себя лавры лучшего бомбардира премьер-лиги.

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