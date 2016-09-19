Последние новости футбола

Тройка лидеров (“Спартак”, ЦСКА и “Зенит”) продолжает гнуть свою линию, место “Терека” в пятёрке занял “Краснодар”. “Томь” ушла из зоны вылета, уступив в ней место “Арсеналу”. Обо всём этом и другом в обзоре седьмого тура РФПЛ.

16 сентября 2016 года, пятница. Оренбург. Стадион “Газовик”. 7043 зрителя.

Главный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

Оренбург (Оренбург) – Спартак (Москва) – 1:3.

Голы: Промес, 2 (0:1). Георгиев, 40 – с пенальти (1:1). Промес, 66 (1:2). Ананидзе, 70 (1:3).

Выезд “Спартака” в Оренбург лёгким назвать нельзя. Дебютант премьер-лиги оказал претенденту на золотые медали, как в нынешнем сезоне впервые за многие годы именуют “Спартак” упорное сопротивление. Лидеру первенства пришлось изрядно попотеть для того, что бы достичь положительного для себя результата. И это притом, что началось всё для команды Массимо Карреры крайне удачно. Москвичам удалось открыть счёт уже на второй минуте встречи, а потом ещё достаточное длительное время не отдавать гостям инициативу. Однако стоило гостям в концовке первого тайме несколько расслабиться, как “Оренбург” своим редким шансом тут же воспользовался, заработав одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Благой Георгиев.

Во второй сорокапятиминутке коллектив Роберта Евдокимова неосмотрительно решил ввязаться в борьбу на встречных курсах с куда более опытным и мастеровитым соперником, и хоть и заработал в итоге несколько великолепных моментов забить, пропустил лишь в свои ворота. Классная игра на последнем рубеже Реброва была поддержана его полевыми партнёрами, выжавшими практически максимум из имевшихся шансов. В середине тайма с разницей в несколько минут Квинси Промес и Жано Ананидзе своими выверенными ударами принесли красно-белым очередную победу и три очка в турнирную копилку, причём гол грузинского хавбека воистину стал настоящим украшением матча, если не всего тура в целом. Гостевой успех позволил “Спартаку” закрепиться на лидирующей позиции в турнирной таблице лиги.

17 сентября 2016 года, суббота. Томск. Стадион “Труд”. 4250 зрителей.

Главный судья – Игорь Федотов (Москва).

Томь (Томск) – Арсенал (Тула) – 1:0.

Гол: Дьяков, 26 (1:0).

Поединком “Томи” и “Арсенала” открывалась субботняя программа седьмого тура РФПЛ. Оба клуба к этому моменту основательно увязли в нижней части турнирной таблицы, а потому очень нуждались в пополнении очковой копилки. Всё это заранее наводило на мысли о том, что встреча окажется упорной и бескомпромиссной, и это подтвердилось на практике. “Канониры” имели территориальное преимущество по ходу игры, как в её первой половине, так и во второй. Однако победа досталась сибиряками, переигравших “Арсенал” главным образом тактически. “Томь” без паники сводила на нет позиционные атаки гостей, сделав ставку на реализацию стандартных положений и быстрые контратаки. Подобный план на игру оправдал себя уже в середине первого тайма, когда после розыгрыша углового отличился Виталий Дьяков. Поведя в счёте, томичи поверили в свои силы и стали смотреться даже ещё более уверенно, чем в начале встречи.

“Пушкарям” не оставалось ничего делать, как наращивать давление, однако все их усилия оказались бессмысленными. Ничего по-настоящему опасного футболисты “Арсенала” у ворот соперника за всю игру создать не смогли. “Томь” была значительно ближе ко второму голу в концовке встречи, однако дебютант высшей лиги Михаил Левашов и его лучшая подруга крестовина не позволили пополнить свой бомбардирский багаж Алексею Пугину. Команда Валерия Петракова добилась так давно ожидаемой её поклонниками победы, завершив свою неприятную серию из трёх проигрышей подряд. Пока что наметилась такая тенденция, что в тех матчах, где томичи забивают, они непременно набирают очки. Забегая вперёд, скажем, что “Томь” по итогам тура значительно улучшила своё положение в таблице, поднявшись сразу с 14 на 10 место, а “Арсенал”, напротив, опустился в зону вылета.

