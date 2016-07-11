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11 июля 2016

Португалия победила в финале Евро-2016 Францию и впервые стала чемпионом Европы

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Чемпионат Европы-2016. Финал.
10 июля 2016 года, воскресенье. Сен-Дени. Стадион “Стад де Франс”. 75 868 зрителей.
Главный судья – Марк Клаттенбург (Англия).
Сборная Португалии – сборная Франции – 1:0.
Гол: Эдер, 109 (1:0).

Вот и завершился пятнадцатый по счёту “юбилейный” чемпионат Европы по футболу 2016 года, проходивший более месяца в десяти городах Франции. Финишировал он, нужно сказать, достаточно неожиданно, т.к. золотые медали сумела завоевать сборная, изначально не причислявшаяся к главным фаворитам соревнования. Да и прошли на нём свой турнирный путь подопечные Фернанду Сантуша весьма неоднозначно. Команда смогла за весь чемпионат выиграть в основное время лишь один матч, а из группы попала в плей-офф вообще с третьего места, чего не могло бы быть, если бы не реформа Мишеля Платини с увеличением количества сборных в финальном этапе Евро. По дополнительным показателем, к слову, “европейские бразильцы” их третьих сборных в квартетах опередили лишь таких футбольных “грандов”, как Турция и Албания. Так что, грандиозного праздника в этом южном европейском государстве на побережье Атлантического океана могло бы и не быть. Но, произошло то, что произошло, и баннер на “Стад де Франс” в Сен-Дени, появившийся после финального свистка, выглядел достаточно иронично – на нём значилось “Спасибо, Мишель Платини!”. Изюминка этой ситуации в том, что баннер вывесили французы в благодарность функционеру за возможность организовать и провести турнир, а вышло так, благодарить должны португальцы за новую формулу отбора в плей-офф. Вот такие гримасы судьбы.

Что же касается непосредственно матча, то предвкушаемого заранее противостояния Гризманн – Роналду не случилось. Француза в буквальном смысле “скушали” вояки Сантуша, а вечно пускающий слезу по поводу и без повода Роналду в первом тайме получил серьёзную травму, по причине которой был вынужденно заменён уже на 25-й минуте. Степень повреждения, которую нанёс Димитри Пайе португальцу ещё следует выяснить, по предварительным данным минимум месяц Роналду будет активно лечиться и речь об игре в футбол не может и идти. А вот то, что стал известен обладатель приза “Золотой мяч” за 2016 год, это уже можно утверждать со 100-процентной уверенностью – Месси, проигравший финал Кубка Америки, равно как и другие претенденты, всерьёз уже рассматриваться при голосовании не будут.

На протяжении всей встречи игра протекала так, как обычно и складывались все поединки Португалии на данном турнире. Это весьма важное замечание, т.к. Франции фактически так и не удалось полностью завладеть инициативой и стать диктовать свои условия по ходу всего матча. “Трёхцветные” периодически взрывались, пытались что-то создавать, однако тягучий и монотонный, скучный для глаза футбол успевавших повсюду португальцев сводил на нет практически все индивидуальные действия хозяев поля, нивелировав их суммарно более высокий класс. Так бывает тогда, когда в силу природных катаклизмов игровое поле становится малопригодным для футбола, превращаясь из зелёного газона, на котором можно творить и показывать высший класс, в грязную трясину. На плохом газоне шансы любых коллективов существенно уравниваются, и игроки средней руки, и обладатель “Золотого мяча” окажутся примерно на одном уровне мастерства. В случае с финалом Евро, конечно, с полем было всё в порядке, но вот в игровое болото португальцам соперника затащить удалось.

Финал оказался таковым, что главными символами успеха португальцев, впервые в своей истории победивших на крупном международном турнире, стали Пепе, Руй Патрисиу и забивший в овертайме Эдер. Французы продемонстрировали то, что они пока слишком молоды и неопытны, не сумев пройти не считая Германии, которая сама виновата в своём вылете в полуфинале, фактически первого же упорного и неуступчивого соперника на турнире. Был, конечно, ключевой момент в самой концовке основного времени, когда Жиньяк, прекрасно разобравшись на “носовом платке” с защитником у угла вратарской пробил в штангу и сейчас бы все разговоры о неудачливости команды Дидье Дешама не велись, а Пятая республика со всем своим многонациональный населением продолжала бы ликовать и смаковать золотые медали Евро, однако история сослагательного наклонения не знает. В самый нужный момент звёзды “трёхцветных” вроде Гризманна и Погба перегорели и не показали необходимого класса, не сумели должным образом настроиться на решающий матч психологически. А потому как хорошему вину, нынешнему поколению французов ещё предстоит “дозреть” и показать себя во всём блеске через два года на первенстве мира в России, если, конечно, сборная туда отберётся. Португалию же стоит поздравить с победой, а кроме того с путёвкой на Кубок конфедераций-2017, который тоже, как известно, пройдёт в нашей стране.

