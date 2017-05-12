«Золотой мяч-2017»: Роналду фаворит

После хет-трика в ворота «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов букмекеры сделали Криштиану главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Этим летом нет футбольных топ – турниров, а в Кубке конфедераций не сыграет традиционный конкурент португальца Лионель Месси. Аргентинец забил в Ла Лиге больше Роналду, но именно «Реал» Криштиану сыграет в финале Лиги чемпионов и, вероятно, возьмет чемпионат Испании, сообщает http://favoritnr1.com

Шансы конкурентов

После хет-трика в матче с «Атлетико» в гонке бомбардиров Лиги чемпионов Роналду почти догнал Месси. Если португалец забьет «Ювентусу» в финале, то сравняется с Лео. При этом важность мячей Месси и Роналду не идет ни в какое сравнение – португалец начал забивать в плей-офф, а Месси колотил голы в основном в групповом раунде.

Букмекерская контора «1хВet» предлагает поставить на Роналду с коэффициентом 1.15, то есть букмекер уверен в триумфе Кри Ро. Коэффициент на Месси в «1хВet» – 4.96, что касается других претендентов, то немного несправедливым кажется коэффициент 5.6 на Джанлуиджи Буффона. Итальянский голкипер проводит великолепный сезон. Первый гол в плей-офф ЛЧ он пропустил только в ответном полуфинале с «Монако».

Позиции Криштиану крепки, но не настолько, чтобы не оставить конкурентам вообще никакого пространства для маневра.

Полный список котировок букмекерской конторы «1хБет» на обладателя «Золотого мяча-2017» выглядит так: