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16 сентября 2016

Еврозачёт: пять очков из восьми возможных

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Пять очков из восьми возможных набрали российские клубы в первом туре групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Именно столько будет начислено в национальный рейтинг, т.к. в нём УЕФА в отличие от турнирных таблиц даёт за победу два балла, в не три. “Ростов” прогнозируемо был разгромлен “Баварией”, ЦСКА сумел спастись в Леверкузене, “Зенит” сотворил чудо в Израиле, а “Краснодар” сделал то, что от него и ожидали, пусть и не совсем уверенно. Об этом в нашем кратком обзоре первого тура еврокубков.

Лига чемпионов 2016\2017. Группа D, 1-й тур.
13 сентября 2016 года, вторник. Мюнхен. Стадион “Альянц Арена”. 70 000 зрителей.
Главный судья – Энтони Тейлор (Англия).
Бавария (Мюнхен, Германия) – Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) – 5:0.
Голы: Роберт Левандовски, 28 – с пенальти (1:0). Томас Мюллер, 45+2 (2:0). Йосуа Киммих, 53 (3:0). Йосуа Киммих, 60 (4:0). Хуан Бернат, 90 (5:0).

“Ростов” начал групповой этап Лиги чемпионов именно так, как и ожидалось. Предполагать, что один из сильнейших клубов мира мюнхенская “Бавария” не сумеет дома обыграть дебютанта высшего футбольного света, мог только человек, не знакомый со спортом. Хотя конечно, бывает всякое. В своё время “Рубин” и “Барселону” на “Камп Ноу” побеждал. В этот раз ничего подобного сказочного не случилось, и немецкий гранд наглядно показал дончанам разницу в классе. Первый тайм российская команда провела весьма достойно, впервые пропустила в свои ворота с весьма сомнительного пенальти, который арбитр вполне мог бы и не давать, т.к. “Бавария” явно не нуждается в подачках со стороны. А до него, почти 25 минут, команда Карло Анчелотти практически ничего и не создала впереди, настолько грамотно оборонялся “Ростов”.

Но не этот одиннадцатиметровый окончательно деморализовал гостей, всё-таки минимальное отставание в счёте после первого тайма от “Баварии” это не самое страшное. Плохо то, что в компенсированные минуты к первой половине забил Томас Мюллер, это уже поставило “Ростов” в крайне тяжёлое положение. Ну а во втором тайме немецкий клуб окончательно добил вице-чемпиона России, без жалости закатив ему ещё три гола (могло быть и больше). Дублем отметился радующий в последнее время поклонников “Баварии” молодой хавбек Йосуа Киммих, а ещё один мяч провёл брошенный в бой по ходу матча Хуан Бернат. “Ростову”, который сейчас формально возглавляет Иван Данильянц, следует сделать выводы из крупного поражения и настроиться на игры с соперниками чуть ниже классом – мадридским “Атлетико” и голландским “ПСВ”. В играх с ними, особенно с командой из Эйндховена брать очки можно, а там уж глядишь и “Бавария” к предпоследнему туру решит все свои турнирные задачи и пришлёт в Ростов-на-Дону второй состав, с которым можно будет и побороться.

Лига чемпионов 2016\2017. Группа E, 1-й тур.
14 сентября 2016 года, среда. Леверкузен. Стадион “БайАрена”. 23 459 зрителей.
Главный судья – Даниэло Орсато (Италия).
Байер (Леверкузен, Германия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 2:2.
Голы:  Адмир Мехмеди, 9 (1:0). Хакан Чалханоглу, 15 (2:0). Алан Дзагоев, 36 (2:1). Роман Еременко, 38 (2:2).

ЦСКА начал за упокой, а закончил почти за здравие. Старт в еврокубковой кампании нового сезона для армейцев стоит признать вполне удовлетворительным. Ничья в гостях с одной из сильнейших команд Германии “Байером” – это вполне достойный итог. Тем более, если учитывать тот факт, что все предыдущие посещения немецкой территории неизменно завершались для московского клуба поражениями. Первые тридцать с хвостиком минут матча ученики Леонида Слуцкого, ещё совсем недавно главного тренера национальной сборной, провели просто ужасающе. И это ещё, если сказать политкорректно. За первую четверть часа ЦСКА пропустил два гола. Сначала забил Адмир Мехмеди, а чуть позднее его почин поддержал Хакан Чалханоглу. Справедливости ради нужно отметить, что в случае с первым взятием ворот Игоря Акинфеева, вольно или невольно оплошал арбитр. Швейцарец забивал из явного офсайда, который не заметить было очень сложно. В целом, судьи в этом матче отработали явно не на “пятёрку”, часто ошибаясь в обе стороны. Так что, и у Роджера Шмидта, и у Слуцкого, наверняка набралось немало вопросов к рефери, которые, правда, они дипломатично не стали озвучивать после финального свистка.

