“Спартак” остался лидером, но преследователи уже жарко дышат в спину – итоги 8-го тура РФПЛ

Лидеры синхронно теряют очки, тур огорчает низкой результативностью (всего 12 голов), “Спартак” остаётся лидером, а турнирная таблица уплотняется. Обо всём этом более подобно в обзоре 8-го тура премьер-лиги.

24 сентября 2016 года, суббота. Москва. Стадион “Арена ЦСКА”. 14 080 зрителей.

Главный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

ЦСКА (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 1:1.

Голы: Траоре, 3 (1:0). Смолов, 15 (1:1).

Так уж получилось, что согласно календарю центральный поединок тура его и открывал. Армейцы начали очень успешно для себя, забив уже на третьей минуте после того, как Траоре умчался на свидание с Крицюком, получив отличный пас вразрез защитников от Ерёменко, и свой шанс не упустил. Пока что главная надежда ЦСКА в атаке радует поклонников красно-синих голами исключительно на новом стадионе столичного клуба. Однако “южане” довольно быстро восстановили равенство, навязав борьбу вблизи штрафной площади, чем не замедлил воспользоваться Смолов, продемонстрировав хорошие индивидуальные навыки. В дальнейшем до конца тайма на поле можно было наблюдать примерное равенство, хотя некоторое территориальное преимущество было всё же на стороне хозяев.

После антракта команда Леонида Слуцкого прибавила, давление усилилось, и у москвичей были шансы выйти вперёд. Однако уверенная игра Станислава Крицюка на последнем оборонительном рубеже “быков” не позволила ЦСКА конвертировать преимущество и желание забить в реальные голы. В середине тайма Игорь Шалимов сделал некоторые перестановки в составе, целью которых был главным образом выпуск более свежих футболистов, и это сработало, “Краснодар” выровнял игру. В концовке гости даже могли забить, и не раз, наказав торопившихся армейцев за их горячее желание выиграть. Но уже во втором туре подряд удача от краснодарцев в добавленное время отвернулась. Ничейный результат, безусловно, не очень устроил обе команды, т.к. он больше на руку конкурентам. Стоит отметить Шалимова, который сделал ещё один шажок к тому, что бы избавиться в своём статусе от приставки “и.о.” – ничья с чемпионом в гостях это очень даже приличный результат.

24 сентября 2016 года, суббота. Ростов-на-Дону. Стадион “Олимп-2”. 12 777 зрителей.

Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 1:0.

Гол: Полоз, 41 (1:0).

Эйфория от эпического возвращения на пост главного “машиниста” Юрия Сёмина постепенно сменяется суровой правдой жизни. Выиграв на эмоциях у “Краснодара” “Локо” впоследствии проиграл трижды подряд, в данном туре – “Ростову”. Конечно, календарь выдался у “железнодорожников” сложный и выводы пока делать рано. Но несомненно, что команде требуется серьёзная внутренняя перестройка. Дончане тоже сейчас в трудном положении, они же ещё представляют Россию в Лиге чемпионов, а потому напряжённые игры идут нескончаемой чередой.

Встреча, как и предполагалось многими, оказалась достаточно закрытой, вязкой и тягучей по течению игры, изобилующей борьбой и с небольшим количеством голевых моментов. В первом тайме хозяева выглядели более привлекательно, действуя в атакующем ключе, хотя и забили свой гол в традиционном стиле, проведя образцовую контратаку незадолго до свистка на перерыв. Во второй половине Сёмин уже привычно израсходовал все замены, однако переломить ход неудачно складывавшейся игры “Локо” не смог. Кое-какие шансы у гостей были, но их реализация оставляла желать лучшего. Ростовчане закрылись, а потому тайм оказался совсем не зрелищным. Удаление Ерохина подарило некоторую надежду москвичам, однако ничего путного из численного преимущества извлечь не удалось. К слову, “Ростов” уже в четвёртый раз из восьми туров завершает матчи вдесятером, а это уже явный “звоночек” тренерскому штабу, на который следует обратить внимание. Несмотря на все трудности, как с календарём, так и с собственной игрой, южане продолжают оставаться в стане лидеров. И подходят к поединку в Лиге чемпионов с голландским ПСВ с хорошим настроением. “Локо” же постепенно начинает погружаться в пучину низов турнирной таблицы.

25 сентября 2016 года, воскресенье. Оренбург. Стадион “Газовик”. 5000 зрителей.

Главный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Оренбург (Оренбург) – Урал (Екатеринбург) – 0:1.

Гол: Павлюченко, 60 (0:1).

Воскресная часть тура началась поединком в Оренбурге, где местный клуб-дебютант премьер-лиги принимал “Урал”. Перед матчем обе команды осели в подножии турнирной таблицы, а потому крайне нуждались в долгожданной победе. Встреча и вправду вышла очень упорной, боевой и бескомпромиссной. Если до перерыва несколько лучше смотрелись хозяева, за которых в одном эпизоде просто обязан был забивать Благой Георгиев, однако этому помешала великолепная реакция Николая Заболотного, отбившего мяч практически в упор, то в начале второго тайма екатеринбуржцы существенно прибавили.

