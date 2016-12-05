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5 декабря 2016

“Спартак” ушёл на зимний перерыв лидером премьер-лиги, опережая “Зенит” на пять очков, а ЦСКА на восемь

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Главный итог первой части чемпионата – это единоличное лидерство столичного “Спартака”, которое ему удалось сохранить. Даже, несмотря на собственные неочевидные недавние сбои. Отрыв красно-белых от идущего вторым “Зенита” минимум до начала весны составит пять баллов. Преследовавшие конкуренты теряли очки в ситуациях, когда это было совсем необязательно. Спартаковцы же, хоть и проиграли три матча из семнадцати, но ничьих собрали гораздо меньше всех других клубов лиги, лишь одну. А это уже приличный багаж в размере шести не растерянных баллов.

ЦСКА разделил очки пять раз, при этом проиграв трижды. “Зенит” уступил дважды, но и миром расходился с соперниками тоже пять раз, как и армейцы. “Краснодар” и “Ростов” по сравнению с прошлым сезоном сбавили, хотя идут по-прежнему в стане лидеров. Остальные клубы, при всём уважении к ним, ещё недостаточно “заматерели”. Что же касается аутсайдеров, но среди них числятся те, кто и мог быть к таковым причислен перед началом первенства. “Оренбург” является дебютантом премьер-лиги, “Томь” испытывает серьёзные финансовые проблемы, а состав “Арсенала” не так боевит и крепок, как военное название клуба.

3 декабря 2016 года, суббота. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 7 000 зрителей.
Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0.
Голы: Траоре, 25 (1:0), Траоре, 35 (2:0), Натхо, 38 – с пенальти (3:0), Чалов, 40 (4:0).

ЦСКА завершил осенний этап первенства России достойно. Удалось добиться крупной домашней победы, которая на некоторое время, судя всему, отчасти успокоит поклонников клуба. Впрочем, о силе соперника и текущем состоянии армейцев это ещё мало что говорит. Стоит лишь высказать мысль, что красно-синие после двух викторий подряд (сначала над “Оренбургом”, а вот теперь и над уральцами), лишь немного укрепили свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Всё было решено ещё в первом тайме, когда в ворота гостей на “Арене ЦСКА” залетели четыре безответных гола. Причём, все мячи уместились в отрезок длительностью 15 минут. Дублем с игры отметился Ласина Траоре, Бибрас Натхо с пенальти забил третий гол, а окончательный счёт на табло установил молодой нападающий Фёдор Чалов, впервые отличившийся за основной состав. Второй тайм ЦСКА провёл не столь активо, явно держа в уме важную игру в Лиге чемпионов с английским “Тоттенхэмом”. Хороший результат омрачился травмой Марио Фернандеса, который покинул поле на носилках. А вот Игоря Акинфеева стоит поздравить с 253-м матчем без пропущенных голов за карьеру, что является обновлением рекорда другого знаменитого отечественного стража ворот, игрока национальной сборной, “Волгаря”, “Спартака” и испанской “Севильи” Рината Дасаева.

3 декабря 2016 года, суббота. Ростов-на-Дону. Стадион “Олимп-2”. 9 110 зрителей.
Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров).
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0.

“Зенит” упустил прекрасный шанс максимально приблизиться по очкам в турнирной таблице к лидирующему “Спартаку”, который в прошлом туре неожиданно оконфузился в Самаре (0:4). Более того, не было бы у “Ростова” в ближайшие дни крайне важного выездного поединке в Лиге Европы с “ПСВ”, вероятно, дончане оказали бы сине-бело-голубым куда более серьёзное сопротивление, выставив более боевой состав. Затраченных усилий, в итоге, не хватило для домашней победы, однако оказалось достаточным для того, чтобы не уступить. В целом гости имели минимум по одному стопроцентному голевому моменту в каждом из таймов, но Дзюба и Мак свои шансы упустили. У хозяев наиболее близок к забитому мячу был Бухаров, но тоже не сумел распорядиться своей возможностью отличиться. Оба коллектива владели инициативой по очереди, много боролись в середине поля, а у чужих ворот, напротив, креативом не блеснули. Результат не на руку и южанам, и представителям Северной столицы. ЦСКА сократил отставание в турнирной таблице, а красно-белые опять получили возможность оторваться от преследователей. “Ростов”, наверное, должен быть доволен ничьей больше, в противном случае команда бы окончательно застряла в середине турнирной таблицы.

