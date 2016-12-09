“Зенит” и “Краснодар” проиграли не имевшие турнирного значения последние матчи Лиги Европы

Петербургский “Зенит” и “Краснодар” не сумели выиграть заключительные матчи группового этапа Лиги Европы. Впрочем, путёвки в плей-офф оба клуба себе уже гарантировали заранее. Плохо лишь то, что не удалось улучшить для России положение в таблице коэффициентов УЕФА. О двух матчах отечественных клубов в шестом туре турнира и о том, что поклонников футбола ждёт в дальнейшем в нашем кратком обзоре.

Лига Европы УЕФА 2016\2017. Группа D, 6-й тур.

8 декабря 2016 года, четверг. Алкмар, Голландия. Стадион “АФАС”. Вместимость – 17 023 зрителя.

Главный судья – Свейн Моэн (Норвегия).

АЗ Алкмар (Алкмар, Голландия) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – 3:2.

Голы: Бен Ринстра, 7 (1:0). Ридгесиано Хапс, 43 (2:0). Жулиано, 58 (2:1). Муамер Танкович, 68 (3:1). Стейн Вуйтенс, 80 – в свои ворота (3:2).

“Зенит” не смог добиться 100-процентного результата по набранным очкам на групповой стадии Лиги Европы. Похожая ситуация у питерцев была и в прошлом розыгрыше, когда они, выиграв пять стартовых матчей, в шестом оступились на бельгийском “Генте”. В этот раз подножку подставил голландский АЗ, тоже представитель Бенилюкса. До стартового свистка многие специалисты предполагали, что матч получится увлекательным. Ожидания оправдались. Первый тайм команда Мирчи Луческу однозначно должна занести себе в пассив, как один из самых неудачных в последнее время. В самом начале встречи хозяев поля вперёд вывел Бен Ринстра, а незадолго до антракта преимущество удвоил Ридгесиано Хапс.

К чести футболистов “Зенита”, не имевшего турнирной мотивации побеждать в этом поединке, т.к. первое место в группе уже было обеспечено заранее, они не махнули рукой и попытались переломить ход неудачного матча во второй тайме. На исходе часа игры Жулиано сократил отставание в счёте до минимума. Показалось, что может наступить перелом, однако через несколько минут Муамер Танкович забил очень красивый гол, дальним “парашютом” “за шиворот” явно зазевавшемуся Лодыгину. Преимущество АЗ вновь возросло до двух мячей, но “Зенит” и тут продолжил бороться, вынудил хозяев ошибиться и забить в свои ворота (Вуйтенс). На большее времени не хватило. Ещё один яркий come back в духе встречи с израильским “Маккаби” не случился. Сине-бело-голубые уходят на зимние каникулы, выиграв группу, а АЗ стоит поздравить со второй строчкой в квартете и путёвкой в 1\16 финала соревнования.

Лига Европы УЕФА 2016\2017. Группа I, 6-й тур.

8 декабря 2016 года, четверг. Ницца, Франция. Стадион “Альянц Ривьера”. Вместимость – 35 624 зрителя.

Главный судья – Сандро Шерер (Швейцария).

Ницца (Ницца, Франция) – Краснодар (Краснодар, Россия) – 2:1.

Голы: Фёдор Смолов, 52 (0:1). Алекси Бозетти, 64 – с пенальти (1:1). Максим Ле Маршан, 77 (2:1).

Вероятно, тренерский штаб “Краснодара” не собирался заранее проигрывать этот матч, настрой был победный. Но получилось всё не так гладко, как хотели, овраги помешали. Почти боевой состав “быков” спокойно и с чувством достоинства отыграл первый тайм, в начале второго Фёдор Смолов забил красивый гол. И вот, показалось, важная для России с точки зрения таблицы коэффициентов УЕФА победа. Однако ненужное удаление капитана Гранквиста спутало все карты. Красная карточка, реализованный хозяевами пенальти и пропуск первого матча плей-офф. Игорь Шалимов, наставник “Краснодара”, после игры во время флеш-интервью был явно раздосадован.

Оставшись вдесятером, российский клуб вскоре пропустил и второй гол. В итоге результат от полёта в курортную Ниццу оказался даже не нулевым, а отрицательным – потерян ключевой игрок основного состава. Может быть, нужно было выпустить на поле голодную до игр молодёжь, как сделала “Ницца”. И опыт получили бы, и потерь удалось бы избежать. Впрочем, тренерскому штабу виднее, а цыплят в нашем случае будут считать не по осени, а по весне.

В заключение напомним, кто пробился в 1\16 финала Лиги Европы сезона 2016\2017:

Первые места в группах:

“Фенербахче” (Турция), АПОЭЛ (Кипр), “Сент-Этьен” (Франция), “Зенит” (Россия), “Рома” (Италия), “Атлетик” (Испания), “Аякс” (Голландия), “Шахтёр” (Украина), “Шальке 04″ (Германия), “Фиорентина” (Италия), “Спарта” (Чехия) и “Османлыспор” (Турция).

Вторые места в группах:

“Манчестер Юнайтед” (Англия), “Олимпиакос” (Греция), “Андерлехт” (Бельгия), АЗ (Голландия), “Астра” (Румыния), “Генк” (Бельгия), “Сельта” (Испания), “Гент” (Бельгия), “Краснодар” (Россия), ПАОК (Греция), “Хапоэль” (Б-Ш, Израиль), “Вильярреал” (Испания).

Клубы, занявшие третье места в группах Лиги чемпионов:

“Лудогорец” (Болгария), “Бешикташ” (Турция), “Боруссия” (М, Германия), “Ростов” (Россия), “Тоттенхэм” (Англия), “Легия” (Польша), “Копенгаген” (Дания), “Лион” (Франция).

Жеребьевка 1\16 финала Лиги Европы пройдет в ближайший понедельник 12 декабря в швейцарском Ньоне. Любите спорт и читайте новости футбола на GoalBox.Ru.