Любите спорт, всех с завершением чемпионата Европы-2016 и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.

 

 

 

Опубликовано Понедельник, июля 11, 2016 at 3:00 в категории Новости. Вы можете подписаться на комментарии через RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

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Главный тренер сборной:

Станислав Черчесов

Дата основания федерации:

1912

Членство в УЕФА:

с 1954

Членство в ФИФА:

с 1912

 

Центральный стадион:

 

Лужники (Москва)
Вместимость: на реконструкции
Клуб: универсальный
Адрес: Лужнецкая наб., 24

 

Другие крупные стадионы:

 

Казань Арена (Казань)
Вместимость: 45 379
Клуб: Рубин
Адрес: пр. Ямашева, 115a

 

Открытие Арена (Москва)
Вместимость: 45 000
Клуб: Спартак
Адрес: Волоколамское ш., вл 67

 

Кубань (Краснодар)
Вместимость: 31 654
Клубы: Краснодар, Кубань
Адрес: ул. Железнодорожная, 49

 

Ахмат-Арена (Грозный)
Вместимость: 30 597
Клуб: Терек
Адрес: пер. Жуковского, 9

 

Металлург (Самара)
Вместимость: 30 251
Клуб: Крылья Советов
Адрес: ул Строителей, 1

 

Анжи-Арена (Каспийск)
Вместимость: 30 000
Клуб: Анжи
Адрес: г. Каспийск, МКР-9

 

Центральный (Казань)
Вместимость: 28 856
Клуб: Рубин
Адрес: ул. Ташаяк, 2а

 

Локомотив (Москва)
Вместимость: 28 800
Клуб: Локомотив
Адрес: ул. Б.Черкизовская, 125

 

Петровский (Санкт-Петербург)
Вместимость: 20 985
Клуб: Зенит
Адрес: Петровский остров, 2

 

Центральный (Красноярск)
Вместимость: 22 500
Клуб: Енисей
Адрес: Остров отдыха, 5

 

Арсенал (Тула)
Вместимость: 20 074
Клуб: Арсенал
Адрес: пр. Ленина, 87

 

Арена Химки (Химки)
Вместимость: 18 636
Клуб: Динамо (М), ЦСКА
Адрес: ул. Кирова, 24

 

Локомотив (Нижний Новгород)
Вместимость: 17 800
Клуб: Волга
Адрес: пер. Балаклавский, 1

 

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Байкал (Иркутск)
Вместимость: 17 800
Клуб: Байкал
Адрес: ул. Ленина, 48

 

Центральный (Астрахань)
Вместимость: 17 500
Клуб: Волгарь
Адрес: ул. Латышева, 3

 

Звезда (Пермь)
Вместимость: 17 000
Клуб: Амкар
Адрес: ул. Куйбышева, 2

 

Олимп-2 (Ростов-на-Дону)
Вместимость: 15 840
Клуб: Ростов
Адрес: ул. Шолохова, 31 а

 

Нефтяник (Уфа)
Вместимость: 15 200
Клуб: Уфа
Адрес: ул. Комарова, 9

 

Балтика (Калининград) Вместимость: 14 600 Клуб: Балтика Адрес: ул. Дмитрия Донского, 2

 

Старт (Саранск)
Вместимость: 11 613
Клуб: Мордовия
Адрес: ул. Московская, 12

 

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Вместимость: 10 000
Клуб: Урал
Адрес: ул. Фестивальная, 8

 

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Германия, региональная лига, юг
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Франция, второй дивизион
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Австрия, бундеслига
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Азербайджан, первый дивизион
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Ирландия, премьер-дивизион
Ирландия, первый дивизион
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Швейцария, челендж-лига
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Шотландия, дивизион 2
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Рейтинг сборных по версии ФИФА (Top20 на сегодня) + ближайшие соперники сборной России:

 

1. Аргентина - 1634
2. Бразилия - 1544
3. Германия - 1433
4. Чили - 1404
5. Бельгия - 1368
6. Колумбия - 1345
7. Франция - 1305
8. Португалия - 1229
9. Уругвай - 1187
10. Испания - 1168
11. Швейцария - 1129
12. Уэльс - 1121
13. Англия - 1114
14. Хорватия - 1103
15. Польша - 1089
16. Италия - 1083
17. Коста-Рика - 1041
18. Мексика - 1012
19. Перу - 965
20. Эквадор - 890

 

55. Россия - 592

 

8. Португалия - 1229
18. Мексика - 1012
110. Новая Зеландия - 311

 

Следующий пересчёт: 22.12.2016

 

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