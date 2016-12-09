Первый этап еврокубков для российских клубов: трое дальше, двое в ауте

Завершились групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Впереди только плей-офф, который стартует уже в следующем 2017 году. Самое время кратко подвести итоги. Как провели первый этап двух турниров российские клубы и что сумели извлечь из него для себя полезного – в нашем материале.

Как известно, Россия делегировала в этом сезоне в еврокубки пять клубов. Два в Лигу чемпионов (ЦСКА и “Ростов”), а ещё три в Лигу Европы (“Зенит”, “Краснодар” и “Спартак”). Пути клубов оказались разными. Армейцы, как победители прошлого первенства страны, попали в групповой этап Лиги чемпионов сразу. “Ростов” был вынужден пробиваться через сито квалификации. “Зенит” тоже сразу забронировал себе место в Лиге Европы, а “Краснодар” и “Спартак” с разным успехом туда пытались пробраться.

“Спартак”

Начнём с первого и главного неудачника евросезона – московский “Спартак”. Клуб согласно регламенту Лиги Европы, рейтингу страны и жеребьёвке попал в 3-м отборочном раунде на кипрский АЕК. Соперник, прямо сказать, далеко не гранд. Однако красно-белые сумели оступиться и на таком несложном противнике, сыграв вничью на выезде 1:1 и выйдя дома в ответной встрече главным образом оберегать единственный гостевой гол, который выводил бы их в следующий раунд. План работал до 89-й минуты, на которой Тричковски забил Реброву и поставил крест на надеждах поклонников клуба, равно как и спартаковской карьере Дмитрия Аленичева, который впоследствии был уволен с поста главного тренера команды. Впрочем, это было уже почти полгода назад в конце июля и начале августа, так что останавливаться на тех событиях уже нет смысла.

ЦСКА

Следующим неудачником оказался географический сосед “Спартака” ЦСКА. Но тут история совсем другая. Красно-синие попали в групповой этап Лиги чемпионов сразу, и досталась им там компания весьма серьёзная – три бронзовых призёра первенств Германии, Англии и Франции. “Байер”, “Тоттенхэм” и “Монако”, соответственно. В целом подопечные Леонида Слуцкого турнир не провалили. Начали с ничьей в гостях с “Байером”, сумев отыграть по ходу встречи два мяча. Потом дома обидно уступили в один мяч “Тоттенхэму” и не сумели удержать победный результат в поединке с “Монако”, опять пропустив в концовке.

Два очка после первого круга – это ещё не беда, тем более, при всех своих проблемах с составом красно-синие могли рассчитывать на хороший для себя итог группового этапа. Однако вскоре последовало разгромное поражение от монегасков 0:3, очередная ничья с “аспириновыми” в Москве и, почти зыбкая надежда на победу в последнем туре над “шпорами”. Для того, что бы квалифицироваться хотя бы в плей-офф Лиги Европы. ЦСКА, уже зная, что клуб покидает Слуцкий, по делу уступил 1:3, хоть и забил первым, а потому завершил свой поход на Европу бесславно.

“Ростов”

Теперь о более приятном. “Ростов” сумел продолжить свои квалификационные подвиги (были последовательно пройдены “Андерлехт” и “Аякс”) и в основном групповом турнире Лиги чемпионов. Фортуна определила в соперники золотого медалиста первенства Германии грозную “Баварию”, победителя Эредивизии Нидерландов ПСВ и третью команду Испании мадридский “Атлетико”. Большинство специалистов ещё до первого тура поспешили заявить, что в такой компании дончанам практически ничего “не светит”.

Прогноз начал сбываться ещё на старте после разгрома на “Альянц Арене” (0:5). Затем последовала домашняя ничья с ПСВ и минимальное поражение от “Атлетико”. Один балл после первого круга – это совсем несолоно хлебавши. Начало второго тоже не оставило радужных впечатлений – поражение на “Висенте Кальдерон” от “матрасников” с результатом 1:2. И всё же, шансы хотя бы на третье место продолжали сохраняться. Сказка стала былью – “Ростов” сумел дома одержать эпическую и для себя, и для своих поклонников и для всего отечественного футбола тоже победу над мюнхенцами (3:2), пусть и прилетевшими в Ростов-на-Дону не в сильнейшем составе, и сохранил шансы на путёвку в Лигу Европы. Для этого требовалось не проиграть в Голландии мотивированному ПСВ. Это удалось – сложная ничья 0:0 и безумная радость, так сказать, на выходе.

“Краснодар” и “Зенит”

Ещё одним российским клубом, который вполне может быть доволен первой частью евросезона, стоит признать “Краснодар”. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы не из самой грозной группы, однако и в ней пришлось побороться. На немецкий “Шальке” лассо накинуть так ни разу и не удалось – южане дважды уступили в сухую (0:1 и 0:2), однако побед над “Ниццей” и “Зальцбургом”, плюс одной ничьей с австрийцами, хватило для выхода в весну. Что же касается “Зенита”, то сине-бело-голубые прошли групповой этап очень уверенно, одержав пять побед в шести играх, и едва не показав 100-процентный результат по набранным очкам. Правда, всё чуть не началось с конфуза, когда питерцы, проигрывая в Израиле “Маккаби” 0:3, сумели в итоге вырвать героические три балла, победив 4:3. Потом тоже не обходилось без шероховатостей, однако стоит признать, что отечественному гранду и голландский “АЗ” и ирландский “Дандолк” были по зубам. Так и случилось.



Плей-офф Лиги Европы (1\16 финала) стартует 16 февраля будущего года. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.