Последние новости футбола

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23 декабря 2016

“Бавария” ушла на Рождественские каникулы лидером бундеслиги. “Лейпциг” второй.

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Основным итогом первого круга нынешней бундеслиги стоит признать появление у традиционного гранда “Баварии” конкурентов. Причём, из числа тех, от кого особенных подвигов никто не ждал. В первую очередь, это конечно “Лейпциг”, совсем чуть-чуть не сумевший отстоять своё лидерство. Кроме него в верхах турнирной таблицы задержались тоже совсем не звёздные “Герта” и “Айнтрахт”. Теперь немного подробнее.

“Лейпциг” до последнего тура первого круга (вернее, до предпоследнего, т.к. на зимнюю паузу команды ушли после 16-го тура) претендовал на то, что бы встретить Новый год лидером. Не получилось. У молодой команды из той части Германии, которая когда-то была ГДР (берлинская “Герта” тоже из ГДР, вторая подобная команда в лиге), в последний момент сдали нервы. “Бавария” этим воспользовалась и наказала дерзкого выскочку, который захотел пойти в этом сезоне по стопам прошлогоднего английского “Лестера” (с одной лишь ремаркой, что “Лейпциг” всё-таки один сезон в бундеслиге в своё время провёл – 1993\1994). 3:0 и мюнхенцы ушли на перерыв с трёхочковым отрывом.

Про “Баварию” говорить долго нет смысла, она лишь подтвердила свой класс, и её вина не очень велика, в том, что не удалось создать приличный отрыв. Просто уж очень не хотели терять на пустом месте очки конкуренты. “Лейпциг” вообще может стать серьёзным и долгосрочным проектом в Германии, ведь у команды есть и отличная молодёжная академия, в распоряжении которой чуть ли не все восточные земли страны, и грамотная когорта скаутов, ведущих разведку на разных направлениях.

За двумя лидерами тянутся те, кого можно причислить к открытиям сезона. Приплюсовать, так сказать, к пока посматривающему на них свысока “Лейпцигу”. Это берлинская “Герта”, в прошлом сезоне бывшая лишь седьмой, а чемпионат выигрывавшая ещё до эпохи Гитлера в 1931 году. Это “Айнтрахт” из Франкфурта-на-Майне, в прошлом сезоне еле уцелевший в Первой бундеслиге (16-е место) и “Хоффенхайм” из бывшей деревни с таким же называнием, а сейчас района города Зинсхайм из земли Баден-Вюртенберг. Так вот эта “поселковая бригада” умудрилась завершить календарный год, не уступив ни в одном матче. Даже грозной “Баварии” на выезде. Тренирует “колхозников” самый молодой тренер в истории элиты немецкого футбола Юлиан Нагельсманн, сделавший ставку на игру первым номером, мощный прессинг, перехваты в случае потери мяча и манеру действия в ярком атакующем ключе. “Айнтрахт” несколько другой. Нико Ковач и в бытность игроком отличался башковитостью, а уж как тренер хорват стал показывать это качество во всей красе. Франкфуртцы умно подлаживаются под каждого соперника, при необходимости накрывая его жёстким прессингом или не стесняясь фолить почти на любой точке поля.

Ещё один клуб, который нынче в лидерах и уже упоминался, это столичная “Герта”. Команда продолжает проповедовать свой традиционный неброский стиль, компенсируя его отличной работой и физической готовностью. Тренерское чутьё венгра Пала Дардаи в этом сезоне его не подводит – пять раз его замены приносили голы. Берлинцы могли уйти на Рождество одной из двух команд, выигравших все домашние встречи, однако уступили “Вердеру”, подпортив себе немного статистику. Про ещё один клуб, который мог бы быть и повыше в турнирной таблице, дортмундскую “Боруссию”, можно сказать следующее: команда находится в состоянии поиска.”Ищет”, как говорил в своё время Остап Бендер про художественные таланты Кисы Воробьянинова. Не совсем пока ясно только, что именно. Вполне звёздный состав, солидно дополненный в межсезонье, обязан был создавать турнирную конкуренцию “Баварии”. Но на деле всё вышло так, что идут эксперименты, пока не обеспечивающие 100-процентного результата или близкого к нему. Чёрно-жёлтые после 16 туров шестые, замыкая собой зону еврокубков.

В завершение упомянем два пока явных разочарования первенства. Мёнхенгладбахская “Боруссия” и “Вольфсбург” завершали своей встречей календарный год. “Боруссия” проиграла его и упала в таблице на 14-е место. Клуб из города “Фольксвагенов” хоть и выиграл, но оказался по соседству – тринадцатым. Оба клуба, ещё совсем недавно блиставшие яркими красками (на примере “Вольфсбурга” в этом могли убедиться российские болельщики в еврокубках), сейчас превратились в серых мышей с унылыми мордочками. Явная депрессия, для выхода из которой краткой паузы может не хватить.

Чемпионат Германии возобновляется 20 января, когда в матче-открытии 17-го тура встретятся “Фрайбург” и “Бавария”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Пятница, декабря 23, 2016 at 12:00 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Клуб: Байкал
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Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

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Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

55. Россия - 592

 

8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
110. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 22.12.2016

 

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