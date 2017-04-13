Последние новости футбола

В целом первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА зрительские ожидания оправдали. В трёх из четырёх встреч можно было увидеть яркий футбол, с интригой, если не на сегодня, то уж с заделом на будущее точно. “Реал” при всех своих проблемах в обороне успешно справился с задачей в Мюнхене, “Ювентус” разгромил дома “Барселону” и, по всей видимости, решил задачу выхода в полуфинал. “Лестер” хоть и проиграл в гостях “Атлетико”, но минимально, дома у британцев будут шансы поправить дело. “Боруссия”, чувствуя себя несколько не в своей тарелке, уступила на “Сигнал Идуна Парк” “Монако” и осложнила себе турнирные перспективы. Теперь немного подробнее.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. 1\4 финала, первый матч.

11 апреля 2017 года, вторник. Турин, Италия. Стадион “Ювентус”. 41 092 зрителя.

Главный судья – Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

Ювентус (Турин, Италия) – Барселона (Барселона, Испания) – 3:0

Голы: Пауло Дибала, 7 (1:0). Пауло Дибала, 22 (2:0). Джорджо Кьеллини, 55 (3:0).

Противостояние “Ювентуса” и “Барселоны” ждали многие. Перед игрой итальянские эксперты на всех телеканалах и во всех печатных изданиях только и говорили, что остановить сине-гранатовых на пути к очередному титулу смогут только туринцы и больше никто. Наверняка, подобные рассуждения изрядно подпитывались патриотизмом, однако матч в очередной раз показал, что на Аппенинском полуострове в футболе разбираются весьма неплохо. “Юве” переиграл “Барсу” по всем статьям и с заметным преимуществом. Игру, показанную чёрно-белыми, можно назвать близкой к идеалу. Никто из коллектива Массимилиано Аллегри не фальшивил, не выпадал из звучания всего оркестра, знал своё место и грамотно действовал соответственно обстоятельствам. Небольшие конфузы, конечно, в защите случались, особенно во второй половине, когда туринцы заметно подустали. Однако на последнем рубеже стоял матёрый Буффон, который подчищал все огрехи со стороны своих партнёров. Ворота оказались на надёжном замке и ноль пропущенных голов дома перед ответным визитом на следующей неделе в Барселону, это крайне важный козырь.

В атаке “Ювентус” также выглядел и качественно, и эффективно. Мощный первый тайм и дубль Пауло Дибалы уже к перерыву обеспечил хороший задел в счёте. В начале второго тайма удалось забить и третий мяч после розыгрыша углового, где явно проявились различные габариты оборонцев гостей и атакующей линии хозяев – сине-гранатовых просто продавливали, и не один раз. Результат стал разгромным, а у “Барселоны”, явно проводившей свой не лучший матч, ничего не клеилось. Каталонцы не были такими беспомощными, как в февральской баталии в Париже, однако это крайне слабое утешение для подопечных Луиса Энрике. После матча многие сравнивали текущую ситуацию с той, которая был после игры с “ПСЖ” (1:4). Marca в частности, ссылаясь на Иньесту, написала, что всё не так пессимистично, как было после встречи в столице Франции, и ещё есть второй, пускай и очень сложный матч, в котором может произойти всё, что угодно. Всё это, однако, разговоры в пользу бедных. Команда Луиса Энрике оказалась разгромленной. Фирменные клубные черты, которые могли бы помочь взять верх над “старой синьорой” нынешним наставником “Барсы” не слишком культивируются. Это, например, действия по всей ширине поля, которые были при Гвардиоле и которые позволяли “растаскивать” насыщенную оборону соперника, Сейчас сине-гранатовые стали играть более вертикально. Не хватило и дисквалифицированного Бускетса, а выступавший на его месте Хавьер Маскерано смотрелся откровенно плохо. Резюмируя, в ещё один грандиозный камбек каталонцев верится с трудом, хотя с такими исполнителями в атакующей линии можно сотворить что угодно.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. 1\4 финала, первый матч.

12 апреля 2017 года, среда. Дортмунд, Германия. Стадион “Сигнал Идуна Парк”. 65 849 зрителей.

Главный судья – Даниэле Орсато (Скио, Италия).

Боруссия (Дортмунд, Германия) – Монако (Фонвьей, Монако) – 2:3.

Голы: Килиан Мбаппе-Лоттин, 19 (0:1). Свен Бендер, 35 – в свои ворота (0:2). Усман Дембеле, 57 (1:2). Килиан Мбаппе-Лоттин, 79 (1:3). Синдзи Кагава, 84 (2:3).

