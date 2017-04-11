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11 апреля 2017

ЦСКА и “Зенит” теряют очки, “Спартак” увеличивает отрыв – итоги 22-го тура РФПЛ

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Столичные армейцы и питерский “Зенит” в очередной раз недосчитались очков. Сине-бело-голубые провели скомканный поединок с “Анжи” на “Петровском”, попрощавшись со своим родным стадионом на неизвестный срок весьма конфузливо. Ещё спасибо, что в меньшинстве удалось добиться хотя бы ничьей. Действующему чемпиону тоже не стоит гневить фортуну, москвичи долго уступали южанам на их переполненной домашней арене, и если бы, не хозяйская расточительность, то матч, скорее всего, был бы проигран. Что касается “Спартака”, то он относительно уверенно, лишь с краткими хроническими помарками обыграл в гостях “Уфу” и возвратил себе гандикап в размере восьми очков. В целом за восемь туров до финиша ситуация в первенстве теперь такова, что “Спартак” может проиграть золотые медали только самому себе. Теперь об этом и другом подробнее.

8 апреля 2016 года, суббота. Москва. Стадион “Металлург”. 6 430 зрителей.
Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров).
Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 2:2
Голы: Гол, 8 (0:1). Бруно, 16 (1:1). Занев, 30 – с пенальти (1:2). Корниленко, 32 (2:2).

Начало 22-му туру задали самарские “лётчики” и пермяки. К некоторому удивлению, обе команды продемонстрировали активный и временами искромётный футбол. Двух предыдущих встреч, в которых случились нулевые ничьи, как будто и не было. Все четыре гола были забиты до перерыва, причём, если волжане, пытаясь оправдать статус хозяев поля, старались действовать первым номером, но гости традиционно избрали манеру игры на контратаках. Следует отметить настрой и решительность “Крыльев” в этом матче, команда бежала, хотела забивать и побеждать. Второй тайм несколько не оправдал ожиданий болельщиков, которые в перерыве, наверняка, надеялись на продолжение банкета. Темп упал, хотя голевые шансы вырвать победу были у обеих коллективов. Третья подряд совместная ничья, “Крылья Советов” покидают зону вылета, но вполне могут ещё в неё опуститься. “Амкар” же рискует отдалиться от зоны еврокубков.

8 апреля 2016 года, суббота. Грозный. Стадион “Ахмат Арена”. 18 735 зрителей.
Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Терек (Грозный) – Арсенал (Тула) – 3:1
Голы: Митришев, 5 (1:0). Митришев, 20 (2:0). Расич, 77 – с пенальти (2:1). Бериша, 90+1 (3:1).

То, что грозненский “Терек” грозен у себя дома, знают все. Играть в столице Чечни всегда сложно, особенно если с трибун, как иногда бывает, доносятся указания дополнительного тренера. Перед своими болельщиками “Терек” всегда более мобилизованная и по спортивному злая команда, чем это происходит на выезде. Сомневаться в победе над “Арсеналом” до матча не приходилось, вопрос был только в том, какой счёт и какое качество игры. В полном соответствии с традициями южных команд, неважно из каких они стран или регионов, “Терек” очень активно и качественно провёл стартовый отрезок встречи. Забил дважды, а потом старался не выпускать их своих рук нити игры. Организовать что-то путное у ворот соперника “канонирам” удалось лишь уже в эндшпиле, заработанный пенальти воплотил в гол Расич. На последний штурм “канонирам” не хватило сил, может быть, и желания. “Терек”, напротив, провёл в компенсированное время третий мяч, снявший все вопросы. Коллектив Рашида Рахимова не отказывается от задачи борьбы за еврокубки.

8 апреля 2016 года, суббота. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 17 620 зрителей.
Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 1:1
Голы: Яковлев, 21 (0:1). Кокорин, 73 (1:1).

“Зенит” в своём последнем матче на “Петровском” (команда переезжает на новый стадион на Крестовском острове, где на днях выяснились большие проблемы с газоном, он не пережил зиму), показал не слишком внятную игру. При всём уважении к “Анжи”, это не команда времён Гуса Хиддинка, когда там действительно играли мастеровитые звёзды из разных частей планеты. Первый тайм сине-бело-голубые провели плохо, если не отвратительно. Гости справедливо вышли вперёд, отличился бывший спартаковец Павел Яковлев. В начале второй половины питерцы ещё и остались в меньшинстве – за фол последней надежды справедливо увидел перед собой красный прямоугольник Николас Ломбертс. Поняв, что отступать уже некуда, позади Петербург, хозяева прибавили в активности и сумели избежать поражения, которое могло бы очень дорого стоить. Спас Александр Кокорин, продавивший опекунов и переигравший в ближнем бою Юрченко. Решающий штурм ничего не принёс, и петербуржцы подарили конкурентам шанс от себя оторваться, чем, забегая вперёд, воспользовался только “Спартак”.

