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4 июня 2017

Мадридский “Реал” в двенадцатый раз выиграл Лигу чемпионов (Кубок чемпионов)

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Мадридский “Реал” разгромил в финале Лиги чемпионов сезона 2016\2017 туринский “Ювентус” и стал первым клубом в истории турнира, с тех пор, как он стал проводиться в формате с групповым этапом, который сумел выиграть соревнование два года подряд.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Финал.
3 июня 2017 года, суббота. Кардифф, Уэльс. Стадион “Миллениум”. 65 842 зрителя.
Главный судья – Феликс Брих (Мюнхен, Германия).
Ювентус (Турин, Италия) – Реал (Мадрид, Испания) – 1:4
Голы: Роналду, 20 (0:1). Манджукич, 27 (1:1). Касемиро, 61 (1:2). Роналду, 64 (1:3). Асенсио, 90 (1:4).

Возможно, в финале с таким подбором участников, многие болели не за “Реал”, а за “Ювентус”. Что, кстати, подтверждалось разнообразными опросами до матча, в частности, в России. И болели даже не за саму “старую синьору”, а главным образом за одного человека, за Джанлуиджи Буффона, который, выиграв за свою длинную спортивную биографию всё, что только можно, Лигу чемпионов пока не покорил. Не удалось и в этот раз. А мадридцы, наоборот, сотворили то, что не удалось даже несколько ранее доминировавшей ряд лет кряду в Европе “Барселоне”. С учётом прежних времён до изменения формата турнира “сливочные” взяли главный футбольный трофей Старого Света уже в двенадцатый раз. К тому же “Реал” по ходу пьесы обновил рекорд по количеству игр с голами во всех турнирах. Теперь таковых у “галактикос” 65. Команда, бесспорно, находится в великолепном игровом тонусе, что и продемонстрировал матч.

Дебют встречи, примерно её первые 10 минут, достаточно неожиданно остался за “Ювентусом”. Итальянская команда смело пошла вперёд, прижала “Реал” к воротам и имела несколько хороших возможностей отличиться с ходу. В частности, на 6-й минуте Пьянич с 22-х метров точно выстрелил в рамку, и Навасу пришлось основательно потрудиться, чтобы спасти свои ворота от гола. По истечении десяти минут “галактикос” освоились и отодвинули игру от своих владений, прибрав к ногам мяч и начав закручивать комбинации на чужой половине поля в поисках ключика от владений Буффона. Впрочем, серьёзная острота возникала редко, и игра надолго стабилизировалась в состоянии зыбкого равновесия. С той лишь ремаркой, что давление “Реала” с каждой минутой по капле, по две становилось всё более весомым. Наконец, всё вылилось в гол, и он был великолепен. Роналду забрал себе мяч в опорной зоне, передал его правее на Карвахаля, тот прекрасно и зряче вернул его португальцу уже около штрафной, а тому лишь оставалось проявить всё своё недюжее мастерство, отправив его в касание низом между Бонуччи и Хедирой. Небольшой рикошет не позволил Буффону спасти свою команду, мяч всё-таки заметно изменил направления полёта, от центра ворот, до угла.

Обрадованный забитым голом “Реал” решил немного передохнуть в обороне, а Массимилиано Аллегри, напротив, погнал своих подопечных вперёд. Очень легко стали проходить забросы в штрафную мадридцев, что должно было их вовремя насторожить. Осознание происходящего быстро не произошло, и “Юве” удалось сравнять счёт. Замечательный по красоте гол ударом через себя забил Марио Манджукич, послав мяч по высокой дуге в дальний угол ворот Наваса. После вновь установленного равенства на табло ситуация опять качнулась в недавнее прошлое. Опять “Реал” завладел инициативой и в позиционном нападении начал предпринимать попытки раскачать оборонительные редуты “старой синьоры”. До конца тайма это не удалось и, совершенно точно, за него “Ювентусу” стоит поставить минимум крепкую четвёрку, а то и четвёрку с плюсом. В целом, обе команды продемонстрировали, как они умеют подавлять соперника, а при необходимости и оперативно наказывать его за малейшие неточности или погрешности. “Ювентус” по большей части времени предоставлял оперативный простор мадридцам, однако только до определённой черты. Как только мяч подходил к последней трети поля, внимательность и контроль тут же делали своё дело, и сопернику ничего не оставалось, как либо пасовать в сторону (вариант – назад), либо терять контроль за игровым снарядом.

