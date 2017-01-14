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14 января 2017

В предвкушении 31-го Кубка африканских наций

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Сегодня 14 января в Габоне стартует 31-й по счёту Кубок африканских наций. Турнир ведёт свою историю с далёкого 1957 года (к слову, первый чемпионат Европы случился лишь три года спустя, в 1960-м). Однако именно этот розыгрыш обещает быть наиболее интригующим, т.к. состав участников очень силён. Кратко расскажем о предстоящем соревновании.

Габон принимал Кубок африканских наций совсем недавно, в 2013-м году, и изначально он не должен был стать страной-организатором КАН-2017. Однако война в Ливии спутала все карты, а потому принимать лучших футболистов “чёрного континента” вновь прошлось Габону. Стране, которая благодаря углеводородам и другим полезным ископаемым является одним из наиболее богатых государств Африки. Находится Габон на западном атлантическом побережье, как считается, “колыбели человечества”, недалеко от линии экватора

Квартет A: Габон (текущее 108 место в рейтинге ФИФА), Гвинея-Бисау (68), Камерун (62) и Буркина-Фасо (53).

В каком состоянии сейчас находится габонская футбольная дружина, сказать сложно. В последние месяцы в команде проходила тренерская чехарда, и сменилось несколько наставников. Главным образом это происходило потому, что Габон форменным образом “штормило” в отборе на ЧМ-2018 в Россию. Лишь в начале декабря прошлого года, менее, чем за полтора месяца до начала домашнего турнира габонцы определились со своим рулевым. Им стал хорошо известный испанский специалист Хосе Антонио Камачо, который успел поработать и с “красной фурией”, и с “Реалом”, и с португальской “Бенфикой”. Однако вопрос о том, что можно успеть за такой краткий срок, остаётся основным и наиболее болезненным. В стартовом поединке Габон встретится с дебютантом соревнования сборной Гвинеи-Бисау, сенсационно пробившейся в финальный этап турнира. По прогнозам, “гиены” – явный аутсайдер КАН. Однако на подобных турнирах в славящейся неожиданностями Африке часто случаются любопытные сенсации.

Наиболее серьёзной по имени командой в группе A является Камерун. Однако в последнее время “неукротимые львы” своих почитателей не балуют. Либо занимая в группе последнее место (два года назад), либо вообще не квалифицируясь в финальный этап (2012 и 2013). Культовые фигуры для камерунского футбола Самюэль Это’О и Алекс Сонг международную карьеру уже завершили, а достойной смены им пока не видно. Впрочем, отборочный этап Камерун прошёл уверенно, набрав 14 очков из 18 возможных, а это не может не вселять оптимизм. Четвёртой командой в данном квартете числится Буркина-Фасо. Отбор с точки зрения обороны “жеребцы” прошли уверенно, пропустив лишь дважды. Но и забили немного, лишь шесть мячей. С такими достижениями типичному африканскому середняку стоит с большой степенью надеяться на неопределённую пока силу Габона и провал нестабильных камерунцев.

Квартет B: Сенегал (текущее 33 место в рейтинге ФИФА), Алжир (39), Тунис (36) и Зимбабве (103).