“Шмели” обложили ворота соперника, роем налетая на его владения, и создали ряд добротных моментов, один из которых всё же увенчался забитым голом. Отличился ещё совсем недавно, как казалось, вечный “спящий гигант” Роман Павлюченко. Этот мяч для бывшего форварда сборной России и бронзового медалиста Евро-2008 стал уже третьим в первенстве. Поведя в счёте, гости перешли на игру вторым номером, поставив своей целью удержать добытое преимущество. Временами “Урал” чересчур прижимался к своим воротам, однако не слишком матёрый “Оренбург” довести до ума свои позиционные атаки никак не мог. Коллектив Роберта Евдокимова так и не нашёл свою игру во второй половине встречи, справедливо в итоге проиграв. Мечты о первой победе в элите теперь опять откладываются минимум на тур. “Урал” же, наконец, сумел прервать чёрно-серую серию без побед и разом довольно заметно улучшил своё турнирное положение.

25 сентября 2016 года, воскресенье. Тула. Стадион “Арсенал”. 6800 зрителей.

Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Арсенал (Тула) – Терек (Грозный) – 0:0.

Оба наставника, и Рашид Рахимов, и Сергей Павлов точно не остались довольны игрой своих подопечных в данном матче. Хотя, назвать футбол, показанный в Туле “Тереком” и “Арсеналом” очень скучным нельзя. Моменты были, но в голы они в итоге не трансформировались. Опасность со стороны гостей в первой половине исходила главным образом со стороны Георге Грозова, один раз с дальней дистанции попавшего в перекладину, а второй его удар парировал Левашов. Тульская пушка вступила в действие после перерыва – выстрелил Берхамов, и тоже сотряс каркас ворот. Впоследствии несколько ближе к победе были хозяева, но “канониры” завершали свои атаки настолько прямолинейно, что порой даже хотелось всплеснуть от досады руками. В конечном итоге команды наиграли на две баранки, а главными героями матча стоит признать стражей ворот Левашова и Городова, совершивших на пару несколько эффектных (и не очень) спасений. Ничья, наверняка, не устроила никого. Может быть, учитывая то, как тяжело даются на старте сезона очки “Арсеналу”, туляки остались чуть более довольными, чем “Терек”, который точно запишет себе эту встречу в пассив.

25 сентября 2016 года, воскресенье. Москва. Стадион “Открытие Арена”. 26 117 зрителей.

Главный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

Спартак (Москва) – Уфа (Уфа) – 0:1.

Гол: Фатаи, 39 (0:1).

Вся неделя вышла для столичного “Спартака” крайне неудачной. Сначала команда вылетела уже в 1\16 финала из национального Кубка, уступив на выезде “СКА-Хабаровск” со счётом 1:2. А теперь вот последовало и первое поражение в регулярном чемпионате. Красно-белые не сумели одолеть в родных пенатах на “Открытие Арене” середняка первенства “Уфу”, которая в последнее время приятно удивляет своих поклонников, набирая очки в играх с куда более маститыми оппонентами. На прошлой неделе коллектив Виктора Гончаренко пустил под откос московский “Локомотив”, сейчас же сумел полакомиться “Спартаком”.

С точки зрения тактики гости провели встречу почти идеально. Обороняясь практически всеми одиннадцатью футболистами, башкирская команда дожидалась своих шансов в контратаках и не прогадала. Одна из них стала голевой, и завершил её на исходе первого тайма Кехинде Фатаи. Хозяева же, напротив, стартовые 45 минут играли не удивление вяло, предсказуемо и без креатива в атаке. После антракта, получив взбучку от Карреры в раздевалке, красно-белые активизировались и стали беспокоить стража ворот “Уфы” Лунёва достаточно регулярно. Однако вратарь не дрогнул, и уже не в первый раз проявил себя с наилучшей стороны (по пропущенным мячам после восьми туров, а их шесть, “Уфа” сейчас делит 3-4 место с питерским “Зенитом”). “Спартак” впервые проиграл в чемпионате, но по итогам тура сохранил за собой лидерство в турнирной таблице. Правда, отрыв от преследователей теперь минимальный.

25 сентября 2016 года, воскресенье. Москва. Стадион “Анжи-Арена”. 9800 зрителей.

Главный судья – Алексей Еськов (Москва).

Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2.

Голы: Дзюба, 6 (0:1). Дзюба, 18 (0:2). Бериша, 28 – с пенальти (1:2). Боли, 64 (2:2).

Ещё один неожиданный результат, на которые оказался так богат тур, случился в Каспийске. Вслед за споткнувшимися ЦСКА и “Спартаком” далеко не блестяще выступил и “Зенит”, не сумев увести из солнечного Дагестана победу. Хотя поначалу для сине-бело-голубых в игре складывалось всё очень хорошо. Не прошло и половины первого тайма, как подопечные Мирчи Лучески уже вели в счёте с разницей в два мяча. Их авторами стал разыгравшийся Артём Дзюба, забивший после передач Олега Шатова со стандартов. Такой неудачный старт мог надломить очень многие команды, но махачкалинцы сумели найти в себе силы не скиснуть, продолжили бороться и скоро были вознаграждены в своих стремлениях. Сократить отставание до минимума удалось с пенальти, который реализовал Бернард Бериша.

