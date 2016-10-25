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25 октября 2016

“Зенит” и “Спартак” продолжают лидировать, ЦСКА оступается в дерби с “Локомотивом” – итоги 11-го тура РФПЛ

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В отчётном 11-м туре РФПЛ случился ряд примечательных событий. В первую очередь, это уход в небольшой отрыв лидеров “Спартака” и “Зенита”, который стал возможен после осечки ЦСКА. Кроме того, долгожданная победа “Локомотива”, как раз в московском дерби с армейцами. Стоит отметить и выход на четвёртое место “Краснодара”, потеснившего оттуда начавший сдавать “Амкар”. Обо всём этом и многом другом подробнее в обзоре тура.

21 октября 2016 года, пятница. Самара. Стадион “Металлург”. 4678 зрителей.
Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров).
Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 1:1.
Голы: Молло, 36 – с пенальти (1:0). Браун Форбс, 44 – с пенальти (1:1).

Матч “Крыльев Советов” и “Арсенала” получился весьма неплохим по качеству. Аутсайдеры первенства, которым сейчас крайне важны любые набранные очки, сыграли боевито и эмоционально. Кроме того, не страдала и атакующая сторона дела, первая половина вообще пролетела на одном дыхании. Печально, что хорошую встречу смотрела лишь одна треть стадиона “Металлург”, а то можно было бы подумать, что в Россию неожиданно нагрянули добротные зарубежные гастролёры.

Впрочем, одним из основных персонажей в футбольном спектакле решил выступить арбитр Виталий Мешков. До антракта он назначил в ворота каждого из клубов по одному одиннадцатиметровому. Йоан Молло и Фелисио Браун Форбс не промахнулись, а “канониры” вдобавок ещё и получили численное преимущество, т.к. Евгений Башкиров вынес в предшествующем пенальти игровом эпизоде мяч с линии собственных ворот, а потому и получил красную карточку. Но реализовать фору в одного футболиста тулякам не удалось. Второй тайм они провели посредственно, остроту около ворот соперника создавали редко, а “лётчики”, напротив, уступать оппоненту даже в усечённом составе ни в чём не собирались. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал ничью, которая никого, исходя из турнирной ситуации, не устроила.

22 октября 2016 года, суббота. Томск. Стадион “Труд”. 2100 зрителей.
Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
Томь (Томск) – Анжи (Махачкала) – 0:2.
Голы: Иличевич, 66 (0:1). Иличевич, 77 (0:2). Бериша, 82 (0:3).

Субботняя программа тура началась в Томске, где местная “Томь” встретилась с “Анжи”. Сибиряки дома выступают достаточно уверенно, а южане перед данной встречей выдали серию из нескольких матчей без поражений, а потому поединок для подопечных Павла Врбы ожидался непростым.

Однако дагестанский клуб все опасения опроверг и победил уверенно, причём, впервые в сезоне крупно. Хотя после первого тайма такой результат спрогнозировать было сложно. Подопечные Валерия Петракова владели заметным территориальным преимуществом, угрожали владениям Александра Беленова и с игры, и со стандартных положений, однако меткости в завершении моментов хозяевам хронически не хватало. Гости тоже иногда не забывали об ответных уколах, однако найти свою игру удалось только после антракта. На 66-й минуте отличился Иличевич, забивший эффектно и со штрафного. К слову,  данный гол стал первым для хорвата в составе “Анжи”, но останавливаться на этом он долго не стал и скоро оформил дубль, сняв паутину с “девятки” сибиряков. После этого, в принципе, всё стало явно. Хозяева устали, оказались психологически подавленными, а вскоре пропустили и третий мяч, который забил, проявив индивидуальное мастерство, Бернард Бериша.

Дагестанский коллектив по-прежнему находится недалеко от зоны еврокубков, и в следующем туре будет сдавать экзамен “Краснодару”, одному из участников Лиги Европы нынешнего сезона от России. “Томь” со своими финансовыми проблемами постепенно опускается в таблице всё ниже и ниже.

22 октября 2016 года, суббота. Уфа. Стадион “Нефтяник”. 7200 зрителей.
Главный судья – Евгений Турбин (Москва).
Уфа (Уфа) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0.

