Последние новости футбола

Сразу несколько ведущих отечественных футбольных клубов завершили свой турнирный путь в Кубке страны уже на стадии 1\16 финала, проиграв свои гостевые встречи представителям более низкой лиги. В первую очередь речь идёт о победителе прошлого сезона ЦСКА и серебряном призёре “Ростове”, двум делегатам от России в нынешней Лиге чемпионов УЕФА. Выбыл из борьбы также “Спартак”, а также тульский “Арсенал” и томская “Томь”. Об этом и других матчах национального Кубка в нашем кратком обзоре.

21 сентября 2016 года, среда. Хабаровск. Стадион “им. Ленина”. 13 000 зрителей.

Главный судья – Артём Чистяков (Азов).

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Спартак (Москва) – 1:0.

Гол: Владислав Никифоров, 58 (1:0).

Первый же поединок 1\16 финала Кубка России принёс сенсацию. Лидер первенства московский “Спартак” ничего не смог поделать с хабаровчанами, неожиданно уступив им в гостях на Дальнем Востоке. Этот грустный результат, поставивший крест на надеждах завоевать один из титулов в сезоне, стал для красно-белых первым подобным при Массимо Каррере. Армейцы хорошо подготовились к игре тактически и сумели найти противоядие против столичного клуба, который выставил на матч полурезервный состав – Промес и Зе Луиш вышли на замену лишь во второй половине, когда “Спартак” уже проигрывал. А единственный гол в матче забил Владислав Никифоров, сделав это на 57-й минуте завершая контратаку, пробившую очередную брешь в перманентно уже годами “больной” обороне “народной команды”.

21 сентября 2016 года, среда. Новосибирск. Стадион “Спартак”. 3 100 зрителей.

Главный судья – Антон Анопа (Благовещенск).

Сибирь (Новосибирск) – Томь (Томск) – 1:0.

Гол: Евгений Качан, 118 (1:0).

Зрелищным матч двух сибирских клубов в Новосибирске назвать никак нельзя. Типичный кубковый поединок, с большим количеством борьбы и минимумом красивых комбинаций. Часто такие встречи завершаются серией послематчевых пенальти, к чему логично и катился все 90 минут основного и почти 30 дополнительного и этот матч. Правда, всё могло сложиться и иначе, т.к. на 45-й минуте томичи упустили прекрасный шанс выйти вперёд, не реализовав пенальти – удар Кирилла Погребняка отразил вратарь.

21 сентября 2016 года, среда. Химки. Стадион “Арена Химки”. 3 473 зрителя.

Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:0.

Голы: Владимир Рыков, 6 (1:0). Папа Гуйе, 18 – в свои ворота (2:0). Иван Маркелов, 45+1 (3:0). Иван Темников, 90+2 (4:0).

“Ростов”, учитывая борьбу клуба на нескольких фронтах, из которых регулярное первенство и Лига чемпионов дончанам намного дороже, выставил на матч с лидером ФНЛ “Динамо” экспериментальный состав. По сути, на поле вышли футболисты, у которых в нынешнем сезоне наблюдается дефицит игровой практики, или она вообще отсутствует как класс. Все вопросы о победителе команда Юрия Калитвинцева сняла в первом тайме, забив три безответных гола. Вторая половина превратилась в формальность, однако ещё раз поразить в ней ворота соперника бело-голубым всё же удалось.

21 сентября 2016 года, среда. Челябинск. Стадион “Центральный”. Вместимость – 6000 зрителей.

Главный судья – Юрий Апонасенко (Москва).

Челябинск (Челябинск) – Урал (Екатеринбург) – 0:3.

Голы: Георгий Чантурия, 15 (0:1). Мохамед Конате, 35 (0:2). Георгий Чантурия, 50 – с пенальти (0:3).

