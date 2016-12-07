Последние новости футбола

Российский “Ростов” сумел-таки добиться исторического для себя успеха. Не проиграв в Эйндховене местному “ПСВ” дончане впервые смогли пробиться в весеннюю часть еврокубков. Пускай будет это не Лига чемпионов, но мечтать о подобном ещё перед началом квалификации, а уж после жеребьёвки, когда в соперники кроме голландцев достались мюнхенская “Бавария” и мадридский “Атлетико” мало кто мог.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа D, 6-й тур.

6 декабря 2016 года, вторник. Эйндховен, Голландия. Стадион “Филипс”. 35 000 зрителей.

Главный судья – Дениз Айтекин (Германия).

ПСВ (Эйндховен, Голландия) – Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) – 0:0.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа D, 6-й тур.

6 декабря 2016 года, вторник. Мюнхен, Германия. Стадион “Альянц Арена”. 70 000 зрителей.

Главный судья – Клеман Турпен (Франция).

Бавария (Мюнхен, Германия) – Атлетико (Мадрид, Испания) – 1:0.

Гол: Левандовски, 28 (1:0).

Игра получилось для команды Курбана Бердыева тяжёлой. Виной тому не только явное желание хозяев выиграть и подправить еврокубковый сезон, но и заметная усталость российского клуба на финише первого этапа национального сезона. Слава богу, на полтора часа сил хватило, особенных поводов для тревоги не возникало, а в концовке, которая была проведена на “морально-волевых”, даже можно было вырвать победу. Натиск соперника клуб с берегов Дона сдержал, не проиграл и получил в качестве приза утешительную путёвку в плей-офф Лиги Европы, где предстоит сыграть уже в конце зимы – первые матчи турнира запланированы на 16 февраля. С первых же двух мест из группы D в 1\8 Лиги чемпионов, что уже было известно давно, вышли испанский “Атлетико” и немецкая “Бавария”.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа B, 6-й тур.

6 декабря 2016 года, вторник. Киев, Украина. Стадион “Олимпийский”. 14 036 зрителей.

Главный судья – Крэйг Томсон (Пейсли, Шотландия).

Динамо (Киев, Украина) – Бешикташ (Стамбул, Турция) – 6:0.

Голы: Беседин, 9 (1:0). Ярмоленко, 30 – с пенальти (2:0). Буяльский, 32 (3:0). Гонсалес, 45+3 (4:0). Сидорчук, 60 (5:0). Мораес, 77 (6:0).

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа B, 6-й тур.

6 декабря 2016 года, вторник. Лиссабон, Португалия. Стадион “Да Луш”. 55 634 зрителя.

Главный судья – Матеу Лаос (Валенсия, Испания).

Бенфика (Лиссабон, Португалия) – Наполи (Неаполь, Италия) – 1:2.

Голы: Кальехон, 60 (0:1). Мертенс, 79 (0:2). Рауль Хименес, 87 (1:2).

Что касается других игр, то киевское “Динамо” дома на “Олимпийском” разгромило со счётом 6:0 турецкий “Бешикташ” и лишило того путёвки в плей-офф Лиги чемпионов. У команды из Стамбула впервые в истории была реальная возможность выйти из группы в 1\8 финала главного клубного футбольного турнира Европы, однако в итоге всё завершилось конфузом “на флажке”. Добавим, что в день матча в центре Киева недалеко от стадиона произошло столкновение фанатов “Динамо” и “Бешикташа”, в котором по данным правоохранительных органов приняло участие порядка 300 человек. 10 из них получили ножевые ранения. В плей-офф же шагнули итальянский “Наполи” и португальская “Бенфика”, уступившая в последнем туре дома на “Эштадиу да Луж” с результатом 1:2.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа A, 6-й тур.

6 декабря 2016 года, вторник. Париж, Франция. Стадион “Парк де Пренс”. 42 650 зрителей.

Главный судья – Анастасиос Сидиропулос (Греция).

ПСЖ (Париж, Франция) – Лудогорец (Разград, Болгария) – 2:2.

Голы: Мисиджан, 15 (0:1). Кавани, 61 (1:1). Вандерсон, 69 (1:2). Ди Мария, 90+2 (2:2).

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа A, 6-й тур.

6 декабря 2016 года, вторник. Базель, Швейцария. Стадион “Санкт-Якоб Парк”. 36 000 зрителей.

Главный судья – Мануэль Жорже Соуза (Порту, Португалия).

Базель (Базель, Швейцария) – Арсенал (Лондон, Англия) – 1:4

Голы: Лукас Перес, 8 (0:1). Лукас Перес, 16 (0:2). Лукас Перес, 47 (0:3). Ивоби, 54 (0:4). Думбия, 78 (1:4).

В группе A болгарский “Лудогорец” чуть не выиграл в гостях у четвертьфиналиста прошлого розыгрыша французского гранда “Пари Сен-Жермен”, пропустив второй гол лишь в компенсированное время. Впрочем, и ничейного счёта 2:2 оказалось достаточно для того, чтобы занять третье место в квартете и перейти в Лигу Европы, т.к. лондонский “Арсенал” в гостях разгромил “Базель”.

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа C, 6-й тур.

6 декабря 2016 года, вторник. Манчестер, Англия. Стадион “Этихад – Сити оф Манчестер”. 51 297 зрителей.

Главный судья – Славко Винчич (Словения).

Манчестер Сити (Манчестер, Англия) – Селтик (Глазго, Шотландия) – 1:1.

Голы: Робертс, 4 (0:1). Ихеаначо, 8 (1:1).

Лига чемпионов УЕФА 2016\2017. Группа C, 6-й тур.

6 декабря 2016 года, вторник. Барселона, Испания. Стадион “Камп Ноу”. 67 157 зрителей.

Главный судья – Сергей Карасёв (Москва, Россия).

Барселона (Барселона, Испания) – Боруссия (Мёнхенгладбах, Германия) – 4:0.

Голы: Месси, 16 (1:0). Арда Туран, 50 (2:0). Арда Туран, 53 (3:0). Арда Туран, 67 (4:0).

И, наконец, в группе C “Барселона” после досадной ничьи в Примере с “Реалом” отвела душу на мёнхенгладбахской “Боруссия”, разгромив немцев 4:0. Отметим, что поединок на “Камп Ноу” судила российская бригада арбитров в составе Сергея Карасёва, Антона Аверьянова, Тихона Калугина и Игоря Демешко. Сине-гранатовые достаточно уверенно финишировали в группе на первом месте, лишь один раз лишившись очков (поражение от “Манчестер Сити”). Сами же горожане заняли вторую строчку, разделив в последнем туре очки с шотландским “Селтиком” (1:1). Горожане и каталонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, “Боруссия” квалифицировалась в Лигу Европы, а кельты еврокубковый сезон для себя уже завершили.

Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов состоится 12 декабря в швейцарском Ньоне. Матчи 1\8 финала запланированы на 14\15 и 21\22 февраля и 7\8 и 14\15 марта 2016 года. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.