Лидером квартета B, который можно назвать сильнейшим на турнире, многие называют Сенегал. Хотя эта сборная уже давно не добивалась успеха на крупных международных соревнованиях, выйдя из группы последний раз более 10 лет назад, в 2006-м. Однако команда, которой сейчас рулит известный в прошлом хавбек Алиу Сиссе, выдала отбор к нынешнему КАН “на ура”. Набрано восемнадцать баллов (максимум). Правда, соперники были далеко не из разряда грандов (Бурунди, Намибия и Нигер). Сенегал стоит причислить к касте “тёмных лошадок”. В составе когда-то четвертьфиналистов чемпионата мира (2002 год) есть добротные игроки, которые могут помочь команде выстрелить. Алжирские “лисы пустыни” оставили о себе хорошую память после мундиале-2014 в Бразилии, где им удалось добраться до 1\8 финала. В дальнейшем дорогу к вершине пришлось уступить будущим золотым медалистам немцам, но только лишь в дополнительное время. Алжир стал наиболее результативной командой отбора Кубка африканских наций-2017, настреляв 25 голов в 6 играх, а лучшим бомбардиром квалификации оказался атакер Аль-Араби Судани (7 голов). Возглавляет Алжир бельгийский специалист Жорж Леекенс, ставший у руля команды лишь в октябре прошлого года. Состав у “лис” приличный. В частности, лидером является лучший футболист Африки прошлого года Рияд Марез, на клубном уровне выступающий за нынешний чемпион Англии “Лестер Сити”. Любопытно, что и ещё одна главная ударная сила алжирцев на турнире Ислам Слимани тоже представляет сенсацию прошлого английского сезона. Не вдаваясь в перечисление фамилий остальных футболистов, отметим, что с солидным подбором исполнителей Алжир обязан не только выходить из группы, но и бороться за медали.

Ещё одним представителем севера Африки в квартете B является Тунис. Два года назад тунисцы на КАН добрались до 1\4 финала, где в овертайме проиграли стране-хозяйке Экваториальной Гвинее. Именно вышеупомянутый Леекенс возглавлял “орлов Карфагена” на старте отбора, но потом его место занял поляк Хенрик Касперчак. Знаменитостей в составе Туниса мало, но это не помешало коллективу уверенно выиграть свой квалификационный квартет, набрав тринадцать очков в шести играх с Того, Либерией и Джибути. Вся сборная составлена исключительно из местных футболистов, наиболее матёрым из которых стоит признать опытного стража ворот Аймена Матлути. Что касается широкого клуба поклонников замечательной игры в мяч, то среди них наиболее известен центральный оборонец испанской “Валенсии” Аймен Абденнур. В атаке “орлы” делают ставку на форварда британского “Сандерленда” Вахби Хазри. Четвёртой командой в группе B является Замбия, пробившаяся в финальный этап впервые с 2006 года. Отбор не был лёгким, т.к. одним из соперников оказался крепкий середняк Гвинея, однако баллы, набранные в поединках с Свазилендом и Малави своё решающее слово в итоге сказали. Любопытно, что для Зимбабве нынешний Кубок африканских наций является важнейшим соревнованием на несколько лет вперёд, т.к. отбор на мундиале-2018 в Россию они пропускают. Причина к футболу имеет отношение лишь косвенно – невыплата зарплаты бывшему наставнику “воинов” бразильцу Валиньосу.

Квартет C: Кот-д’Ивуар (текущее 34 место в рейтинге ФИФА), ДР Конго (49), Марокко (57) и Того (90).

Разговор о группе С, безусловно, нужно начинать с сильнейшей команды Африки Кот-д’Ивуара. Вероятно, ещё многие помнят, как два года назад в финале турнира в весьма длинной серии одиннадцатиметровых “слоны” сумели взять верх над Ганой (9:8), а автором решающего гола стал вратарь Бубакар Барри. Два следующих сезона оказали серьёзное влияние на состав “слонов”. В частности, больше не выступают на национальную команду братья Туре, а кроме того упомянутый выше Барри. Отбор к КАН-2017 ивуарийцы прошли не очень уверенно, сумев набрать только шесть очков в четырёх играх. Однако важным нюансом тут является то, что их квалификационная группа оказалась урезанной и состояла лишь из трёх стран (кроме Кот-д’Ивуара это были Сьерра-Леоне и Судан). Состав команды, которую сейчас возглавляет француз Мишель Дюссье, совсем не “звёздный”. Идёт смена поколений, и защитить титул чемпиону будет трудновато. Однако статистами на Кубке африканских наций они наверняка не будут, и за их выступлением стоит проследить особенно. Сборная ДР Конго на прошлом Кубке весьма удивила экспертов и фанатов, сумев завоевать бронзу. Повторить тот успех будет сложно. В первую очередь по причине сложности группы. Однако в составе конголезцев есть мастеровитые футболисты из чемпионатов Испании, Англии и Германии, так что шансы на что-либо весомое у команды не потеряны.

