Португалия победила в финале Евро-2016 Францию и впервые стала чемпионом Европы

Чемпионат Европы-2016. Финал.

10 июля 2016 года, воскресенье. Сен-Дени. Стадион “Стад де Франс”. 75 868 зрителей.

Главный судья – Марк Клаттенбург (Англия).

Сборная Португалии – сборная Франции – 1:0.

Гол: Эдер, 109 (1:0).

Вот и завершился пятнадцатый по счёту “юбилейный” чемпионат Европы по футболу 2016 года, проходивший более месяца в десяти городах Франции. Финишировал он, нужно сказать, достаточно неожиданно, т.к. золотые медали сумела завоевать сборная, изначально не причислявшаяся к главным фаворитам соревнования. Да и прошли на нём свой турнирный путь подопечные Фернанду Сантуша весьма неоднозначно. Команда смогла за весь чемпионат выиграть в основное время лишь один матч, а из группы попала в плей-офф вообще с третьего места, чего не могло бы быть, если бы не реформа Мишеля Платини с увеличением количества сборных в финальном этапе Евро. По дополнительным показателем, к слову, “европейские бразильцы” их третьих сборных в квартетах опередили лишь таких футбольных “грандов”, как Турция и Албания. Так что, грандиозного праздника в этом южном европейском государстве на побережье Атлантического океана могло бы и не быть. Но, произошло то, что произошло, и баннер на “Стад де Франс” в Сен-Дени, появившийся после финального свистка, выглядел достаточно иронично – на нём значилось “Спасибо, Мишель Платини!”. Изюминка этой ситуации в том, что баннер вывесили французы в благодарность функционеру за возможность организовать и провести турнир, а вышло так, благодарить должны португальцы за новую формулу отбора в плей-офф. Вот такие гримасы судьбы.

Что же касается непосредственно матча, то предвкушаемого заранее противостояния Гризманн – Роналду не случилось. Француза в буквальном смысле “скушали” вояки Сантуша, а вечно пускающий слезу по поводу и без повода Роналду в первом тайме получил серьёзную травму, по причине которой был вынужденно заменён уже на 25-й минуте. Степень повреждения, которую нанёс Димитри Пайе португальцу ещё следует выяснить, по предварительным данным минимум месяц Роналду будет активно лечиться и речь об игре в футбол не может и идти. А вот то, что стал известен обладатель приза “Золотой мяч” за 2016 год, это уже можно утверждать со 100-процентной уверенностью – Месси, проигравший финал Кубка Америки, равно как и другие претенденты, всерьёз уже рассматриваться при голосовании не будут.

На протяжении всей встречи игра протекала так, как обычно и складывались все поединки Португалии на данном турнире. Это весьма важное замечание, т.к. Франции фактически так и не удалось полностью завладеть инициативой и стать диктовать свои условия по ходу всего матча. “Трёхцветные” периодически взрывались, пытались что-то создавать, однако тягучий и монотонный, скучный для глаза футбол успевавших повсюду португальцев сводил на нет практически все индивидуальные действия хозяев поля, нивелировав их суммарно более высокий класс. Так бывает тогда, когда в силу природных катаклизмов игровое поле становится малопригодным для футбола, превращаясь из зелёного газона, на котором можно творить и показывать высший класс, в грязную трясину. На плохом газоне шансы любых коллективов существенно уравниваются, и игроки средней руки, и обладатель “Золотого мяча” окажутся примерно на одном уровне мастерства. В случае с финалом Евро, конечно, с полем было всё в порядке, но вот в игровое болото португальцам соперника затащить удалось.

Финал оказался таковым, что главными символами успеха португальцев, впервые в своей истории победивших на крупном международном турнире, стали Пепе, Руй Патрисиу и забивший в овертайме Эдер. Французы продемонстрировали то, что они пока слишком молоды и неопытны, не сумев пройти не считая Германии, которая сама виновата в своём вылете в полуфинале, фактически первого же упорного и неуступчивого соперника на турнире. Был, конечно, ключевой момент в самой концовке основного времени, когда Жиньяк, прекрасно разобравшись на “носовом платке” с защитником у угла вратарской пробил в штангу и сейчас бы все разговоры о неудачливости команды Дидье Дешама не велись, а Пятая республика со всем своим многонациональный населением продолжала бы ликовать и смаковать золотые медали Евро, однако история сослагательного наклонения не знает. В самый нужный момент звёзды “трёхцветных” вроде Гризманна и Погба перегорели и не показали необходимого класса, не сумели должным образом настроиться на решающий матч психологически. А потому как хорошему вину, нынешнему поколению французов ещё предстоит “дозреть” и показать себя во всём блеске через два года на первенстве мира в России, если, конечно, сборная туда отберётся. Португалию же стоит поздравить с победой, а кроме того с путёвкой на Кубок конфедераций-2017, который тоже, как известно, пройдёт в нашей стране.

Любите спорт, всех с завершением чемпионата Европы-2016 и читайте новости футбола на портале GoalBox.Ru.