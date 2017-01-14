В предвкушении 31-го Кубка африканских наций

Сегодня 14 января в Габоне стартует 31-й по счёту Кубок африканских наций. Турнир ведёт свою историю с далёкого 1957 года (к слову, первый чемпионат Европы случился лишь три года спустя, в 1960-м). Однако именно этот розыгрыш обещает быть наиболее интригующим, т.к. состав участников очень силён. Кратко расскажем о предстоящем соревновании.

Габон принимал Кубок африканских наций совсем недавно, в 2013-м году, и изначально он не должен был стать страной-организатором КАН-2017. Однако война в Ливии спутала все карты, а потому принимать лучших футболистов “чёрного континента” вновь прошлось Габону. Стране, которая благодаря углеводородам и другим полезным ископаемым является одним из наиболее богатых государств Африки. Находится Габон на западном атлантическом побережье, как считается, “колыбели человечества”, недалеко от линии экватора

Квартет A: Габон (текущее 108 место в рейтинге ФИФА), Гвинея-Бисау (68), Камерун (62) и Буркина-Фасо (53).

В каком состоянии сейчас находится габонская футбольная дружина, сказать сложно. В последние месяцы в команде проходила тренерская чехарда, и сменилось несколько наставников. Главным образом это происходило потому, что Габон форменным образом “штормило” в отборе на ЧМ-2018 в Россию. Лишь в начале декабря прошлого года, менее, чем за полтора месяца до начала домашнего турнира габонцы определились со своим рулевым. Им стал хорошо известный испанский специалист Хосе Антонио Камачо, который успел поработать и с “красной фурией”, и с “Реалом”, и с португальской “Бенфикой”. Однако вопрос о том, что можно успеть за такой краткий срок, остаётся основным и наиболее болезненным. В стартовом поединке Габон встретится с дебютантом соревнования сборной Гвинеи-Бисау, сенсационно пробившейся в финальный этап турнира. По прогнозам, “гиены” – явный аутсайдер КАН. Однако на подобных турнирах в славящейся неожиданностями Африке часто случаются любопытные сенсации.

Наиболее серьёзной по имени командой в группе A является Камерун. Однако в последнее время “неукротимые львы” своих почитателей не балуют. Либо занимая в группе последнее место (два года назад), либо вообще не квалифицируясь в финальный этап (2012 и 2013). Культовые фигуры для камерунского футбола Самюэль Это’О и Алекс Сонг международную карьеру уже завершили, а достойной смены им пока не видно. Впрочем, отборочный этап Камерун прошёл уверенно, набрав 14 очков из 18 возможных, а это не может не вселять оптимизм. Четвёртой командой в данном квартете числится Буркина-Фасо. Отбор с точки зрения обороны “жеребцы” прошли уверенно, пропустив лишь дважды. Но и забили немного, лишь шесть мячей. С такими достижениями типичному африканскому середняку стоит с большой степенью надеяться на неопределённую пока силу Габона и провал нестабильных камерунцев.

Квартет B: Сенегал (текущее 33 место в рейтинге ФИФА), Алжир (39), Тунис (36) и Зимбабве (103).

Лидером квартета B, который можно назвать сильнейшим на турнире, многие называют Сенегал. Хотя эта сборная уже давно не добивалась успеха на крупных международных соревнованиях, выйдя из группы последний раз более 10 лет назад, в 2006-м. Однако команда, которой сейчас рулит известный в прошлом хавбек Алиу Сиссе, выдала отбор к нынешнему КАН “на ура”. Набрано восемнадцать баллов (максимум). Правда, соперники были далеко не из разряда грандов (Бурунди, Намибия и Нигер). Сенегал стоит причислить к касте “тёмных лошадок”. В составе когда-то четвертьфиналистов чемпионата мира (2002 год) есть добротные игроки, которые могут помочь команде выстрелить. Алжирские “лисы пустыни” оставили о себе хорошую память после мундиале-2014 в Бразилии, где им удалось добраться до 1\8 финала. В дальнейшем дорогу к вершине пришлось уступить будущим золотым медалистам немцам, но только лишь в дополнительное время. Алжир стал наиболее результативной командой отбора Кубка африканских наций-2017, настреляв 25 голов в 6 играх, а лучшим бомбардиром квалификации оказался атакер Аль-Араби Судани (7 голов). Возглавляет Алжир бельгийский специалист Жорж Леекенс, ставший у руля команды лишь в октябре прошлого года. Состав у “лис” приличный. В частности, лидером является лучший футболист Африки прошлого года Рияд Марез, на клубном уровне выступающий за нынешний чемпион Англии “Лестер Сити”. Любопытно, что и ещё одна главная ударная сила алжирцев на турнире Ислам Слимани тоже представляет сенсацию прошлого английского сезона. Не вдаваясь в перечисление фамилий остальных футболистов, отметим, что с солидным подбором исполнителей Алжир обязан не только выходить из группы, но и бороться за медали.