17 сентября 2016 года, суббота. Екатеринбург. Стадион “СКБ-Банк Арена”. 4800 зрителей.

Главный судья – Александр Егоров (Саранск).

Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 0:1.

Гол: Обертан, 25 (0:1).

Зрелищным матч в Екатеринбурге назвать нельзя. Подопечные Вадима Скрипченко продолжают огорчать своих почитателей плохими результатами, показывая серую малоинтересную игру. Закономерным итогом стало и поражение от “Анжи”, хоть и всего лишь с минимальным счётом. Уральцам катастрофически не хватает хороших форвардов. При всём уважении к былым заслугам Романа Павлюченко, стоит констатировать, что его лучшие футбольные годы уже позади. Поэтому екатеринбуржцы по сути дела играют без центрального нападающего, да и в других линиях у них проблем хватает. Гол Обертана продемонстрировал это как нельзя более ярко, когда оборонцы “Урала” в буквальном смысле расступились перед французом, дав ему возможность прицельно выстрелить примерно с восемнадцати метров.

Забитый ещё в первом тайме мяч так и остался единственным в этой встрече. На протяжении всей игры дагестанский коллектив действовал очень собранно и организованно, тщательно выполняя данную тренерским штабом установку. И если над атакой команде Павла Врбы ещё предстоит основательно поработать, то в оборонительных порядках уже не первый раз можно наблюдать спокойную слаженность и до известной меры надёжность. По итогам тура “Анжи” с восьмого места в турнирной таблице поднялся на шестое.

17 сентября 2016 года, суббота. Оренбург. Стадион “Газовик”. 9714 зрителей.

Главный судья – Виталий Мешков (Дмитров).

Локомотив (Москва) – Уфа (Уфа) – 0:1.

Гол: Чорлука, 69 – в свои ворота (0:1).

“Локомотив” проиграл второй из трёх матчей после эпического возвращения на пост главного тренера команды Юрия Сёмина. После победы над “Краснодаром” на эмоциональном подъёме последовали два невразумительных поражения. Если неудача в дерби со “Спартаком”, который сейчас явно на ходу, предполагалась, то проигрыш дома “Уфе” явно не был запланирован. “Железнодорожники” продолжают выглядеть пресно и предсказуемо, испытывая явный дефицит в изобретательности и создании остроты у ворот оппонентов. Не хватающая же звёзд с неба башкирская команда продолжает из матча в матч гнуть свою оборонительную линию, которую до “Локо” можно было наглядно наблюдать в поединке с “Краснодаром”. Гости организованно защищались, выжидая свой шанс, и в итоге дождались его.

Впрочем, первыми отличиться шанс получили хозяева – Васин сфолил на Портнягине, предоставив “Локо” право пробить с точки. Однако Пейчинович пробил бесхитростно, и переиграть Лунева с одиннадцати метров не сумел. Не забиваешь ты – забивают тебе. Футбольная истина сработала через 15 минут. Правда, не без помощи самого “Локомотива”, а точнее Ведрана Чорлуки, который не успел увернуться после прострела с фланга от Слая. “Локомотив” устроил навал, благо времени ещё оставалось почти четверть матча, однако ничего путного и уж тем более голевого создать так и не сумел. Не удалось наиграть даже на ничейный результат. Матч в чём-то напомнил визит “Крыльев Советов”, которые, действуя в схоже ключе с “Уфой” увезли из столицы ничью, а “паровозы” тоже не сумели забить пенальти. Сёмину необходимо в срочном порядке вносить серьёзные коррективы в “железнодорожное королевство”, т.к. с такой беззубой игрой в атаке, да и ещё с неумением реализовывать пенальти, “Локомотив” до хорошей в турнирном плане станции на финише сезона точно не доедет. “Уфа” же поднялась в табели о рангах на три строчки, вошла в десятку, да и вообще сейчас команда Виктора Гончаренко явно на коне – семь набранных баллов в последних трёх турах и ноль пропущенных голов.

17 сентября 2016 года, суббота. Грозный. Стадион “Ахмат Арена”. 14 735 зрителей.

