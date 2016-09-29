“Краснодар” и “Зенит” порадовали во втором туре Лиги Европы двумя победами и 10 забитыми голами

Второй тур группового этапа Лиги Европы оказался для российских клубов очень удачным. И “Краснодар”, и “Зенит” одержали крупные домашние победы, забив соперникам по пять голов. В турнирном плане матчи оказались очень важны, т.к. “Ницца” и “АЗ Алкмар” изначально считались одними из основных конкурентов на путёвки в плей-офф. Две синхронные победы существенно улучшили шансы и южан, и питерцев на выход в весеннюю стадию турнира.

29 сентября 2016 года, четверг. Краснодар, Россия. Стадион “Кубань”. 10 750 зрителей.

Главный судья – Иван Бебек (Хорватия).

Краснодар (Краснодар, Россия) – Ницца (Ницца, Франция) – 5:2.

Голы: Фёдор Смолов, 22 (1:0). Жоаозиньо, 33 (2:0). Марио Балотелли, 43 (2:1). Жоаозиньо, 65 – с пенальти (3:1). Вилан Кипрьен, 71 (3:2). Ари, 86 (4:2). Ари, 90+3 (5:2).

Не самая футбольная и вообще приятная погода в Краснодаре не помешала случиться одному из самых ярких матчей второго тура группового этапа Лиги Европы. Вдвойне отрадно, что одним из его участников стал российский клуб, а самое главное, что он ещё и сумел одержать красивую крупную победу и существенно повысил свои шансы на выход в плей-офф.

Футболисты народ специфический. Достаточно вспомнить поговорку про “спартаковскую” погоду (дождь). Вот и в этот день, как, например, накануне шотландский “Селтик” и английский “Манчестер Юнайтед” под проливным ливнем сумели показать красочную баталию, “Краснодар” и французская “Ницца” порадовали зрителей ярким атакующим матчем, забив на двоих семь голов. “Быки” ничуть не испугались промежуточного лидерства “Ниццы” в Лиге 1 и вышли на поле с максимально боевым настроем.

Счёт удалось открыть в середине первого тайма усилиями Фёдора Смолова. Возможно, в последнее время, наконец, “раскрывшийся” бомбардир смог бы забить и ещё, однако вскоре после гола полученное повреждение не позволило форварду продолжить встречу. Однако оставшись без своего главного снайпера, краснодарцы не растерялись и в атакующей мощи не убавили. Через полчаса после стартового свистка арбитра преимущество хозяев удвоил Жоаозиньо. Правда, ещё до перерыва гостям удалось забить и свой мяч. Это напомнил о себе итальянец Марио Балотелли, которого справедливо все опасались до матча и на гол которого даже с хорошим коэффициентом принимались ставки в букмекерских конторах. Но волей случая в момент результативного удара, приведшего к взятию ворот, Балотелли получил травму и на вторую половину уже не вышел, несколько облегчив “Краснодару” задачу итогового выигрыша.

Тем не менее, даже вынужденное неучастие во втором тайме двух главных звёзд команд-соперниц на зрелищности и результативности не сказалось. Сперва Жоаозиньо забил свой второй гол, уверенно реализовав одиннадцатиметровый, и вновь довёл преимущество южан до двух мячей. Правда, средиземноморцы вновь оперативно сократили отставание до минимума, отличившись благодаря мастерству вышедшего со скамейки запасных Уилана Кипрьена. Но “подвисший” вроде бы результат хозяев ничуть не смутил. Концовку они провели “на ура”, отличились ещё дважды (дубль оформил Ари), а потому заслуженно добыли три очка и теперь вместе с “Шальке-04″ возглавляют свой квартет I. Именно с немцами подопечным Игоря Шалимова теперь предстоит провести два спаренных матча в следующих турах (дома и в гостях). В зависимости от их результатов, “Краснодар” или практически обеспечит себе путёвку в плей-офф, или окончательно запутает ситуацию в группе.

29 сентября 2016 года, четверг. Санкт-Петербург, Россия. Стадион “Петровский”. 15 275 зрителей.

Главный судья – Хавьер Эстрада (Испания).

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – АЗ Алкмар (Алкмар, Голландия) – 5:0.

Голы: Александр Кокорин, 26 (1:0). Жулиано, 48 (2:0). Александр Кокорин, 59 (3:0). Доменико Кришито, 66 – с пенальти (4:0). Олег Шатов, 80 (5:0).

Когда у сине-бело-голубых идёт игра, остановить их крайне сложно. Не зря питерцев называют одним из претендентов на победу в нынешней Лиге Европы. Правда, с оговорками на то, в какой форме будет клуб на решающих стадиях и не лишится ли он к тому времени нескольких ключевых лидеров. Усиление, конечно, требуется. Например, нужно решать проблему нестабильности Юрия Лодыгина (забегая вперёд, в этой игре он не подвёл) и не помешает в помощь Дзюбе приобрести ещё одного игрока атакующего плана. Но об этом уже в других материалах, а данная встреча с четвёртой командой Голландии прошлого сезона удалась на славу.

“Зенит”, хоть и по отечественной привычке запрягал долго, в итоге в буквальном смысле уничтожил и деклассировал коллектив из Нидерландов. Главным образом произошло это во второй половине встречи, хотя счёт открыл Александр Кокорин ещё на экваторе тайма первого. Не слишком зрелищного, к слову. А вот после антракта, не успели футболисты как следует опять “разбегаться” на поле, началась самая настоящая голевая феерия. Причём, что весьма приятно, мячи влетали исключительно в сетку ворот гостей. Сначала бразилец Жулиано, проявив шустрость на подборе, забил второй гол. Спустя некоторое время он же продемонстрировал свои добротные ассистентские навыки, выдав передачу на Кокорина, не промахнувшегося с близкого расстояния. Почти сразу же гости сфолили на Смольникове и Кришито с одиннадцатиметровой точки довёл разницу в счёте до уже совсем неприличной. После этого Луческу решился освежить состав и использовал все свои замены, но доигрывать встречу пришлось в меньшинстве – Джорджевич повредил голеностоп и 20 минут “Зенит” играл уже в неполном составе. Гостям это никак не помогло, более того, они пропустили в концовке и пятый гол, автором которого стал Шатов.

Питерцы с девятью забитыми голами и максимумом очков после двух туров уверенно возглавляют турнирную таблицу в своей группе, уже сейчас смотрясь явным участником стадии плей-офф. Слишком уж большой разрыв в классе между российской командой и её соперниками в квартете. Все турнирные вопросы сине-бело-голубые могут снять уже в ближайших двух турах, когда им предстоит провести спаренные игры с более чем скромным ирландским “Дандолком”.



В связи с перерывом на матчи сборных следующий тур Лиги Европы состоится достаточно не скоро, почти через месяц 20 октября. “Краснодар” дома встретится с немецким “Шальке”, а “Зенит”, тоже дома в Санкт-Петербурге с “Дандолком”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.