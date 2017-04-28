Лидеры сохранили статус-кво, страна замерла в ожидании дерби – итоги 25-го тура РФПЛ

“Спартак” на классе с минимальным счётом победил дома “Урал”, “Зенит” и “Краснодар” не оступились и сохранили статус-кво, а ЦСКА учинил в дерби разгром “Локомотиву”. Некоторое оживление и в стане аутсайдеров – “Арсенал” покинул зону вылета. Об этом и другом немного подробнее в нашем разборе тура.

25 апреля 2016 года, вторник. Ростов-на-Дону. Стадион “Олимп-2”. 7834 зрителя.

Главный судья – Алексей Николаев (Москва).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа (Уфа) – 1:0

Гол: Полоз, 23 (1:0).

Поединок между дончанами и уфимцами ожидаемо богатым на голы не выдался. Сильная сторона обеих коллективов это грамотная игра в обороне, а вот в нападении и у тех, и у других проблемы проявляются частенько. Было заметно, что “Ростов” отдал много сил и эмоцией в недавней яркой для клуба игре со “Спартаком”. Поэтому данную встречу команда Ивана Данильянца и Курбана Бердыева проводила скорее на “морально-волевых”. У “Ростова” нет качественной длинной скамейки запасных, вдобавок несколько важных футболистов сейчас находятся на лечении. Как следствие всего вышеперечисленного, нелегко складывавшийся матч и один единственный гол в исполнении Дмитрия Полоза, после которого ростовчане окончательно окопались в своих защитных редутах. Конечно, против более классного клуба, чем “Уфа”, этот номер мог бы и не пройти, до финального свистка времени было очень много и отстоять ворота на замке было бы сложно. Но против команды Сергея Семака, в очередной раз продемонстрировавшей бессилие в нападении, всё сложилось весьма благополучно. Моментов гости создали много, но реализовать ничего не смогли, так как уровень индивидуального мастерства, да и вообще командное взаимодействие у уфимцев сейчас очень хромают. Знаковым событием встречи стал очередной “сухарь” Никиты Медведева. Если “Ростов” в воскресенье не пропустит до 78-й минуты от “Амкара”, то Медведев побьёт казавшийся всеми вечный рекорд Руслана Нигматуллина, сохранявшего свои ворота в неприкосновенности 939 минут подряд (сейчас у Медведева 862).

25 апреля 2016 года, вторник. Москва. Стадион “Открытие Арена”. 30 823 зрителя.

Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0

Гол: Фернандо, 23 (1:0).

“Спартак” вновь был вынужден сыграть без форвардов, хотя потери “Урала” в центре поля выглядели ещё весомее. Уставшие соперники после недавних встреч прошлого тура провели упорный матч, в котором не было много опасных голевых моментов. Всё решил единственный мяч, забитый в середине первого тайма дальним ударом Фернандо, которому весьма помог рикошет от защитника. Забив, “Спартак” стал действовать по ситуации, в первую очередь, не забывая об обороне, хотя и имел немало моментов, которые реализовать не смог. Где-то прекрасно сыграл Заболотный, а в других случаях свою работу чётко выполнили оборонцы. Финальные минуты выдались нервными. Груз ответственности за результат вынудил красно-белых прижаться к своим воротам, и в ряде случаев это могло бы закончиться для лидера первенства плачевно. Однако минимальное преимущество отстоять удалось, что означало очередные три очка в чемпионскую копилку. “Урал” в целом оставил хорошее впечатление, особенно если учитывать кадровые проблемы, которые свалились на голову рулевого “шмелей” Александра Тарханова. Да и игровой отрезок сложный, впереди третья гостевая встреча подряд, а потом и финал Кубка России с “Локомотивом” в Сочи. “Спартак” сделал ещё один важный шаг к золотым медалям, вновь восстановив отрыв до десяти баллов. Сухая победа, хоть и не самая яркая, должна придать уверенности команде Массимо Карреры перед как теперь уже всем ясно главной игрой сезона – дерби с ЦСКА в следующем туре. Если красно-белые хотя бы не уступят, первое место в первенстве от них уже точно никуда не уйдёт.

26 апреля 2016 года, среда. Москва. Стадион “Газовик”. 5543 зрителя.

Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Оренбург (Оренбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1

Гол: Жулиано, 17 – с пенальти (0:1).