Клуб из четвёртого по населению населённого пункта России не испытал серьёзных проблем в матче с командой из седьмого города по этому же показателю. “Урал” забил “Челябинску” дважды в первом тайме и ещё раз закрепил успех контрольным выстрелом с одиннадцатиметровой точки во втором. За счёт чего челябинцы собрались побеждать команду Вадима Скрипченко и проходить в следующий раунд, так осталось и осталось неясным. Хозяева не смогли дать бой сопернику, фактически проиграв встречу ещё до её начала. Отсутствие должной мотивации только подтверждает единственн¬¬ая жёлтая карточка, которую арбитр показал лишь на 81-й минуте встречи. В матчах с борьбой, с азартом, когда как минимум один из соперников хочет непременно выиграть, такой деликатности, как правило, никогда не бывает.

21 сентября 2016 года, среда. Красноярск. Стадион “Центральный”. 16 100 зрителей.

Главный судья – Николай Волошин (Смоленск).

Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва) – 2:1.

Голы: Никита Чернов, 43 (1:0). Георги Миланов, 58 (1:1). Александр Ломакин, 83 (2:1).

Вторая главная сенсация на этой стадии Кубка грянула в Красноярске. Чемпион страны ЦСКА не сумел переиграть команду из эшелона ниже, местный “Енисей”, возглавляемый бывшим спартаковцем Андреем Тихоновым. Как и в случае с “Ростовом”, армейцы тоже выпустили на поле в основном резервистов, но предельно заряженный на борьбу “Енисей” они обыграть не смогли. В первые полчаса гости по большей части контролировали ход событий, но потом хозяева резко прибавили и реализовали один из своих шансов. Могли забить и ещё, но подводила реализация, за что пришлось поплатиться в начале второго тайма, когда москвичам удалось сравнять счёт. Однако историческая победа “Енисея” всё же случилась: примерно за 10 минут до финального свистка решающий гол забил Александр Ломакин, получивший передачу после прекрасного прохода Малояна. В 1\8 финала “Енисей” встретится с “Сибирью”.

21 сентября 2016 года, среда. Нальчик. Стадион “Спартак”. Вместимость – 18 000 зрителей.

Главный судья – Алексей Сухой (Люберцы).

Спартак (Нальчик) – Краснодар (Краснодар) – 0:2.

Голы: Ари, 47 (0:1). Рикардо Лаборде, 87 (0:2).

“Краснодар”, в отличие от некоторых других лидеров отечественного футбола последних лет, свой матч выиграл, добросовестно отнесясь к встрече с нальчикским “Спартаком”. Хотя Игорь Шалимов, памятуя о других турнирах, тоже выставил не оптимальный состав. Например, место в воротах занял Андрей Синицин, сумевший оправдать доверие и отстоять на ноль. В атаке его поддержали Ари и Рикардо Лаборде, забившие по разу во второму тайме и принёсшие “быкам” путёвку в следующий раунд.

21 сентября 2016 года, среда. Ульяновск. Стадион “Старт”. 3 100 зрителей.

Главный судья – Тимур Арсланбеков (Москва).

Волга (Ульяновск) – Амкар (Пермь) – 0:0.

В серии послематчевых пенальти со счётом 4:3 победил “Амкар”.

Бодался телёнок с дубом. Как тут не вспомнить незабвенного Александра Солженицына. 120 минут ульяновская “Волга” и пермский “Амкар” тщетно пытались распечатать ворота друг друга. Не получилось, а потому пришлось прибегнуть к футбольной лотерее – послематчевым пенальти. “Амкар” оказался в ней более удачливым, забив четыре гола против трёх хозяйских, а потому и вышел в 1\8 финала соревнования.

21 сентября 2016 года, среда. Астрахань. Стадион “Центральный”. Вместимость – 17 500 зрителей.

Главный судья – Игорь Федотов (Москва).

Волгарь (Астрахань) – Оренбург (Оренбург) – 0:1.

Гол: Анзор Саная, 80 (0:1).

