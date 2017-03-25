“Слоны” затоптали Россию в Краснодаре: команда Черчесова проиграла Кот-д’Ивуару – 0:2

Новая и суперсовременная арена “Краснодара” опять оказалась несчастливой для национальной сборной созыва Станислава Черчесова. Прошлой осенью, в октябре месяце мы проиграли Коста-Рике (3:4), однако тогда хотя бы продемонстрировали весьма зрелищный футбол. В случае с Кот-д’Ивуаром по прозвищу “слоны” и оправдываться почти нечем, впечатление от действий отечественных футболистов осталось самое удручающее.

Теперь подробнее. Говорить о том, что было хорошо, а что плохо, просто не приходится. Потому, что плохо было абсолютно всё. Точнее, всё, кроме одного. Кроме действий в обороне. Они были чудовищными в эпизодах, когда наша сборная пропускала. По ходу всей встречи не оставляло ощущение, которое крепло с каждой минутой, что наши заслуженные футбольные ветераны, на долю которых было выпущено немало критических слов, справедливости ради, часто по делу, это просто боги, по сравнению с тем, что творили находившееся на поле люди. Ещё до игры стало известно, что команда лишилась сразу нескольких ключевых для её нынешнего состава футболистов. Травмированы Алан Дзагоев, Артём Дзюба, Денис Глушаков и Фёдор Смолов. Александр Кокорин здоров, но приглашения не получил. Не вечеринка ли в Монте-Карло аукается? Заметьте, все игроки представляют группу атаки. Плюс ранее временно (будем надеяться) прекратил выступления за национальную команду Василий Березуцкий. Если ещё вспомнить Сергея Игнашевича и Романа Широкова, который вообще перестал играть в футбол, то придётся признать, что у нас на поле вышло больше половины исполнителей, которые на таком уровне пороха вообще не нюхали. Это уже не говоря о том, что между собой сыграться не успели.

При таком оставшемся у Черчесове выборе не приходилось сомневаться, что сборная опять будет играть в три центральных защитника. Логика в этом есть, не умением, так хоть числом отобьёмся. Однако на практике это ни к чему хорошему не приводит. Выбор схемы в три центральных вообще в наше время редкость, и обуславливается он лишь какими-то исключительными событиями. Например, так играл “Ювентус”, когда имел в своём составе Барцальи, Кьеллини и Бонуччи. Но это тот случай, когда было бы просто дико, имея под рукой таких исполнителей, заставлять одного из них полировать лавку. В случае же сборной России больше подходит пример с толпой – больше ног, меньше шансов у противника. А получается такая штука, что все трое при опасном моменте у своих ворот смотрят друг на друга. Ждут ключевое решение от партнёра. Но, в итоге, выходит, что у семи нянек дитя без глаза. Каждый надеется на другого и все оптом остаются в дураках. Семёнов, Кутепов и Кудряшов, может быть, по российским меркам не самые плохие оборонцы, но по стандартам мировым, да ещё и не сыгравшись, это был печальный балаган. В тройке нет лидера, вожака, который бы распределял обязанности. Все исключительно ведомые, что и определяет хаос. Вдобавок, в вину обороне следует поставить и неумение сделать первый пас, начиная атаку. Нигерийцы закрыли фланги, а через центр ничего сделать не удавалось.

Пятёрка полузащитников, которую составили кулак в середине из Ерохина, Головина и Зобнина, а кроме того краёв в виде Самедова и Жиркова тоже не впечатлила. Вместо регулярного снабжения форвардов и передач вперёд – возня без конкретного обострения. Бухаров и Полоз, которые дежурили впереди, вполне могли бы рассчитывать на куда более усиленное питание, однако даже десяти моментов им не предоставили. В такой ситуации очень могли бы помочь фланги, на которых оказались Жирков и Самедов. Но, к сожалению, и тут наши ветераны оказались не блестящи. Малая активность, нет изобретательности, отдалённость от чужих ворот, всё это особенных проблем ивуарийцам не доставляло. А те знай себе, играли в удовольствие. Использовали свои шансы, причём, если в первом эпизоде, когда Коджиа продавил корпусом Кутепова и хлёстко пробил под перекладину, ещё можно списать всё на ошибку одного человека. Но когда нам забивали второй гол, когда Заха раскидал финтами всю ту вышеназванную тройку защитников и послал мяч под планку ворот Акинфеева, тут уже кроме нецензурщины ничего в голову не лезло. Не зря сразу после гола российские болельщики стали скандировать в адрес гостей “Молодцы!”, а уже после финального свистка в сторону собственных футболистов “Позор!”.

Если же сказать про пару форвардов, то, хотя к ним есть претензии, но чуть в меньшей степени, чем к остальным. И вот почему. Изначально понятно, что Бухаров и Полоз не являются основным атакующим дуэтом команды Черчесова, это дублёры. И они играют, как умеют. А если нет высочайшего класса, да ещё не подносят снаряды, о каких голах в ворота соперников можно говорить? В реальности на поле была не схема “3-5-2″, что задумывалось, а “восемь плюс два”, настолько оторваны были наши нападающие от всего остального состава. Двигались и открывались, временами, вроде бы неплохо. Но партнёры как будто ослепли. В общем, как ни крути, а позитива в игре сборной совсем не виделось. Как и перспектив. После матча очень многие специалисты поспешили заявить, что, мол, состав экспериментальный, многих не было, Черчесов в поиске. Господа, акститесь! На носу Кубок конфедераций, а до домашнего чемпионата мира чуть больше года. Какой мы результат будем там иметь? Не исключается такой вариант, что придётся уговаривать вернуться Березуцких, а может и даже Игнашевича. Там хоть не было скорости, но был разум. Сейчас нет ничего, “туманность”.

В заключение напомним, что 28 марта Россия играет в Сочи с Бельгией, пятой командой мира, которая куда более серьёзный соперник, чем Кот-д’Ивуар. Африканцы приехали далеко не сильнейшим составом, но мы им проиграли. К слову, впервые в истории сборной с “чёрного континента”. Если подумать о том, что с нами может сделать команда Роберто Мартинеса, составленная из лучшего поколения в истории страны, то становится немного страшновато.

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