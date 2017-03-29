Последние новости футбола

Товарищеский матч.

28 марта 2017 года, вторник. Сочи, Россия. Стадион “Фишт”. 40 000 зрителей.

Главный судья – Шимон Марциняк (Польша).

Сборная России – сборная Бельгии – 3:3.

Голы: Васин, 3 (1:0). Миральяс, 17 – с пенальти (1:1). Бентеке, 42 (1:2). Бентеке, 45 (1:3). Миранчук, 74 (2:3). Бухаров, 90+2 (3:3).

Россия и Бельгия порадовали болельщиков ярким и результативным матчем в Сочи. Зрители, пришедшие на стадион “Фишт”, реконструированный под исключительно футбольную арену и по причине этого второй раз торжественно открытый, явно не прогадали. Удалось увидеть сразу шесть забитых голов и, наконец, забегая вперёд, некое подобие или даже намёк на качественную игру отечественной команды. Теперь подробнее.

После стыдного поражения несколькими днями ранее в Краснодаре от Кот-д’Ивуара (0:2) сборной России кровь из носу требовалось реабилитироваться. Перед поклонниками, перед общественностью, перед спортивными чиновниками, которые назначили нынешний тренерский штаб, перед самим штабом и, наконец, главное, если это наши футболисты понимают, перед самими собой. Скажем прямо, отчасти это удалось. Даже можно сказать в достаточно большой части. Правда, игра очень напоминала одно любимое всеми детьми животное, у клетки которого в зоопарке всегда столпотворение. Речь идёт о зебре, которая, как известно, полосатая. Такой же чёрно-белой была и сборная России в этот вечер. Качественные отрезки и эпизоды, за которые можно с чистой душой похвалить, чередовались с откровенными провалами, во всей красе показывавшими наши слабые стороны.

Заранее заметим, что пребывать в эйфории не стоит. Пятая согласно рейтингу ФИФА команда мира, Бельгия, прилетела в Сочи полуторным составом, если не сказать вторым. Поэтому радостно упиваться ничьей, как это любят делать некоторые высокие чиновники, не стоит. С основной обоймой “красных дьяволов” у команды Черчесова было бы куда больше проблем, и совершить “камбэк” с 1:3 в концовке матча никто бы не позволил. Следует честно признаться, что в последние минуты, когда россиянам удалось сравнять счёт, бельгийцы просто встали.

Сперва с того, что можно назвать хорошим. Наконец-то в кои-то веки национальная команда начала свой матч здорово. Благодаря активным действиям Полоза был заработан опасный штрафной, розыгрыш которого привёл к голу. Причём, решение, принятое нападающим, для отечественного футбола скорее является неким эксклюзивом, выпадающим из ежедневного не слишком изобретательного бытия. Форвард пошёл в обводку, обостряя ситуацию, а подобные смелости отечественные болельщики видят в исполнении наших игроков не так уж и часто. В итоге после подачи Самедова и повторного навеса Комбарова из центра штрафной площади мяч в сетку ворот противника послал Васин. Сразу же после гола, по горячим следам, случились ещё две контратаки, одна из которых завершилась опасным ударом Канунникова.

В обоих эпизодах прорывы отличными передачами начинал Дзагоев. Можно было увидеть и некоторую тенденцию, которая стала заметной в сборной при Черчесове. Одним из главных атакующих оружий команды стали забросы от центрального защитника на форварда, последующая скидка от него на диспетчера и от того уже в направлении фланга на обострение. Как только Дзагоев почувствовал недомогание и в срочном порядке был заменён, всё хорошее быстро закончилось. Впрочем, ещё до игры было известно, что армеец по причине здоровья готов сыграть с бельгийцами только один тайм. И выпустили его на поле не от хорошей жизни, нужно было реабилитироваться за хромую игру с ивуарийцами, и во что бы то ни стало выигрывать или хотя бы не проигрывать матч с Бельгией. Оправдание тренерского штаба на отсутствие многих лидеров сработало. Первые пятнадцать минут Россия выглядела прилично. Если уж один Дзагоев способен в одиночку так изменить команду, что уж говорить про других. Правда, какой смысл доказывать состоятельность футболиста в контрольно-товарищеской игре, если он не совсем в порядке, не совсем понятно.