“Оренбург”, один из явных аутсайдеров премьер-лиги нынешнего сезона и её новичок, сумел добиться промежуточного успеха в поединке с астраханским “Волгарем”. Всё решил единственный гол на 80-й минуте, автором которого стал Анзор Саная. Отыграться и сравнять счёт хозяевам элементарно просто не хватило времени. В 1\8 финала “Оренбургу” предстоит сразиться в Краснодаре с одноимённым клубом и, честно говоря, шансов пройти дальше по турнирной сетке у подопечных Роберта Евдокимова будет не очень много.

21 сентября 2016 года, среда. Великий Новгород. Стадион “Электрон”. Вместимость – 3223 зрителя.

Главный судья – Павел Кукуян (Сочи).

Тосно (Тосно) – Арсенал (Тула) – 2:0.

Голы: Максим Палиенко, 11 (1:0). Руслан Абазов, 86 (2:0).

Ещё одним представителем элиты, покинувшим турнир после первого же в нём матча, стал тульский “Арсенал”. “Канониры” не сумели должным образом настроиться на уже не первый год стучащийся в двери премьер-лиги “Тосно” и проиграли ему в Великом Новгороде с разницей в два мяча, пропустив в самом начале встречи и на её финише. В 1\8 финала представители Ленинградской области встретятся с московским “Динамо”, и исход этого поединка пока представляется далеко не однозначным.

21 сентября 2016 года, среда. Саранск. Стадион “Старт”. Вместимость – 11 613 зрителей.

Главный судья – Олег Соколов (Воронеж).

Мордовия (Саранск) – Анжи (Махачкала) – 1:2.

Голы: Иво Иличевич, 6 (0:1). Амаду Мутари, 45+1 (0:2). Иван Лукьянов, 87 (1:2).

“Анжи” не стал уподобляться “старшим братьям” по классу и выставил против “Мордовии” основной состав. Добиться желанной победы удалось, причём достаточно уверенно. После первого тайма гости вели с разницей в два мяча (отличились Иличевич практически сразу после начала встречи и Мутари, забивший в добавленные минуты). Единственный гол престижа хозяев за 3 минуты до окончания основного времени поединка уже мало что решал.

21 сентября 2016 года, среда. Белгород. Стадион “Салют”. Вместимость – 12 000 зрителей.

Главный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ).

Энергомаш (Белгород) – Уфа (Уфа) – 1:1.

В серии послематчевых пенальти со счётом 5:3 победила “Уфа”.

Голы: Алексей Никитин, 9 – в свои ворота (1:0). Марсиньо, 18 – с пенальти (1:1).

“Уфа” с грехом пополам всё же одолела в 1\8 финала Кубка “Энергомаш” из Белгорода. Причём, оба гола с игры в матче забили именно футболисты башкирского клуба. Сначала Никитин срезал мяч в собственные ворота, а через 9 минут паритет восстановил Марсиньо, реализовавший одиннадцатиметровый. Больше вратари мячи из своей сетки не вытаскивали до серии пенальти, в которой преуспели подопечные Виктора Гончаренко, реализовавшие все свои пять попыток, в то время как хозяева сумели забить лишь трижды.

21 сентября 2016 года, среда. Воронеж. Стадион “Центральный стадион профсоюзов”. Вместимость – 31 700 зрителей.

Главный судья – Станислав Васильев (Ижевск).

Факел (Воронеж) – Терек (Грозный) – 1:1.

В серии послематчевых пенальти со счётом 5:3 победил “Терек”.

Голы: Александр Трошечкин, 33 (1:0). Игорь Лебеденко, 57 (1:1).

По похожему сценарию прошёл и матч “Факела” с “Тереком”, с разницей лишь по времени случавшихся в нём голов. Хозяева забили первыми до перерыва усилиями Трошечкина, гости ответили уже во второй половине благодаря мастерству Лебеденко. А в итоге всё прикатилось к серии пенальти, которую “Терек” выиграл с результатом 5:3.

21 сентября 2016 года, среда. Химки. Стадион “Родина”. Вместимость – 5083 зрителя.

Главный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Химки (Химки) – Локомотив (Москва) – 0:3.

Голы: Алан Касаев, 45 (0:1). Игорь Чернышов, 53 – в свои ворота (0:2). Игорь Портнягин, 64 (0:3).

