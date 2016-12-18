Леонид Федун: линия жизни

Жизнь известного предпринимателя и владельца московского “Спартака” Леонида Федуна.

Леонид Федун: биография

Отец Леонида Арнольдовича – заслуженный хирург СССР и военный врач. Офицер Арнольд Антонович Федун немало путешествовал по стране. За годы практики он спас сотни жизней: как военных, так и гражданских. Леониду Федуну суждено было родиться в Киеве. Когда отца командировали на Байконур, за ним последовала и семья. Леонид Федун провел детство в рае для советских мальчишек. Космос Федуна не прельщал. Юного Федуна, как он признался сам спустя много лет, завораживали древние курганы казахских степей. Будущий предприниматель мечтал стать археологом. Леонид отчасти последовал семейным традициям, отдав службе в армии 20 лет своей жизни.

Начинал обучение Федун в Ростове-на-Дону, в местном ракетном училище. Позже он оканчивает военную адъюнктуру в Военной Академии им. Дзержинского. В 1984 Федун становится преподавателем академии, а позднее защищает кандидатскую диссертацию и получает степень кандидата философских наук.

Шаткое материальное положение офицеров при позднем СССР вынуждает Леонида Федуна искать новые средства заработка. К счастью, ему предлагают сотрудничество с ВСО “Знание”. Федун разъезжает по Союзу, читает лекции от Общества по политологии.

Одна из командировок становится судьбоносной. Федун прибыл с лекциями в крохотный сибирский поселок Когалым, который в будущем станет важным центром нефтедобычи. Там талантливого лектора заметили первые лица “Когалымнефтегаза”. Федуну удается произвести впечатление на генерального директора предприятия – Вагита Алекперова, будущего партнера и соратника Леонида Федуна.

Федуна берут на работу в “Когалымнефтегаз”. Параллельно с построением карьеры в “нефтянке” Федун оканчивает “Высшую школу приватизации и предпринимательства”. Полученные знания, ум и способности менеджера позволяют Федуну дорасти до должности вице-президента “Лукойла”.

Леонид Федун и московский “Спартак”

В первой половине нулевых Леонид Федун приобретает мажоритарный пакет акций московского “Спартака”. Прошлое руководство погрязло в скандалах и распрях, оставив Федуну незавидное “наследство”. “Спартак” преодолевал серьезный репутационный и управленческий кризис. “Спартак” стоял перед угрозой банкротства. Леонид Федун провернул перестройку, в короткие сроки вернув московский клуб на “спортивные рельсы”. В 2006 году “Спартак” впервые за 5 лет пробивается в групповой этап Лиги чемпионов.

За 13 лет, что Федун у руля “Спартака”, клуб вырос и в спортивном, и в финансовом плане. Предприниматель вложился в инфраструктуру клуба – новая клубная база, обновленная академия, домашний стадион на 45 тысяч зрителей. Команда 5 раз становилась вице-чемпионом чемпионата России по футболу.

Сегодня московский “Спартак” входит в число самых быстрорастущих российских команд и занимает 1 место в текущем розыгрыше РФПЛ.