Ещё одним представителем севера Африки в квартете B является Тунис. Два года назад тунисцы на КАН добрались до 1\4 финала, где в овертайме проиграли стране-хозяйке Экваториальной Гвинее. Именно вышеупомянутый Леекенс возглавлял “орлов Карфагена” на старте отбора, но потом его место занял поляк Хенрик Касперчак. Знаменитостей в составе Туниса мало, но это не помешало коллективу уверенно выиграть свой квалификационный квартет, набрав тринадцать очков в шести играх с Того, Либерией и Джибути. Вся сборная составлена исключительно из местных футболистов, наиболее матёрым из которых стоит признать опытного стража ворот Аймена Матлути. Что касается широкого клуба поклонников замечательной игры в мяч, то среди них наиболее известен центральный оборонец испанской “Валенсии” Аймен Абденнур. В атаке “орлы” делают ставку на форварда британского “Сандерленда” Вахби Хазри. Четвёртой командой в группе B является Замбия, пробившаяся в финальный этап впервые с 2006 года. Отбор не был лёгким, т.к. одним из соперников оказался крепкий середняк Гвинея, однако баллы, набранные в поединках с Свазилендом и Малави своё решающее слово в итоге сказали. Любопытно, что для Зимбабве нынешний Кубок африканских наций является важнейшим соревнованием на несколько лет вперёд, т.к. отбор на мундиале-2018 в Россию они пропускают. Причина к футболу имеет отношение лишь косвенно – невыплата зарплаты бывшему наставнику “воинов” бразильцу Валиньосу.

Квартет C: Кот-д’Ивуар (текущее 34 место в рейтинге ФИФА), ДР Конго (49), Марокко (57) и Того (90).

Разговор о группе С, безусловно, нужно начинать с сильнейшей команды Африки Кот-д’Ивуара. Вероятно, ещё многие помнят, как два года назад в финале турнира в весьма длинной серии одиннадцатиметровых “слоны” сумели взять верх над Ганой (9:8), а автором решающего гола стал вратарь Бубакар Барри. Два следующих сезона оказали серьёзное влияние на состав “слонов”. В частности, больше не выступают на национальную команду братья Туре, а кроме того упомянутый выше Барри. Отбор к КАН-2017 ивуарийцы прошли не очень уверенно, сумев набрать только шесть очков в четырёх играх. Однако важным нюансом тут является то, что их квалификационная группа оказалась урезанной и состояла лишь из трёх стран (кроме Кот-д’Ивуара это были Сьерра-Леоне и Судан). Состав команды, которую сейчас возглавляет француз Мишель Дюссье, совсем не “звёздный”. Идёт смена поколений, и защитить титул чемпиону будет трудновато. Однако статистами на Кубке африканских наций они наверняка не будут, и за их выступлением стоит проследить особенно. Сборная ДР Конго на прошлом Кубке весьма удивила экспертов и фанатов, сумев завоевать бронзу. Повторить тот успех будет сложно. В первую очередь по причине сложности группы. Однако в составе конголезцев есть мастеровитые футболисты из чемпионатов Испании, Англии и Германии, так что шансы на что-либо весомое у команды не потеряны.

Марокко, ещё один представитель группы C, давно на континентальных чемпионатах ничего путного не показывает. В последний раз “атласские львы” выходили в плей-офф из группы семнадцать лет назад. Отбор же к нынешнему соревнованию был пройден уверенно – набраны 16 баллов в 6 играх и спокойно оставлены за спиной команды Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, а кроме того Ливия. Возглавляет Марокко наиболее успешный тренер Африки последних лет Эрве Ренар. В 2012 году специалист привёл к победе в КАН Замбию, а спустя три года – Кот-д’Ивуар. К печали своих поклонников, состав Марокко не будет сильнейшим – в дело вмешались травмы. Решать атакующий вопрос теперь станет, по всей видимости, тройка Юссеф Эль-Араби – Мехди Карсела-Гонсалес – Мубарак Буссуфа (последние двое в своё время успели поиграть за российский “Анжи”). А главной звездой нынешнего состава “львов” является их капитан Мехди Бенатия. Футболист не имеет постоянной игровой практики в туринском “Ювентусе”, однако сам факт присутствия в составе именитого европейского гранда уже говорит о многом. Ещё одной сборной квартета C является Того. Команда пропустила предыдущий турнир, а в 2013 году сумела дойти до 1\4 финала. Руководит “ястребами” ещё один французский футбольный специалист, которых традиционно немало в Африке, Клод ле Руа. Безусловно, самой яркой звездой Того является Эммануэль Адебайор, пребывающий сейчас в статусе свободного агента. Т.к. бывший игрок “Монако”, “Арсенала”, “Манчестер Сити”, “Реала” и “Тоттенхэма” ныне безработный, хорошее выступление на турнире может поспособствовать подписанию контракта с серьёзным клубом.

