Последние новости футбола

Столичные армейцы не сумели набрать хотя бы минимальное количество очков в домашней игре второго тура Лиги чемпионов с английским “Тоттенхэм Хотспур”. “Ростов”, напротив, сыграл историческую для себя ничью с голландским ПСВ. Подробнее об этих двух таких разных играх двух представителей России в групповом раунде главного европейского клубного футбольного турнира.

27 сентября 2016 года, вторник. Москва, Россия. Стадион “Арена ЦСКА”. 26 153 зрителя.

Главный судья – Антонио Матео Лаос (Испания).

ЦСКА (Москва, Россия) – Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) – 0:1.

Гол: Сон Хын Мин, 71 (0:1).

Поединок против британского “Тоттенхэма” стал для столичного ЦСКА дебютным в еврокубках на своей новой домашней арене в Москве на 3-й Песчаной улице. Европейское новоселье подкрепить победой не удалось. Стоит честно констатировать, что “шпоры” свои три очка добыли заслуженно, и хоть они и прибыли в Первопрестольную без нескольких ключевых игроков, глубины скамейки вполне хватило. Оказалось достаточно для того, чтобы компенсировать не вынужденные кадровые потери.

Продемонстрировал английский клуб и свою игровую мудрость, грамотно распределив силы по ходу всей встречи. Завладев с первых же минут территориальным преимуществом, лондонцы не стали форсировать события, а предпочли дождаться момента, когда игроки ЦСКА подустанут. Тем более, что с качественными резервистами у армейцев уже какой год большие проблемы. Кроме того, российской команде явно непривычно играть на таком уровне в высоком темпе. Ведь в отечественной премьер-лиге с 75% соперников, если не больше, подобную практику получить невозможно. Наш футбол по сравнению с лучшими европейскими чемпионатами страдает медлительностью и существенно отстаёт по такому показателю, как командная скорость.

“Тоттенхэм Хотспур” данную проблему продемонстрировал во всей красе и извлёк из неё желанные дивиденды. Используя мобильность своей группы атаки, “шпоры” раз за разом давили и растаскивали оборонительные порядки красно-синих, которые со временем начали всё чаще давать сбои. До поры до времени удача сопутствовала подопечным Леонида Слуцкого, часто выручал Акинфеев, но везению когда-то должен был прийти конец. Так и случилось в конце второго тайма, когда не без помощи допустившего ошибку основного вратаря национальной сборной, в очередной раз обновившего свой антирекорд в Лиге чемпионов, Сон Хэн Мин точным ударом принёс коллективу Маурисио Почеттино в турнирный зачёт три очка.

Справедливости ради нужно отметить, что армейцы не были откровенными “лузерами” в этом поединке. Несколько хороших шансов доставить мяч за ленточку ворот Уго Льориса у них были, однако в ключевые моменты подопечным Леонида Слуцкого всякий раз не хватало исполнительского мастерства и холодной головы для того, чтобы довести дело до гола. Поражение сделало клуб Евгения Гинера аутсайдером квартета, а “Тоттенхэм” разом поднялся на вторую строку в группе, опередив немецкий “Байер”, не сумевший удержать победный счёт в самой концовке игры с “Монако”.

28 сентября 2016 года, среда. Ростов-на-Дону, Россия. Стадион “Олимп-2”. 12 646 зрителей.

Главный судья – Клеман Турпен (Франция).

Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) – ПСВ (Эйндховен, Голландия) – 2:2.

Голы: Дмитрий Полоз, 8 (1:0). Дэви Прёппер, 14 (1:1). Дмитрий Полоз, 37 (2:1). Люк де Йонг, 45+2 (2:2).

Нереализованный пенальти: Дэви Прёпппер, 56 (вратарь).

“Ростов” и ПСВ откровенно порадовали. И в первую очередь зрителей. До их матча мало кто предполагал, что показанный клубами футбол будет настолько открытым и зрелищным, да ещё и богатым на голы. В первую очередь это совсем нехарактерно для дончан, традиционно предпочитающих танцевать от печки, т.е. от обороны. Ввязывание в игру на встречных курсах с имеющими богатейший еврокубковый опыт голландцами поначалу выглядело настоящей авантюрой. Однако если тренерским штабом во главе с хитрым лисом Курбаном Бердыевым (безусловно, какая бы там не была у него сейчас должность в клубе, все понимают, что процессом руководит именно он) было целью удивить гостей, то план сработал почти на 100 процентов. Хозяева забили в первом тайме дважды благодаря точным ударам Дмитрия Полоза и оба раза вели в счёте именно они. Печально то, что все старания в атаке оказались перечёркнуты ошибками в обороне, вроде бы наиболее надёжной линии ростовчан. Голландцы быстро сравнивали счёт, забив усилиями Дэви Прёппера и Люка де Йонга, восстанавливали паритет, и всё приходилось начинать сначала.

Вторая часть футбольной пьесы голов не принесла. Однако назвать её по этой причине скучной нельзя. Тем более что в ней произошёл эпизод, который вполне мог бы лишить “Ростов” первых исторических очков в групповом раунде Лиги чемпионов. В самом начале тайма в ворота дончан арбитр назначил одиннадцатиметровый. Сослан Джанаев в прекрасном прыжке отразил удар Прёппера, вытащив мяч из нижнего левого угла ворот. По гамбургскому счёту, ничейный исход в конечном итоге наиболее справедлив для данного матча. Хотя по количеству острых моментов ПСВ, конечно, хозяев превзошёл. Оба клуба продолжают делить в группе третье и четвёртое место и, как и предполагалось сразу после жеребьёвки, видимо они и будут очно и заочно бороться за попадание в тройку, дающее право перейти в плей-офф Лиги Европы.

После двух прошедших туров столичные армейцы находятся в своей группе на последнем четвёртом месте, имея в активе одно набранное очко. Лидирует “Монако” (4 балла), второе место занимает “Тоттенхэм” (3), третье – “Байер” (2). В следующем туре 18 октября ЦСКА встречается дома с монегасками, а леверкузенцы с лондонцами.

Что касается “Ростова”, то он в своём квартете тоже последний с одним набранным баллом. Первая строчка в турнирной таблице принадлежит “Атлетико” (6 очков), вторая “Баварии” (3), третья – ПСВ (1). В третьем туре 19 октября “Ростов” принимает дома испанских “матрасников”, а “Бавария” клуб из Эйндховена. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.