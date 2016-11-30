Зимний футбол и первые матчи 16-го тура РФПЛ

Первые поединки предпоследнего тура перед зимним перерывом чемпионата России по футболу сезона 2016\2017 особенных неожиданностей не принёс. Но матчи, всё равно, были интересными. Вопрос о том, стоит ли играть на снегу и что это за такой вид спорта, пока оставим за скобками. А пока краткий обзор.

30 ноября 2016 года, среда. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 2340 зрителей.

Главный судья – Алексей Еськов (Москва).

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0

Гол: Лунгу, 38 (1:0).

Сложно сказать, держали ли в уме дончане ключевой для них в сложившейся ситуации матч во вторник в Лиге Европы с “ПСВ” или нет, или задумали победить “Урал” малой кровью. Скорее всего, первое, т.к. добрая половина футболистов основного состава осталась дома накапливать богатырскую силушку. Впрочем, даже резервисты смотрелись неплохо, хоть и не хватило из запаса прочности. Уральцам же требовалось брать очки кровь из носу, т.к. клуб был в достаточно тяжёлой турнирной ситуации.

В итоге хозяева победили, а ключевым моментом, перетянувшим чашу весов в пользу хозяев, стало мастерство Лунгу, который сумел забить зрелищный гол незадолго до антракта. В целом, игру зрелищной назвать нельзя. Моментов было мало, зритель скучал. Павлюченко в очередной раз мазал мимо ворот, а в нескольких случаях выручал Заболотный. Вдобавок типично зимняя погода со снегопадом, которая свела всё противостояние в его концовке к нудным длинным забросам и борьбе. “Урал” выстоял победный результат, а потому теперь может радоваться факту ухода из стана аутсайдеров.

30 ноября 2016 года, среда. Казань. Стадион “Казань Арена”. 3289 зрителей.

Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж).

Рубин (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 1:0

Гол: Жонатас, 62 (1:0).

“Арсенал” боролся, но опять проиграл. Перманентно тульская команда что-то создаёт в плане остроны, однако сделать шаг в сторону реализации никак не может. В этот раз проиграли “Рубину”, который в очередной раз показал всем любителям футбола свой результативный минимум. Скучный первый и чуть более интересный второй тайм подвели итог под очередной встречей в премьер-лиге. Печально, что такие матчи всё ещё есть в нашем чемпионате.

30 ноября 2016 года, среда. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 15 813 зрителей.

Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа (Уфа) – 2:0

Голы: Жулиано, 84 (1:0). Кокорин, 90+3 (2:0).

“Зенит” выиграл у “Уфы”, скажем так, весьма проблематично. И дело не только в том, что свои голы сине-бело-голубые забили лишь под занавес встречи. Дело в том, что команда Виктора Гончаренко, который, возможно, скоро станет рулевым ЦСКА, провела очень качественный матч. По общему числу острых моментов уфимцы так и вообще превзошли куда более титулованных москвичей. Однако порядок и класс нашёл своё место в этом поединке. Теперь поклонники сине-бело-голубых будут ждать осечки “Спартака” в Самаре.

30 ноября 2016 года, среда. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 5000 зрителей.

Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

ЦСКА (Москва) – Оренбург (Оренбург) – 2:0

Голы: Натхо, 26 – с пенальти (1:0). Игнашевич, 79 (2:0).

ЦСКА выиграл в домашнем матче года у “Оренбурга”, однако сделал это не с позиции силы. Хотя, увереннее, чем в первом круге. Лёгкой прогулкой по заснеженному газону этот поединок для оренбуржцев не оказался, однако класс москвичей в итоге оказал своё решающее влияние. До 79-й минуты, хотя счёт на стадионном табло уже был неравным, всё равно оставалась интрига. Но гол Игнашевича, который редко радует такими подарками своих поклонников – не его прямая обязанность, подвел черту, за которую оренбуржцы уже переступить не смогли.

Тур продолжится и завершился завтра ещё четырьмя встречами. В Самаре “Крылья Советов” на правах хозяев встретятся с лидером первенства “Спартаком”. В Каспийске “Анжи” примет “Амкар”. “Локомотив” сыграет в Томске с “Томью”, а “Урал” дома сразится с “Ростовом”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.