Последние новости футбола

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8 декабря 2016

ЦСКА бесславно завершил групповой турнир ЛЧ поражением от “Тоттенхэма”. Обзор второго дня шестого тура

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Главным событием для российских поклонников футбола во втором игровом дне шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, безусловно, стал матч московского ЦСКА в Лондоне. В случае победы над “Тоттенхэм Хотспур” на “Уэмбли” армейцы могли бы достойно попрощаться со своим многолетним наставником Леонидом Слуцким. Не получилось. Это и другое более подробно в нашем обзоре.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа E, 6-й тур.
7 декабря 2016 года, среда. Лондон, Англия. Стадион “Уэмбли”. 62 034 зрителя.
Главный судья – Никола Риццоли (Италия).
Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 3:1.
Голы: Алан Дзагоев, 33 (0:1). Деле Алли, 38 (1:1). Харри Кейн, 45+1 (2:1). Игорь Акинфеев, 77 – в свои ворота (3:1).

Многолетняя эпоха Слуцкого в ЦСКА завершилась поражением на “Уэмбли” от “Тоттенхэма”. Наверное, все футболисты хотели порадовать наставника напоследок и хорошей игрой, и результатом. Однако накопившиеся проблемы, в том числе и кадровые, например, отсутствовали Вернблум и Фернандес, ключевые игроки в последнее время для “армейцев”, выиграть не позволили. Нельзя сказать, что ЦСКА “провалил” матч и проиграл по всем статьям. Но совершенно точно то, что лондонцы выиграли крайне уверенно, с большим запасом. На это не повлияло даже то, что первыми вперёд вышли красно-синие – прекрасную комбинацию завершил Алан Дзагоев. Лидерство и столь приятный счёт на табло были не долгими. Ещё до антракта “шпоры” не только восстановили равновесие, но и вышли вперёд, воспользовавшись как ошибками арбитра при определении положения “вне игры”, так и собственными ляпами уже давно не являющейся сверхнадёжной оборонительной линии.

Во втором тайме подопечные Маурисио Почеттито продолжили диктовать ход игры, сумев воплотить своё преимущество в третий мяч, который был в итоге записан как автогол Игоря Акинфеева, до последнего пытавшегося не позволить мячу пересечь ленточку. Первый удар Алли удалось отразить, но мяч предательски отскочил в ногу голкиперу и от неё залетел в сетку. Набрав три балла “Тоттенхэм” финишировал в группе на третьей строчке и перешёл в Лигу Европы, где, наверняка, будет одним из её фаворитов. В нынешнем первенстве Англии явных провалов у лидеров нет, а потому, возможно, путёвку в Лигу чемпионов будет легче добыть через победу в Лиге Европы, чем через завоевание места в четвёрке в премьер-лиге. ЦСКА же прощается с еврокубками и Леонидом Слуцким, оставившим яркий след в истории армейцев, выигравшим с ними немало трофеев и сыгравший много славных матчей. Имя нового рулевого, который будет восстанавливать несколько пошатнувшиеся в последнее время на всех фронтах позиции москвичей, мы узнаем уже очень скоро.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа E, 6-й тур.
7 декабря 2016 года, среда. Леверкузен, Германия. Стадион “БайАрена”. 21 928 зрителей.
Главный судья – Гедиминас Мажейка (Литва).
Байер (Леверкузен, Германия) – Монако (Монако, Франция) – 3:0.
Голы: Владлен Юрченко, 30 (1:0). Юлиан Брандт, 48 (2:0). Морган Де Санктис, 82 – в свои ворота (3:0).

Немцы настроились на ничего не решавшую в турнирном плане встречу лучше монегасков. А потому и добились уверенной домашней победы. Начало разгрому на исходе получаса игры положил украинский легионер Юрченко, зрелищным ударом оставив не удел Де Санктиса. В начале второй половины Брандт и Чалханоглу разыграли стеночку, которая в результате рикошета позволила укрепить лидерство в счёте. “Монако” мог вернуть интригу, но выстрел Каррильо пришёлся в штангу. А под занавес встречи “аспириновые” забили и третий гол, который случился после пенальти, заработанного Крузом. Бразилец Вендел пробил в перекладину, но мяч от неё предательски отскочил в спину вратаря, а потом уже и за ленточку. Заряженность “Байера”, конечно, стоит похвалить. Но, может быть, лучше бы они её приберегли для бундеслиги, где их дела сейчас далеко не радужны. Что касается “Монако”, то команда из карликового средиземноморского княжества проявила прагматизм и выставила на поединок ближайший резерв. Так что, поражение, думается, тренерский штаб не сильно смутило. Да и первое место в группе всё равно осталось за ними.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа F, 6-й тур.
7 декабря 2016 года, среда. Мадрид, Испания. Стадион “Сантьяго Бернабеу”. 76 894 зрителя.
Главный судья – Шимон Марчиняк (Польша).
Реал (Мадрид, Испания) – Боруссия (Дортмунд, Германия) – 2:2.
Голы: Карим Бензема, 28 (1:0). Карим Бензема, 53 (2:0). Пьер-Эмерик Обамеянг, 61 (2:1). Марко Ройс, 88 (2:2).

