«Золотой мяч-2017»: Роналду фаворит
После хет-трика в ворота «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов букмекеры сделали Криштиану главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».
Этим летом нет футбольных топ – турниров, а в Кубке конфедераций не сыграет традиционный конкурент португальца Лионель Месси. Аргентинец забил в Ла Лиге больше Роналду, но именно «Реал» Криштиану сыграет в финале Лиги чемпионов и, вероятно, возьмет чемпионат Испании, сообщает http://favoritnr1.com
Шансы конкурентов
После хет-трика в матче с «Атлетико» в гонке бомбардиров Лиги чемпионов Роналду почти догнал Месси. Если португалец забьет «Ювентусу» в финале, то сравняется с Лео. При этом важность мячей Месси и Роналду не идет ни в какое сравнение – португалец начал забивать в плей-офф, а Месси колотил голы в основном в групповом раунде.
Букмекерская контора «1хВet» предлагает поставить на Роналду с коэффициентом 1.15, то есть букмекер уверен в триумфе Кри Ро. Коэффициент на Месси в «1хВet» – 4.96, что касается других претендентов, то немного несправедливым кажется коэффициент 5.6 на Джанлуиджи Буффона. Итальянский голкипер проводит великолепный сезон. Первый гол в плей-офф ЛЧ он пропустил только в ответном полуфинале с «Монако».
Позиции Криштиану крепки, но не настолько, чтобы не оставить конкурентам вообще никакого пространства для маневра.
Полный список котировок букмекерской конторы «1хБет» на обладателя «Золотого мяча-2017» выглядит так:
- Криштиану Роналду – 1.15;
- Лионель Месси – 4.96;
- Джанлуиджи Буффон – 5.6;
- Неймар – 11.0;
- Луис Суарес – 15.0;
- Килиан Мбаппе – 17.0;
- Паоло Дибала – 17.0;
- Роберт Левандовски – 20.0;
- Эден Азар – 25.0;
- Деле Алли – 25.0;
- Гарет Бэйл – 25.0;
- Серхио Рамос – 35.0;
- Антуан Гризманн – 40.0;
- Серхио Агуэро – 50.0.