4 декабря 2016 года, воскресенье. Москва. Стадион “Локомотив”. 6 282 зрителя.
Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Локомотив (Москва) – Терек (Грозный) – 2:0.
Голы: Миранчук, 23 (1:0), Фернандеш, 75 (2:0).

“Локомотив” завершил первую часть сезона неплохо. Эффектно выиграв в прошлом туре у “Томи”, “железнодорожники” продолжили дело удачной игрой против “Терека”, выиграв у грозненцев менее крупно, однако более солидно и качественно с точки зрения содержания. Сомнений в превосходстве подопечных Юрия Сёмина по ходу встречи практически не возникало, что они и воплотили в два мяча, забитые в каждом из таймов. Иногда москвичи отдавали инициативу гостям, однако делали это осознанно, не позволяя команде Рашида Рахимова начать по-настоящему “хозяйничать”. Если до последних пятнадцати минут поединка поклонникам “Терека” ещё можно было надеяться на хотя бы ничью, то после гола Фернандеша стало ясно, что “Локо” выиграет. Больше чем на один мяч грозненцы в этот вечер точно не наработали.

5 декабря 2016 года, понедельник. Уфа. Стадион “Нефтяник”. 3 152 зрителя.
Главный судья – Алексей Матюнин (Москва).
Уфа (Уфа) – Томь (Томск) – 1:0.
Гол: Сухов, 64 (1:0).

Победу “Уфы” стоит назвать ожидаемой, а сибирякам нужно выразить уважение хотя бы за то, что они так долго терпят при наличии многомесячных долгов. Правда, на результате подобный геройский профессионализм всё равно отражается не очень хорошо. На протяжении всего поединка уфимцы смотрелись интереснее, но забить сумели лишь однажды – отличился в середине второго тайма Александр Суханов. “Томь” же в очередной раз завершала матч в неполном составе, оставшись в меньшинстве незадолго до финального свистка арбитра. Команда Валерия Петракова уходит на зимний антракт в качестве главного претендента на вылет. А вот в каком виде будет весной башкирский клуб – это большая загадка. Так как ещё не решён вопрос с наставником армейцев Леонидом Слуцким, которого, как земля слухами полнится, в ЦСКА уже в нынешнем декабре может сменить Виктор Гончаренко.

5 декабря 2016 года, понедельник. Пермь. Стадион “Звезда”. 17 000 зрителей.
Главный судья – Игорь Федотов (Москва).
Амкар (Пермь) – Оренбург (Оренбург) – 3:0.
Голы: Жунич, 21 – в свои ворота (1:0). Идову, 35 (2:0). Гиголаев, 90+3 (3:0).

“Оренбург” сыграл первый тайм увереннее и активнее, однако благодаря собственным ошибкам умудрился пропустить дважды. Причём, оба раза фактически подарив голы пермякам, начавшим встречу довольно беззубо. Хозяева были настроены играть на быстрых контратаках, в чём и преуспели. В частности, свой стартовый гол в премьер-лиге забил Брайн Идову. После перерыва “Амкар” грамотно и аккуратно действовал по счёту, не позволив оренбуржцам создавать хоть какую-то остроту. Более того, в компенсированное время удалось довести дело до разгрома. Минимум до марта пермяки останутся на шестом месте в турнирной таблице, а весьма симпатичная команда Роберта Евдокимова, если не потрудится на славу в зимний перерыв, то сильно рискует опять оказаться по итогам первенства в ФНЛ.

5 декабря 2016 года, понедельник. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 12 176 зрителей.
Главный судья – Евгений Турбин (Москва).
Краснодар (Краснодар) – Крылья Советов (Самара) – 1:1.
Голы: Смолов, 48 (1:0). Корниленко, 71 (1:1).

Самарские “лётчики” явно могут занести себе в актив последние матчи осенней части первенства. Сначала были разгромлены “Томь” и “Спартак”, а потом удалось сыграть вничью с “Краснодаром”, одним из сильнейших клубов чемпионата. На протяжении всей встречи с южанами команда Вадима Скрипченко старалась действовать “вторым номером”, сделав ставки на контратаки. Подобная тактика принесла свой успех, хотя первыми забили подопечные Игоря Шалимова. Отличился вскоре после перерыва Фёдор Смолов, а потом “Крылья” вынуждены были пережить ещё несколько неприятных минут, в течение которых хозяева пытались развить успех. Забить больше “Краснодару” не удалось, гостям же в середине второго тайма сравнять счёт получилось. Самарцы уравняли положение дел на табло после углового и не позволили “быкам” выйти на четвёртое место в турнирной таблице.