Квартет D: Египет (текущее 35 место в рейтинге ФИФА), Мали (64), Уганда (73) и Гана (54).

Наиболее титулованной командой Африки является Египет. С него и начнём краткое повествование о группе D. “Фараоны” в своей истории выигрывали главный турнир второго по площади континента Земли семь раз. Причём, они единственные, кому это удавалось три раза подряд (2006, 2008 и 2010). Однако затем наступила полоса неудач и египтяне трижды не проходили квалификацию. И вот спустя семь лет команда страны одной из древнейших цивилизаций планеты попытается выиграть соревнование вновь. Отбор подопечные Эктора Купера, ранее имевшего опыт тренерской работы на уровне сборных лишь в Грузии, но дважды выводившего “Валенсию” в финал Лиги европейских чемпионов, прошли “на пять”. По причине невозможности проводить матчи дома Чад был исключён из отборочной четвёрки, которая трансформировалась в трио (кроме Египта, ещё Нигерия и Танзания). Сенсация грянула, и “суперорлы” оказались позади. Команда выглядит интересно, способна потрепать нервы любым фаворитам. В частности, ударным форвардом окажется, безусловно, Мохаммед Салах из “Ромы”, где он является одним из лидеров, а быть вожаком в обороне отведено лондонскому “канониру” Мохамеду Эльсени. Место в воротах займёт легенда местного футбола Эссам Эль-Хадари, которому 15 января исполняется 44 года. Следующей командой в этом квартете является Мали, бронзовый медалист КАН-2013 в ЮАР. Спустя два года “орлам” на полях Экваториальной Гвинеи из группы выйти не удалось. Тренирует Мали француз Ален Жиресс, уже второй раз входящий в местные футбольные волны. В составе сборной зрители не увидят опытного опорного полузащитника Сейду Кейта, завершившего выступления за национальную команду. Однако есть сильные крайние хавбеки Бакари Сако из “Кристал Пэлас” и Самбу Ятабаре из “Вердера”. В линии атаки заметен играющий на клубном уровне за “Монпелье” Мусса Марега. Отметим присутствие в заявке полузащитника российского “Ростова” Муссы Думбия. По прогнозам и оценке, Мали является третьей командой в данной группе.

Уганда пробилась в финальный этап Кубка африканских наций впервые с 1978 года. К слову, тогда “журавли” стали серебряными медалистами соревнования, уступив в решающей игре Гане. Команда завоевала путёвку в Габон благодаря тому, что стала лучшей второй сборной среди всех отборочных групп. Угандийцев в один голос называют статистами и на то есть основания – один из слабейших составов на турнире. Однако в нём присутствует звезда Африки вратарь Денис Оньянго, считающийся одним из лучших голкиперов континента. Выступает он в ЮАР за “Мамелоди Сандаунз”. Завершить разговор о данной группе D, равно как и обо всех участниках соревнования, выпало на Гане. Одна из наиболее грозных и именитых сборных Африки два года назад могла выиграть КАН в пятый раз, однако уступила в финале Кот-д’Ивуару. Ганцы не завоёвывали континентальное золото с 1982 года, а это уже фактически четыре поколения назад. Тренирует “чёрных звёзд” Авраам Грант, становившийся с “Челси” вице-чемпионом Англии и финалистом Лиги чемпионов 2007\2008 (“аристократы” тогда в Москве на стадионе “Лужники” по пенальти проиграли “Манчестер Юнайтед”). Гранд собрал под знамёна сборной всю старую проверенную гвардию, позвав братьев Айю и Асамоа Гьяна. Поддерживать их будут более молодые Абдул Рахман Баба, Кристиан Атсу, Эммануэль Агеманг-Баду и другие. Для ганцев нынешний турнир очередная попытка спустя долгие годы выиграть что-то существенное на полях Африки (всего “звёзды” побеждали на КАН четырежды). А для таких игроков, как Гьян, возможно, попытка и последняя. Два года назад в похожей ситуации находились ивуарийцы и сумели выжать для себя из ситуации максимум.

В заключение добавим, что турнир примут четыре города Габона (столичный Либревиль, Франсвиль, Оем и Порт-Жантиль). По его итогам определится последний участник Кубка конфедераций-2017 в России. Матч открытия будет сыгран 14 января, а финал – 5 февраля. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.