После двух звонких оплеух, полученных москвичами в дебюте, показалось, что возродиться из пепла они уже не смогут, тем более что гости откровенно “поплыли”. Потрясающие по динамике атаки хозяев раз за разом ставили в тупик защитные ряды армейцев и счастье, что немцам не удалось забить третий гол, который точно бы стал для российского клуба нокаутом. Но всё резко изменилось после очередных нескольких сейвов Акинфеева. С интервалом в три минуты Дзагоев и Ерёменко выровняли положение в счёте, вогнав тренерский штаб “аспиринового” клуба в ступор. “Байер” ещё не скоро пришёл в себя, и хотя вторая половина встречи прошла с преимуществом немцев, ЦСКА отыграл максимально собранно, больше грубых ляпов не допускал и даже имел некоторые шансы забить ещё и добиться победы. Исходя из того, как развивалась встреча, ЦСКА должен быть очень доволен исходом, который теперь уже можно расценивать как маленький, но весомый задел на будущее, ведь впереди ещё пять туров.

Лига Европы 2016\2017. Группа D, 1-й тур.
15 сентября 2016 года, четверг. Нетания. Стадион “Нетания”. Вместимость – 13 800 зрителей.
Главный судья – Иван Кружляк (Словения).
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – 3:4.
Голы: Харис Медунянин, 26 (1:0). Видар-Орн Кьяртанссон, 50 (2:0). Харис Медунянин, 70 (3:0). Александр Кокорин, 77 (3:1). Маурисио, 84 (3:2). Жулиано, 86 (3:3). Лука Джорджевич, 90+4 (3:4).

Потрясающий по драматизму и сюжету спектакль, который выдали на двоих в первом туре группового этапа Лиги Европы петербургский “Зенит” и тель-авивский “Маккаби”, безусловно, войдёт в историю европейского футбола. Таких сумасшедших камбэков можно насчитать на пальцах одной руки. Слава богу, что после проваленных почти пяти шестых матча сине-бело-голубые сумели найти в себе желание и силы переломить ход игры и добиться победы. До 75-й минуты смотря на то, как команда Мирчи Луческу действует на поле, в голову лезли одни ругательства. “Маккаби” играл же почти эталонно – грамотно оборонялся и эффективно (а иногда и эффектно) использовал свои шансы в контратаках. Дважды забил Харис Медуньянин, а ещё один мяч на свой бомбардирский счёт начислил Видар Кьяртанссон. Ощущение того, что “Зенит” уже ничто не спасёт, и хочется лишь уйти от разгрома, с каждой минутой только нарастало. Даже первый ответный гол Александра Кокорина особенных надежд не прибавил.

Однако вскоре российский клуб сотворил ещё одну масштабную атаку, которая уже действительно поставила всё с ног на голову. Более того, в результате неё сине-бело-голубые даже сумели заработать себе численно преимущество. Это Даса ещё в центре поля завалил Джорджевича, за что немного позднее увидел перед своими глазами вторую жёлтую (нарушив одно из недавно введённых правил в своей штрафной площади, т.к. он не имел права касаться мяча после совершённого несколько ранее фола). Подарок со стороны израильтян пришёлся “Зениту” по вкусу и он им воспользовался сполна. Как не пытались выстроиться на ленточке ворот всем составом хозяева, а мяч после розыгрыша свободного удара и выстрела Маурисио сетку нашёл. Вскоре Жулиано вообще сравнял счёт, а уже в добавленное арбитром время (целых шесть минут), Джорджевич прекрасным ударом головой “рыбкой” принёс питерцам одну из самых невероятных побед в их клубной истории.

Лига Европы 2016\2017. Группа I, 1-й тур.
15 сентября 2016 года, четверг. Зальцбург. Стадион “Ред Булл Арена”. Вместимость – 31 895 зрителей.
Главный судья – Мирослав Зелинка (Чехия).
Ред Булл (Зальцбург, Австрия) – Краснодар (Краснодар, Россия) – 0:1.
Гол: Жоаозиньо, 37 (0:1).

До матча с “Краснодаром” “Зальцбург” не проигрывал у себя дома в Лиге Европы пять лет. Однако всему в нашей жизни когда-то приходит конец, вот и завершилась удачная серия австрийцев именно на российском клубе. По большому счёту, хоть южане и прервали приятную традицию хозяев поля, но назвать их победу закономерной и безоговорочной нельзя. Игра была равной, с обеих сторон команды продемонстрировали неуступчивость и, как минимум, желание не проиграть. Фортуна улыбнулась российским “быкам”, сумевшим забить в большой степени случайный гол. При выбросе мяча из аута он перелетел сразу двух промахнувшихся мимо него оборонцев и добрался до Жоаозиньо, а новоиспечённый россиянин с бразильской кровью подарок судьбы не загубил, красиво вогнав снаряд в одно касание в угол ворот.