5 декабря 2016 года, понедельник. Тула. Стадион “Арсенал”. 20 048 зрителей.
Главный судья – Алексей Еськов (Москва).
Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 1:0.
Гол: Беляев, 70 (1:0).

Как минимум несколько ближайших месяцев в Туле могут раздаваться скромные праздничные салюты в честь локального успеха местного клуба. Победив махачкалинский “Анжи” команда наконец-то покинула последнее место в турнирной таблице. “Арсеналу” удалось одержать первую победу при Сергее Кирьякове, которая стала для “пушкарей” лишь второй с начала сезона. В этот раз “оружейники” сыграли очень грамотно и собранно, практически не допустив ошибок, за который южане могли бы их наказать. Не провалившись на заснеженном зимнем домашнем поле, хозяева сумели на 70-й минуте забить после розыгрыша углового удара усилиями Максима Беляева. Этот гол стал для них единственным и победным. Гости парировать ничем не сумели, более того, могли в компенсированное время пропустить ещё, но прекрасно сыграл страж ворот Александр Беленов. Впрочем, его вратарские подвиги остались хороши только для статистики.

5 декабря 2016 года, понедельник. Москва. Стадион “Открытие Арена”. 20 512 зрителей.
Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 2:1.
Голы: Жонатас, 38 (0:1), Промес, 43 (1:1), Глушаков, 74 (2:1).

“Спартак” впервые с 2000 года (т.е. фактически за 16 последних лет выиграл первый круг чемпионата). Об этом, впрочем, стало известно ещё несколько ранее. Но вот так долго, три месяца, пускай даже и без матчей, красно-белые в лидерах национального первенства не будут числиться ещё больше. В последней игре года удалось ещё и создать приличный отрыв о конкурентов, о чём уже говорилось ранее. В соперники выпал волей календаря часто неудобный москвичам “Рубин”. Неоднозначное судейство и накал страстей в концовке встречи (две красных карточки и ряд жёлтых) чуть не привёл к жёсткому побоищу на “Открытие Арене”, однако явной битвы гладиаторов, всё же, удалось избежать.

Возможно, в данной встрече поражения не заслуживали оба клуба. Однако удача была чуть благосклоннее к подопечным Массимо Карреры, которые владея до перерыва заметным преимуществом, пропустили первыми – на 38-й минуте подачу с углового замкнул Жонатас. Справедливости ради хозяева не расстроились и быстро сумели положение дел выправить. Ивелин Попов дважды отдавал пас Промесу на ударные позиции, и если в первом случае голландец Рыжикова переиграть не сумел, то со второй попытки исправился и забил. После антракта “Рубин” активизировался и имел шансы вновь выйти вперёд. Однако спартаковцы отбились, на 71-й минуте даже на некоторое время получили численное преимущество после удаления Набиуллина и почти сразу же его реализовали: Глушаков подобрал мяч после подачи с углового и мощным ударом вогнал его в сетку ворот казанцев. Практически сразу же составы уравнялись, и с поля был удалён Промес. Это подвигло “Рубин” на последний штурм, в котором он мог бы вырвать ничью, но Ребров отыграл последние минуты очень уверенно, а сами гости в иных моментах не были изобретательными. “Спартак” впервые в сезоне одержал волевую победу, уходит на перерыв в ранге уверенного лидера, а казанцы продемонстрировали, хоть и прервали свою беспроигрышную серию, что пока движутся в своём развитии в правильном направлении.

Чемпионат возобновится только весной, через несколько месяцев. Пока определена дата 6 марта, однако она может быть изменена, т.к. погодные условия в наших широтах иногда приносят серьёзного рода сюрпризы. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Понедельник, декабря 5, 2016 at 22:48 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Казахстан, премьер-лига
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Чехия, друга лига
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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

55. Россия - 592

 

8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
110. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 22.12.2016

 

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Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
Чемпионат России-2003
Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Чемпионат мира-2018
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
Кубок Америки-2015
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
Кубок конфедераций-2013
Чемпионат Европы-2012
Олимпиада-2012
Чемпионат мира-2010

 

Чемпионат Англии 2015-2016
Чемпионат Англии 2014-2015
Чемпионат Германии 2015-2016
Чемпионат Германии 2014-2015
Чемпионат Испании 2015-2016
Чемпионат Испании 2014-2015
Чемпионат Италии 2015-2016
Чемпионат Италии 2014-2015
Чемпионат Франции 2015-2016
Чемпионат Франции 2014-2015

 

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