Дортмундская “Боруссия” опять стала серьёзным препятствием для “Реала”. Выбить из турнира, как бывало ранее, в этот раз, конечно, не получилось. Но вот нервы потрепать удалось на славу. Немцы не позволили “галактикос” занять первое место в группе, причём лидерство у мадридцев они попросту отобрали. Зрелищный матч на “Сантьяго Бернабеу” сперва развивался очень благоприятно для подопечных Зинедина Зидана. К 53-й минуте они благодаря дублю Карима Бензема вели с разницей в два мяча, но впоследствии умудрились растерять это весьма весомое преимущество. На 61-й минуте Обамеянг вернул интригу в поединок, а незадолго до финального свистка он же сделал голевой пас на Ройса, который восстановил равновесие в счёте. В итоге коллектив Томаса Тухеля остался в группе первым, а “сливочные” финишировали только вторыми. Неизвестно, правда, насколько это вызвало гордость у дортмундцев или печаль у мадридцев. Ясно лишь то, что “Боруссия” показала, что в своём нынешнем состоянии она может быть не слабее “Реала”.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа F, 6-й тур.
7 декабря 2016 года, среда. Варшава, Польша. Стадион “Войска Польского”. 28 232 зрителя.
Главный судья – Джанлука Рокки (Италия).
Легия (Варшава, Польша) – Спортинг (Лиссабон, Португалия) – 1:0.
Гол: Гильерме, 30 (1:0).

Предположить то, что после первого круга групповой стадии Лиги чемпионов “Легия” сумеет продолжить борьбу в еврокубках, было очень сложно. Однако варшавянам удалось “на флажке” опередить “Спортинг”, выиграв у него дома с минимальным счётом и завоевать право перехода в Лигу Европы. Пропустив за весь групповой этап 24 гола, в наиболее важном для себя матче “Легия” сумела сыграть “на ноль”. Возможно, португальцы прибыли в столицу Польши несколько расслабленными. Такое ощущение сложилось после первого тайма, в котором “Спортинг” практически ничего острого создать не сподобился. Разве что мячом владел много. Но все эти действия и перекаты проходили на низких скоростях, к которым “Легия” быстро приспособилась. Забить хозяева сумели на 30-й минуте – после прострела с правого фланга Гильерме не промахнулся с линии вратарской площади. Во второй половине “Спортинг” активизировался и создал ряд моментов, мог уйти от поражения и успеть заскочить в последний вагон уходящего лигоевропейского литерного, но, ни один шанс так и не использовал. “Легия” же больше не забила, однако, что главное, преимущество удержала и своё маленькое заслуженное счастье получила. Лиссабонцам же теперь остаётся сконцентрироваться на национальном первенстве, где команда уже давно ничего не выигрывала.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа G, 6-й тур.
7 декабря 2016 года, среда. Порту, Португалия. Стадион “Драгау”. 39 310 зрителей.
Главный судья – Феликс Цваер (Германия).
Порту (Порту, Португалия) – Лестер (Лестер, Англия) – 5:0.
Голы: Андре Силва, 6 (1:0). Хесус Корона, 26 (2:0). Ясин Браими, 44 (3:0). Андре Силва, 64 – с пенальти (4:0). Диогу Жота, 77 (5:0).

Для “Порту” домашний поединок против “Лестера” имел крайне важное турнирное значение. В случае победы португальцы в независимости от исхода встречи “Брюгге” с “Копенгагеном” выходили в плей-офф Лиги чемпионов. А вот “лисам” решать уже ничего было не нужно, все свои дела с выходом из группы они уже давно оформили. Поэтому англичане прилетели на континент полурезервным составом, оставив многих ключевых игроков дома отдыхать и готовиться к поединку в премьер-лиге с “Манчестер Сити”. Всё это в значительной мере облегчило задачу команды Эшпириту Санту, которую она принялась решать уже с первых секунд. Счёт был открыт на 6-й минуте – после розыгрыша углового отличился Андре Силва. Преимущество “драконов” к середине первого тайма выглядело очень заметным. На 26-й минуте они забили второй мяч, после эффектных действий Хесуса Короны. А перед самым антрактом на табло уже значились 3:0 – Ясин пижонски отличился пяткой. Во втором тайме результативный настрой хозяев не иссяк и они продолжили свои бомбардирские успехи. С пенальти оформил дубль Силва, а потом выход на рандеву с Андре Силвой реализовал Диогу Жота, сделав счёт уже совсем неприличным для чемпиона Англии. “Лестер” ответить ничем не смог, скушал эту унизительную таблетку и улетел восвояси, а “Порту” сумел обеспечить себе путёвку в следующий раунд.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа G, 6-й тур.
7 декабря 2016 года, среда. Брюгге, Бельгия. Стадион “Ян Брейдель”. 18 981 зритель.
Главный судья – Майкл Оливер (Англия).
Брюгге (Брюгге, Бельгия) – Копенгаген (Копенгаген, Дания) – 0:2.
Голы: Брэндон Мехеле, 8 – в свои ворота (0:1). Матиас Йоргенсен, 15 (0:2).

