Последние новости футбола

Основным итогом первого круга нынешней бундеслиги стоит признать появление у традиционного гранда “Баварии” конкурентов. Причём, из числа тех, от кого особенных подвигов никто не ждал. В первую очередь, это конечно “Лейпциг”, совсем чуть-чуть не сумевший отстоять своё лидерство. Кроме него в верхах турнирной таблицы задержались тоже совсем не звёздные “Герта” и “Айнтрахт”. Теперь немного подробнее.

“Лейпциг” до последнего тура первого круга (вернее, до предпоследнего, т.к. на зимнюю паузу команды ушли после 16-го тура) претендовал на то, что бы встретить Новый год лидером. Не получилось. У молодой команды из той части Германии, которая когда-то была ГДР (берлинская “Герта” тоже из ГДР, вторая подобная команда в лиге), в последний момент сдали нервы. “Бавария” этим воспользовалась и наказала дерзкого выскочку, который захотел пойти в этом сезоне по стопам прошлогоднего английского “Лестера” (с одной лишь ремаркой, что “Лейпциг” всё-таки один сезон в бундеслиге в своё время провёл – 1993\1994). 3:0 и мюнхенцы ушли на перерыв с трёхочковым отрывом.

Про “Баварию” говорить долго нет смысла, она лишь подтвердила свой класс, и её вина не очень велика, в том, что не удалось создать приличный отрыв. Просто уж очень не хотели терять на пустом месте очки конкуренты. “Лейпциг” вообще может стать серьёзным и долгосрочным проектом в Германии, ведь у команды есть и отличная молодёжная академия, в распоряжении которой чуть ли не все восточные земли страны, и грамотная когорта скаутов, ведущих разведку на разных направлениях.

За двумя лидерами тянутся те, кого можно причислить к открытиям сезона. Приплюсовать, так сказать, к пока посматривающему на них свысока “Лейпцигу”. Это берлинская “Герта”, в прошлом сезоне бывшая лишь седьмой, а чемпионат выигрывавшая ещё до эпохи Гитлера в 1931 году. Это “Айнтрахт” из Франкфурта-на-Майне, в прошлом сезоне еле уцелевший в Первой бундеслиге (16-е место) и “Хоффенхайм” из бывшей деревни с таким же называнием, а сейчас района города Зинсхайм из земли Баден-Вюртенберг. Так вот эта “поселковая бригада” умудрилась завершить календарный год, не уступив ни в одном матче. Даже грозной “Баварии” на выезде. Тренирует “колхозников” самый молодой тренер в истории элиты немецкого футбола Юлиан Нагельсманн, сделавший ставку на игру первым номером, мощный прессинг, перехваты в случае потери мяча и манеру действия в ярком атакующем ключе. “Айнтрахт” несколько другой. Нико Ковач и в бытность игроком отличался башковитостью, а уж как тренер хорват стал показывать это качество во всей красе. Франкфуртцы умно подлаживаются под каждого соперника, при необходимости накрывая его жёстким прессингом или не стесняясь фолить почти на любой точке поля.

Ещё один клуб, который нынче в лидерах и уже упоминался, это столичная “Герта”. Команда продолжает проповедовать свой традиционный неброский стиль, компенсируя его отличной работой и физической готовностью. Тренерское чутьё венгра Пала Дардаи в этом сезоне его не подводит – пять раз его замены приносили голы. Берлинцы могли уйти на Рождество одной из двух команд, выигравших все домашние встречи, однако уступили “Вердеру”, подпортив себе немного статистику. Про ещё один клуб, который мог бы быть и повыше в турнирной таблице, дортмундскую “Боруссию”, можно сказать следующее: команда находится в состоянии поиска.”Ищет”, как говорил в своё время Остап Бендер про художественные таланты Кисы Воробьянинова. Не совсем пока ясно только, что именно. Вполне звёздный состав, солидно дополненный в межсезонье, обязан был создавать турнирную конкуренцию “Баварии”. Но на деле всё вышло так, что идут эксперименты, пока не обеспечивающие 100-процентного результата или близкого к нему. Чёрно-жёлтые после 16 туров шестые, замыкая собой зону еврокубков.

В завершение упомянем два пока явных разочарования первенства. Мёнхенгладбахская “Боруссия” и “Вольфсбург” завершали своей встречей календарный год. “Боруссия” проиграла его и упала в таблице на 14-е место. Клуб из города “Фольксвагенов” хоть и выиграл, но оказался по соседству – тринадцатым. Оба клуба, ещё совсем недавно блиставшие яркими красками (на примере “Вольфсбурга” в этом могли убедиться российские болельщики в еврокубках), сейчас превратились в серых мышей с унылыми мордочками. Явная депрессия, для выхода из которой краткой паузы может не хватить.

Чемпионат Германии возобновляется 20 января, когда в матче-открытии 17-го тура встретятся “Фрайбург” и “Бавария”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.