“Зенит” одержал минимальную победу над “Оренбургом”, явно чувствуя себя не в своей тарелке по причине потерь Дзюбы и Кокорина. Атакующие действия сине-бело-голубых были скованными и неуклюжими. На помощь пришёл ветеран Юрий Жирков, заработавший одиннадцатиметровый. Лидерство “Зенита” после первого тайма со счётом 1:0 смотрелось скорее удачей, чем действительно трудовой заслугой. Питерцы ожидаемо начали игру “первым номером”, как и полагается более классной команде, но сумбура и непонимания в атаке было хоть отбавляй. Джорджевич из состава выпадал, а вся опасность исходила от Дании и Шатова, которые регулярно перемещались с краёв в центр. В целом оборонцы “Оренбурга” действовали неплохо, но подвёл Георгиев, сфоливший в штрафной площади на Жиркове. Очередной, как теперь уже многие шутят “плановый” для питерцев пенальти, за гостей реализовал Жулиано. В дальнейшем уральцы смогли перевести игру на половину поля гостей, и даже имели в концовке тайма шанс отыграться – спас Лунёв. Вторую половину встречи “Зенит” провёл так же не слишком убедительно, имея лишь один реальный шанс удвоить преимущество – Шатов отдал отличный пас Данни, но тот в ближнем бою переиграть Руденко не смог. Всё остальное время питерцы в основном занимались разрушением атак хозяев поля, которые методично грузили мяч в штрафную как с игры, так и со стандартов. В итоге “Оренбург” так и не спасся, а “Зенит” увёз гостевые три очка, что называется “на тоненького”.

26 апреля 2016 года, среда. Тула. Стадион “Арсенал”. 11 730 зрителей.

Главный судья – Александр Егоров (Саранск).

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:0

Голы: Григалава, 31 (1:0). Расич, 80 (2:0).

Туляки воспользовались фактором своего поля на сто процентов. Матч во многом определял дальнейшую судьбу команды, а её тренера Сергея Кирьякова в частности тоже. Трибуны гнали “канониров” вперёд, хотя и не забыли вывесить не совсем уместный для этой ситуации баннер с требованием отставки рулевого. Пожалуй, именно фактор настроя стал решающим для всего поединка. Стартовые минуты были за гостями, но “лётчики” свои моменты разбазарили, в отличие от “Арсенала”, который шансы не упустил. Через полчаса после стартового свистка Бурмистров исполнил прекрасную подачу с левого фланга, а Григалава, перепрыгнув всех, головой отправил мяч в дальний угол. Концовка первого тайма прошла очень активно, туляки неоднократно угрожали воротам гостей, нередко останавливавших их атаки только ценой фола. Во второй половине “Арсенал” нашёл в себе силы добавить ещё. Ходили в атаку крайние оборонцы Александров и Комбаров, активничал на острие Думбия. “Крылья” же как-то сникли, ничем не парировали, не помог даже выход бывшего хавбека лондонского “Арсенала” Александра Глеба. Замены Кирьякова, напротив, оказались очень удачными. Второй гол соорудили два футболиста, появившиеся на поле после перерыва. Горбатенко длинным красивым пасом вывел Расича на ворота, и аргентинец аккуратно перебросил Конюхова, не слишком разумно покинувшего свой пост. “Пушкари” выиграли один из ключевых поединков в борьбе за выживание в элите, сравнялись по очкам с “лётчиками”, но обошли их по дополнительным показателям и теперь находятся в зоне стыковых матчей.

26 апреля 2016 года, среда. Казань. Стадион “Казань Арена”. 15 121 зритель.

Главный судья – Евгений Турбин (Москва).

Рубин (Казань) – Терек (Грозный) – 0:1

Гол: Мбенг, 44 (0:1).

Скучный матч, много о нём говорить не хочется. Напряжённое бодание с бледным продуктом на выходе, констатировавшим очередной конфуз “Рубина”. Возможно, ничья была бы более справедливым исходом, однако свой шанс “Терек” не упустил, забив в контратаке усилиями Аблая Мбенга. Равная игра продолжилась и во второй половине, небольшое преимущество у хозяев наблюдалось лишь в зарабатывании бесполезных угловых у ворот Городова. За счёт чего могут прибавить казанцы при Хави Грасии, остаётся загадкой уже давно. Очередной матч без толковой игры в атаке и с посредственной, если не плохой, в обороне. “Терек” мог забить и второй гол в концовке, но спас Рыжиков и его любимая перекладина. Чеченский клуб закрыл свою неприятную серию и несколько поправил турнирные дела. При удачном для них раскладе грозненцы ещё могут вмешаться в борьбу за попадание в Лигу Европы. “Рубину” же следует забыть плохой сезон как страшный сон. Перед руководством клуба летом будет стоять серьёзная задача определения дальнейшего вектора развития.

26 апреля 2016 года, среда. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 16 940 зрителей.

Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:4

Голы: Дзагоев, 11 (1:0). Витиньо, 39 (2:0). Головин, 45 (3:0). Натхо, 52 (4:0).