Марокко, ещё один представитель группы C, давно на континентальных чемпионатах ничего путного не показывает. В последний раз “атласские львы” выходили в плей-офф из группы семнадцать лет назад. Отбор же к нынешнему соревнованию был пройден уверенно – набраны 16 баллов в 6 играх и спокойно оставлены за спиной команды Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, а кроме того Ливия. Возглавляет Марокко наиболее успешный тренер Африки последних лет Эрве Ренар. В 2012 году специалист привёл к победе в КАН Замбию, а спустя три года – Кот-д’Ивуар. К печали своих поклонников, состав Марокко не будет сильнейшим – в дело вмешались травмы. Решать атакующий вопрос теперь станет, по всей видимости, тройка Юссеф Эль-Араби – Мехди Карсела-Гонсалес – Мубарак Буссуфа (последние двое в своё время успели поиграть за российский “Анжи”). А главной звездой нынешнего состава “львов” является их капитан Мехди Бенатия. Футболист не имеет постоянной игровой практики в туринском “Ювентусе”, однако сам факт присутствия в составе именитого европейского гранда уже говорит о многом. Ещё одной сборной квартета C является Того. Команда пропустила предыдущий турнир, а в 2013 году сумела дойти до 1\4 финала. Руководит “ястребами” ещё один французский футбольный специалист, которых традиционно немало в Африке, Клод ле Руа. Безусловно, самой яркой звездой Того является Эммануэль Адебайор, пребывающий сейчас в статусе свободного агента. Т.к. бывший игрок “Монако”, “Арсенала”, “Манчестер Сити”, “Реала” и “Тоттенхэма” ныне безработный, хорошее выступление на турнире может поспособствовать подписанию контракта с серьёзным клубом.

Квартет D: Египет (текущее 35 место в рейтинге ФИФА), Мали (64), Уганда (73) и Гана (54).

Наиболее титулованной командой Африки является Египет. С него и начнём краткое повествование о группе D. “Фараоны” в своей истории выигрывали главный турнир второго по площади континента Земли семь раз. Причём, они единственные, кому это удавалось три раза подряд (2006, 2008 и 2010). Однако затем наступила полоса неудач и египтяне трижды не проходили квалификацию. И вот спустя семь лет команда страны одной из древнейших цивилизаций планеты попытается выиграть соревнование вновь. Отбор подопечные Эктора Купера, ранее имевшего опыт тренерской работы на уровне сборных лишь в Грузии, но дважды выводившего “Валенсию” в финал Лиги европейских чемпионов, прошли “на пять”. По причине невозможности проводить матчи дома Чад был исключён из отборочной четвёрки, которая трансформировалась в трио (кроме Египта, ещё Нигерия и Танзания). Сенсация грянула, и “суперорлы” оказались позади. Команда выглядит интересно, способна потрепать нервы любым фаворитам. В частности, ударным форвардом окажется, безусловно, Мохаммед Салах из “Ромы”, где он является одним из лидеров, а быть вожаком в обороне отведено лондонскому “канониру” Мохамеду Эльсени. Место в воротах займёт легенда местного футбола Эссам Эль-Хадари, которому 15 января исполняется 44 года. Следующей командой в этом квартете является Мали, бронзовый медалист КАН-2013 в ЮАР. Спустя два года “орлам” на полях Экваториальной Гвинеи из группы выйти не удалось. Тренирует Мали француз Ален Жиресс, уже второй раз входящий в местные футбольные волны. В составе сборной зрители не увидят опытного опорного полузащитника Сейду Кейта, завершившего выступления за национальную команду. Однако есть сильные крайние хавбеки Бакари Сако из “Кристал Пэлас” и Самбу Ятабаре из “Вердера”. В линии атаки заметен играющий на клубном уровне за “Монпелье” Мусса Марега. Отметим присутствие в заявке полузащитника российского “Ростова” Муссы Думбия. По прогнозам и оценке, Мали является третьей командой в данной группе.