Главный судья – Алексей Николаев (Москва).

Терек (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:3.

Голы: Родолфо, 9 (1:0). Милькович, 26 (1:1). Зайцев, 51 (1:2). Гол, 75 – с пенальти (1:3).

Весьма неожиданно для всех и “Терек”, и “Амкар” в начале сезона оказались в зоне еврокубков. Безусловно, оба клуба горят желанием задержаться в ней как можно дольше, а при самых смелых мечтаниях и до конца первенства. До матча фаворитами в паре считался “Терек”, во многом благодаря фактору своего поля, на котором клуб из Чечни всегда очень опасен для соперников. Тем более, грозненцам наверняка очень хотелось реабилитироваться за разгром от ЦСКА в прошлом туре, однако у пермяков на этот счёт были свои мысли и имелись собственные аргументы. Началось, правда, для хозяев всё очень приятно – уже на 9-й минуте они вышли вперёд в счёте благодаря красивому голу со штрафного Родолфо. “Амкар” и до пропущенного мяча не отсиживался в обороне, а уж когда стал уступать, то вынужденно окончательно прибрал к себе инициативу и завладел территориальным преимуществом. В середине тайма его удалось воплотить в гол, правда, не без помощи допустившего грубую ошибку на выходе Ярослава Годзюра. Забил Александр Милькович. Оставшееся время до антракта прошло в равной борьбе без острых моментов и у тех, и у других ворот.

В начале второй половины “Амкар” вышел вперёд, сделав это после розыгрыша углового – подачу замкнул Николай Зайцев. “Тереку” ничего не оставалось, как устремиться вперёд, однако бетонная “аммиачно-карбамидовая” оборона в этот день работала очень качественно, нейтрализуя все попытки южан добиться чего-то существенного. В концовке игры “Амкар” заработал ещё и право на одиннадцатиметровый, и тоже после подачи углового. Свой шанс с точки не упустил Януш Гол. В дальнейшем без особенных хлопот гости довели дело до волевой победы, положили в свою копилку три очка и даже на время поднялись на третью строчку в таблице, до той поры, пока свои матчи не провели ЦСКА и “Зенит”. Что касается команды Рашида Рахимова, то она впервые в текущем сезоне проиграла дома, и второй раз кряду пропустила в свои ворота три мяча. И хотя на положении в табели о рангах это катастрофически не сказалось, “Терек” после седьмого тура занимает в турнирной таблице седьмое место, вопросов к игре команды осталось много.

18 сентября 2016 года, воскресенье. Самара. Стадион “Металлург”. 11 083 зрителя.

Главный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 1:2.

Голы: Головин, 8 (0:1). Ятченко, 44 (1:1). Игнашевич, 77 (1:2).

Гостевая игра ЦСКА с “Крыльями Советов” простой не вышла. Хоть “лётчики” и провалили начало первенства и сейчас находятся с двумя очками на последнем месте в турнирной таблице, сопротивление чемпиону им удалось оказать солидное. Сыграло свою роль и то, что за несколько дней до встречи с самарцами армейцы оставили изрядное количество сил в поединке Лиги чемпионов с немецким “Байером” (2:2), а провести ротацию Леониду Слуцкому мешает традиционно короткая для московского клуба скамейка запасных.

Тем не менее, при всех этих сложностях и неприятностях необходимого результата достичь удалось. Вскоре после стартового свистка рефери Александр Головин вывел ЦСКА вперёд, и в этот момент показалось, что матч против аутсайдера может сложиться для гостей легко. Но не вышло. ЦСКА сам отпустил вожжи, а “Крылья”, постепенно осмелев, начали дерзить в атаке и перед самым перерывом восстановили голевое равновесие – отличился Дмитрий Ятченко. Безусловно, ничейный результат ЦСКА никак не устраивал. А потому во втором тайме пришлось прибавить в атаке, заиграть более динамично чтобы, наконец, сломить сопротивление упрямого и неуступчивого оппонента. Сделать это удалось ближе к концу встречи, когда ветеран Сергей Игнашевич сумел замкнуть подачу с углового от Алана Дзагоева, принеся, таким образом, своей команде необходимые три очка. Отставание от “Спартака” вновь сократилось до двух баллов.