Яркого зрелища в Уфе не получилось. По своему характеру матч выдался вязким, “с боданием” и минимумом опасных моментов. Забитых голов зрители не увидели вообще. Стоит отметить, что дончане выставили на игру не самый сильнейший состав, решив поберечь Гацкана, Ерохина, Полоза и Азмуна. В дополнение к дисквалифицированным Навасом и Кудряшовым кадровая картина выглядела явно ослабленной. Резервисты, конечно, старались, как могли, но мастерства им не хватало. Гости же пытались следовать плану работы “вторым номером” с расчётом на редкие контратаки. Хозяева же, действуя более интересно, имели возможности отличиться, но в нужные моменты подопечным Виктора Гончаренко не хватала класса, а два-три раза свою надёжность продемонстрировал Джанаев. Поэтому безголевая ничья и стала закономерным итогом для весьма серенькой по содержанию встречи.

22 октября 2016 года, суббота. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 8600 зрителей.
Главный судья – Александр Егоров (Саранск).
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1.
Гол: Мельгарехо, 48 (0:1).

“Спартак” прилетел в Екатеринбург без трёх игроков основы. Глушаков, Промес и Зе Луиш в настоящее время с помощью эскулапов подлечивают свои повреждения. Однако их отсутствие не помешало красно-белым захватить инициативу ещё в первой половине. Подопечные Массимо Карреры, прекрасно знающие, что терять очки уже никак нельзя, конкуренты дышат в след, имели несколько отличных шансов забить. “Урал” пытался парировать контратаками и действиями со стандартов. Однако забить до перерыва ни у одной команды не получилось.

А вот второй тайм начался для москвичей весьма удачно. Ромуло длинным пасом нашёл в штрафной Заболотного Мельгарехо, который не оплошал и вывел “Спартак” вперёд. “Урал”, поставленный в положение отстающего, вынужденно прибавил. Начал действовать активнее, и перехватил инициативу. “Спартак”, в попытках остановить порыв подопечных Виктора Скрипченко, сконцентрировался в обороне, а ответные выпады проводил не числом, а умением. Добыть важнейшие для себя три очка москвичам удалось, а значит подходить к дерби с ЦСКА в следующем туре “Спартак” будет в роли лидера первенства страны.

22 октября 2016 года, суббота. Грозный. Стадион “Ахмат Арена”. 12300 зрителей.
Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 3:1.
Голы: Балай, 18 (1:0). Жонатас, 34 (1:1). Грозав, 71 – с пенальти (2:1). Роши, 90+4 (3:1).

Первая половина поединка в Грозном оставила двоякое впечатление. Острых моментов было мало, скорости невысоки. Однако обе команды сумели по разу забить. На гол Балая после паса с фланга от Махаммади гости парировали весьма похожим мячом, ставшим плодом взаимодействия Бауэра и Жонатаса. Второй тайм активнее начали казанцы, но уже через десять минут оказались в меньшинстве. За опасную игру получил красную карточку Цактош – он попал шипами бутс в колено Кузяеву. К середине второй половины “Рубин” и вовсе остался вдевятером. Благодарить за такой “подарок” команда должна Самбрано, умудрившегося получить два “горчичника” за одну минуту. Причём второй за игру рукой в собственной штрафной площади. Пенальти уверенно реализовал Грозав. Гости не сдавались и имели шансы спастись. Однако вместо этого в компенсированное время получили в свои ворота третий гол. Роши прекрасно принял мяч на подъём после выноса от защитников и мощно вогнал его в сетку ворот соперника. “Терек” в очередной раз выиграл дома и обошёл в турнирной таблице оступившийся “Ростов”. Что касается “Рубина”, то по игре команда Грасии добавляет, только надеяться на что-то позитивное при двух удалениях сложно.

23 октября 2016 года, воскресенье. Москва. Стадион “Локомотив”. 17130 зрителей.
Главный судья – Сергей Карасёв (Москва).
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0.
Гол: Майкон, 65 (1:0).

“Локомотив”, наконец, “прорвало”. Серия из девяти игр без побед прервалась в столичном дерби с действующим чемпионом страны ЦСКА. Причём, до того “Локо” не побеждал армейцев на своём поле долгих четыре с половиной года, так что событие вдвойне примечательное. Да и реабилитироваться перед поклонниками за провальный старт сезона было необходимо. В целом следует констатировать, что это был матч равных оппонентов, из одной весовой категории на тот момент времени. Лихим атакующим футболом ЦСКА и “Локомотив” зрителей не порадовали, но и отсиживаться в окопах, выжидая свой редкий шанс, тоже не стали. Как часто бывает, в таких случаях исход дела могут определить нюансы. Так и случилось, и судьбу всего противостояния решил тонкий ход мудрого и опытного стратега Юрия Сёмина, сделанный в середине второй половины. На поле появился Майкон и уже буквально через минуту после выхода забил гол, который принёс “железнодорожникам” долгожданный успех. ЦСКА же парировать ничем не сумел, не  хватило изобретательности и остроты. Даже часто помогающий перевод Вернблума в линию атаки ничего путного красно-синим в эндшпиле матча не принёс. Добавим, что Игорь Акинфеев в этой встрече провёл за ЦСКА 350-й юбилейный матч, а армейцы, возможно, на ближайшее время лишились весьма важного для себя футболиста: Биброс Натхо покинул поле во втором тайме на носилках.