Во второй половине команда Павла Врбы и вовсе уравняла положение дел, правда, забив не без доли везения. Творцом гола стал Янник Боли. Питерцы рванулись добывать уплывавшую у них победу, которая ещё совсем недавно, казалось, была у них в кармане, но не преуспели в этом. Махачкалинцы выстояли, во многом благодаря своему голкиперу Александру Беленову, и сохранили своё место в верхней части табели о рангах чемпионата. “Зенит” же, к досаде своих поклонников, не сумел настичь идущий на второй строчке ЦСКА, но слегка приблизился к “Спартаку” – расстояние до первого места теперь три балла. В следующем туре как раз и состоится одно из важнейших событий первого круга, в зависимости от исхода которого ситуация в первенстве может значительно измениться – на “Петровском” “Зенит” встретится со “Спартаком”.

26 сентября 2016 года, понедельник. Пермь. Стадион “Звезда”. 8100 зрителей.

Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

Амкар (Пермь) – Крылья Советов (Самара) – 0:0.

Поединок в Перми между местным “Амкаром” и самарскими “Крыльями Советов” голами зрителей не порадовал. В принципе, это было вполне ожидаемо. Во-первых, последняя игра между клубами тоже принесла идентичный результат. А во-вторых, потому, что встречу обслуживал рефери по фамилии Сухой. Именно поэтому шансов увидеть забитые мячи на поле стадиона “Звезда” у поклонников футбола было очень мало. Впрочем, всё это шутки, а реальность такова, что обе команды просто очень мало создали в атаке. Если хозяева большую часть встречи хотя бы доминировали, то гости вышли играть исключительно “вторым номером”, теша себя надеждой поймать птицу счастья в контратаках. Некоторые из них действительно могли стать результативными, однако в целом серьёзной остроты “лётчики” у ворот пермяков за 90 с лишним минут не создали. Нулевая ничья стала справедливым исходом, который не позволил “Амкару” обойти в турнирной таблице “Зенит” и выйти на третье место в первенстве, а “Крыльям” не дал возможности уйти с последнего места в турнирной таблице.

26 сентября 2016 года, понедельник. Казань. Стадион “Казань Арена”. 4463 зрителя.

Главный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Рубин (Казань) – Томь (Томск) – 2:1.

Голы: Жонатас, 26 (1:0). Враньеш, 49 (1:1). Камболов, 79 (2:1).

Тур по графику завершали в Казани местный “Рубин” и “Томь”. Победитель этого матча получал возможность подняться в турнирной таблице из её подвала в топ-10, а потому обе команды горели желанием набрать три очка. Зрители увидели достаточно упорную битву, проходившую в целом на равных без существенного преимущества одной из сторон. Чаша весов удачи могла качнуться в любую сторону, а игра стала одной из самых результативных в этом весьма скупом на голы восьмом туре национального первенства. Поначалу оба коллектива заметно нервничали и допускали много ошибок, но потом им удалось взять себя в руки. Первой могла забить “Томь”, но Виталию Дьякову, исполнявшего штрафной, немного не хватило удачи – мяч попал в перекладину. А вот хозяева свой шанс использовали, отличился Жонатас после навесной передачи от Морица Бауэра. Причём, забить “Рубину” удалось в меньшинстве, т.к. получившего травму Рубена Рочину ещё не успел сменить на поле Самуэль Гарсия.

Во второй половине сибиряки предприняли масштабный штурм владений казанцев и достаточно скоро сумели уравнять положение дел. После того, как мимо мяча промахнулся Максим Канунников, ворота Рыжикова с близкого расстояния расстрелял Огнен Враньеш. “Рубин” никак не мог нащупать свою атакующую игру, а “Томь”, напротив, весьма уверенно смотрелась в обороне. Вероятно, исходом данной встречи вполне могла оказаться бы и ничья, и это бы никого особенно не удивило, однако всю колоду спутал на 79-й минуте Руслан Камболов, забивший прекрасный гол дальним ударом из-за пределов штрафной площади. В дальнейшем хозяева спокойно довели игру до победы, а гости, никак не рассчитывавшие на подобное развитие событий в концовке, ничего в оставшиеся минуты предпринять уже не успели. Набрав три очка “Рубин” несколько улучшил своё турнирное положение, хотя до “зоны еврокубков” ещё очень далеко. “Томь”, в очередной раз проиграв в гостях, опустилась в табели о рангах на двенадцатое место.

Матчи следующего, уже девятого по счёту тура национального первенства состоятся в первые дни октября, в субботу и воскресенье на этой неделе. Ну а со вторника по четверг нас ожидают четыре еврокубковых поединка российских клубов. Два в Лиге чемпионов с участием ЦСКА и “Ростова”, и ещё два в Лиге Европы, где выступают “Зенит” и “Краснодар”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.