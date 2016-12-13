Итоги первой части первенства Украины по футболу сезона 2016\2017

Накануне ярким и результативным матчем между киевским “Динамо” и донецким “Шахтёром” (3:4) завершился 18-й тур и первая часть чемпионата Украины по футболу сезона 2016\2017. Клубы ушли в зимний отпуск, который потом плавно перетечёт в сборы и целенаправленную подготовку к возобновлению чемпионата, что согласно календарю произойдёт 25 февраля следующего года. Подведём краткие итоги случившегося.

Разумеется, главной неожиданностью является столь уверенно лидерство донецкого “Шахтёра”. “Горняки” всегда находятся в верхах турнирной таблицы национального первенства, часто выигрывают его, но такого солидного отрыва в 13 баллов от второй строчки, которую сейчас занимает киевское “Динамо”, давно не было. Команда из Донецка, вынужденная в силу всем известных обстоятельств как минимум временно дислоцироваться в Львове, не проиграла пока ещё ни одного матча и только два свела вничью. Да и голов оранжево-чёрные настреляли, или “набурили”, кому как больше нравится, весьма прилично – 41. Что в купе с надёжной обороной (11 пропущенных, из которых 3 от “Динамо” в последнем туре) оставляет весьма приличное впечатление о набравший хороший ход команде.

“Динамо”, главный и основной всегдашний конкурент “Шахтёра”, напротив, буксует. Есть и внутренние проблемы в клубе, тренерскому штабу пока не удаётся наладить игру. Киевляне из 18 встреч проиграли три, а ещё четыре раза не смогли победить куда более слабых по классу соперников. А потому шансы на чемпионство столичного клуба уже сейчас можно рассматривать как почти призрачные. Тут впору задуматься о сохранении второго места, которое даёт право заявиться в Лигу чемпионов (именно такая квота сейчас у Украины). Ведь снизу подпирает крепенькая “Заря”, отставая лишь на три балла. Да и у идущих следом “Александрии” и “Олимпика” отставание от бело-синих меньше, чем у “Динамо” от “Шахтёра”. Верить, конечно, что такие можно сказать ещё дебютанты в высшем сообществе сумеют догнать столичный клуб и отобрать у него билет в Лигу чемпионов сложно, но в теории пока всё им по силам. Именно вышеназванная тройка и составляет так называемую “группу Лиги Европы”, которая немного оторвалась от середняков.

Стоит отметить, что нынешний чемпионат впервые проводится по новому формату в два этапа. На первом 12 клубов играют традиционный турнир в два круга из 22 туров. На втором лучшие шесть команд опять же в два круга разыграют между собой пять путёвок в еврокубки (с сохранением баллов первого этапа), а оставшиеся 6 клубов в два круга определят двух неудачников, которые по итогам сезона будут вынуждены покинуть элиту. Среди неудачников сейчас как раз пока находятся команды с именами, имеющими опыт выступления в еврокубках, и даже во времена чемпионата СССР. Это одесский “Черноморец”, львовские “Карпаты” и днепропетровский “Шахтёр”, выступавшие все трое в еврокубках ещё в чуть ли не середине прошлого века. И не только за Украину. “Карпатам” и “Днепру” серьёзно в турнирном плане помешали санкции ФИФА, отнявшие у них в таблице по 6 очков. Но думается, что известным клубам будет по силам сохранить место в высшем свете, хорошо проведя концовку сезона.

Как это будет – узнаем следующей весной. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