После такого первого тайма подавляющее большинство зрителей, наверняка, в перерыве смачно предвкушали продолжение банкета, в котором, как казалось, ещё очень много неизвестных. Реальность продемонстрировала абсолютно иное. “Реал” вышел из раздевалки “по-королевски”, заряженным до предела на борьбу и итоговый успех. Зинедин Зидан не зря ест свой хлеб, если за дюжину минут он сумел под трибунами так настроить своих подопечных. “Галактикос” начали планомерное наступление на ворота “Ювентуса”, усиливая натиск в геометрической прогрессии. Периодически игроки испанской команды настолько плотно окружали штрафную площадь туринцев, что их наставника Аллегри это должно было уже тревожить совсем не на шутку. Уже на 58-й минуте мог забивать Роналду, однако не успел замкнуть на штанге подачу Марселу. В следующем эпизоде Иско пробил с дальней дистанции – неточно. Атаки команды Зидана накатывались волна за волной. Избитый штамп, что “гол назревает”, в этой ситуации как раз к месту. Причём, о контрдействиях “Ювентуса” в эти моменты даже не было и речи. Мадридцы просто не отдавали оппоненту мяч, совершив, говоря баскетбольным языком, множество подборов на своём щите.

Подобное положение вещей долго продолжаться не могло. Бензема прорвался слева, выдал подачу на Крооса, его удар блокировали, но тут вторым темпом вовремя подключился Каземиро, пробив сходу. Мяч рикошетом от Хедиры влетел точно в нижний угол ворот, а Буффону не хватило лишь самую малость, чтобы спасти команду. Забив, футболисты “Реала” поняли, что на второй переворот ситуации “Юве” сил не хватит и продолжили атаковать. Вскоре после перехвата Модрича на чужой половине поля и его промежуточной стенки с Кархавалем отличился Роналду, примчавшийся бог знает откуда, но успевший опередить Кьеллини, исполнив “в касание” – 3:1. Буффона в этот момент и впоследствии было искренне жаль. А “галактикос” продолжили заниматься любимым делом – добиванием соперника. Футболисты “Ювентуса” грустно гуляли по полю, понимая, что уже ничего изменить нельзя. Матч туринцы завершили вдесятером (после удаления за вторую жёлтую карточку на 84-й минуте Куадрадо), ещё раз пропустив после выстрела Роналду со штрафного в стенку и дальнейшего прострела Марселу на Асенсио, который в упор поставил в поединке жирную точку. Оставшиеся секунды были абсолютной формальностью. Отдельно отметим Криштиану Роналду, который, без сомнения, стал лучшим игроком матча. Именно он открыл счёт, а затем забил ключевой третий гол, фактически оставивший “старую синьору” без шансов на продолжение борьбы. Наверняка приз “Золотой мяч” по итогам года опять достанется португальцу.

В заключение вспомним турниры Лиги чемпионов (Кубка чемпионов), в которых “Реал” становился победителем. На текущий момент времени подобных триумфов было двенадцать, что является европейским рекордом: 1956 год, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 и 2017.

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Опубликовано Воскресенье, июня 4, 2017 at 3:52 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
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Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

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Вместимость: 15 840
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Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

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Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
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Грузия, умаглеси лига
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Исландия, премьер-дивизион
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Литва, высшая лига
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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1672
2. Аргентина - 1626
3. Германия - 1511
4. Чили - 1422
5. Колумбия - 1366
6. Франция - 1332
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 1267
9. Швейцария - 1263
10. Испания - 1198
10. Польша - 1198
12. Италия - 1193
13. Уэльс - 1119
13. Англия - 1119
15. Перу - 1108
16. Уругвай - 1099
17. Мексика - 1050
18. Хорватия - 1033
19. Коста-Рика - 913
20. Египет - 903

 

63. Россия - 561

 

4. Чили - 1422
7. Бельгия - 1292
8. Португалия - 167
17. Мексика - 1050
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Следующий пересчёт: 06.07.2017

 

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