23 октября 2016 года, воскресенье. Краснодар. Стадион “Краснодар”. 14900 зрителей.
Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Краснодар (Краснодар) – Амкар (Пермь) – 1:0.
Гол: Газинский, 45+2 (1:0).

Хозяева владели как территориальным, так и игровым преимуществом большую часть времени матча. Частичная ротация состава, совершённая Игорем Шалимовым, на качестве и итоговом результате игры не сказалась. Можно даже сказать, что футболистов созидательного плана в поединке с “Амкаром” на поле было больше, чем в ряде последних матчей “быков”. В первой половине встречи хозяева создали ряд отличных голевых моментов. Явно могли забить гораздо раньше, например, после удара Ари мяч, скорее всего, полностью был в воротах (его вынес с ленточки Джикия). Но в спешке судейская бригада этого не углядела. Давивший весь первый тайм “Краснодар” забил свой заслуженный гол уже в компенсированные минуты: Калешин выполнил аккуратный навес на Газинского, а тот Селихову шансов не оставил.

В антракте Гаджиев принял решение сделать кадровые перестановки и совершил двойную замену. Это помогло, и игра несколько выровнялась. Впрочем, “быкам” теперь не очень обязательно было штурмовать ворота пермяков с прежним азартом. Темп игры снизился, и моментов стало меньше. Впрочем, шансы забить были у обоих клубов. Наиболее верный шанс добиться для “Амкара” хотя бы ничьи подарил Калешин, сделавший неосмотрительный пас назад, однако счёт не изменился. “Краснодар” вышел на четвёртое место в табели о рангах, а пермяки после трёх ничьих кряду уступили. Вероятно, “Амкар”, отлично для себя начавший чемпионат, сам не выдержал взятого темпа, и теперь будет постепенно сдавать позиции.

24 октября 2016 года, понедельник. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 17685 зрителей.
Главный судья – Алексей Николаев (Москва).
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург (Оренбург) – 1:0.
Гол: Мак, 17 (1:0).

“Зенит” и “Оренбург” завершали тур единственным вынесенным на понедельник матчем. Сине-бело-голубые ожидаемо победили на “Петровском”, однако яркой игры против аутсайдера не показали. Единственный гол дебютантам высшего футбольного света России забил на 17-й минуте словак Роберт Мак. Нужно отметить, что выглядели оренбуржцы, в целом, весьма достойно. Время от времени гостям даже удавались приличные по качеству контратаки, однако очевидно было то, что над умением воплощать моменты в голы стоит ещё серьёзно поработать. В любом случае, за игру своих подопечных против одной из сильнейших команды страны Роберту Евдокимову стыдно быть не должно. Победа позволила “Зениту” догнать по набранным очкам в турнирной таблице “Спартак”, однако лидерами первенства по-прежнему остаются красно-белые, т.к. они одержали большее количество побед.

Итак. По итогам тура в турнирной таблице два лидера: “Спартак” и “Зенит” имеют в активе по 25 набранных очков. 29 октября состоится главное дерби страны между красно-белыми и ЦСКА. А в ближайшую среду и четверг отечественный футбольный мир ждут матчи 1\8 финала национального Кубка. Игры международных европейских турниров на этой неделе, как известно, не проводятся. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Вторник, октября 25, 2016 at 20:13 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

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Кубок России 2015-2016
Чемпионат России 2015-2016. ФНЛ
Чемпионат России 2014-2015
Чемпионат России 2013-2014
Чемпионат России 2012-2013
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Чемпионат России-2010
Чемпионат России-2009
Чемпионат России-2008
Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
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Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Чемпионат мира-2018
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
Кубок Америки-2015
Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
Кубок конфедераций-2013
Чемпионат Европы-2012
Олимпиада-2012
Чемпионат мира-2010

 

Чемпионат Англии 2015-2016
Чемпионат Англии 2014-2015
Чемпионат Германии 2015-2016
Чемпионат Германии 2014-2015
Чемпионат Испании 2015-2016
Чемпионат Испании 2014-2015
Чемпионат Италии 2015-2016
Чемпионат Италии 2014-2015
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