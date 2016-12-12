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12 декабря 2016

“Андерлехт”, “Спарта” и “Фенербахче” – соперники российских клубов в 1\16 финала Лиги Европы

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В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги Европы сезона 2016\2017. Как известно, в этот этап соревнования пробились три российских клуба, единственные, кто ещё представляет нашу страну на евроарене. Это “Зенит” из Санкт-Петербурга, выигравший свою группу, “Краснодар”, финишировавший вторым и “Ростов”, получивший “утешительную” путёвку в данный раунд как третья команда в группе Лиги чемпионов.

В соперники отечественным клубам достались, соответственно, бельгийский “Андерлехт”, чешская “Спарта” и турецкий “Фенербахче”. Кратко представим эти клубы.

Соперник “Зенита”: “Андерлехт”, Брюссель, Бельгия.

Клуб основан в 1908 году. Домашний стадион – “Констант Ванден Сток” (Брюссель), 28 063 зрителя. Традиционные клубные цвета – пурпурно-белые. На текущий момент времени является согласно рейтингу УЕФА 37-й командой Европы. 33 раза выигрывал первенство Бельгии, 9 раз национальный Кубок и 12 раз Суперкубок. Дважды “Андерлехт” побеждал в Кубке обладателей кубков (1976 и 1978), дважды был финалистом турнира (1977 и 1990). Один раз команда выигрывала Кубок УЕФА (1983) и один раз играла в его финале (1984). Суперкубок УЕФА покорялся “Андерлехту” дважды (1976 и 1978). В прошлом сезоне команда стала серебряным медалистом первенства Бельгии.

В нынешней Лиге Европы “Андерлехт” стартовал с 4-го отборочного раунда, в котором с одинаковым счётом 3:0 в гостях и дома уверенно дважды победил чешскую “Славию”. В группе всё тоже было более-менее благополучно. Правда, де-факто в ней на две путёвки в плей-офф претендовали лишь три клуба, а не четыре, настолько слабо выступила азербайджанская “Габала” (0 очков). Команда досрочно завоевала второе место, оставив третьим немецкий “Майнц” (9 баллов), набрала в итоге 11 очков и поражение в последнем туре от французского “Сент-Этьена” (12 баллов), который в итоге занял первое место в квартете, наверняка, восприняла философски. Добавим, что главным тренером сейчас является швейцарский специалист Рене Вайлер.

Соперник “Ростова”: “Спарта”, Прага, Чехия.

Ещё один крепкий европейский середняк, с которым не раз доводилось встречаться российским клубам в международных соревнованиях, чешская “Спарта” досталась в соперники по 1\16 финала Лиги Европы “Краснодару”. Клуб был основан ещё в 19 веке – в 1893 году. Домашний стадион – “Дженерали Арена” (Прага), 18 944 зрителя. Современная форма клуба – это кирпичного цвета футболки, белые шорты и чёрные гетры. В настоящий момент времени “Спарта” является 40-й командой Европы по версии УЕФА. Основные достижения, это 21 золото первенства Чехословакии и 8 Кубков, 12 побед в чемпионате Чехии и 20 Кубков. В прошлом сезоне команда стала серебряным призёром первенства страны. Наставником сейчас работает местный специалист Зденек Шчастный.

Как и “Андерлехт”, “Спарта” стартовала в Лиге Европы с 4-го квалификационного раунда, в котором не без труда прошла малоизвестный датский клуб “Сендерюске” (0:0 в гостях и 3:2 дома). Группа, как показалось сначала по именам, чешскому гранду досталась сложная. Итальянский “Интер”, английский “Саутгемптон” и израильский “Хапоэль”. Однако на деле всё оказалось не слишком утомительным. Нерадзурри групповой этап откровенно провалили, играя в полноги и не самым боевым составом. “Саутгемптон” хоть и боролся до конца, но оказался не состоятельным, а потому, досрочно обеспечив себе первое место в квартете, “Спарта” позволила себе в последнем туре уступить итальянцам 1:2. Впрочем, справедливости ради, начиналось всё не так радужно и с разгрома от “святых” в первом туре (0:3). Однако впоследствии серия из четырёх побед подряд всё расставила на свои места.

Соперник “Краснодара”: “Фенербахче”, Стамбул, Турция.

“Краснодару” в 1\16 финала Лиги Европы достался “Фенербахче”, один из сильнейших клубов Турции, серебряный призёр прошлого национального первенства. Традиционные цвета клуба, основанного в 1907 году – жёлто-тёмно-синие, что породило одно из прозвищ команды – “канарейки”. Домашний стадион “Шюкрю Сараджоглу” расположен в азиатской части Турции и способен вместить 50 509 зрителей. По версии УЕФА “Фенербахче” сейчас 40-я команда Европы. Серьёзных успехов у “канареек” на международном уровне не было. Правда, относительно недавно был полуфинал Лиги Европы (сезона 2012\2013), и ещё раньше четвертьфинал Лиги чемпионов (2007\2008). В далёкие 60-е команда также пробивалась в 1\4 финала Кубка обладателей кубков (1963\1964). Зато в национальном первенстве у “Фенера” всё очень даже внушительно: 19 чемпионств, 21 вице-чемпионство, 6 Кубков и 10 финалов. Главным тренером команды является прекрасно известный всем отечественным поклонникам футбола бывший наставник сборной России и питерского “Зенита” Дик Адвокат, возглавивший стамбульцев минувшим летом.

Матчи 1\16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля будущего года. “Краснодар” и “Ростов” начинают дома, “Зенит” – в гостях. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Понедельник, декабря 12, 2016 at 23:00 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Аргентина, национальная лига Б
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Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

55. Россия - 592

 

8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
110. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 22.12.2016

 

Футбольные новости

 

 

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Лига Европы УЕФА 2016-2017
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