В отличие от большинства коллективов премьер-лиги столичные “железнодорожники” не испытали особенных проблем на данной стадии Кубка, уверенно и с крупным счётом переиграв представителя низшего дивизиона “Химки”. Более того, победа была достигнута малой кровью, т.к. рулевой “Локо” Юрий Сёмин провёл масштабную ротацию состава, дав возможность проявить себя ближайшему резерву. Микст скамейки запасных и нескольких футболистов основного состава оказался удачным, и теперь “Локомотив” в 1\8 финала в гостях сыграет с самарскими “Крыльями Советов”.

22 сентября 2016 года, четверг. Чита. Стадион “Локомотив”. Вместимость – 10 200 зрителей.

Главный судья – Игорь Панин (Московская область).

Чита (Чита) – Рубин (Казань) – 0:1.

Гол: Марко Девич, 23 (0:1).

“Рубин” начал регулярный чемпионат неудачно, а потому отнёсся к кубковой игре с “Читой” с должным вниманием. Несмотря на некоторую ротацию, наставник казанцев Хави Грасия выставил на матч 1\8 финала турнира практически всех опытных футболистов. Некоторые из них не получают должной практики в премьер-лиге, а потому игра на Кубок стала для них прекрасным шансом проявить себя во всём блеске. Яркой победы не получилось, в целом по причине низкой реализации голевых моментов, однако одного мяча Марко Девича для итоговой виктории вполне хватило. В 1\8 финала “Рубин” встретится с обидчиком “Спартака” хабаровским “СКА”.

22 сентября 2016 года, четверг. Тамбов. Стадион “Спартак”. Вместимость – 8000 зрителей.

Главный судья – Сергей Куликов (Саранск).

Тамбов (Тамбов) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:5.

Голы: Роберт Мак, 38 (0:1). Олег Шатов, 47 (0:2). Александр Кокорин, 61 (0:3). Лука Джорджевич, 73 (0:4). Жулиано, 84 (0:5).

Ярче всех на данной стадии турнира проявил себя петербургский “Зенит”. И по игре, и по счёту. Сине-бело-голубые хоть и привезли в Тамбов не всех своих лидеров, однако разобрались с местным клубом на одном дыхании, забив единожды в первом тайме и четыре раза во втором. Встречу явно стоит занести в актив подопечным Мирчи Луческу, активно проповедующего на своём новом месте работы боевой атакующий стиль ведения игры. Незадолго до финального свистка хозяева могли забить гол престижа, однако произойти этому не позволил Юрий Лодыгин, отразивший пенальти в исполнении Дениса Пояркова. В следующем раунде “Зенит” в гостях сыграет с “Анжи”.

22 сентября 2016 года, четверг. Ярославль. Стадион “Шинник”. Вместимость – 23 000 зрителей.

Главный судья – Денис Шпилев (Белгород).

Шинник (Ярославль) – Крылья Советов (Самара) – 0:2.

Голы: Сергей Корниленко, 32 (0:1). Сергей Ткачев, 56 (0:2).

Самарские “Крылья”, в настоящий момент времени основной аутсайдер премьер-лиги, весьма уверенно разобрались в 1\16 финала Кубка с ярославским “Шинником”. Причём, сделали это смешанным составом, не выпустив на поле всех сильнейших футболистов. Если первые полчаса поединка, проходившего под проливным дождём, “Шинник” ещё как-то сопротивлялся, то потом преимущество “лётчиков” стало очевидным, и они смогли конвертировать его в голы дважды. На следующей стадии самарцев ждёт испытание московским “Локомотивом”.

Матчи 1\8 финала национального Кубка запланированы на 26 октября. Сформировались следующие пары: “Тосно” – “Динамо”, “Крылья Советов” – “Локомотив”, “Анжи” – “Зенит”, “Терек” – “Уфа”, “Краснодар” – “Оренбург”, “Амкар” – “Урал”, “Енисей” – “Сибирь” и “Рубин” – “СКА-Хабаровск”. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.