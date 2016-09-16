Еврозачёт: пять очков из восьми возможных

Пять очков из восьми возможных набрали российские клубы в первом туре групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Именно столько будет начислено в национальный рейтинг, т.к. в нём УЕФА в отличие от турнирных таблиц даёт за победу два балла, в не три. “Ростов” прогнозируемо был разгромлен “Баварией”, ЦСКА сумел спастись в Леверкузене, “Зенит” сотворил чудо в Израиле, а “Краснодар” сделал то, что от него и ожидали, пусть и не совсем уверенно. Об этом в нашем кратком обзоре первого тура еврокубков.

Лига чемпионов 2016\2017. Группа D, 1-й тур.

13 сентября 2016 года, вторник. Мюнхен. Стадион “Альянц Арена”. 70 000 зрителей.

Главный судья – Энтони Тейлор (Англия).

Бавария (Мюнхен, Германия) – Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) – 5:0.

Голы: Роберт Левандовски, 28 – с пенальти (1:0). Томас Мюллер, 45+2 (2:0). Йосуа Киммих, 53 (3:0). Йосуа Киммих, 60 (4:0). Хуан Бернат, 90 (5:0).

“Ростов” начал групповой этап Лиги чемпионов именно так, как и ожидалось. Предполагать, что один из сильнейших клубов мира мюнхенская “Бавария” не сумеет дома обыграть дебютанта высшего футбольного света, мог только человек, не знакомый со спортом. Хотя конечно, бывает всякое. В своё время “Рубин” и “Барселону” на “Камп Ноу” побеждал. В этот раз ничего подобного сказочного не случилось, и немецкий гранд наглядно показал дончанам разницу в классе. Первый тайм российская команда провела весьма достойно, впервые пропустила в свои ворота с весьма сомнительного пенальти, который арбитр вполне мог бы и не давать, т.к. “Бавария” явно не нуждается в подачках со стороны. А до него, почти 25 минут, команда Карло Анчелотти практически ничего и не создала впереди, настолько грамотно оборонялся “Ростов”.

Но не этот одиннадцатиметровый окончательно деморализовал гостей, всё-таки минимальное отставание в счёте после первого тайма от “Баварии” это не самое страшное. Плохо то, что в компенсированные минуты к первой половине забил Томас Мюллер, это уже поставило “Ростов” в крайне тяжёлое положение. Ну а во втором тайме немецкий клуб окончательно добил вице-чемпиона России, без жалости закатив ему ещё три гола (могло быть и больше). Дублем отметился радующий в последнее время поклонников “Баварии” молодой хавбек Йосуа Киммих, а ещё один мяч провёл брошенный в бой по ходу матча Хуан Бернат. “Ростову”, который сейчас формально возглавляет Иван Данильянц, следует сделать выводы из крупного поражения и настроиться на игры с соперниками чуть ниже классом – мадридским “Атлетико” и голландским “ПСВ”. В играх с ними, особенно с командой из Эйндховена брать очки можно, а там уж глядишь и “Бавария” к предпоследнему туру решит все свои турнирные задачи и пришлёт в Ростов-на-Дону второй состав, с которым можно будет и побороться.

Лига чемпионов 2016\2017. Группа E, 1-й тур.

14 сентября 2016 года, среда. Леверкузен. Стадион “БайАрена”. 23 459 зрителей.

Главный судья – Даниэло Орсато (Италия).

Байер (Леверкузен, Германия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 2:2.

Голы: Адмир Мехмеди, 9 (1:0). Хакан Чалханоглу, 15 (2:0). Алан Дзагоев, 36 (2:1). Роман Еременко, 38 (2:2).

ЦСКА начал за упокой, а закончил почти за здравие. Старт в еврокубковой кампании нового сезона для армейцев стоит признать вполне удовлетворительным. Ничья в гостях с одной из сильнейших команд Германии “Байером” – это вполне достойный итог. Тем более, если учитывать тот факт, что все предыдущие посещения немецкой территории неизменно завершались для московского клуба поражениями. Первые тридцать с хвостиком минут матча ученики Леонида Слуцкого, ещё совсем недавно главного тренера национальной сборной, провели просто ужасающе. И это ещё, если сказать политкорректно. За первую четверть часа ЦСКА пропустил два гола. Сначала забил Адмир Мехмеди, а чуть позднее его почин поддержал Хакан Чалханоглу. Справедливости ради нужно отметить, что в случае с первым взятием ворот Игоря Акинфеева, вольно или невольно оплошал арбитр. Швейцарец забивал из явного офсайда, который не заметить было очень сложно. В целом, судьи в этом матче отработали явно не на “пятёрку”, часто ошибаясь в обе стороны. Так что, и у Роджера Шмидта, и у Слуцкого, наверняка набралось немало вопросов к рефери, которые, правда, они дипломатично не стали озвучивать после финального свистка.

После двух звонких оплеух, полученных москвичами в дебюте, показалось, что возродиться из пепла они уже не смогут, тем более что гости откровенно “поплыли”. Потрясающие по динамике атаки хозяев раз за разом ставили в тупик защитные ряды армейцев и счастье, что немцам не удалось забить третий гол, который точно бы стал для российского клуба нокаутом. Но всё резко изменилось после очередных нескольких сейвов Акинфеева. С интервалом в три минуты Дзагоев и Ерёменко выровняли положение в счёте, вогнав тренерский штаб “аспиринового” клуба в ступор. “Байер” ещё не скоро пришёл в себя, и хотя вторая половина встречи прошла с преимуществом немцев, ЦСКА отыграл максимально собранно, больше грубых ляпов не допускал и даже имел некоторые шансы забить ещё и добиться победы. Исходя из того, как развивалась встреча, ЦСКА должен быть очень доволен исходом, который теперь уже можно расценивать как маленький, но весомый задел на будущее, ведь впереди ещё пять туров.