Произошло это ключевое для всей игры событие на исходе первой половины. К тому времени оба коллектива уже имели минимум по одному шансу забить, однако Ахмедову и Сориано немного не хватило меткости. После антракта и возобновления матча “Краснодар” в основном сосредоточился на оборонительных действиях, надеясь отличиться вновь в быстрых контратаках. Существенно добавило проблем клубу Игоря Шалимова красная карточка Петрова на экваторе тайма, однако всё обошлось благополучно и, перестроившись, гостям удалось сохранить минимальным победный счёт. Болельщикам “Краснодара”, равно как и всем отечественным поклонникам футбола остаётся лишь надеяться, что этот непростой гостевой успех на старте группового этапа Лиги Европы станет катализатором выхода южан из штопора, в который они угодили в национальном первенстве. В параллельном матче немецкий “Шальке” тоже с минимальным счётом одолел в гостях “Ниццу”, а это означает что “Краснодар” и команда из Гельзенкирхена уже с первого тура создали себе маленький отрыв от конкурентов.

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Опубликовано Пятница, сентября 16, 2016 at 18:00 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Новости мирового футбола

 

Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

Футбольные новости

 

Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

СКБ-Банк Арена (Екатеринбург)
Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Южная и Северная Америки, Африка, Азия, КОНКАКАФ и Океания):

 

Аргентина, апертура
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Аргентина, национальная лига Б
Боливия, апертура
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Календари чемпионатов по футболу:

 

Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России (ФНЛ) 2016-2017
Чемпионат Англии 2016-2017
Чемпионат Германии 2016-2017
Чемпионат Испании 2016-2017
Чемпионат Италии 2016-2017
Чемпионат Украины 2016-2017

 

 

 

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Турнирные таблицы национальных чемпионатов (Европа):

 

Россия, премьер-лига
Россия, первый дивизион
Англия, премьер-лига
Англия, дивизион 1
Англия, дивизион 2
Англия, дивизион 3
Англия, конференция
Испания, высший дивизион
Испания, дивизион 2
Италия, сериа А
Италия, серия B
Италия, серия С1 A
Италия, серия С1 B
Германия, первая бундеслига
Германия, вторая бундеслига
Германия, третья лига
Германия, региональная лига, север
Германия, региональная лига, юг
Германия, региональная лига, запад
Франция, первый дивизион
Франция, второй дивизион
Франция, национальная лига
Украина, премьер-лига
Голландия, высшая лига
Голландия, дивизион 1

 

Австрия, бундеслига
Австрия, 1 дивизион
Азербайджан, первый дивизион
Албания, суперлига
Армения, премьер-лига
Белоруссия, высшая лига
Бельгия, высшая лига
Бельгия, 2 лига
Болгария, высшая лига
Босния и Герцеговина, премьер-лига
Венгрия, высшая лига
Греция, национальная лига
Греция, вторая лига
Грузия, умаглеси лига
Дания, суперлига
Дания, первый дивизион
Израиль, премьер-лига
Израиль, лига 1
Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
Исландия, премьер-дивизион
Исландия, второй дивизион
Казахстан, премьер-лига
Кипр, 1 дивизион
Латвия, высшая лига
Литва, высшая лига
Люксембург, фортис лига
Македония, прва лига
Мальта, премьер-дивизион
Молдова, высшая лига
Норвегия, высшая лига
Норвегия, первый дивизион
Польша, высшая лига
Польша, первая лига
Португалия, суперлига
Португалия, вторая лига
Румыния, лига 1
Северная Ирландия, премьер-лига
Сербия, первая лига
Словакия, лига 1
Словения, первый дивизион
Турция, суперлига
Турция, вторая лига
Узбекистан, ПФЛ
Уэльс, премьер-лига
Финляндия, высшая лига
Финляндия, первый дивизион
Хорватия, дивизион 1
Черногория, первый дивизион
Чехия, высшая лига
Чехия, друга лига
Швейцария, суперлига
Швейцария, челендж-лига
Швеция, высшая лига
Швеция, первая лига
Шотландия, высшая лига
Шотландия, дивизион 1
Шотландия, дивизион 2
Шотландия, дивизион 3
Эстония, мейстрилига

 

Последние новости футбола

 

Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

55. Россия - 592

 

8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
110. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 22.12.2016

 

Футбольные новости

 

 

Лига чемпионов УЕФА 2016-2017
Лига Европы УЕФА 2016-2017
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Лига Европы УЕФА 2015-2016
Лига чемпионов УЕФА 2014-2015
Лига Европы УЕФА 2014-2015
Лига чемпионов УЕФА 2013-2014
Лига Европы УЕФА 2013-2014
Лига чемпионов УЕФА 2012-2013
Лига Европы УЕФА 2012-2013
Лига чемпионов УЕФА 2009-2010
Лига чемпионов УЕФА 2008-2009

 

Чемпионат России 2016-2017
Чемпионат России 2016-2017. ФНЛ
Чемпионат России 2015-2016
Кубок России 2015-2016
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Чемпионат России 2014-2015
Чемпионат России 2013-2014
Чемпионат России 2012-2013
Чемпионат России 2011-2012
Чемпионат России-2010
Чемпионат России-2009
Чемпионат России-2008
Статистика чемпионата России-2008
Чемпионат России-2007
Чемпионат России-2006
Чемпионат России-2005
Чемпионат России-2004
Чемпионат России-2003
Чемпионат России-2002
Чемпионат России-2001

 

Чемпионат мира-2018
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
Кубок Америки-2016
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Чемпионат мира-2014. Отборочный турнир. Европа
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Чемпионат Англии 2015-2016
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