Центральный матч тура выдался, неожиданно, что называется “в одну калитку”. Армейцы Виктора Гончаренко учинили “Локомотиву” настоящий погром, переиграв соперника по всем статьям и спустив сего с рельсов в кювет. Да, ЦСКА прилично выше “Локо” в турнирной таблице, однако последнему без ярких всплесков всёже удавалось в последнее время добиваться приличных результатов. Но этот поединок оказался для подопечных Юрия Сёмина настоящим кошмаром. “Железнодорожники” показали тоскливый футбол, античудесным образом превратившись из локомотива в дрезину. Интрига была убита ещё в первой половине, по итогам которой “Локо” пропустил по голу от Алана Дзагоева, Витиньо и Александра Головина. Четвёртый хук в челюсть гостей вогнал в начале второго тайма Бибрас Натхо, и тут уже всем всё стало ясно окончательно. Красно-синие в прекрасном позитивном настроении подходят к дерби со “Спартаком”, доказав, что борьба за золотые медали ещё может быть не закончена. К сожалению, негатив в матче пришёл не только со стороны игры “Локомотива”. Опять травмировался Алан Дзагоев, степень повреждения которого пока не ясна. Поклонники ЦСКА, да и сборной России, что уж говорить, замерли в ожидании вестей о состоянии здоровья полузащитника. Отсутствие Дзагоева в воскресном дерби со “Спартаком” будет серьёзной кадровой потерей.

27 апреля 2016 года, четверг. Пермь. Стадион “Звезда”. 7250 зрителей.

Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

Амкар (Пермь) – Краснодар (Краснодар) – 0:2

Голы: Смолов, 63 (0:1). Вандерсон, 76 (0:2).

В завершающий игровой день тура состоялись два матча. “Амкар” дома принимал “Краснодар” и на двоих обе команды сумели показать в Перми весьма симпатичный футбол. В первом тайме шла в целом равная борьба, с инициативой в ногах гостей, которая, однако, нивелировалась ошибками и фланговой активностью хозяев. Стороны имели моменты забить, по разу проверили на прочность крепость ворот, но на антракт ушли при нулях на табло. После перерыва и напутствий со стороны тренера “быки” стали действовать более осмотрительно, а к середине тайма, наконец, вспомнили о своих прямых обязанностях форварды. Шалимов угадал с заменой на сто процентов – Перейра первым же касанием мяча выдал мастерский пас на Смолова, а тот свой шанс транжирить не стал. “Амкар” бросился отыгрываться, но ничего не приобрёл из этого, напротив, получил в свои ворота второй гол. Защитники недостаточно плотно действовали в пограничной зоне перед штрафной, и бразилец Вандерсон мастерски исполнил точный обводящий удар. Создав хороший задел, “Краснодар” деловито сыграл по результату и не дал шансов хозяевам хотя бы забить гол престижа. Напротив, счёт мог бы вырасти и до крупного. Южане остались на четвёртом лигоевропейском месте в турнирной таблице, отставая от бронзовой третьей строчки “Зенита” на пять очков. А для “Амкара” данное поражение фактически означает прекращение борьбы за выход в Европу.

27 апреля 2016 года, четверг. Каспийск. Стадион “Анжи-Арена”. 3520 зрителей.

Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Анжи (Махачкала) – Томь (Томск) – 3:3

Голы: Соболев, 25 (0:1). Хубулов, 29 – с пенальти (1:1). Хубулов, 51 – с пенальти (2:1). Гвинейский, 70 (2:2). Большунов, 93 (2:3). Хубулов, 97 – с пенальти (3:3).

“Анжи” и “Томь” в Каспийске выдали настоящий спектакль. Если не по качеству, то по сюжету и интриге матч точно в туре оказался наиболее ярким – шесть голов на двоих, в Москве то ЦСКА явно доминировал. Лидер в поединке сменялся трижды, три пенальти, окончательная развязка в добавленные ко второму тайму минуты. В первой половине соперники обменялись забитыми мячами. Сначала несколько неожиданно вывел вперёд гостей Александр Селихов, однако махачкалинцы быстро отыгрались благодаря голу Арсена Хубулова с одиннадцатиметрового. Вскоре после антракта уже хозяева вышли вперёд. Владислав Безбородов, который в ближайшее время будет работать на встрече красно-белых с красно-синими, поставил второй пенальти. Его опять уверенно реализовал Хубулов. В середине второй сорокопятиминутки гости отыгрались после великолепного удара Никиты Гвинейского. Справедливости ради, вратарь “Анжи” Давид Юрченко к нему готов не был. Заключительные минуты прошли с повышенным эмоциональным градусом. Южане постоянно атаковали, но никак не могли воплотить своё преимущество в гол. На бесконечное давление томичи ответили разящей контратакой, результатом которой стал третий мяч. Вот тут, показалось, сибиряки своё взяли, характером. Однако “Анжи” в этот день не заслуживал поражения и на седьмой добавленной минуте сумел забить третий мяч, вырвав ничью, и опять с пенальти, который реализовал Хубулов. К Безбородову, конечно, кое-какие вопросы есть, шутка ли, три одиннадцатиметровых, один из которых был поставлен за секунды до заявленного окончания игры. Но, думается, злого умысла тут искать не следует.



26-й тур премьер-лиги пройдёт за три дня с 29 апреля по 1 мая. Ключевой встречей, без сомнения, станет матч между ЦСКА и “Спартаком”, в котором в известной степени досрочно может решиться судьба золотых медалей чемпионата. Он в известной степени красной ниткой прошёл по всему этому материалу. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.