Яркого зрелища от этого матча изначально ждать было трудно. Но на деле всё вышло ещё скучнее, чем можно было предположить. Команда Мишеля Прюдомма откровенно махнула рукой на последний тур Лиги чемпионов, выйдя на поле в экспериментальном составе. А те, кого можно причислить к основной обойме, играли, справедливости ради, максимум на 50% своих возможностей. Жаль поклонников бельгийцев, которые явно не заслуживали увидеть в исполнении своей команды шесть поражений в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. “Копенгаген” быстро вышел вперёд, но скоро узнал, что в параллельном матче “Порту” громит “Лестер”. Следовательно, никаких мотивов рвать жилы у “львов” для добывания путёвки в плей-офф турнира уже не осталось, и игра быстро потеряла и в темпе, и в боевитости. В первом тайме ещё при счёте 0:0 у “Брюгге” был шанс забить и дать зрителям надежду на какую-то интригу в матче, но команда его не использовала. В целом, слишком легко позволяют соперникам распечатывать свои ворота чёрно-синие – оба мяча в этом матче были забиты после стандартов. В двух случаях Людвиг Аугустинссон исполнял подачи, сначала вышел автогол, а потом ошибка голкипера на выходе. Во втором тайме “Брюгге” продолжил свои скучные атаки, подавляющее большинство которых завершалось взмахом флажка линейного арбитра, а “Копенгаген” перешёл на игру от обороны, уповая на шансы в контратаках. Впрочем, на итоговом результате это никак не сказалось.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа H, 6-й тур.
7 декабря 2016 года, среда. Лион, Франция. Стадион “Стад де Люмьер”. 52 423 зрителя.
Главный судья – Юнас Эрикссон (Швеция).
Олимпик (Лион, Франция) – Севилья (Севилья, Испания) – 0:0.

Лионский “Олимпик” вышел на матч с чёткой задачей – победить с разницей минимум в два гола. В этом случае именно “ткачи” занимали бы второе место в группе, смещая с него “Севилью”, и квалифицировались в плей-офф турнира. Задача очень сложная, но выполнимая, особенно если вспомнить, как достойно “Лион” смотрелся в играх с андалусийцами на выезде и с “Ювентусом” дома. В тех случая во многом не хватило везения. В этот раз не хватило активности. “Севилья” выбрала откровенно защитный вариант, в пять раз меньше ударила по воротам французов, в семь – провела меньше атак. В первой половине динамичные наступательные действия “Лиона” ещё как-то парировались контратаками, а во втором тайме испанцы окончательно закрылись. Впрочем, сознательно, и с полным контролем ситуации. “Лион” давил, прессинговал, много владел мячом, пытался растащить оборонительные порядки “Севильи”, но пробить защиту гостей так и не смог. Испанцы выполнили задачу минимум, и вышли в 1\8 финала Лиги чемпионов, а “Лион” продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа H, 6-й тур.
7 декабря 2016 года, среда. Ювентус, Турин. Стадион “Ювентус”. 39 380 зрителей.
Главный судья – Энтони Тейлор (Англия).
Ювентус (Турин, Италия) – Динамо (Загреб, Хорватия) – 2:0.
Голы: Гонсало Игуаин, 52 (1:0). Даниэле Ругани, 73 (2:0).

Свою первую домашнюю победу в нынешней Лиги чемпионов “Ювентус” сумел одержать только в шестом туре. Успех туринцев был прогнозируемым, ведь соперником было загребское “Динамо”, которое не то, что очки набирать не умеет, так и забитыми голами вообще не отличается. Хорваты опять завершили групповой этап турнира со всеми “баранками”, кроме графы пропущенные мячи. Преимущество “Юве” был заметным ещё с первых минут, однако воплотить его в голы удалось лишь во втором тайме, когда сначала подкараулил отскок Гонсало Игуаин, а потом после углового отличился Даниэле Ругани. На последние минуты тренеры выпустили восстановившегося после травмы Пауло Дибалу, который успел отметиться несколькими опасными ударами. В целом, “старая синьора” выиграла уверенно и также уверенно заняла в своём квартете первое место. “Динамо” же нужно забыть этот групповой турнир как можно быстрее.

Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов состоится 12 декабря в швейцарском Ньоне. Матчи 1\8 финала запланированы на 14\15 и 21\22 февраля и 7\8 и 14\15 марта 2016 года. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Четверг, декабря 8, 2016 at 11:13 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

55. Россия - 592

 

8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
110. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 22.12.2016

 

Футбольные новости

 

 

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Чемпионат Испании 2014-2015
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