18 сентября 2016 года, воскресенье. Краснодар. Стадион “Кубань”. 6 425 зрителей.

Главный судья – Алексей Еськов (Москва).

Краснодар (Краснодар) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1.

Голы: Сесар Навас, 10 (0:1). Налдо, 87 (1:1). Смолов, 90+4 – с пенальти (2:1).

“Краснодар” одержал свою вторую победу после ухода с тренерского мостика Олега Кононова и пришествия на него Игоря Шалимова. Сначала на старте группового этапа Лиги Европы был обыгран австрийский “Зальцбург”, а теперь уже в домашнем чемпионате сенсация прошлого сезона “Ростов”. Впрочем, нужно отметить, что “быкам” в этой встрече изрядно подфартило. 87 минут матч развивался по излюбленному сценарию дончан, сумевших забить ранний гол в дебюте встречи – подачу Калачёва с углового замкнул Навас. Поведя в счёте “Ростов” занялся тем, что он любит больше всего – обороняться числом и умением, действую расчётливо и по ситуации. Под аккомпанемент проливного дождя “Краснодар” раз за раз увязал в защитных порядках ростовчан, не имея шансов пробиться к воротам Джанаева.

И вот, в самой концовке, когда уже стало казаться, что своего “Ростов” не упустит точно, игра взорвалась. За три минуты до окончания основного времени Джанаев сумел вытащить крайне сложный удар от Смолова, но помешать Налдо на добивании уже не смог. А уже в добавленное время Лаборде смог подставиться в штрафной площади и заработать одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Смолов. Крайне важная победа для “Краснодара” и очень обидное поражение для “Ростова”. Констатируем, что пока Шалимов очень достойно выходит из трудного положения в клубе и добивается с ним максимума, а дончане на фоне не прекращающихся слухов о серьёзных финансовых проблемах скатываются в турнирной таблице всё ниже. После отчётного тура они уже восьмые, хотя до пятого еврокубкового места всего лишь один балл.

19 сентября 2016 года, понедельник. Санкт-Петербург. Стадион “Петровский”. 17 008 зрителей.

Главный судья – Алексей Матюнин (Москва).

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 4:1.

Голы: Кришито, 16 – с пенальти (1:0). Мак, 53 (2:0). Жулиано, 59 (3:0). Дзюба, 63 (4:0). Жонатас, 86 (4:1).

Тур завершался вынесенным на понедельник матчем между питерским “Зенитом” и казанским “Рубином”. Никаких особенных сложностей команда Мирчи Луческу в этой встрече не испытала. Гости были разгромлены со счётом 4:1, причём забить свой гол престижа они сумели лишь за считанные минуты до финального свистка. Эффектная победа над “Уралом” в предыдущем туре, которая заронила в души поклонников команды из Татарстана надежду, продолжения не получила. Подопечные Хави Грасии на “Петровском” выглядели очень слабо, а сине-бело-голубой каток снисхождения к ним проявлять был не намерен. Испорчен оказался и тридцать шестой день рождения культового для “Рубина” вратаря Сергея Рыжикова, которому явно не понравился “подарок” в виде четырёх пропущенных мячей.

Открыть счёт петербуржцам удалось в начале первого тайма, и сделали они это с пенальти, реализованного Доменико Кришито. Если по итогам половины игры гости ещё могли рассчитывать на какой-то пристойный для себя результат, то во втором акте футбольной пьесы всё стало окончательно ясно. “Зенит” раздавил оппонента, отличившись трижды за 10 минут. Казанцы не бросили играть, к их чести, и сумели один гол сквитать усилиями Жонатаса, однако это был тот максимум, на что они были в этот день способны. Клуб из Северной столицы выиграл в третий раз подряд и вернулся на третье место в турнирной таблице премьер-лиги. Небольшой ложкой дёгтя в бочке мёда оказалась травма Акселя Витселя, который был вынужден преждевременно покинуть поле ещё до перерыва.

Восьмой тур национального чемпионата пройдёт с 24 по 26 сентября, но два его самых интересных матча (ЦСКА – “Краснодар” и “Ростов” – “Локомотив”) состоятся уже в первый игровой день. Любите спорт и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.