Теперь расскажем о плохом. Во многих игровых компонентах команда Черчесова продолжает стоять на месте. Через насыщенный центр, куда опять были выпущены три центральных защитника, бельгийцы разумно пробиваться не стали. Выбрали в качестве направления атаки наш правый край – и преуспели в этом. Самедова зачастую подстраховывал не кто-то из центральных оборонцев, а Ерохин, полузащитник, чьи оборонительные навыки не являются его сильнейшей стороной. Зона между Самедовым и Нойштедтером временами “горела”, наш русский немец никак не мог войти в игру практически весь первый тайм. Шадли несколько раз накручивал на своём фланге защитников, причём, не особенно изощряясь в методах, а после паса в зону всё того же чувствовавшего себя не в своей тарелке Нойштедтера бельгийцы заработали одиннадцатиметровый: Бентеке хорошо укрыл мяч корпусом и получил по ноге. Кевин Миральяс с 11-ти метров был точен, хотя Акинфеев имел шанс спасти команду от гола. В концовке тайма два подряд стандартных положения вылились ещё в два пропущенных мяча. Сначала после розыгрыша углового неудачно “помог” Акинфееву Комбаров, выбивший снаряд прямо на голову Бентеке, которому ничего не оставалось, как спокойно заносить его в сетку (явная несогласованность в обороне). А потом после перспективного штрафного с левого фланга и последовавшего после него навеса Бентеке отличился вновь, перепрыгнув у чужих ворот всех и вся. Хроническая “болезнь стандартов” у российской команды проявилась во всей красе. А ведь это де-факто вотчина Черчесова, т.к. он по амплуа вратарь, причём в бытность игроком, весьма высокого уровня. Кому, как не ему, объяснять, как футболистам нужно действовать при стандартных положениях. Явная недоработка тренерского штаба.

Вернёмся к хорошему, но не сразу. Антракт пошёл команде на пользу. В перерыве у её рулевых нашлись нужные слова, были сделаны и кадровые корректировки. Если в случае с заменой Дзагоева на Оздоева (который, к слову, во втором тайме был заменён обратно, т.к. явно не вписался в игру) этот шаг был вынужденным, то выход Бухарова вместо Канунникова был точно продиктован желанием отыграться. Сработало это не мгновенно. Всю первую половину второго тайма россияне провалили, хоть голов больше и не пропустили. Мяч у команды не держался, а вот бельгийцы, напротив, провели ряд шустрых атак, каждая из которых могла бы окончательно вбить последний гвоздь в крышку всем известного печального предмета заключительного гардероба человека. На исходе часа Черчесов заменил Полоза на Головина, а потом через десять минут выпустил Миранчука, т.к. течение второго тайма, проходившего в неторопливом темпе, так устраивавшего имевших гандикап в два гола бельгийцев, наш штаб точно не радовало. И, наконец, тренерская мысль сработала. За четверть часа до окончания встречи россиянам удалась образцовая контратака, которую после поединка не хвалил только ленивый, а многие поспешили сравнить её с лучшими европейскими образцами. На безрыбье и рак рыба. После отбора в центре Миранчук, используя свободную зону в центре, пробрался до штрафной, обменялся очень умными передачами с Бухаровым и закатил мяч уже в практически в пустые ворота Миньоле. Тут же последовала ещё одна замена, вместо Ерохина вышел Глушаков, и стало ясно, что Черчесов явно пытается спасти матч. Это получилось. Сначала опять же Бухаров, уже много лет не призывавшийся в сборную, промахнулся по пустым воротам, но на второй добавленной минуте после прострела с фланга форвард своего добился, продавив опекуна и опередив бельгийского вратаря в ближнем бою.

Резюмируем: команда очень сырая, что ожидать от неё, одному богу известно. Боевой состав нужно начинать наигрывать уже сейчас, до чемпионата мира всего год с хвостиком. Некоторую надежду после стыда с Кот-д’Ивуаром отечественные футболисты стране подарили, свет в конце тоннеля забрезжил. Плюс есть ещё резерв в лице более мастеровитых игроков, которые по разным причинам не смогли принять участие в матче. Это и Дзюба, и Смолов, и Жирков, и Кокорин, тот же совсем немного сыгравший Дзагоев, дай бог ему здоровья. Слепить что-то приемлемое для пищеварительной системы в последний момент ещё возможно. Это не будет изысканное блюдо для гурманов, но, может быть, для достойного выступления на мундиале хватит и сибирских пельменей (не путать с КВН). Как известно, сибирские дивизии в своё время Москву спасли, встав стеной. Видимо нам остаётся надеяться только на это, на характер и самоотдачу. Без подобного национальная сборная при нынешнем подборе исполнителей сейчас является середняком, стремящимся к низам. Если бы не государственное лобби, принёсшее статус хозяйки чемпионата мира, в финальный этап главного футбольного соревнования планеты мы бы точно не пробились.

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