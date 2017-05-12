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12 мая 2017

«Золотой мяч-2017»: Роналду фаворит

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После хет-трика в ворота «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов букмекеры сделали Криштиану главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Этим летом нет футбольных топ – турниров, а в Кубке конфедераций не сыграет традиционный конкурент португальца Лионель Месси. Аргентинец забил в Ла Лиге больше Роналду, но именно «Реал» Криштиану сыграет в финале Лиги чемпионов и, вероятно, возьмет чемпионат Испании, сообщает http://favoritnr1.com

Шансы конкурентов

После хет-трика в матче с «Атлетико» в гонке бомбардиров Лиги чемпионов Роналду почти догнал Месси. Если португалец забьет «Ювентусу» в финале, то сравняется с Лео. При этом важность мячей Месси и Роналду не идет ни в какое сравнение – португалец начал забивать в плей-офф, а Месси колотил голы в основном в групповом раунде.

Букмекерская контора «1хВet» предлагает поставить на Роналду с коэффициентом 1.15, то есть букмекер уверен в триумфе Кри Ро. Коэффициент на Месси в «1хВet» – 4.96, что касается других претендентов, то немного несправедливым кажется коэффициент 5.6 на Джанлуиджи Буффона. Итальянский голкипер проводит великолепный сезон. Первый гол в плей-офф ЛЧ он пропустил только в ответном полуфинале с «Монако».

Позиции Криштиану крепки, но не настолько, чтобы не оставить конкурентам вообще никакого пространства для маневра.

Полный список котировок букмекерской конторы «1хБет» на обладателя «Золотого мяча-2017» выглядит так:

  • Криштиану Роналду – 1.15;
  • Лионель Месси – 4.96;
  • Джанлуиджи Буффон – 5.6;
  • Неймар – 11.0;
  • Луис Суарес – 15.0;
  • Килиан Мбаппе – 17.0;
  • Паоло Дибала – 17.0;
  • Роберт Левандовски – 20.0;
  • Эден Азар – 25.0;
  • Деле Алли – 25.0;
  • Гарет Бэйл – 25.0;
  • Серхио Рамос – 35.0;
  • Антуан Гризманн – 40.0;
  • Серхио Агуэро – 50.0.

 

 

 

Опубликовано Пятница, мая 12, 2017 at 15:11 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

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Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Бразилия - 1672
2. Аргентина - 1603
3. Германия - 1464
4. Чили - 1411
5. Колумбия - 1348
6. Франция - 1294
7. Бельгия - 1281
8. Португалия - 1259
9. Швейцария - 1212
10. Испания - 1204
11. Польша - 1183
12. Италия - 1165
13. Уэльс - 1119
14. Англия - 1103
15. Уругвай - 1097
16. Мексика - 1076
17. Перу - 1044
18. Хорватия - 1016
19. Египет - 910
20. Коста-Рика - 902

 

61. Россия - 561

 

7. Бельгия - 1281
5. Чили - 1411
8. Португалия - 1259
16. Мексика - 1076
112. Новая Зеландия - 301

 

Следующий пересчёт: 01.06.2017

 

Футбольные новости

 

 

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