9 апреля 2016 года, воскресенье. Уфа. Стадион “Нефтяник”. 12 300 зрителей.
Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Уфа (Уфа) – Спартак (Москва) – 1:3
Голы: Глушаков, 38 (0:1). Промес, 56 – с пенальти (0:2). Обляков, 85 (1:2). Мельгарехо, 90+1 (1:3).

Лидер первенства выиграл достаточно солидно и при минимальном количестве нервотрёпки, хотя и она традиционно некоторое время присутствовала. Исторически, так уж сложилось в последнее время, неудобная “Уфа” отдала должок за поражение в первом круге. Впрочем, победа далась нелегко, и за неё пришлось заплатить. Травмировались Луис Адриано и Зе Луиш, успеют ли они восстановиться к “Зениту” – большой вопрос. Если нет, то красно-белые сыграют с питерцами практически без атаки. Что касается хода встречи, то активное начало в первые полчаса к голам не привело и лишь когда активность обеих клубов несколько поутихла, в первую очередь это касается хозяев поля, перешедших к обороне, “Спартак” сумел добиться желаемого – выйти вперёд. Забил Глушаков, вовремя оказавшийся в нужной зоне штрафной после прострела Луиса Адриано и неудачного действия Беленова, пытавшегося выбить мяч.

Во втором тайме арбитр Лапочкин поставил два одиннадцатиметровых (один, к слову, впервые в чемпионате, в пользу “Спартака”). Промес свой шанс реализовал, а вот Фатаи из “Уфы”, мягко скажем, сомнительный пенальти, забить не сумел – мяч отбил Ребров. Неудача не сломила хозяев поля, они продолжили атаковать и добились своего с игры: вышедший на замену Обляков после паса Стоцкого один мяч отыграл. В эти минуты за “Спартак” стало немного тревожно, команда не раз проваливала последние минуты матчей. Однако с “Уфой” это не случилось, более того, в результате быстрой контратаки после заброса от Глушакова Промес поборолся с защитником, а Мельгарехо хорошо подкараулил отскок и пробил Беленова. “Спартак” подходит к встрече с “Зенитом” с 8-очковым гандикапом, но не без проблем. Отдельно отметим всё того же Дениса Глушакова, уже не в первый раз ставшего ключевым элементом в спартаковской системе нового времени. Полузащитник отыграл очень “ровно”, определял игру своего клуба в центре, забил сам, регулярно снабжал передачами атакующее трио красно-белых, а когда ушли Адриано и Зе Луиш, сумел отчасти компенсировать их уход, организовывая наступательные действия своего клуба.

9 апреля 2016 года, воскресенье. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 31 165 зрителей.
Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 1:1
Голы: Смолов, 58 – с пенальти (1:0). Вернблум, 76 (1:1).

Центральный матч двадцать второго тура чемпионата ожидания поклонников футбола оправдал. Матч оказался и зрелищным, и боевым. Ничью, вероятно, следует считать справедливым итогом. Хотя у поклонников красно-синих, наверное, иное мнение – их клуб большую часть поединка смотрелся интереснее и качественнее. Армейцы создали немало моментов, могли забить больше, чем один раз, однако мастерства и хладнокровия в решающие моменты московским футболистам хронически не доставало. А иногда хозяевами отчаянно фартило, как, например, в первом тайме, когда за Крицюка дважды сыграли лучшие друзья вратаря – штанги и перекладина. До перерыва коллектив Игоря Шалимова выглядел удручающе. Ни одного удара в створ ворот Акинфеева и вообще, достаточно сумбурная без “царя в голове” игра в атаке. Во второй половине после взбучки в раздевалке, о чём тактично не стали очень много говорить футболисты, “Краснодар” разбегался. Точный удар Фёдора Смолова с пенальти позволил им выйти вперёд и длительное время лидировать. ЦСКА не сдался и от не очень заслуженного поражения армейцев спас Понтус Вернблум, часто забивающий очень важные и имеющие “очковый” вес голы за свой клуб.

