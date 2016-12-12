“Андерлехт”, “Спарта” и “Фенербахче” – соперники российских клубов в 1\16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги Европы сезона 2016\2017. Как известно, в этот этап соревнования пробились три российских клуба, единственные, кто ещё представляет нашу страну на евроарене. Это “Зенит” из Санкт-Петербурга, выигравший свою группу, “Краснодар”, финишировавший вторым и “Ростов”, получивший “утешительную” путёвку в данный раунд как третья команда в группе Лиги чемпионов.

В соперники отечественным клубам достались, соответственно, бельгийский “Андерлехт”, чешская “Спарта” и турецкий “Фенербахче”. Кратко представим эти клубы.



Соперник “Зенита”: “Андерлехт”, Брюссель, Бельгия.

Клуб основан в 1908 году. Домашний стадион – “Констант Ванден Сток” (Брюссель), 28 063 зрителя. Традиционные клубные цвета – пурпурно-белые. На текущий момент времени является согласно рейтингу УЕФА 37-й командой Европы. 33 раза выигрывал первенство Бельгии, 9 раз национальный Кубок и 12 раз Суперкубок. Дважды “Андерлехт” побеждал в Кубке обладателей кубков (1976 и 1978), дважды был финалистом турнира (1977 и 1990). Один раз команда выигрывала Кубок УЕФА (1983) и один раз играла в его финале (1984). Суперкубок УЕФА покорялся “Андерлехту” дважды (1976 и 1978). В прошлом сезоне команда стала серебряным медалистом первенства Бельгии.

В нынешней Лиге Европы “Андерлехт” стартовал с 4-го отборочного раунда, в котором с одинаковым счётом 3:0 в гостях и дома уверенно дважды победил чешскую “Славию”. В группе всё тоже было более-менее благополучно. Правда, де-факто в ней на две путёвки в плей-офф претендовали лишь три клуба, а не четыре, настолько слабо выступила азербайджанская “Габала” (0 очков). Команда досрочно завоевала второе место, оставив третьим немецкий “Майнц” (9 баллов), набрала в итоге 11 очков и поражение в последнем туре от французского “Сент-Этьена” (12 баллов), который в итоге занял первое место в квартете, наверняка, восприняла философски. Добавим, что главным тренером сейчас является швейцарский специалист Рене Вайлер.

Соперник “Ростова”: “Спарта”, Прага, Чехия.

Ещё один крепкий европейский середняк, с которым не раз доводилось встречаться российским клубам в международных соревнованиях, чешская “Спарта” досталась в соперники по 1\16 финала Лиги Европы “Краснодару”. Клуб был основан ещё в 19 веке – в 1893 году. Домашний стадион – “Дженерали Арена” (Прага), 18 944 зрителя. Современная форма клуба – это кирпичного цвета футболки, белые шорты и чёрные гетры. В настоящий момент времени “Спарта” является 40-й командой Европы по версии УЕФА. Основные достижения, это 21 золото первенства Чехословакии и 8 Кубков, 12 побед в чемпионате Чехии и 20 Кубков. В прошлом сезоне команда стала серебряным призёром первенства страны. Наставником сейчас работает местный специалист Зденек Шчастный.

Как и “Андерлехт”, “Спарта” стартовала в Лиге Европы с 4-го квалификационного раунда, в котором не без труда прошла малоизвестный датский клуб “Сендерюске” (0:0 в гостях и 3:2 дома). Группа, как показалось сначала по именам, чешскому гранду досталась сложная. Итальянский “Интер”, английский “Саутгемптон” и израильский “Хапоэль”. Однако на деле всё оказалось не слишком утомительным. Нерадзурри групповой этап откровенно провалили, играя в полноги и не самым боевым составом. “Саутгемптон” хоть и боролся до конца, но оказался не состоятельным, а потому, досрочно обеспечив себе первое место в квартете, “Спарта” позволила себе в последнем туре уступить итальянцам 1:2. Впрочем, справедливости ради, начиналось всё не так радужно и с разгрома от “святых” в первом туре (0:3). Однако впоследствии серия из четырёх побед подряд всё расставила на свои места.

Соперник “Краснодара”: “Фенербахче”, Стамбул, Турция.

“Краснодару” в 1\16 финала Лиги Европы достался “Фенербахче”, один из сильнейших клубов Турции, серебряный призёр прошлого национального первенства. Традиционные цвета клуба, основанного в 1907 году – жёлто-тёмно-синие, что породило одно из прозвищ команды – “канарейки”. Домашний стадион “Шюкрю Сараджоглу” расположен в азиатской части Турции и способен вместить 50 509 зрителей. По версии УЕФА “Фенербахче” сейчас 40-я команда Европы. Серьёзных успехов у “канареек” на международном уровне не было. Правда, относительно недавно был полуфинал Лиги Европы (сезона 2012\2013), и ещё раньше четвертьфинал Лиги чемпионов (2007\2008). В далёкие 60-е команда также пробивалась в 1\4 финала Кубка обладателей кубков (1963\1964). Зато в национальном первенстве у “Фенера” всё очень даже внушительно: 19 чемпионств, 21 вице-чемпионство, 6 Кубков и 10 финалов. Главным тренером команды является прекрасно известный всем отечественным поклонникам футбола бывший наставник сборной России и питерского “Зенита” Дик Адвокат, возглавивший стамбульцев минувшим летом.

Матчи 1\16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля будущего года. “Краснодар” и “Ростов” начинают дома, “Зенит” – в гостях. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.