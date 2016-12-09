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9 декабря 2016

Первый этап еврокубков для российских клубов: трое дальше, двое в ауте

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Завершились групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Впереди только плей-офф, который стартует уже в следующем 2017 году. Самое время кратко подвести итоги. Как провели первый этап двух турниров российские клубы и что сумели извлечь из него для себя полезного – в нашем материале.

Как известно, Россия делегировала в этом сезоне в еврокубки пять клубов. Два в Лигу чемпионов (ЦСКА и “Ростов”), а ещё три в Лигу Европы (“Зенит”, “Краснодар” и “Спартак”). Пути клубов оказались разными. Армейцы, как победители прошлого первенства страны, попали в групповой этап Лиги чемпионов сразу. “Ростов” был вынужден пробиваться через сито квалификации. “Зенит” тоже сразу забронировал себе место в Лиге Европы, а “Краснодар” и “Спартак” с разным успехом туда пытались пробраться.

“Спартак”

Начнём с первого и главного неудачника евросезона – московский “Спартак”. Клуб согласно регламенту Лиги Европы, рейтингу страны и жеребьёвке попал в 3-м отборочном раунде на кипрский АЕК. Соперник, прямо сказать, далеко не гранд. Однако красно-белые сумели оступиться и на таком несложном противнике, сыграв вничью на выезде 1:1 и выйдя дома в ответной встрече главным образом оберегать единственный гостевой гол, который выводил бы их в следующий раунд. План работал до 89-й минуты, на которой Тричковски забил Реброву и поставил крест на надеждах поклонников клуба, равно как и спартаковской карьере Дмитрия Аленичева, который впоследствии был уволен с поста главного тренера команды. Впрочем, это было уже почти полгода назад в конце июля и начале августа, так что останавливаться на тех событиях уже нет смысла.

ЦСКА

Следующим неудачником оказался географический сосед “Спартака” ЦСКА. Но тут история совсем другая. Красно-синие попали в групповой этап Лиги чемпионов сразу, и досталась им там компания весьма серьёзная – три бронзовых призёра первенств Германии, Англии и Франции. “Байер”, “Тоттенхэм” и “Монако”, соответственно. В целом подопечные Леонида Слуцкого турнир не провалили. Начали с ничьей в гостях с “Байером”, сумев отыграть по ходу встречи два мяча. Потом дома обидно уступили в один мяч “Тоттенхэму” и не сумели удержать победный результат в поединке с “Монако”, опять пропустив в концовке.

Два очка после первого круга – это ещё не беда, тем более, при всех своих проблемах с составом красно-синие могли рассчитывать на хороший для себя итог группового этапа. Однако вскоре последовало разгромное поражение от монегасков 0:3, очередная ничья с “аспириновыми” в Москве и, почти зыбкая надежда на победу в последнем туре над “шпорами”. Для того, что бы квалифицироваться хотя бы в плей-офф Лиги Европы. ЦСКА, уже зная, что клуб покидает Слуцкий, по делу уступил 1:3, хоть и забил первым, а потому завершил свой поход на Европу бесславно.

“Ростов”

Теперь о более приятном. “Ростов” сумел продолжить свои квалификационные подвиги (были последовательно пройдены “Андерлехт” и “Аякс”) и в основном групповом турнире Лиги чемпионов. Фортуна определила в соперники золотого медалиста первенства Германии грозную “Баварию”, победителя Эредивизии Нидерландов ПСВ и третью команду Испании мадридский “Атлетико”. Большинство специалистов ещё до первого тура поспешили заявить, что в такой компании дончанам практически ничего “не светит”.

Прогноз начал сбываться ещё на старте после разгрома на “Альянц Арене” (0:5). Затем последовала домашняя ничья с ПСВ и минимальное поражение от “Атлетико”. Один балл после первого круга – это совсем несолоно хлебавши. Начало второго тоже не оставило радужных впечатлений – поражение на “Висенте Кальдерон” от “матрасников” с результатом 1:2. И всё же, шансы хотя бы на третье место продолжали сохраняться. Сказка стала былью – “Ростов” сумел дома одержать эпическую и для себя, и для своих поклонников и для всего отечественного футбола тоже победу над мюнхенцами (3:2), пусть и прилетевшими в Ростов-на-Дону не в сильнейшем составе, и сохранил шансы на путёвку в Лигу Европы. Для этого требовалось не проиграть в Голландии мотивированному ПСВ. Это удалось – сложная ничья 0:0 и безумная радость, так сказать, на выходе.

“Краснодар” и “Зенит”

Ещё одним российским клубом, который вполне может быть доволен первой частью евросезона, стоит признать “Краснодар”. Команда вышла в плей-офф Лиги Европы не из самой грозной группы, однако и в ней пришлось побороться. На немецкий “Шальке” лассо накинуть так ни разу и не удалось – южане дважды уступили в сухую (0:1 и 0:2), однако побед над “Ниццей” и “Зальцбургом”, плюс одной ничьей с австрийцами, хватило для выхода в весну. Что же касается “Зенита”, то сине-бело-голубые прошли групповой этап очень уверенно, одержав пять побед в шести играх, и едва не показав 100-процентный результат по набранным очкам. Правда, всё чуть не началось с конфуза, когда питерцы, проигрывая в Израиле “Маккаби” 0:3, сумели в итоге вырвать героические три балла, победив 4:3. Потом тоже не обходилось без шероховатостей, однако стоит признать, что отечественному гранду и голландский “АЗ” и ирландский “Дандолк” были по зубам. Так и случилось.

Плей-офф Лиги Европы (1\16 финала) стартует 16 февраля будущего года. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Пятница, декабря 9, 2016 at 12:00 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
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Клуб: Уфа
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Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
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Швеция, высшая лига
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Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

55. Россия - 592

 

8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
110. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 22.12.2016

 

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