Лига Европы 2016\2017. Группа D, 1-й тур.

15 сентября 2016 года, четверг. Нетания. Стадион “Нетания”. Вместимость – 13 800 зрителей.

Главный судья – Иван Кружляк (Словения).

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Зенит (Санкт-Петербург, Россия) – 3:4.

Голы: Харис Медунянин, 26 (1:0). Видар-Орн Кьяртанссон, 50 (2:0). Харис Медунянин, 70 (3:0). Александр Кокорин, 77 (3:1). Маурисио, 84 (3:2). Жулиано, 86 (3:3). Лука Джорджевич, 90+4 (3:4).

Потрясающий по драматизму и сюжету спектакль, который выдали на двоих в первом туре группового этапа Лиги Европы петербургский “Зенит” и тель-авивский “Маккаби”, безусловно, войдёт в историю европейского футбола. Таких сумасшедших камбэков можно насчитать на пальцах одной руки. Слава богу, что после проваленных почти пяти шестых матча сине-бело-голубые сумели найти в себе желание и силы переломить ход игры и добиться победы. До 75-й минуты смотря на то, как команда Мирчи Луческу действует на поле, в голову лезли одни ругательства. “Маккаби” играл же почти эталонно – грамотно оборонялся и эффективно (а иногда и эффектно) использовал свои шансы в контратаках. Дважды забил Харис Медуньянин, а ещё один мяч на свой бомбардирский счёт начислил Видар Кьяртанссон. Ощущение того, что “Зенит” уже ничто не спасёт, и хочется лишь уйти от разгрома, с каждой минутой только нарастало. Даже первый ответный гол Александра Кокорина особенных надежд не прибавил.

Однако вскоре российский клуб сотворил ещё одну масштабную атаку, которая уже действительно поставила всё с ног на голову. Более того, в результате неё сине-бело-голубые даже сумели заработать себе численно преимущество. Это Даса ещё в центре поля завалил Джорджевича, за что немного позднее увидел перед своими глазами вторую жёлтую (нарушив одно из недавно введённых правил в своей штрафной площади, т.к. он не имел права касаться мяча после совершённого несколько ранее фола). Подарок со стороны израильтян пришёлся “Зениту” по вкусу и он им воспользовался сполна. Как не пытались выстроиться на ленточке ворот всем составом хозяева, а мяч после розыгрыша свободного удара и выстрела Маурисио сетку нашёл. Вскоре Жулиано вообще сравнял счёт, а уже в добавленное арбитром время (целых шесть минут), Джорджевич прекрасным ударом головой “рыбкой” принёс питерцам одну из самых невероятных побед в их клубной истории.

Лига Европы 2016\2017. Группа I, 1-й тур.

15 сентября 2016 года, четверг. Зальцбург. Стадион “Ред Булл Арена”. Вместимость – 31 895 зрителей.

Главный судья – Мирослав Зелинка (Чехия).

Ред Булл (Зальцбург, Австрия) – Краснодар (Краснодар, Россия) – 0:1.

Гол: Жоаозиньо, 37 (0:1).

До матча с “Краснодаром” “Зальцбург” не проигрывал у себя дома в Лиге Европы пять лет. Однако всему в нашей жизни когда-то приходит конец, вот и завершилась удачная серия австрийцев именно на российском клубе. По большому счёту, хоть южане и прервали приятную традицию хозяев поля, но назвать их победу закономерной и безоговорочной нельзя. Игра была равной, с обеих сторон команды продемонстрировали неуступчивость и, как минимум, желание не проиграть. Фортуна улыбнулась российским “быкам”, сумевшим забить в большой степени случайный гол. При выбросе мяча из аута он перелетел сразу двух промахнувшихся мимо него оборонцев и добрался до Жоаозиньо, а новоиспечённый россиянин с бразильской кровью подарок судьбы не загубил, красиво вогнав снаряд в одно касание в угол ворот.

Произошло это ключевое для всей игры событие на исходе первой половины. К тому времени оба коллектива уже имели минимум по одному шансу забить, однако Ахмедову и Сориано немного не хватило меткости. После антракта и возобновления матча “Краснодар” в основном сосредоточился на оборонительных действиях, надеясь отличиться вновь в быстрых контратаках. Существенно добавило проблем клубу Игоря Шалимова красная карточка Петрова на экваторе тайма, однако всё обошлось благополучно и, перестроившись, гостям удалось сохранить минимальным победный счёт. Болельщикам “Краснодара”, равно как и всем отечественным поклонникам футбола остаётся лишь надеяться, что этот непростой гостевой успех на старте группового этапа Лиги Европы станет катализатором выхода южан из штопора, в который они угодили в национальном первенстве. В параллельном матче немецкий “Шальке” тоже с минимальным счётом одолел в гостях “Ниццу”, а это означает что “Краснодар” и команда из Гельзенкирхена уже с первого тура создали себе маленький отрыв от конкурентов.

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