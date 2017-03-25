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25 марта 2017

“Слоны” затоптали Россию в Краснодаре: команда Черчесова проиграла Кот-д’Ивуару – 0:2

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Новая и суперсовременная арена “Краснодара” опять оказалась несчастливой для национальной сборной созыва Станислава Черчесова. Прошлой осенью, в октябре месяце мы проиграли Коста-Рике (3:4), однако тогда хотя бы продемонстрировали весьма зрелищный футбол. В случае с Кот-д’Ивуаром по прозвищу “слоны” и оправдываться почти нечем, впечатление от действий отечественных футболистов осталось самое удручающее.

Теперь подробнее. Говорить о том, что было хорошо, а что плохо, просто не приходится. Потому, что плохо было абсолютно всё. Точнее, всё, кроме одного. Кроме действий в обороне. Они были чудовищными в эпизодах, когда наша сборная пропускала. По ходу всей встречи не оставляло ощущение, которое крепло с каждой минутой, что наши заслуженные футбольные ветераны, на долю которых было выпущено немало критических слов, справедливости ради, часто по делу, это просто боги, по сравнению с тем, что творили находившееся на поле люди. Ещё до игры стало известно, что команда лишилась сразу нескольких ключевых для её нынешнего состава футболистов. Травмированы Алан Дзагоев, Артём Дзюба, Денис Глушаков и Фёдор Смолов. Александр Кокорин здоров, но приглашения не получил. Не вечеринка ли в Монте-Карло аукается? Заметьте, все игроки представляют группу атаки. Плюс ранее временно (будем надеяться) прекратил выступления за национальную команду Василий Березуцкий. Если ещё вспомнить Сергея Игнашевича и Романа Широкова, который вообще перестал играть в футбол, то придётся признать, что у нас на поле вышло больше половины исполнителей, которые на таком уровне пороха вообще не нюхали. Это уже не говоря о том, что между собой сыграться не успели.

При таком оставшемся у Черчесове выборе не приходилось сомневаться, что сборная опять будет играть в три центральных защитника. Логика в этом есть, не умением, так хоть числом отобьёмся. Однако на практике это ни к чему хорошему не приводит. Выбор схемы в три центральных вообще в наше время редкость, и обуславливается он лишь какими-то исключительными событиями. Например, так играл “Ювентус”, когда имел в своём составе Барцальи, Кьеллини и Бонуччи. Но это тот случай, когда было бы просто дико, имея под рукой таких исполнителей, заставлять одного из них полировать лавку. В случае же сборной России больше подходит пример с толпой – больше ног, меньше шансов у противника. А получается такая штука, что все трое при опасном моменте у своих ворот смотрят друг на друга. Ждут ключевое решение от партнёра. Но, в итоге, выходит, что у семи нянек дитя без глаза. Каждый надеется на другого и все оптом остаются в дураках. Семёнов, Кутепов и Кудряшов, может быть, по российским меркам не самые плохие оборонцы, но по стандартам мировым, да ещё и не сыгравшись, это был печальный балаган. В тройке нет лидера, вожака, который бы распределял обязанности. Все исключительно ведомые, что и определяет хаос. Вдобавок, в вину обороне следует поставить и неумение сделать первый пас, начиная атаку. Нигерийцы закрыли фланги, а через центр ничего сделать не удавалось.

Пятёрка полузащитников, которую составили кулак в середине из Ерохина, Головина и Зобнина, а кроме того краёв в виде Самедова и Жиркова тоже не впечатлила. Вместо регулярного снабжения форвардов и передач вперёд – возня без конкретного обострения. Бухаров и Полоз, которые дежурили впереди, вполне могли бы рассчитывать на куда более усиленное питание, однако даже десяти моментов им не предоставили. В такой ситуации очень могли бы помочь фланги, на которых оказались Жирков и Самедов. Но, к сожалению, и тут наши ветераны оказались не блестящи. Малая активность, нет изобретательности, отдалённость от чужих ворот, всё это особенных проблем ивуарийцам не доставляло. А те знай себе, играли в удовольствие. Использовали свои шансы, причём, если в первом эпизоде, когда Коджиа продавил корпусом Кутепова и хлёстко пробил под перекладину, ещё можно списать всё на ошибку одного человека. Но когда нам забивали второй гол, когда Заха раскидал финтами всю ту вышеназванную тройку защитников и послал мяч под планку ворот Акинфеева, тут уже кроме нецензурщины ничего в голову не лезло. Не зря сразу после гола российские болельщики стали скандировать в адрес гостей “Молодцы!”, а уже после финального свистка в сторону собственных футболистов “Позор!”.

Если же сказать про пару форвардов, то, хотя к ним есть претензии, но чуть в меньшей степени, чем к остальным. И вот почему. Изначально понятно, что Бухаров и Полоз не являются основным атакующим дуэтом команды Черчесова, это дублёры. И они играют, как умеют. А если нет высочайшего класса, да ещё не подносят снаряды, о каких голах в ворота соперников можно говорить? В реальности на поле была не схема “3-5-2″, что задумывалось, а “восемь плюс два”, настолько оторваны были наши нападающие от всего остального состава. Двигались и открывались, временами, вроде бы неплохо. Но партнёры как будто ослепли. В общем, как ни крути, а позитива в игре сборной совсем не виделось. Как и перспектив. После матча очень многие специалисты поспешили заявить, что, мол, состав экспериментальный, многих не было, Черчесов в поиске. Господа, акститесь! На носу Кубок конфедераций, а до домашнего чемпионата мира чуть больше года. Какой мы результат будем там иметь? Не исключается такой вариант, что придётся уговаривать вернуться Березуцких, а может и даже Игнашевича. Там хоть не было скорости, но был разум. Сейчас нет ничего, “туманность”.

В заключение напомним, что 28 марта Россия играет в Сочи с Бельгией, пятой командой мира, которая куда более серьёзный соперник, чем Кот-д’Ивуар. Африканцы приехали далеко не сильнейшим составом, но мы им проиграли. К слову, впервые в истории сборной с “чёрного континента”. Если подумать о том, что с нами может сделать команда Роберто Мартинеса, составленная из лучшего поколения в истории страны, то становится немного страшновато.

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Опубликовано Суббота, марта 25, 2017 at 20:42 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

Аргентина, апертура
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Аргентина, национальная лига Б
Боливия, апертура
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Бразилия, серия А
Бразилия, серия В
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Колумбия, копа мустанг, апертура
Колумбия, копа мустанг, клаусура
Парагвай, апертура
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Перу, апертура
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Уругвай, апертура
Уругвай, клаусура
Уругвай, примера лигуилла
Чили, апертура
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Алжир, первый дивизион
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Марокко, премьер-лига
Тунис, А-лига
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Вьетнам, В-лига
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Катар, старс-лига
Китай, лига А
Корея, K-League
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Гватемала, лига насионал, апертура
Гватемала, лига насионал, клаусура
Гондурас, лига насионал, апертура
Гондурас, лига насионал, клаусура
Коста-Рика, примера, апертура
Коста-Рика, примера, клаусура
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Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

56. Россия - 592

 

5. Бельгия - 1368
8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
109. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 09.02.2017

 

Футбольные новости

 

 

Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
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Лига чемпионов УЕФА 2012-2013
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Кубок России 2016-2017
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Кубок России 2015-2016
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