Уганда пробилась в финальный этап Кубка африканских наций впервые с 1978 года. К слову, тогда “журавли” стали серебряными медалистами соревнования, уступив в решающей игре Гане. Команда завоевала путёвку в Габон благодаря тому, что стала лучшей второй сборной среди всех отборочных групп. Угандийцев в один голос называют статистами и на то есть основания – один из слабейших составов на турнире. Однако в нём присутствует звезда Африки вратарь Денис Оньянго, считающийся одним из лучших голкиперов континента. Выступает он в ЮАР за “Мамелоди Сандаунз”. Завершить разговор о данной группе D, равно как и обо всех участниках соревнования, выпало на Гане. Одна из наиболее грозных и именитых сборных Африки два года назад могла выиграть КАН в пятый раз, однако уступила в финале Кот-д’Ивуару. Ганцы не завоёвывали континентальное золото с 1982 года, а это уже фактически четыре поколения назад. Тренирует “чёрных звёзд” Авраам Грант, становившийся с “Челси” вице-чемпионом Англии и финалистом Лиги чемпионов 2007\2008 (“аристократы” тогда в Москве на стадионе “Лужники” по пенальти проиграли “Манчестер Юнайтед”). Гранд собрал под знамёна сборной всю старую проверенную гвардию, позвав братьев Айю и Асамоа Гьяна. Поддерживать их будут более молодые Абдул Рахман Баба, Кристиан Атсу, Эммануэль Агеманг-Баду и другие. Для ганцев нынешний турнир очередная попытка спустя долгие годы выиграть что-то существенное на полях Африки (всего “звёзды” побеждали на КАН четырежды). А для таких игроков, как Гьян, возможно, попытка и последняя. Два года назад в похожей ситуации находились ивуарийцы и сумели выжать для себя из ситуации максимум.

В заключение добавим, что турнир примут четыре города Габона (столичный Либревиль, Франсвиль, Оем и Порт-Жантиль). По его итогам определится последний участник Кубка конфедераций-2017 в России. Матч открытия будет сыгран 14 января, а финал – 5 февраля. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Суббота, января 14, 2017 at 0:01 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

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Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
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Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
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Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

55. Россия - 592

 

8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
110. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 22.12.2016

 

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Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
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Лига Европы УЕФА 2012-2013
Лига чемпионов УЕФА 2009-2010
Лига чемпионов УЕФА 2008-2009

 

Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России 2016-2017. ФНЛ
Чемпионат России 2015-2016
Кубок России 2015-2016
Чемпионат России 2015-2016. ФНЛ
Чемпионат России 2014-2015
Чемпионат России 2013-2014
Чемпионат России 2012-2013
Чемпионат России 2011-2012
Чемпионат России-2010
Чемпионат России-2009
Чемпионат России-2008
Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
Чемпионат России-2003
Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Чемпионат мира-2018
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
Кубок Америки-2015
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
Кубок конфедераций-2013
Чемпионат Европы-2012
Олимпиада-2012
Чемпионат мира-2010

 

Чемпионат Англии 2015-2016
Чемпионат Англии 2014-2015
Чемпионат Германии 2015-2016
Чемпионат Германии 2014-2015
Чемпионат Испании 2015-2016
Чемпионат Испании 2014-2015
Чемпионат Италии 2015-2016
Чемпионат Италии 2014-2015
Чемпионат Франции 2015-2016
Чемпионат Франции 2014-2015

 

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100 великих футболистов

 

Избранные матчи сборной и клубов

 

Тоттенхэм-Челси
Алькоркон-Кордова
Реал Сосьедад-Вильярреал
Реал-Севилья

 

Новости российского футбола

 

 


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