Что так серьёзно повлияло на игру “Боруссии”, сказать трудно. Возможно, события, предшествующие данному матчу – взрыв рядом с клубным автобусом, травма Бартра и последующий перенос встречи на сутки. Факт в том, что чёрно-жёлтые в этом поединке смотрелись явно не в своей тарелке. Монегаски, напротив, появились на поле “Сигнал Идуна Парк” собранными, сосредоточенными и боевитыми. Это позволило гостям при не самой великолепной игре, да ещё и, действуя от обороны, забить целых два мяча ещё в первом тайме. Оба стали следствием ошибок “Боруссии” в обороне, которая никак не могла сконцентрироваться. Второй тайм немецкой команде удался намного лучше. В его первые минуты удалось сократить отставание до минимума, причём, были шансы забить ещё. Моментами дортмундцы давили настолько основательно, что казалось, “Монако” сейчас рассыплется. Не рассыпался, выстоял, пережил волну, подкараулил очередной шанс и забил третий мяч. “Боруссия” опять завелась, пошла на штурм и опасные моменты у ворот гостей стали регулярными. За шесть минут до окончания основного времени получилось забить второй гол, который несколько облегчает задачу на гостевую встречу. В любом случае, клуб из маленького, но очень богатого средиземноморского княжества сделал весомую заявку на выход в полуфинал турнира. Что касается немцев, то и для них не всё потеряно, всего своего потенциала они пока не показали, но вполне способны выиграть с нужным счётом в Монако.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. 1\4 финала, первый матч.

12 апреля 2017 года, среда. Мадрид, Испания. Стадион “Висенте Кальдерон”. 51 423 зрителя.

Главный судья – Юнас Эрикссон (Сигтуна, Швеция).

Атлетико (Мадрид, Испания) – Лестер Сити (Лестер, Англия) – 1:0.

Гол: Антуан Гризманн, 28 – с пенальти (1:0).

Самый скучный матч из всех четвертьфиналов. Обе команды традиционно исповедуют оборонительный стиль ведения игры, стараясь искать своё счастье в контратаках и стандартах. После встречи рулевой “лис” Крейг Шекспир признался, что и до матча такое минимальное поражение в гостях его бы вполне устроило. Интрига сохранилась, два клуба имеют неплохие шансы на выход в полуфинал. Единственный гол в поединке с пенальти забил на 28-й минуте французский атакер Антуан Гризманн, сам же его и заработавший в результате затяжного рывка по флангу. Правда, арбитр, скорее всего, начудил и ошибся, фол был за пределами штрафной площади, хоть и на самой её линии. Просто Гризманн нёсся с такой скоростью, что даже замедленный повтор чёткого ответа на вопрос где было нарушение, дать однозначно нельзя. Большинство специалистов склоняется к тому, что решение судьи оказалось неверным. В любом случае, результат зафиксирован, изменить ничего нельзя и английская сказка “Лестера”, судя по всему, подходит к своему эпилогу. Удастся ли прыгнуть выше головы на родном “Кинг Пауэр” – узнаем на следующей неделе.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. 1\4 финала, первый матч.

12 апреля 2017 года, среда. Мюнхен, Германия. Стадион “Альянц Арена”. 70 000 зрителей.

Главный судья – Никола Риццоли (Болонья, Италия).

Бавария (Мюнхен, Германия) – Реал (Мадрид, Испания) – 1:2.

Голы: Артуро Видаль, 25 (1:0). Криштиану Роналду, 47 (1:1). Криштиану Роналду, 77 (1:2).

Команда Зидана продолжила путь к защите прошлогоднего титула, хотя начиналось всё на “Альянц Арене” для мадридцев совсем не весело. Отбившись от стартового натиска хозяев, считавшихся фаворитом матча, особенно учитывая кадровые проблемы “галактикос” в обороне, “Реал” мог выйти вперёд первым, однако Нойер с помощью лучшей подруги перекладины с ударом Бензема справился. Звоночек хозяевами был понят правильно, они вновь прибавили и, воспользовавшись как раз проблемами оппонента в центральной зоне защиты, забили свой гол. Видаль после подачи углового перехитрил Начо и вогнал мяч под планку ворот “Баварии”. После некоторого затишья, в концовке тайма игра опять вспыхнула. Никола Риццоли прямо перед перерывом усмотрел пенальти, которого, по всей вероятности не было. Видаль промахнулся мимо ворот, решив не пользоваться подарком судьбы.

Сразу после краткого отрыха за подобную расточительность немецкий гранд наказал Криштиану Роналду, замкнувший фланговый прострел от Карвахаля, сделав это не без огрехов центральных защитников. В середине второй половины “Баварию” серьёзно подвёл Хави Мартинес, что оказало в дальнейшем фатальное действие на исход игры. Полузащитник дважды за три минуты подрубил Роналду, получил два горчичника и отправился смотреть футбол по телевизору из раздевалки. Имея численное большинство, “Реал”, и так уже неплохо освоившийся на поле, окончательно прибрал инициативу к своим ногам, создал ряд добротных моментов и сумел забить второй гол. Отличная передача вышедшего на замену Асенсио и мастерство Роналду обеспечили “сливочным” комфортный счёт перед игрой на “Сантьяго Бернабеу”, а португальцу и личный рекорд – 100 голов в еврокубковых турнирах за карьеру больше него пока не забивал никто.

18 и 19 апреля состоятся ответные поединки 1\4 финала Лиги чемпионов. Они будут сыграны в Мадриде, Лестере, Монако и Барселоне. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.