9 апреля 2016 года, воскресенье. Москва. Стадион “Локомотив”. 9 619 зрителей.
Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0.

Единственный безголевой матч тура, отмеченного вполне достойной результативностью со стороны всех других клубов. На опасные моменты встреча, ожидаемо, оказалась небогата. Временами приходила мысль, что смотришь не футбол, а шахматы на траве, насколько пытались переиграть друг друга Юрий Сёмин и Курбан Бердыев, выстроив основательные оборонительные редуты. Немного ближе к победе был “Ростов”, имевший неплохие шансы на контратаках, однако ничего путного из них не извлёкший. Оба клуба продолжают борьбу за места в зоне еврокубков, пока для них ещё ничего не потеряно.

10 апреля 2016 года, понедельник. Томск. Стадион “Труд”. 3 200 зрителей.
Главный судья – Артём Чистяков (Азов).
Томь (Томск) – Рубин (Казань) – 2:2.
Голы: Пугин, 13 (1:0). Лестьенн, 47 – с пенальти (1:1). Лестьенн, 79 (1:2). Соболев, 83 (2:2).

В противовес сказанному выше про “Локо” и дончан, “Томь” и “Рубин” сыграли активно и зрелищно. Казанцы старались выиграть, расплачиваясь за многочисленные предыдущие неудачи, но опять не оправдали ожидания болельщиков. “Томь” вновь продемонстрировала неуступчивый сибирский характер, показав, что и в своём скромном составе она способна давать бой многим куда более именитым соперникам. Открыв счёт, команда Петракова долгое время ничего не позволяла гостям. Лишь после антракта казанцы заиграли в атаке интереснее и с выдумкой. Заработав и реализовав пенальти, “Рубин” не остановился и продолжил натиск, который воплотился во второй гол Максима Лестьена. Тут бы и дожимать, решать все вопросы, но гости решили “доиграть”, чем томичи и воспользовались, под занавес встречи, восстановив паритет. Молодёжь “Томи”, хоть и находится в подвале турнирной таблице, оставляет временами хорошее впечатление. А вот зачем руководству республики Татарстан на посту главного тренера команды Хави Грасия, в очередной раз непонятно.

10 апреля 2016 года, понедельник. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 3 917 зрителей.
Главный судья – Евгений Турбин (Москва).
Урал (Екатеринбург) – Оренбург (Оренбург) – 2:0.
Голы: Ильин, 26 (1:0). Лунгу, 90 (2:0).

“Урал” под руководством Александра Тарханова явно проделал качественную работу во время зимнего перерыва. Команда смотрится, она солидна, крепка физически и выделяется тактической выучкой. Клуб уже пробился в финал национального Кубка, где в Сочи поборется с московским “Локомотивом”. Даже встречаясь с аутсайдером “Оренбургом”, екатеринбуржцы не стали отступать от своей генеральной линии, в которой основными козырями являются стандарты и действия на контратаках. Гости атаковали больше, но за это и платили при первой же возможности. “Оренбургу” явно не хватает класса, а вот “Урал” берёт порядком, что и даёт ему возможность хотя бы не думать об угрозе вылета.

Завершая. По итогам тура “Спартак” оторвался от ближайших преследователей уже на восемь очков. Однако в борьбе за золото ещё не всё ясно. 15 апреля красно-белые встречаются с “Зенитом”, 22 апреля с “Ростовом”, а 30 апреля с ЦСКА. В этих играх решится очень многое, как в плане борьбы за чемпионство, так и в плане распределения мест в еврокубках. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Вторник, апреля 11, 2017 at 19:49 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Клуб: Байкал
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1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
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4. Чили - 1404
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10. Испания - 1168
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12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
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5. Бельгия - 1368
8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
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Чемпионат России 2012-2013
Чемпионат России 2011-2012
Чемпионат России-2010
Чемпионат России-2009
Чемпионат России-2008
Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
Чемпионат России-2003
Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Чемпионат мира-2018
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
Кубок Америки-2015
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
Кубок конфедераций-2013
Чемпионат Европы-2012
Олимпиада-2012
Чемпионат мира-2010

 

Чемпионат Англии 2015-2016
Чемпионат Англии 2014-2015
Чемпионат Германии 2015-2016
Чемпионат Германии 2014-2015
Чемпионат Испании 2015-2016
Чемпионат Испании 2014-2015
Чемпионат Италии 2015-2016
Чемпионат Италии 2014-2015
Чемпионат Франции 2015-2016
Чемпионат Франции 2014-2015

 

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